DHA YURT BÜLTENİ- 17

Menbiç'te patlama: 2'si ABD askeri 12 kişi öldü

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç'te bir lokanta yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Olayda 2'si ABD askeri 12 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar arasında bölgede devriye görevi yapan ABD askerlerinin de bulunduğu beldirildi.

Olay, öğle saatlerinde Menbiç ilçe merkezindeki bir lokanta yakınlarında meydana geldi. ABD ve Fransız askerlerin de yemek yediği belirtilen lokanta yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak etti. Patlamada, lokantada bulunan ve bu sırada bölgede devriye görevi yapan ABD askerleri yaralandı. Patlamada 2'si ABD askeri, 1'i PKK/PYD üyesi terörist ve 9'u sivil olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Menbiç kent merkezindeki Sindis Sokağı'nda bulunan Qesir El-Umeraa lokantası önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Terör örgütü DEAŞ'lı canlı bombanın üzerindeki bombayı infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamada 2'si ABD askeri, 1'i PKK/PYD üyesi terörist ve 9'u sivil olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi. Patlamada yaralanan ve helikopter ile bölgeden tahliye edilen ABD askerleri ile teröristler ve sivillerin tedavisine ise Afrin'deki hastanelerde devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Patlama anı

-Yaşananlar

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP, () -

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Aybüke öğretmenin babası: "İdam edilmesi, ömür boyu hapis verilmesi gerektiğine inanıyorum"

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Veysi Işık'a yönelik düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırıda müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olmasıyla ilgili tutuklu yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların cezalarında 'pişmanlık göstermedikleri' gerekçesiyle indirim yapmadı.

PKK'lı teröristler, 9 Haziran 2017'de Kozluk Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Veysi Işık'ın, içerinde bulunmadığı özel aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırı sırasında mermiler karne dağıtım töreninden dönen 5 öğretmenin içersinde bulunduğu araça isabet etti. Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın yaşamını yitirdi.

Gerekli düzenlemelerin yapılarak hainlere idam veya ömür boyu hapis verilmesi gerektiğini söyleyen Şenay öğretmenin babası Sadık Yalçın,’’Özellikle bu terörle ilgili uğraşanların, bu devletin zafiyetini rahat duruma düşürmek için çalışanların ve terörle iç içe olanların şunu iyi bilmeleri gerekir. Devlet hiçbir hesabı yarım bırakmaz, kenara da koymaz. Mutlaka bir gün hesabını sorar. Bizim çocuğumuzun şehit edilmesi onun akabinde 2 tane askerimizin şehit edilmesi, bizleri ailece ve Türk milletini üzmüştür, acıya boğmuştur. Ama devlet her zaman dimdik ayaktadır. Yalnız bu cezai işlemlerde herhalde bir boşluk veya eksiklik olduğu kanaatini düşünüyorum. Çünkü 18 yıllık ceza bir kamu görevlisinin ve 2 tane askerimizin şehit edilmesine, bir belediye başkanımızın suikasta uğramasına sebep olan bu hainler hak ettikleri cezayı bulmadıkları kanısındayım. Bunu kabul etmiyorum. 18 yıl ceza onlara ödül gibi geliyor bana göre. Keşke 180 yıl ceza verselerdi de güneş yüzü görmeden hapishanenin kuytu köşelerinde çürüyüp gitselerdi." dedi.

Gerekli düzenlemelerin yapılarak idam veya ömür boyu hapis cezası verilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili tekrar gözden geçirilmesine sebep olacağına düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın bu konulardaki hassasiyetinin yüksek olduğunu biliyoruz. Özellikle Aybüke öğretmen ve Necmettin öğretmenin, askerlerimizin şehit edilmesi durumlarındaki gösterdiği tepki hepimizce malum. Diğer muhalefet parti liderlerininde tepkilerini biliyoruz. Onlarda gereken tepkiyi vermekteler. Ama bu cezai işlemlerdeki alınan kıstaslar nedir tam olarak bilemiyorum. Ama gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Biz aile olarak şimdiye kadar ceza için herhangi bir mahkeme gibi bir şeye başvurmadık. Sebebi devlete olan güvenimizdir, güvencemizdir. Hükümetin yetkilileri ve diğer kurumlar konuyu yakın takip etmekte. Onlara güvendiğimiz için devletin kendisine yapılan bu saldırıyı sorunsuz bırakmayacağına inandığımız için cezai işlem yapılmasıyla ilgili herhangi bir hukuki başvuruda bulunmadık. Bundan sonrada ben şahsen öyle bir şey düşünmüyorum ama gerektiğinde düşünebiliriz. Şimdilik devletim kurumlarına güveniyoruz. Hükümetin yetkili organlarına güveniyoruz. Muhalefetinde bu konulardaki cezai işlemlerin yetersiz olduğuyla ilgili kanaatine inanıyoruz. İnşallah bizim gibi düşünürler. Gerekli düzenlemelerin yapılarak bu hainlerin gerekirse idam edilmesi gerekirse ömür boyu hapislerine sebebiyet verilmesi gerektiğine inanıyorum.’’ diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Baba ile röp

