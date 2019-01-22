DHA YURT BÜLTENİ - 17

BESTLER DELELER'DE 11 TERÖRİST SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ

ŞIRNAK'ta, Bestler Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Mehmet Yusuf Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon yaptı. Operasyonda karla kaplı Bestler Dereler bölgesinde, teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak bulundu. Sığınaklarda ise 3 adet şemsiye, sırt çantası, dörtlü ocak, çadır, kazma ve kürek ele geçirildi. Sığınaklar, imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyon bölgesi

- Güvenlik güçlerinin operasyonu

- Bulunan sığınaklar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TESLİM OLAN PKK'LI TERÖRİST, ÖRGÜTÜN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATTI



PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 'Hogir' kod adlı terörist ifadesinde, örgütün sözde yöneticisini başka bir teröristle uygunsuz halde yakalayan 'Cihan' kod adlı teröristin kurşunlanarak infaz edildiğini söyledi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; 'Hogir' kod adlı terörist ifadesinde, 14- 15 yaşlarındayken çocukluk arkadaşı 'Cihan' kod adlı teröristle örgüte katıldıklarını, aynı kampta eğitim aldıklarını söyledi. Terörist, arkadaşı 'Cihan' kod adlı teröristin örgütün elebaşlarına hizmette kullanıldığını, grubun sözde yöneticisinin barınağına yemek götürmek amacıyla girdiğinde, onu başka bir teröristle uygunsuz halde yakaladığını söyledi. 'Hogir', bu durumdan kimseye bahsetmemesi yönünde ciddi baskı yapılan arkadaşının, 'ajan' olmakla suçlandığını ve örgüt mensupları tarafından dövüldüğünü, çeşitli işkencelere maruz kaldığını, sözde mahkemede infaz edilmesinin kararlaştırıldığını anlattı. 'Hogir', 'Cihan' kod adlı teröriste infazdan önce kendi mezarını kazdırdıklarını ve çocukluk arkadaşının gözleri önünde kurşuna dizildiğini söyledi. 'Hogir', arkadaşının başına gelenlerin kendi başına da gelmesinden endişe duyarak teslim olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber: ANKARA,()

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Levyeyle otomobilin camını kıran kişiyi kamera görüntüledi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, elindeki levyeyle park halindeki otomobilin arka camını kırdı. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akkonak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir, dün (pazartesi) akşam saatlerinde 20 EP 177 plakalı otomobilini, 1793 Sokak'taki evinin önüne park etti. Özdemir, bu sabah uyandığında, otomobilinin arka camının kırıldığını fark etti. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Özdemir, gece kimliği belirsiz bir kişinin, levyeyle otomobilinin arka camı kırıldığını gördü. Özdemir'in ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Camı kıran kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Özdemir, "Park halinde 6 araç vardı. Yüzünü kapatan şahıs, o kadar aracın içinde benim otomobilimin yanına geliyor. Elindeki levyeyi arka cama vurup kaçıyor. Sabah geldiğimde şoke oldum. Benim malıma zarar veren kişinin bulunmasını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü

- Camı kırılan otomobilden detaylar

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Balkondan evine girilip, hastaneye kaldırıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinde yarı baygın halde bulunan 65 yaşındaki Kamile Tunç, merdivenli araç yardımıyla eve giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Soğuk algınlığı nedeniyle aldığı haplar yüzünden kendinden geçtiği belirlenen Tunç, hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Lale Sokak'taki 4 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Kamile Tunç'un bugün ortalıklarda görünmemesi üzerine komşuları merak edip, saat 17.30 sıralarında ziline bastı. Ancak, kapıyı açan olmadı. Tunç'un telefonuna da cevap vermemesi üzerine endişelenen komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla balkon kapısından eve girdiklerinde, yaşlı kadını kanepede yarı baygın halde buldu. Soğuk algınlığı nedeniyle aldığı haplar yüzünden kendinden geçtiği belirlenen Tunç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tunç'un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Sosakta yaşayanlardan Yılmaz Özsoy, "Kamile Teyze, uzun yıllardır burada yaşıyor. Aldığı ilacın etkisiyle sersemlemiş, kendinden geçerek uyuya kalmış. Neyse ki komşularının dikkati sayesinde yardım ulaştırılıp, hastaneye kaldırıldı. Allah, komşularından ve kendisini kurtaran itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden razı olsun. Kendisine de geçmiş olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekibinin merdiven aracı ile eve girmesi

-Meraklı kalabalığın görüntüsü

-Kamile Tunç'un fotoğrafı

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tokat'ta aynı yerde ikinci benzer kaza: Kontrolden çıkan araç dükkana girdi

TOKAT'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç 3 otomobile çarptıktan sonra kaldırımı aşarak kırtasiye dükkanına girdi. Ölen veya yaralananın olmadığı kazada maddi hasar oluştu. Aynı bölgede sabah saatlerinde de benzer bir kaza yaşanması dikkat çekti.

Kaza, akşam saatlerinde Çeçenistan Caddesinde meydana geldi. Ekrem Tayyip Karakoç yönetimindeki 07 CUD 97 plakalı hafif ticari araç, sanayi bölgesinden kent merkezine istikametine seyir halindeyken, sürücünün kontrolünden çıktı. kaybetti. Park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra kaldırımı aşan hafif ticari araç, Mehmet Uzunay'a ait kırtasiye dükkanının vitrinine çarptı. Kırtasiye dükkanın camı kırılırken, 3 otomobilde ise maddi hasar oluştu. Araç sürücüsü Ekrem Tayyip Karakoç, hızının yavaş olduğunu, fakat kayma nedeniyle kontrolü kaybettiğini söyledi.

