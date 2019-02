DHA YURT BÜLTENİ -17

Şehit Pilot Yüzbaşı Özerli'nin baba ocağında yas var (2)

BERGAMA'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

İstanbul Çekmeköy'de, askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin cenazesi, önce havayoluyla Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na, ardından karayoluyla İzmir'in Bergama ilçesine getirildi. Şehit Kara Pilot Ümit Özerli için Bergama Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kurşunlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sağanak yağmurdan dolayı meydandan cami avlusuna alınan törende eşi Büşra Özerli, Jandarma Komutanlığı'ndan emekli astsubay baba Nurettin Özerli, anne Ayşe Özerli, şehit pilot gibi yüzbaşı rütbesinde olan kardeşi Murat Özerli, taziyeleri kabul etti. Acılı aileyi binlerce vatandaşın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti ve CHP milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda askeri yetkili, kamu görevlisi ile siyasiler de yalnız bırakmadı.

'OĞLUM BERGAMA'NIN SON ŞEHİDİ OLSUN'

Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Ömerli'nin Türk bayrağına sarılı tabutun başından bir olsun ayrılmayan anne Ayşe Özerli ve eşi Büşra Özerli, üzerine kapanıp gözyaşı döktü. Anne Ayşe Özerli bu sırada, "Oğlum Bergama'nın son şehidi olsun. Bir daha kimsenin canı yanmasın bizim canımız yandı" dedi. Tabut başında tören kıtasının yanı sıra şehit pilotun meslektaşları da saygı nöbeti tuttu. İkindi vakti kılınan cenaze namazından sonra şehit pilotun tabutunu silah arkadaşları omuzlarına aldı. Namaz sırasında da anne Ayşe Özerli ile eş Büşra Özerli, en ön safta durdu. Tabutun taşınması sırasında Şehit Ümit Özerli'nin annesi Ayşe Özerli, yine yanından ayrılmadı, tabutun altına girip en önde iki eliyle şehit oğlunu silah arkadaşlarıyla birlikte taşıdı. "Oğlumu ben taşıyacağım. Oğlum sen beni taşıyacaktın, ben seni taşıyorum" diyen annenin acısı törene katılan asker ve vatandaşları da gözyaşını boğdu. Acılı anne Ayşe Özerli ile eşi Büşra Özerli, şehit Ümit Özerli'nin top arabasına konulan tabutunun yanından da ayrılmadı. İki acılı kadın top arabasındaki tabutun hemen yanında yürüdü. Ellerini üzerinden ayırmadı.

HAYALLERİ İÇİN PİLOT OLMUŞ

Cenaze töreninde Piyade Yüzbaşı Murat Özerli ise metanetini korumaya çalıştı. Şehit Ümit Özerli'nin tabutunun başında gururla duran kardeş Murat Özerli ile şehit ağabeyinin dönem arkadaşı olarak Kara Harp Otkulu'nu bitirdikleri öğrenildi. İkisi de piyade sınıfında olan kardeşlerden birçok başarı belgesi ve nişanı bulunan Ümit Özerli'nin çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 8 yıl önce pilotluk eğitimi aldıktan sonra kara pilot sınıfına geçtiği ifade edildi. Şehit pilot Ümit Özerli'nin cenazesi, daha sonra Bergama Şehitli'nde son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------

- Cenazeden görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Cevdet ŞEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK / BERGAMA (İzmir), ()

================

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek (2)

ÇORUM’DA HALKA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu’dan geldiği Çorum’da, Abide Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Miting alanında hoparlörlerden duyulan seçim şarkısına, kendisi de eline aldığı mikrofonla eşlik eden Erdoğan, Çorumluları selamladı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Erol Olçak, oğlu Abdullah Tayyip Olçak ile Çekmeköy’deki helikopter kazasında şehit olan askerlere rahmet dileyen Erdoğan, Çorum’a kazandırdıkları yatırımları anlattı.

