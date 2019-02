DHA YURT BÜLTENİ-17

VAN merkezli 8 ilde terör işbirlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü işbirlikçileri olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli Manisa, Bitlis, Siirt, Iğdır, Mardin, İzmir ve Ağrı'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ADANA Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Yeni Arkeoloji Müzesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Müzenin ikinci etap inşaatında, üzerinde işçilerinde bulunduğu iskele çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan iskelenin altında kalan 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye CANKUR ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, CANKUR ekipleri tarafından çöken iskelenin altından çıkarılırken, AFAD ekipleri de eğitimli köpekle enkaz altında başka işçi olup olmadığı yönünde arama yaptı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan işçilerden Halil Bilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 işçinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Acı haberi alan işçilerin arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü.

VALİ İNCELEME YAPTI

Müze inşaatına gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, olay yerinde inceleme yaptı. İskelenin çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Vali Demirtaş, "Kaza aşırıyı yağıştan dolayı duvarın yıkılması ve iskelenin devrilmesi sonucu meydana geldi. 1 işçimiz yaşamını yitirdi, 4 işçimiz de yaralandı. Yetkililerimiz gerekli çalışmaları sürdürüyor" dedi.

Yalova’da deniz çekildi

Yalova'nın sahil şeridinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 10 metre çekilmesi vatandaşları tedirgin etti. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu, depremle bir ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Bu sabah Yalova sahiline inenler deniz suyunun yaklaşık 10 metre çekildiğini gördü. Deniz suyunun çekilmesi nedeniyle limandaki kayıklar karaya otururken, yosunlar yüzeye çıktı. Bölge sakinleri merakla suyun çekildiği alanı incelerken, deprem düşüncesiyle endişelendi. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, bu anların fotoğrafını çekti.

Karadan gelen rüzgârların suyu denizin ortasına çektiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi. muhabirine açıklamada bulunan Gündoğdu, “Marmara Denizi’nde rüzgara bağlı olan bir durum bu. 1999 depreminden bu yana bu durum hep Marmara Denizi’nde gözlenen bir şey. Rüzgâr değişimi yaşandı. Onun etkileri denizin çekilmesine neden oldu. Bu normal bir durum. Vatandaşların tedirgin olmasına gerek yok. Depremle de ilgisi yok” dedi.

Doğa sporuyla uğraştığını söyleyen vatandaşlardan Coşkun İdiz ise, “Deniz yaklaşık 5-10 metre çekildi. Gözükmeyen yerler gözüktü. Birkaç gün içinde kendine gelir. Kimsenin korkmasına gerek yok” diye konuştu.

Apartmanın 6'ncı katında yangın

HATAY'da bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 kişi, dumandan etkilendi.

Merkez Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katında bulunan İbrahim Binici'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahale ettiği yangında ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Apartman sakinlerinin gözyaşlarıyla izlediği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

14 ŞUBAT'TA ÇİFTE MUTLULUK YAŞADILAR

İZMİR'de akılda kalıcı bir tarihte hayatlarını birleştirmek isteyen birçok çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendi. Çiftlerden bazıları evlilik yıldönümlerini unutmamak için bazıları da iki ayrı gün hediye almamak için bugün evlenmeyi tercih etti.

İzmir'de hayatlarının en özel gününü yaşamak isteyen çiftler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendi. Kültürpark'taki Fuar Evlendirme Dairesi'nde dünya evine giren gelin ve damatlar, çifte mutluluk yaşadı. Kış aylarında büyük bir yoğunluk yaşamadıklarını dile getiren nikah memuru Nejla Yelkikalan, 14 Şubat'ın diğer günlere göre daha sık tercih edildiğini vurguladı. Geçmişle kıyaslama yaptıklarında çiftlerin ilgisinde bir azalma olduğunu dile getiren Yelkikalan, "Bugün güzel ve özel bir gün. Bütün çiftlerimiz işallah çok mutlu olurlar. Bugün için salonumuzu onlara özel süsledik. Tek dileğimiz mutlu olmaları. Nikahlarını yürekten kıyıyorum. Bugün salonumuzda 10 çiftimizin nikahı kıyılacak. Hafta sonu gibi bir yoğunluğumuz var" dedi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıydığı nikah sayısındaki rekorun 35 olduğunu belirten Yelkikalan, "Geçmiş yıllarda 14 Şubat bizim için çok yorucu geçerdi. Akşama kadar nefes almadan nikah kıyardım. Bazı şeyler önceliğini kaybediyor galiba. Ama kaybetmesin, bunlar özel günler" diye konuştu.