Kırtasiye dükkanı sahibi Mehmet Uzunay, "Birden bir ses duyduk. Patırtı koptu ne olduğunu anlamadık" dedi.

Kazada hasar gören otomobillerden birinin sahibi Oğuzhan Güler ise o anda aracının içinde olduğunu belirterek, "Çarparak bir araç geldi. Ne olduğunu anlamadım. Saniyelik bir olay, sonra araç dükkana girdi" diye konuştu.

Bu arada aynı yerin karşı tarafında sabah saatlerinde de benzer bir kaza yaşanmıştı. Ersin Altun yönetimindeki 60 HY 043 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Hasan Öztürk'e ait büfenin önünde bulunan içecek dolabına çarpmış, iş yerinde ve otomobilde hasar oluşmuştu. Söz konusu caddede buzlanma olmamasına karşın aynı gün içinde iki benzer kazanın yaşanması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Hasar gören araçlar

-Dükkan camından içedri giren acari araç

-Konuşmalar

(265 MB)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Dağların Sultanları oynayarak kültürü anlatıyor

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu'nun büyük bölümü ev kadını olan çeşitli meslek gruplarından 25 üyesi biraraya gelerek 'Dağların Sultanları' adı altında halk oyunları ekibi kurdu. Festivallere hazırlanan Dağların Sultanları'nın Fethiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri içerisinde halk oyunları oynarken çekilmiş fotoğraf ve videoları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Doğa yürüşü için gittikleri Fethiye'nin cennet köşelerinde oynadıkları Harmandalı ve Kerimoğlu Zeybeği nedeniyle çevrelerinde 'Fethiye'nin kadın efeleri' olarak tanınmaya başlayan Dağların Sultanları Halk Oyunları Ekibi üyeleri, şimdi de yöreye özgü oyunları öğrenip, festivallere katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Dağların Sultanları Halk Oyunları Ekibi'nin lideri Mihriban Arslan, üyelerin büyük bir bölümünün ev kadınlarından oluştuğunu belirterek "Biz ilk önce Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu kurduk. Daha sonra kadın arkadaşlarımız ile böyle bir fikri paylaştım. Kadın Efeler grubumuzun çalışmaları 4- 5 aydır devam etmekte. Fethiye'nin kültürel rengine renk katıp etkinliklerde ve festivallerde yer almak istiyoruz. Şu an Harmandalı ve Kerimoğlu Zeybeği oyunlarıyla başladığımız bu etkinliğimizi ilerleyen zamanlarda yeni oyunlarla devam ettirip, profesyonel düşünmek istiyoruz. Halk oyunları gösterileri ekibimizdeki ev kadınları için de bir değişiklik, hayatlarında farklı bir renk oluyor" dedi.

Dağların Sultanları Halk Oyunları Ekibi'nin eğitmeni Nazan Sarıbaşoğlu "Ekibimizle birlikte kocaman bir aileyiz. Onlar istediği sürece çok daha iyi işler yapacağız. Özverileri sayesinde, ekiptekiler kolay şekilde oyunları öğreniyorlar. Bizler yeniyiz. Önümüzdeki süreçlerde daha iyi olacağız. Daha çok oyunla gösterilerimizi yapacağız. Kendimizi geliştiriyoruz" diye konuştu.

Dağların Sultanları'nın Fethiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri içerisinde halk oyunları oynarken çekilmiş fotoğraf ve videoları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dağların Sultanları Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisi

-Dağların Sultanları Halk Oyunları Ekibi'nin lideri Mihriban Arslan ile röp.

-Dağların Sultanları Halk Oyunları Ekibi'nin Eğitmeni Nazan Sarıbaşoğlu ile Röp.

-Genel ve detayg örüntüler

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla),()

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Ak Parti adayı Hilmi Güler: Ordu taklit edilen bir şehir haline gelecek

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun taklit eden değil, taklit edilen bir şehir haline geleceğini söyledi.

Ak Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen, İlçe Belediye Başkan adayları ile tanışma, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Çok güzel bir hava ile Ordu’da seçime hazır olduklarını belirten Dr. Hilmi Güler, “Burada eski ve yeni adayların kaynaşmasını sağladık. Çok güzel bir hava oluştu. Eskilerin tecrübesi yenilerin de birikimiyle Ordu seçime hazır diyebilirim. Gece gündüz çalışıyoruz. Dün gece saat 3’e kadar uzmanlarla birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Zaten bu konuda parti olarak büyük bir birikimimiz, tecrübelerimiz var. Bu tecrübelerimizle yeni gelişmeler ışığında çağdaş bir kent olacak şekilde Ordu’muzu hazırlıyoruz. Burada bir geleceği yazmak için büyük bir sabırsızlık içerisindeyiz. Arkadaşlarımız birikimlerini projelerle ortaya koydular. Bunları somut olarak diğer adaylarımız ortaya çıkınca bir kampanya ile ortaya koyacağız. Ama şunu söyleyebilirim; Ordu kendinden ve adından sıkça bahsettirecek, başarılarıyla takdir edilir, taklit eden değil taklit edilen bir şehir haline gelecekö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Toplantı detayları

Dr. Hilmi Güler açıklaması

Haber-Kamera: Faruk KAHRAMAN - Emre KOLTUK / ORDU,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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