DHA YURT BÜLTENİ -17

Cudi Dağı'nda, teröristlerin EYP hazırladığı 3 sığınak bulundu



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, Cudi Dağı'nda teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanıldığı belirlenen 3 sığınak bulundu. Sığınaklar, kullanılamaz hale getirilirken, içindeki malzemeler de imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Cudi Dağı kırsalındaki Boyunkaya köyünde, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halit Özçelik Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerce geçmiş dönemlerde EYP yapımında kullanıldığı belirlenen 3 sığınak bulundu. Sığınakların içinde yapılan aramalarda; keskin nişancı silahı şarjörü, 15 mermi, silah el kundağı, 15 şemsiye, 6 sırt çantası, boş 2 piknik tüpü, 3 pil bloku, tüplü fırın, EYP düzeneği yapımında kullanılan ölçü aleti ve 5 metre kablo ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler, imha edilirken, sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Sığınakların içinden görüntü

- Operasyon yapılan bölge

- Sığınakların kullanılamaz hale getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera:ŞIRNAK-

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Açlık grevindeki HDP'li Güven, hastaneye kaldırıldı (3)

DBP EŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN AÇIKLAMA YAPTI

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, açlık grevinde bulunduğu Diyarbakır'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i ziyaret ettikten sonra basın açıklaması yaptı.

Arslan, Leyla Güven'in tedaviyi kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"98 gündür açlık grevini sürdüren eş genel başkanımız Leyla Güven, saat 15.30 sıralarında bir anda rahatsızlanarak, kendinden geçti. Yanındaki arkadaşlarımız Leyla arkadaşımızı hastaneye getirdi. Leyla Güven açlık grevini, Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmadan sonlandırmayacağını, tedaviyi hiç bir şekilde kabul etmediğini, doktorlara aktararak yapılmak istenen müdahaleyi engelledi. Gözlem altında kalmayı bile kabul etmiyor, ısrarla evine gitmek istiyor."

TEDAVİYİ REDDETTİ, EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Diyarbakır'da, açlık grevini sürdürdüğü evinde rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, doktorların ısrarına rağmen tedaviyi kabul etmeyerek, bu yönde imza verdi. Hastanede bir süre kalp ritmi dinlenen Güven, kendi istediğiyle ambulansla evine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Hastaneden görüntü

- Acil tabelası

- DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan'ın konuşması

- Leyla Güven'in sedye ile ambulansa konulması

- Ambulansın hastaneden ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

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Antalya'dan tanzim satış noktalarına 3 günde 1000 ton sebze gönderildi (2)

'FİYATTAN MEMNUNUZ'

Kaş'a bağla Kınık Mahallesi'nde serada domates üreten Mustafa Bahar, tanzim satışları için bugüne kadar 30 ton ürünü Tarım Kredi Kooperatifi'ne verdiğini söyledi. Bahar, kooperatifin domates talebinde bulunduğunu belirterek, "Hiçbir sıkıntımız yok. Fiyattan memnunuz, fiyatların uzun süre böyle devam etmesini istiyoruz. Mayıs ayında fiyatlar düşecektir. Şu anda domatesimizi 2,5 ile 3 lira arasında satıyoruz. Kooperatiflerin ürünlerimizi alması bizim için çok iyi. Yüzlerce tüccar var, bazıları para vermiyor. Ama tanzim satışlarında böyle sıkıntı yaşamayız, çünkü arkasında devlet var" dedi.

'BU ALIŞVERİŞTEN MUTLUYUZ'

Aynı bölgede domates üreten Bayram Kırca da ürünlerini kooperatiflerin yanı sıra tüccara verdiğini söyledi. Hallerde yaşadıkları bazı sıkıntılar nedeniyle ürünlerini bu dönem kooperatiflere verdiğini dile getiren Kırca, "Ürünlerimiz çoğaldı, Tarım Kredi Kooperatifleri de almaya başlayınca rahatladık. Bu alışverişten mutluyuz. 1.80 kuruşa ürettiğimiz domatesi 2,50 liraya satıyoruz" dedi.

Kaş'taki Tarım Kredi Kooperatifi'nin mal alım merkezine domates getiren İsmail Layık da kasalarıyla getirdiği domatesi paketlemesi amacıyla kooperatife getirdiğini aktardı. Layık, "Burası tanzim satış yerlerine getiriyor. 3 liradan aşağıya ürün tat vermiyor. Tüketiyici düşündüğümüz kadar üreticiyi de düşünmemiz gerekiyor. Şu anki fiyatlardan memnunuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sera detay

- Ürün detay

- Ürünlerin yüklenmesi

- Röp1: Mustafa Bahar,

- Röp2: Bayram Kırca

- Röp3: İsmail Layık

- Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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