Türkiye'nin, 31 Mart'ta çok önemli, çok kritik bir seçim yaşayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yıllık aranın ardından Çorum'da olmaktan, siz Çorumlu kardeşlerimle hasret gidermekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Çorum'un vefalı insanlarını özlüyoruz Çünkü biz bütün enerjimizi, gücümüzü, motivasyonumuzu sizlerden, sizlerle kucaklaşmak alıyoruz. Yurt içinde terör örgütlerine ve destekçilerine, yurt dışında ülkemize husumet besleyenlere karşı mücadele yürütürken, yine cesaretimizi işte bu meydanı dolduran on binlerden alıyoruz. Milletten yürümekten, milletle dertleşmekten, milletle beraber olmaktan daha büyük bir mutluluk tanımadık, tanımıyoruz. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri bulunuyor. Türkiye, 31 Mart'ta çok önemli, çok kritik bir seçim yaşayacak. Ülkemizin bekası, milletimizin refahı için bu seçimlerden de AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz. Biz 31 Mart'ta da Çorum'un yine sandıkları patlatmasını, yine büyük bir demokrasi destanı yazmasını bekliyoruz" dedi.

'HAMDOLSUN 40 YILDIR SİYASETİN İÇERİSİNDEYİZ'

40 yıldır siyasetin içerisinde olduklarını hatırlatan ve bu süreçte eserleri, samimiyeti ve verdiği mücadelelerle milletin huzurunda olduklarını kaydeden Erdoğan, "Çorum, Tayyip Erdoğan'ı çok iyi bilir, tanır. Hamdolsun 40 yıldır siyasetin içerisindeyiz. 40 yıldır eserlerimizle, samimiyetimizle gayretlerimizle, verdiğimiz mücadelelerle sizlerin huzurundayız. 40 senedir gece gündüz demeden Türkiye'yi ayağa kaldırmak için, şehirlerimizi imar ve ihya etmek için koşturuyor, ter döküyoruz. Siyasi hayatımız boyunca hiçbir zaman şehirlerimize, seçim dönemlerinde yolu düşenlerden olmadık. CHP'nin başındaki zat gibi, Çorum'u ve Çorumlu kardeşlerimi sadece ufukta seçim sandığını görünce hatırlayanlardan olmadık. Yurt içi ve yurt dışı programlarımıza, toplantılarımıza, görüşmelerimize, devlet işlerindeki yoğun mesaimize rağmen her fırsatta Çorum'a geldik. Sizlerle dertleştik, hasbıhal ettik; devletimizin buraya yaptığı yatırımları, projeleri inşaatı süren eserleri, varsa aksaklıkları eksiklikleri bizzat yerinde denetledik. Samsun'a, Ankara'ya, Kırklareli'ne hizmet ettiğiniz kadar Çorum'u da Sivas'ı da, Yozgat'ı da, Tokat'ı da, Amasya'yı da kalkındırmaya çalıştık" diye konuştu.

'LAF DEĞİL, ESER ÜRETİYORUZ ESER'

Kendilerinin muhalefet gibi laf değil, eser ürettiklerini söyleyen Erdoğan şunları söyledi:

"Bizim siyasi geleneğimizde adalet, dayanışma, halka hizmeti hakka hizmet gören ulvi bir anlayış vardır. Kardeşlerim CHP'nin başındaki zat gibi, yalanla peynir gemisini yürütmeye çalışmıyoruz. Sizler için, sizleri huzuru, istikrarı ve refahı için mücadele veriyoruz. 17 yıldır 'Çorum gelişsin, büyüsün, kalkınsın, en iyi hizmeti alsın' diye gayret gösteriyoruz. 17 senede ülkemizin ve şehirlerimizin geldiği yer ortadadır. Elbette herkes gibi bizim de eksiğimiz, noksanımız olmuştur. Bürokrasiye takıldığımız, devletin içindeki kimi odakları aşamadığımız dönemler de yaşanmıştır. Ancak samimiyetimize, gayretimize, benim Çorumlu kardeşlerim şahittir. Burası yiğidin harman olduğu yerdir. Onlar bizi iyi tanır, 82 milyon şahittir. Hepsinden önemlisi rakamlar şahittir. Seçim dönemleri siyasetçilerin hesaba çekileceği dönemlerdir. Seçim dönemleri, karnelerin millete sunulduğu zamanlardır Biz de gittiğimiz her yerde önce karnemizi milletimize gösteriyor, sonra gelecek 5 yıl için icazet istiyoruz. Zira biz muhalefet gibi laf değil, eser üretiyoruz eser"