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),()

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İnşaat iskelesi ve süt kazanı çalan baba ve oğlu yakalandı (2)

BABA OĞUL TUTUKLANDI

Kartepe ilçesinde inşaattan iskele demiri ve bir depodan süt kazanı çaldıkları iddia edilen Y.Ö. (54) ve oğlu S.Ö. (29) sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi,

KOCAELİ ()

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Kardan kapanan yolları vatandaşlar açmaya çalıştı

Bursa Büyükorhan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçe merkezine gitmek isteyen vatandaşlar da kapalı köy yollarını kendi çabalarıyla açmaya çalıştı.

Yoğun kar yağışı nedeniye Büyükorhan ilçesinde bugün okullar tatil edildi. İlçe merkezi ile yüksek kesimlerdeki mahalleler arasındaki yollar da kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapandı. Büyükorhan’a bağlı kırsal Geynik Mahallesi'nden sabah saatlerinde ilçeye gitmek için yola çıkanlar, karla kaplı yolu kendi imkanları ile açtı. Bazı vatandaşların yolu plastik tabure ile açmaya çalışmaları ise ilginç görüntüler oluşturdu.Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol ekipleri, ilçeye bağlı tüm kırsal mahalle yollarını açtı.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların kar küremesi

-Detaylar

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN (Bursa), ()

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Çatıdan düşerek ölen usta, toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, onarım için çıktığı fabrikanın çatısından düşerek hayatını kaybeden çatı ustası Orhan Yaşa (59), toprağa verildi.

Olay, dün Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak'taki orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın akan çatısını onarmak isteyen çatı ustası Orhan Yaşa, 5 metre yükseklikten iş yerinin içine düşüp, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşa, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Orhan Yaşa'nın cenazesi Altınbaş Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, AK Parti Bursa eski Milletvekili Hüseyin Şahin ile Orhan Yaşa'nın ailesi ve yakınları katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazı

-Detaylar

Haber-Kamera :Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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Kayseri'de fırtına caminin minaresini yıktı

KAYSERİ'de, dün akşam etkili olan fırtınada caminin minaresi yıkıldı.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Talas ilçesi Tablakaya, Yenidoğan ve Bahçelievler mahallelerinde çok sayıda binanın çatısı uçtu, 57 yıllık Tablakaya Camii'nin minaresi yıkıldı. Şiddetli fırtına, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yıkılan cami minaresi, yağan karın altında kaldı. Bazı binalarda uçan çatılar, zarar gören araçlar ve yıkılan bilboardlar da karla kaplandı. Belediye ekipleri, çatıların uçtuğu bölgelerde temizleme çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü:

- Yıkılan cami minaresinden görüntü

-Karla kaplanan cami minaresi

-Devrilen bilboardlar

-Çatılardan görüntü

- Genel detay

Süre: 2.26 Boyut: 251 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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Kayseri'de karda kayan tramvay raydan çıktı

KAYSERİ'de, tramvay kar yağışı nedeniyle kayarak raydan çıktı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan Talas ilçesine sefer yapan 3852-B nolu tramvay, Sivas Caddesi Aşıkveysel Bulvarı kavşağında kar yağışı nedeniyle raydan çıktı. Yaralının olmadığı tramvaydaki yolcular tahliye edildi. Aynı güzergahtaki seferlerde ise aksama yaşandı.

Öte yandan Kayseri Ulaşım A.Ş. ekipleri, raydan çıkan tramvayı tekrar raya yerleştirmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

- Raydan çıkan tramvay

- Genel detay

Süre: 2.26 Boyut: 223 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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Treninin çarpmasıyla ölen iş makinesi operatörü toprağa verildi

KÜTAHYA'da yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybeden iş makinesi operatörü İbrahim Atalay (40) toprağa verildi.

Demirciören köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, E.Y. ve A.A. yönetimindeki 72610 sefer sayılı Kütahya-Balıkesir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçen İbrahim Atalay yönetimindeki iş makinesine çarptı. Kazada iş makinesi operatörü Atalay, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kütahya Belediyesi'nde işçi olarak çalışan iş makinesi operatörü İbrahim Atalay için Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Nur Hak Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, belediye işçileri ile çok sayıda kişi katıldı. Atalay'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

-Cenaze namazının kılınması,

-Tabutun cenaze aracına taşınması,

-Camiden,

-İbrahim Atalay'ın sağlık fotoğrafından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()