DHA YURT BÜLTENİ-17

MAĞARAYI ZİYARETE GİDERKEN KAZA: 10 YARALI



MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Taşkuyu Mağarası'nı ziyaret etmek üzere yola çıkanların içinde bulunduğu minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Tarsus'taki Taşkuyu Mağarası yakınlarında meydana geldi. Mağarayı gezmeye gidenlerin içinde bulunduğu, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 SF 197 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 10 kişi, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

TARSUS/

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DEVE GÜREŞLERİNDE ORTALIK KARIŞTI

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen Deve Güreşi Festivali'ne, iki grup arasında çıkan kavga damga vurdu. Yaklaşık 20 kişinin birbirine girip kavga ettiğini olaya jandarma biber gazı ve jopla müdahale etti. Kavgayı ayırmak için havaya tabancayla ateş eden jandarma ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Sarayköy Belediyesi tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Festivali yaklaşık 10 bin kişinin katımıyla Yıldıztepe Demircidere mevkisindeki sahada yapıldı. Güreşler için İzmir, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Balıkesir ve Antalya'dan 130 deve getirildi. Deve güreşlerinin yapıldığı arena çevresindeki yamaçlarda, vatandaşlar traktör römorklarında mangal keyfi yaptı. Güreşten sonra sahibinin elinden kurtulan bir deve, kaçarak arenayı çevreleyen tel örgülere takıldı. Telden kurtulmak için çaba harcayan deve ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar deveden kaçarken yere düştü. Saha görevlileri deveyi yakalayıp, götürdü.

AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, ilçede deve güreşlerinin yaklaşık 300 yıldır yapıldığını belirtip, "Biz belediye olarak bu kültürel faaliyeti 35 yıldır düzenliyoruz. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'ni on binlerce seyirciyle, cazgırlarla, zurnacılarla, davulcularla hep beraber manilerle güzel bir şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Festival sonunda dereceye giren deve sahiplerine kupaları verildi.

DEVELER ARENADA, İZLEYENLER YAMAÇLARDA BİRBİRİNE GİRDİ

Deve güreşleri sürdüğü sırada, yamaçta piknik yapan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişinin birbirine yumrukla saldırdığı olaya jandarma ekipleri biber gazı ve jopla müdahale etti. Grupların ayrılmaması üzerine jandarma havaya tabancayla ateş etti. Yapılan müdahale sonrası jandarma ekipleri kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Deve güreşlerinden görüntü

-AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ın konuşması

-Arbededen görüntü

-Kavgaya karışanların jandarma tarafından gözaltına alınması

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()



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YOL KENARINDA YARALI BULUNAN SANSAR TEDAVİYE ALINDI

BURSA’nın İnegöl İlçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı sansar, İnegöl Belediyesine teslim edildi. Yaralı sansar tedavi altına alındı.

İnegöl’ün kırsal Kozluca Mahallesi yolu üzerinde otomobille seyir halinde olan Ali Kırt ve Sinan Kocabey, yol kenarında duran sansarı fark ettiler. Sansarın yanına giden iki arkadaş, hayvanın hareket edemediğini tespit ettiler. İki duyarlı vatandaş, yaralı sansarı alıp İnegöl Belediyesine teslim ettiler. Bacaklarından yaralanmış sansar, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-kaza yeri genel görüntü

-yaralıların görüntüsü

Dosya adı: 0302sansar İnegöl klasöründe

SÜRE: 47 sn, BOYUT 89 MB

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,()