'BAY KEMAL'İ KURTARMA SANDIĞI KURMUŞLAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"İhtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza toplam bir buçuk katrilyon liralık kaynak aktardık. Bay Kemal diyor ki; 'ne verdiniz, şehitlere bir şey vermediniz'. Biz burada Bay Kemal gibi afra tafra yapmıyoruz, adamın ömrü yalanla geçmiş. SSK genel müdürü olmuş SSK'yı batırmış ve benim vatandaşım sağlam girdiği hastaneden sakat çıkmış yahu. Bu böyle bir adam. Şimdi konuşuyor sağda solda, yine yalan. Mahkeme kararını biliyorsunuz dimi; bir buçuk milyon bir aldık, 1 milyon bir aldık. Şimdi bir kısmı da yargıda. Fakat parayı kendisi de ödeyemiyormuş, öyle diyorlar. Bu paraların ödenmesi için CHP içerisinde bir komisyon oluşturmuşlar. Milletvekilleri maaşlarından oraya ödemek suretiyle Bay Kemal'i kurtarma sandığı kurmuşlar. Bay Kemal 'çiftçi aç kaldı, çiftçinin topraklarını elinden aldınız' diyor. Eline, diline dursun. Ben resmi rakamları veriyorum. Sen ne diyorsun? Gel sende bu rakamları bir açıkla. O bol bol laf, vaatö

'ÇORUM SANAYİSİ DAHA DA BÜYÜYECEK'

Çorum’un 2002 yılında 26 milyon dolarlık ihracat yaparken bu rakamın 2018’de 742 milyon dolara ulaştığını açıklayan Erdoğan, “Çorum, 16 yıl önce 56 ülkeye ihracatı olan bir şehirden 139 ülkeye ihracat yapan bir şehre ulaştı. Geçtiğimiz aylarda dünyanın önde gelen altın üreticilerinden Venezuela'ya yaptığımız ziyaretin ardından sayın Maduro'nun yardımcısı ülkemize geldi. Burada incelemelerde bulundu. Bizde kendisini Ankara'da Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul ettik. Başkan yardımcısı bana Çorum sanayisinden, buranın başarılarından bahsetti. İnşallah altın ticaretinde de Çorum'u çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Çorum sanayisinin daha da büyümesi, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli gibi bölgesinin üretim merkezine dönüşmesi için elimizden gelen desteği verdik veriyoruzö diye konuştu.

‘ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR, CHP BUDUR’

Türkiye’nin kendi kaynaklarını kullanmaktan, kendi potansiyelini harekete geçirmekten hep alı konulduğunu söyleyen Erdoğan, “Bunu kimi zaman düşmanlarımız, kimi zaman da içimizdeki gafiller ve hainler yaptı. 1930'larda Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş gibi vizyon, misyon sahibi insanların çalışmaları engellendi. Türkiye'nin ilk silah fabrikatörü Nuri Killigil şüpheli bir yangında şehit oldu. Bugün sokaklarımızda otomobili olan birçok ülke daha tornavida bile imal edemezken, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği ilk yerli ve milli otomobili devrim çürümeye terk edildi. CHP'nin başını çektiği bir avuç komprador ülkemizi üretimde yabancı şirketlere, ekonomide IMF'ye, savunma sanayisinde de batılı devletlere, kredi ve finansman ihtiyaçlarında tefecilere muhtaç etti. Geçenlerde bay Kemal 'Türkiye IMF'ye yeniden muhtaç olacak' diyor. Biz göreve geldiğimizde Türkiye IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu vardı. Bunu biz kucağımızda bulduk. Ama 2013 Mayıs ayında bütün borçlarımızı ödedik ve IMF ile olan bağlarımızı kopardık. Nereden nereye. Merkez bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Ama şimdi 100 milyar dolara yaklaştı. Başbakanlık dönemimde bir ara 135 milyar dolara çıkmıştık. Bu sıkıntılı dönemlerde biraz düştü ama yeniden toparlayacağız. Milletimizi karaborsacılık ve stokçuluk illetiyle ilk tanıştıran milli şefin CHP'sidir. IMF ile ilk anlaşmayı imzalayan da yine CHP'dir. Daha emekleme aşamasında Türkiye'nin sanayi hamlelerini baltalayan da yine CHP'dir. Rahmetli Demirel ilk boğaz köprüsünü, merhum Özal ikinci boğaz köprüsünü yine CHP'nin başını çektiği çevrelere rağmen yapmışlardır. Üçüncüyü Yavuz Sultan Selim köprüsünü onların engellemesine rağmen biz yaptık. Denizin altından Marmara'yı yaptık. Bunu da engellemeye çalıştılar. Avrasya tünelini yaptık yine denizin altından. Bunu da engellemeye çalıştılar. Bunlar sadece engeller. Bunların üç vasfı vardır. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman söylemiştim. Çöp, çukur, çamur. CHP budur. Senelerce İstanbul ve yönettikleri şehirleri çöpe, çamura, çukura teslim eden CHP zihniyetidir. Bugünde CHP'lilerin ağızlarını her açtıklarında IMF'den bahsetmelerinin sebebi de budur. Bunlar iktidar gücünü ellerini geçirseler, yapacakları ilk iş gidip yine ülkemizi IMF'ye teslim etmek olacaktır. Bizler hizmet ederken bunlarla yüzleştik, CHP zihniyeti ile mücadele ettikö ifadelerini kullandı.

