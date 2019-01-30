DHA YURT BÜLTENİ -17

BORÇLUSUNU YERE YATIRIP BOĞAZINA BIÇAK DAYADI



AFYONKARAHİSAR'da, H.S., bir süre önce borç para verdiği Üzeyir D.'yi tartışma sırasında yere yatırıp, başını otomobil lastiği ve kaldırım arasına sıkıştırdı. H.S., sonra da Üzeyir D.'nin boğazına bıçak dayayıp, kesmekle tehdit etti. Çevredekilerin müdahalesiyle Üzeyir D. kurtulurken, H.S. ise kaçtı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi 2'nci Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen H.S., bir süre önce borç para verdiği Üzeyir D. ile karşılaştı. H.S. parasını isteyince Üzeyir D. ile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, boğuşma sırasında Üzeyir D. ve cebinde bulunan bıçak yere düştü. Bıçağı alan H.S., yerdeki Üzeyir D.'nin başını park halindeki otomobilin lastiği ve kaldırım arasına sıkıştırdı. H.S. ardından Üzeyir D.'nin boğazına bıçak dayadı ve kesmekle tehdit etti. Üzeyir D. ise H.S.'nin ellerini tutarak kendisine zarar vermemesini istedi.

Kısa süre sonra olayı fark eden çevredekiler, H.S.'nin yanına koştu ve onu sakinleştirerek bıçağı elinden aldı. H.S. olay yerinden kaçarken, Üzeyir D. ise çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı. İhbar üzerine caddeye gelen polis ekiplerine kimlik ve eşkâl bilgisi veren Üzeyir D., H.S.'den şikâyetçi oldu.

Olaydan yara almadan kurtulan Üzeyir D., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan H.S.'yi yakamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Üzeyir D. yerde yatarken

- H.S.'nin bıcak dayaması-

- Kalabalık detay

- İkilinin ayağa kalkması

- Kalabalık

Haber: Satılmış AKKAŞ - Kamera: AFYONKARAHİSAR ()

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ELAZIĞ'DA DOĞALGAZ PATLADI, 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ELAZIĞ'da, bir binada doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamada, 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Elazığ merkez İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayar Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre doğal gaz kaynaklı patlama sonucu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler, binada bulunanları tahliye etmek için çalışma başlattı. Patlamanın yaşandığı apartmanda 3 kişi dumandan etkilenerek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Patlama nedeniyle çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye ekiplerin gelişi

- Doğalgazın patlaması

- Yangının söndürülmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,()

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MALATYA'DA FETÖ OPERASYONU: 10 GÖZALTI



MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aralarında teğmen, yüzbaşı ve Albay rütbelerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Taha AYHAN/MALATYA, ()

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ULUDAĞ'DA EKSİ 15 DERECEDE 'GENÇLİK FESTİVALİ' BAŞLADI



BURSA Uludağ'da düzenlenen gençlik festivali Winterfest 2019 kapsamında eksi 15 derecede yapılan partiye binlerce kişi katıldı. Kayak öğretmenleri bin 800 metrelik yükseklikten meşaleler ile kayarak gösteri yaparken hava fişek gösterisi de büyük ilgi gördü.

Türkiye’nin en büyük gençlik festivali Winterfest 2019 eğlenceye start verdi. Kayak pistlerinde kurulan sahnede kar üzerinde eksi 15 derecede yapılan partiye binlerce kişi katıldı. Sahnede bulunan ünlü DJ Kubilay Caner ve Emrah İş tatilcilere eğlenceli bir gece yaşattı. Kayak öğretmenleri bir araya gelerek bin 800 metre uzunluğundaki pistten meşaleler ile kayarak muhteşem bir gösteri şovu düzenlerken seyirciler ise onuncu yıl marşı söyledi. Yaklaşık 3 saat boyunca devam eden açılış partisi havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Dans eden tatilcilerden görüntü

- Kalabalık partiden görüntü

- Meşale ile kayan öğretmenlerin görüntüsü

-Detaylar

Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA, ()