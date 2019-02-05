DHA YURT BÜLTENİ -17

Bucak'ta mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye 1120 başvuru (2)

VALİ ŞILDAK; 'RİSK ALTINDA HASTAMIZ MEVCUT DEĞİL'

Burdur Valisi Hasan Şıldak, hafta sonundan bu yana bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuruların olduğu Bucak ilçesini ziyaret eti. Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, İl Sağlık Müdürü Reha Sermet Aygören, Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi ile ilçede bulunan birim amir ve müdürleriyle Bucak Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret eden Vali Şıldak, çocuk hastalara oyuncak hediye etti.

Hastane ziyaretinden sonra kaymakamlığa geçen Vali Şıldak, burada birim amirleriyle yaklaşık 1 saat toplantı yaptı. Salgına karşı alınan ve alınması gereken tedbirlerle ilgili basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası Vali Şıldak, gazetecilere açıklama yaptı. Şıldak, "Bucak ilçesinde 3 Şubat Pazar gecesi başlayarak şu anda da devam eden vatandaşlarımızın ilçemizde bulunan sağlık kuruluşlarına bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinden başvuruları söz konusu olmuştur. Dünden itibaren etkili şekilde gerek kaymakamlığımız gerek belediyemiz ve İl Sağlık Müdürlüğü'müz bağlı bütün birimleriyle birlikte gerekli taramalarını yapıp, tedbirlerini aldı. Şu an itibarıyla hayati tehlikesi bulunan ve risk altında hastamız mevcut değildir" dedi.

SAYI 1300'Ü BULDU

Vali Şıldak, dün itibarıyla 2 içme suyu deposu ve şebekenin boşaltılma işleminden sonra etkili klorlama işlemi gerçekleştirildiğini belirterek, "İçme suyundan dolayı kaynaklanan bir salgınla karşı karşıyayız. İlçemizde Mehmet Akif, Fatih, Yenimahalle, Barbaros ve Sanayi mahalleleri olmak üzere 5 mahallemizi etkileyen bir enfeksiyon söz konusu. Şu an itibarıyla 1300 vatandaşımız sudan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz ve bugün de tespitini gerçekleştirdiğimiz husustan etkilendi. Bunların 821'i ayakta tedavi edildi, 466'sı müşahede altında tutulup, bir miktar hastanede bekletilmek suretiyle gözetim altından sonra taburcu edildi, 18 hasta ise yatırılarak tedavi edildi. Bunların da hayati tehlikesi bulunmamaktadır" diye konuştu.

'YÜZEY SULARI SONDAJ KUYUSUNA KARIŞTI, BAKTERİ OLUŞTU'

Salgının sebebini de açıklayan Şıldak, "İlçe merkezine içme suyu temin eden 2 kuyunun aşırı yağışlardan dolayı yüzey sularının sondaj kuyusuna karışması ve kirlenmeden dolayı dün alınan numunelerin laboratuvar sonuçları sonucu bakteri ürediğini, bunun da şebeke suyuna dahil olduğunu; Sağlık Müdürlüğü, belediye ekipleri çalışmaları yaptıktan sonra bakteri üreten bu iki kuyu devre dışı bırakarak su verme işlemi kapatılmıştır. Böylelikle kirlenmenin önünü almış olduk" dedi.

'AZALMA SÖZ KONUSU'

Salgın dolayısıyla hastanelere başvuruların sayısının azaldığını da dile getiren Şıldak, "Dün ve sabah alınan tedbirlerden sonra ilçemizde bulunan sağlık kuruluşlarına hasta müracaat sayısı düştü. Bunun bir miktar daha devamı sürebilir. Çünkü vakaların gün içerisindeki seyrini takip ediyoruz ama bir azalma söz konusu" diye konuştu.

'SUYU KAYNATIN' ÖNERİSİ

Vali Hasan Şıldak, birkaç gün tedbir amaçlı içmede kullanılan suyun kaynatılarak tüketilmesi ve sokak çeşmelerinden su içilmemesi önerisinde bulundu. Vali Şıldak, salgından etkilenenlere de 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Vali Hasan Şıldak'ın hastaları ziyareti

- Koridorlardan ve hastane çıkışından görüntüler

- Vali Hasan Şıldak'tan kaymakamlıktaki toplantı öncesi görüntüler

- Vali Hasan Şıldak'ın açıklamaları

Haber- Kamera: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), ()

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Suriyeli Fatma, pusette öldü



Adana'da 1 ay tedavi görüp taburcu edildiği hastaneye annesi tarafından kontrole götürülen Suriye uyruklu 3 yaşındaki Fatma El Sahra, bebek arabasında hayatını kaybetti.