'KENEVİR ÜRETİMİ YENİDEN YAYGINLAŞACAK'

Ülkede tarım ve sanayi için çok önemli bir adımlar attıklarını kaydeden Erdoğan, “Kenevir üretimini yeniden yaygınlaştırmak ve ülkemizin kenevir üretim hacmini artırmak için bir karar aldık. Artık naylon poşet kullanmayacağız. Bu naylon poşet toprakta erimiyor. Yüzlerce sene bunun ömrü var. Ama kenevir korumak ve yaşamak için sıfır atık. Kenevir topraktan geldi ve toprakla rahat bütünleşiyor. Rahmetli anam bunları bizi yıkar verir bizde çarşıdan pazardan alır gelirdik. Evde file örerdi. Kastamonu'da hanım kardeşlerim yaptıkları bez torbaları gösterdiler. Hayran olmamak mümkün değil. Biz yeniden bu adımı atıyoruz. Aralarında Çorum'unda bulunduğu 20 ilimizi pilot bölge olarak belirledik. Tarım ve Orman Bakanlığımız gereken etütleri yapıyor. Arkadaşlarımız ilaç sektöründen tekstile, otomotivden izolasyona, kozmetiğe kadar yüzlerce farklı alanda kullanım imkanı olan bu bitkiden Türkiye'nin daha fazla nasıl istifade edebileceğini araştırıyor. Kenevir tarımını ve üretimini artırırken, aynı şekilde sanayisinin de kurulmasına öncelik vereceğiz. Türk ekonomisinin 2013 hedefleriyle buluşması, terörle mücadelede kazanımlarımızın korunması, Suriye'deki politikalarımızın tam anlamıyla hayata geçmesi için 31 Mart'ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor. Bu seçimler ülkemizin beka seçimleri olacaktır. Bu seçimlerden de zaferle çıktıktan sonra 4,5 yıl boyunca önümüze bakacak ve yapısal reformlara da odaklanacağızö diyerek konuşmasını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

Miting alanı detayları

Detaylar

Haber: Yaprak KOÇER-Yusuf ÇINAR – Kamera: Hüseyin KALAY-Serkan BARIŞ – ÇORUM-

================

Suriye'nin Türkiye sınırı yakınında bombalı terör saldırısı

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey beldesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Saldırıda, araçta bulunan PKK/PYD'li teröristin öldüğü bildirildi.

Türkiye sınır hattına 10 kilometre uzaklıkta, Halep'e bağlı Çobanbey beldesi Vukuf köyü yakınlarında, bugün saat 16.30 sıralarında öğleden sonra, bomba yüklü araçla terör saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/PYD tarafından, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) sorumluluk alanındaki gümrük kapısındaki kontrol noktasına yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda, ilk belirlemelere göre, 3 ÖSO mensubu yaralandı. Saldırıda, araçta bulunan PKK/PYD'li teröristin öldüğü bildirildi.

Patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi, güvenlik önlemleri artırıldı. Patlama anı ise bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KİLİS, () -

================

Köpeği tarım aracına bağlayarak öldüren kişi serbest kaldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 'patpat' diye bilinen tarım aracına köpeği bağlayarak sürükleyip ölümüne neden olan Turan D., savcılıkça serbest bırakıldı. Şüpheliye Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesileceği bildirildi.