DAMATLARIN MASRAFI AZALDI

En mutlu günlerini yaşadıklarını belirten Özge Nilay Aksay ve Uğur Soyer çifti, evlenmek için özellikle Sevgililer Günü'nü beklediklerini belirterek büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi. Evlilik tarihini Sevgililer Günü'ne özel olarak denk getirdiğini ifade eden damat Şahin Kaymaz ise, "Hem evlilik yıldönümü hem de sevgililer günü aynı gün olsun istedim. Hem romantik oldu hem de masraftan kaçmış oldum. Malum piyasa bozuk. Bir bilezikle kurtarmayı istedim" dedi. Senem Çatı ve Soner Çatı çifti ise evlendikleri için yaşadıkları heyecanın Sevgililer Günü nedeniyle iki katına çıktığını söyleyerek, "Özellikle bugünü bekledik. Evlenmek için en ideal gün. Yıldönümümüzü hayatta unutmayız" diye konuştu.

14 Şubat 2019 tarihinde nikah sayısı açısından rekorun sahibi ilçelerden biri de Karşıyaka oldu. Karşıyaka Nikah Sarayı'ndaki nikah sayısı 14 Şubat'ta 21'i buldu. Selahaddin Akçiçek Kültür Merkezi'nde ise 15 çift dünya evine girdi.

GÖLE DÖNEN AMİK OVASI'NDA SÖRF KEYFİ

HATAY'da sörf tutkunu iki genç, şiddetli yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle sular altında kalan Amik Ovası’nda paraşüt sörfü yaptı. Gençlerin sıra dışı etkinliği amatör kameralar tarafından da kaydedildi.

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan şiddetli sağanakların sonrası sular altında kalan Amik Ovası'na gelen sörf tutkunu gençler paraşüt sörfü yaptı. Gençlerin göle dönen ovada geçirdiği eğlenceli anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntüler sosyal medyayada ilgi görürken, önümüzdeki haftalarda havanın ısınmasıyla ovada su seviyesinin düşmesi bekleniyor.

SİLOPİ'DE ENGELLİ ÖĞRENCİLER, FİKRET ORMAN'IN HEDİYELERİ İLE SEVİNDİ

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şırnak’ın Silopi ilçesi Koç İlkokulu'nda eğitim gören engelli öğrencilere spor malzemeleri gönderdi. Beşiktaş forması giyen engelli öğrenciler 'Teşekkürler Fikret Orman Başkan' yazılı afiş açarak mutluluklarını dile getirdi.

Silopi Koç İlkokulu sınıf öğretmeni Bahar Kaytak, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile iletişime geçerek, engelli öğrenciler için destek talebinde bulundu. Bunun üzerine Başkan Orman, Kartal Yuvası mağazaları aracılığıyla öğrencilere siyah-beyazlı takımın forma, eşofman, bereden oluşan malzemeleri Silopi Koş İlkokulu'na gönderdi. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Beşiktaş Kulübü Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz'un katılımıyla malzemeler engelli öğrencilere teslim edildi.

Engelli çocuklar için Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman ile iletişime geçip, malzemelerin getirilmesini sağlayan sınıf öğretmeni Bahar Kaytak, "Elbette her mücadele her gayret önemlidir, takdire şayandır. Ancak zihinsel ve bedensel engelli bireylere yapılan destek verilen emek ayrı bir öneme ve saygıya layıktır. Talebimizi geri çevirmeyen çocuklarımızın gülümsemesine sebep olan, dağıttığı bin adet formayla öğrencilerimizin bedenlerine değil, gönüllerine dokunan başta Fikret Orman’a aynı zamanda bütün engelleri aşıp bize ulaşan şu an aramızda bulunan Dernek ve Taraftarlar Sorumlusu Burhan Topuz’a teşekkür ederiz" dedi.

Beşiktaş forması giyen engelli öğrenciler ise 'Teşekkürler Fikret Orman Başkan' yazılı afiş açıp, mutluluklarını dile getirdiler. Topuz, Kaymakam Sezer Işıktaş'a da üzerinde isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını hediye etti.