İddiaya göre Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşayan Emine Albarı'nın kızı Fatma El Sahra, 1 ay boyunca hastanede tedavi gördü. Taburcu edilen küçük kız, bu sabah yeniden rahatsızlandı. Anne Albarı da kızını bebek arabasına koyarak, aynı hastaneye kontrole götürdü. Annenin iddiasına göre burada doktorlar tarafından muayene edilen Fatma El Sahra'yı annesi yeniden bebek arabasına koyup, eve gitmek için yola çıktı. Anne kısa süre sonra kızının hareket etmediğini fark edip, çevredekilerden yardım istedi. Hemen olay yerine gelen sağlık ekibi, çocuğu ambulansa alarak müdahale etti. Ancak Fatma El Sahra'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne gözyaşlarına boğulurken, polise haber verildi. El Sahra'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bebek arabası yol kenarında kalan çocuğun ölümüyle ilgili polis, soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Ambulansın görüntüsü

- Kalabalıktan görüntü

- Bebek arabasından detaylar

- Vatandaşların tepki göstermelerinden görüntüler

- Sağlık çalışanı ile polisin tartışması

- Sağlık çalışanının ambulansın kapısını kapatması

- Ambulansın hastanede görüntüsü

- Ölen çocuğun sedye ile ambulanstan indirilmesi

- Hastaneye girişi

- Yakınlarının feryadı

- Doktorun ölmüş demesi

SÜRE:02'53" BOYUT:320 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

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Kayıp Fatma'nın annesi kızına 'geri dön' diye yalvardı

Bursa’nın İznik ilçesinde, annesiyle tartışıp evden ayrılan 16 yaşındaki Fatma K.'den 5 gündür haber alınamıyor. Gözü yaşlı anne Gülcan Ulutaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kızına evine dönmesi için yalvardı.

Yeşil Cami Mahallesi’nde, babasından ayrılan annesi Gülcan Ulutaş ile birlikte yaşayan Açık Lise 2'nci sınıf öğrencisi Fatma K., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından geçen cuma günü evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Gülcan Ulutaş, 2 gündür arayıp bulamadığı kızının hayatından endişe ettiğini belirterek polise başvurdu. Polis, Fatma K.'nin bulunması için çalışma başlattı. Kayıp kızdan henüz haber alınmadı.

'SEN BENİM KUZUMSUN'

Kendi sosyal medya hesabından bir video paylaşan anne Gülcan Ulutaş, "Sen benim kuzumsun. Annem ne olur, burnun kanamadan dön. Yemin ediyorum dönmezsen kendimi öldüreceğim. Ne olur dön. Annecim sen benim tek aşkımsın. Sen benim ilk göz ağrımsın. Yaptığına kızar, sana doğru yolu göstermeye çalışabilirim. Ama bu kadar mı benden nefret ettin annem? Hani benim için sen, senin için ben vardım annem? Ne olursun annecim dön bana. Annem ne olur burnun kanamadan dön. Kulun, kölen olayım, ne olur kızım dön bana" diyerek kayıp kızına eve dönmesi için yalvardı.

Görüntü Dökümü

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-Fatma K. foto

-Annein çağrısı

-Detaylar

1 dk 40 sn 186 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), ()

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Aday gösterilmeyen belediye başkanları, partilerinden istifa etti

Tokat'ta, 31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmeyen Pazar ve Reşadiye ilçelerinin belediye başkanları ve Emirseyit beldesinin belediye başkanı partiden istifa etti. Üç başkan, Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) aday oldu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmeyen Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar ile Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ve merkeze bağlı Emirseyit Belediye Başkanı Ertuğrul Ağıl, partiden istifa etti. Pervanlar, Kılıç ve Ağıl BBP'den aday oldu.

AK Parti'den Turhal Belediye Başkan aday adayı olan ancak tercih edilmeyen İlçe Kadın Kolları eski Başkanı Ayla Bedirhan Çelik ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. Çelik yaptığı yazılı açıklamada, "Tokat'ta ve özelde Turhal'da çok daha güçlü ve çok daha azimli bir irade ile millet ve memleket lehine çalışabilmek kastıyla kompartıman değiştirerek, milletimizin istikbaline ve devletimizin bekasına adanmış Cumhur İttifakı'nın iki mühim bileşeninden biri olan Milliyetçi Hareket Partisi saflarında yer almaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()-

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Edirne'de 497 kaçak yakalandı

Edirne’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 497 kaçak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Yenikadın, Kemal, Orhaniye ve Bosna köyleri ile İpsala, Enez, Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Cezayir, Myanmar, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Irak, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 497 kaçak yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-