Ereğli'nin Dağlıca köyünde oturan Turan D.'nin kullandığı patpatın kasasına iple bağladığı köpek, yolda sürüklenerek öldü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yayınlanan haberler üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Turan D.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından Turan D. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı. Turan D.'ye Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesileceği öğrenildi.

'TCK'DA YER ALMADIĞI İÇİN PARA CEZASI'

Ereğli Gönülden Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Belgin Alcan, Turan D.'nin işlediği suçun Türk Ceza Kanunu'nda yeri olmadığını belirterek, "Başsavcımız ile görüşme yaptık. Olayın Kabahatler Kanunu'nda yer almasından kaynaklı, işlenen suç Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer almadığı için para cezası alacak. Bu olay yasaların boşluğundan kaynaklanıyor. Bu olay Kabahatler Kanunu'ndan çıkıp Türk Ceza Kanunu'nda yer aldığı zaman hapis cezası alabilir. Şimdi Kabahatler Kanunu içinde olduğu için ceza almıyor. İdari para cezası alacak" dedi.

Turan D. jandarmadaki ifadesinde, evinin önünde gezen sokak köpeğini hayvan barınağına götürmek için tarım aracının kasasına bağladığını, araç hareket halindeyken köpeğin dışarı atladığını fark etmediğini, hayvanı telef olduktan sonra gördüğünü, ipin boğazına dolanması sonucu köpeğin boğulduğunu öne sürdü.

Görüntü Dökümü

-------

Adliyeye giren dernek üyeleri

Karar sonrasında dernek üyelerinin adliye önünde toplanması

Belgin Alcan'ın konuşması

Dernek üyelerinin adliyeden ayrılması

Detaylar

553 MB/ 3 dakika/

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

====================

Rehabilitasyon merkezi servisi kaza yaptı: 6'sı öğrenci, 8 yaralı

Antalya'da, bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencileri taşıyan öğrenci servisi minibüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada, 6'sı engelli öğrenci olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir rehabilitasyon merkezinde eğitim- öğretim gören öğrencileri taşıyan Muhammet Lecen yönetimindeki 07 C 1438 plakalı öğrenci servis minibüsü, Eyüp Sultan Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta, Şakir Yagbaz'ın kullandığı 07 ADB 114 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yan yatan servisteki 6 öğrenci ile sürücü Muhammet Lecen ve hostes çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan öğrenci servisinden detaylar

-Ambulans içerisinden detaylar

-Çevredeki kişilerden görüntüler

01.35"// 179 MB

Haber:Semih ERSÖZLER- Kamera:Tolga YILDIRIM,ANTALYA,()

==================

FETÖ'nün Mardin askeri mahrem imamı Adana'da yakalandı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamıda yürütülen operasyonda Mardin askeri mahrem imamı olduğu iddia edilen Sadık G. (36) yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Sadık G,'nin Adana'da olduğunu saptadı. Mardin askeri mahrem imamı olduğu öne sürülen ve örgütün gizli haberleşme progmanı olan 'ByLock' kullandığı saptanan şüpheli Sarıçam ilçesinde bulunan gaybubet evinde yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------

- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlının adli tıp biriminden çıkışı

- Polis aracının gidişi

- Adli tıp tabela

SÜRE:00'48" BOYUT: 89,4 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

==================

CHP'li Kocadon'dan Muğla Büyükşehir adaylığı açıklaması (2)

KOCADON İSTİFASINI NOTERDEN GÖNDERDİ

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, partiden istifa dilekçesini bugün noterden Genel Merkez'e gönderdi. Kocadon'un, kendisinden sonra örgütten toplu istifaların yaşanmamasını da engellediği ileri sürüldü. Kocadon, adaylıklara itirazların resmen tamamlanacağı 19 Şubat Salı günü Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katılımıyla partiye geçeceği ve istifası ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklayacağı öğrenildi. Kocadon'un 14 Şubat'ta Muğla'nın ilçelerinde seçim çalışması yapacak olan Gültekin Uysal'ın programlarına da katılacağı ileri sürüldü.

BODRUM / MUĞLA, ()