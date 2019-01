DHA YURT BÜLTENİ -17

YURT BÜLTENİ -17

Asi Nehri taştı, evler su altında kaldı

Hatay'da etkili olan sağanağın ardından, Asi Nehri ve derelerin taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.

10 gündür süren yağmurun ardından Hatay'da birçok bölge su altında kaldı. Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi'de de Asi Nehri ve derelerin taşması sonucu birçok evi su bastı. İlçede Yeşilada Mahallesi'nde yollar kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kuşalanı Mahallesi'nde aracında mahsur kalan bir kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. Bölgede yağış devam ediyor.

Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal: Altay tankını biz istiyoruz

Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal, Adapazarı’nda düzenlediği basın toplantısında, "Bizim isteğimiz, Altay tankı burada kurulsun, burada üretilsin. Burada bilgi birikimi var" dedi.

Türk-İş'e bağlı Harb- İş Sendikası, son günlerde çok konuşulan 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı'ndaki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Adapazarı’nda bir restoranda düzenlenen toplantıya Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal, Türk-İş Sakarya Temsilcisi Cemal Yaman, Harb-İş Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, sendika yöneticileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Genel Başkan Bozal, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tank Palet'in özelleştirilerek kullanımı hakkının BMC'ye devredilmesiyle ilgili açıklamalarını ele aldı.

Tank Palet işçisinin hakkının kanun tarafından korunduğunu, ancak Altay'ın fabrikanın kendi işçileri tarafından üretilmesini istediklerini belirten Genel Başkan Bozal, "Cumhurbaşkanımızın işçilerin haklarının korunmasıyla ilgili sözleri var. Bu bizim için değerli bir tespit. Elimizde yazılı bir metin de yok, Cumhurbaşkanımızın söylemi var. Yasa zaten işçilerimizin haklarını koruyor, bir sıkıntımız yok. Bizim derdimiz bu iş yerinin Milli Savunma Bakanlığı'nda kalması, işçinin de aynı şekilde. Bundan böyle bizim işçi arkadaşlarımızın patronu BMC yetkilileri. Bizim isteğimiz, Altay tankı burada kurulsun, burada üretilsin. Burada bilgi birikimi var, yapılan işler var, neden burada üretilmiyor, dışarıdan destek alınacaksa bizim için şirketler vesaireler, biz oralarda değiliz, dışarıdan destek alınsın ama ana şey 1. Ana Bakım olsun. Dışarıdan her türlü destek alabilirsiniz, bizim burada bir karşı çıkışımız yok. Bu ülke insanının bir an önce Altay tankına ihtiyacı var, ordunun da ama şekil böyle olmaması lazım" dedi.

Başkan Bayram Bozal, 19 Ocak'ta Adapazarı'nda özelleştirmeye tepki için düzenlenecek mitinge 19 bin üyelerini getireceklerini kaydederek şöyle konuştu:

"Bazı arkadaşlarımız orada 50 tane işçinin bir cıvatayı taktığını söylemişler. Ben Allah'a havale ediyorum. Bizim 40 işçimiz en son yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapıyordu. El vicdan, yani el vicdan. Ankara'dan, Tekirdağ'dan, İzmir, Balıkesir, İstanbul'dan üyelerimizi buraya taşıyacağız. 19 bin üyemiz var inşallah, 19 bin üyemizi buraya getireceğiz. Biz istiyoruz ki; Sakarya halkı burada yapılan işleme karşı çıksın. Biz burada Altay tankını Milli Savunma Bakanlığı işçileri olarak yapmak istiyoruz özü bu. Bizim burada verdiğimiz mücadele, adı üzerinde Milli Savunma Bakanlığı iş yerleri milli kalsın diye başka yere çekilmesin bizim mücadelemiz."

Devlete ait birçok iş yerinde özelleştirme sonrası ciddi mağduriyetler yaşandığını ve Tank Palet'in de aynı kaderi paylaşacağını ifade eden Başkan Bozal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyorlar burası büyüyecek, şöyle olacak, böyle olacak. Bir örnek vermek istiyorum olayı anlamanız için. 2 ay önce 1. Ana Bakım Müdürlüğü'ne sınavı biten 46 işçi sınavı kazandı. Bunların yüzde 90'ı Adapazarlıdır. Biz de işçi kardeşlerimiz başlamadan üyelik soruşturması yapılır. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri arkadaşlara yazı gönderiliyor, deniliyor ki; Marmara dışındaki iş yerlerimizde neresini isterseniz, çalışmak ister misiniz diye kağıt gönderiliyor. Hani burası büyüyecekti? Bunların hepsi endüstri meslek lisesi 2 yıl ve üst mezun çocuklar. Bizim aklımızla mı alay ediliyor? Burada çalışan 713 işçi tank yapımında uzman olan bu işin doktorasını yapmış işçiler var. Bu tankı biz yapmak istiyoruz. Bu şekildeki özelleştirmelere, Cumhurbaşkanımızın söylediği işletmenin devir hakkına ilişkin bakın hep böyle yola çıkılmış. Şeker de Türk Telekom da böyle olmuş. Sonuçta ortada yani Şeker'deki mağduriyet ortada. Maceraya gerek yok yani. Buradaki işçi bunu yapmaya hazır zaten" ifadelerini kullandı.

Harb-İş Sendikası, 19 Ocak'ta Adapazarı şehir merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda Tank Palet için alınan özelleştirme kararına tepki göstermek için miting düzenleyecek.

Kahramanmaraş-Kayseri yolu ulaşıma kapandı (2)

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Kar nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu kısmen ulaşıma açıldı. Karın etkili olmaya devam ettiği bölgede, trafik akışı da kontrollü sağlanıyor. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda trafik ekipleri, TIR ve ağır tonajlı araçlara ise kayma ihtimaline karşı izin vermiyor. Diğer araçlardan ise kar lastiği ve zinciri olanların geçişine izin veriliyor.

Öte yandan, kar yağışı, Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde de hayatı olumuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde kırsaldaki mahallelerin çoğunun yolu ulaşıma kapandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kar yağışının başlamasıyla birlikte karla mücadele çalışmasına başladı. Ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bazı bölgelerde açılan yolun tipi nedeniyle tekrar kapanması ekiplerin çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Arda, solunum cihazına kavuştu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ve kronik solunum yetmezliği ile serebral palsi (beyin felci) hastalığı nedeniyle Yalova'da özel hastanede tedavi gören Arda Yolcu'nun (11) ihtiyaç duyduğu solunum cihazı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından temin edildi. Bu gelişmenin ardından Arda, evine getirildi.

Orhangazi'de yaşayan Alev Yolcu'nun oğlu Arda Yolcu, doğuştan solunum yetmezliği ve serebral palsi hastalığı ile mücadele ediyor. Yaklaşık 3,5 ay önce Yalova'da özel hastaneye kaldırılan Arda, solunum cihazı için sıra beklemeye başladı. Arda Yolcu'nun durumunun basına yansımasından sonra Orhangazi Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile devreye girdi. Yatağa bağlı halde yaşamını sürdüren Arda'nın tedavisinin evinde sürdürebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan solunum cihazı, SGK tarafından temin edildi. Cihazın ulaştırılmasının ardından Arda Yolcu, geçen günlerde Orhangazi'deki evine getirildi.

Arda'nın tedavisi ile ilgili ihtiyaç duyulan solunum cihazının yanı sıra, SGK tarafından karşılanmayan ilaçları ve birçok tıbbi gereç için de Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz'ın talimatı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yardım kampanyası başlatıldı. Solunum cihazına bağlı olarak evinde tedavisi sürdürülen Arda Yolcu için açılan banka hesaplarına da hayırseverler tarafından para yatırıldı. Anne Alev Yolcu'ya teslim edilen yardım paraları ile Arda'nın ilaç ve tıbbi gereçleri temin edilmeye başlandı.

KAYMAKAM ZİYARET ETTİ

Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, beraberinde SGK İlçe Müdürü Muzaffer Yurdakul, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mehmet Eren Al ve SYDV Orhangazi Müdürü Oğuz Üçöz ile birlikte evinde tedavisine devam edilen Arda Yolcu ve ailesini ziyaret etti. Kaymakam Yılmaz, Arda'nın annesi Alev Yolcu'dan ailenin ihtiyaçları ile ilgili de bilgi aldı. Anne Yolcu, oğlunun bir süre hastanede yoğun bakımda kaldığını belirterek, "O dönemde bir solunum cihazına ihtiyacımız vardı. Ancak SGK 12 hastalık bir sıra olduğunu belirtti. Bu konuda Kaymakamlığımız bize yardımcı oldu ve cihazımıza daha erken kavuştuk" dedi. Arda'nın solunum cihazının yanı sıra SGK tarafından karşılanmayan bazı ilaçları ile tıbbi gereçleri de bulunduğunu belirten Alev Yolcu, "Arda için başlatılan yardım kampanyası sayesinde bunları da şu anda karşılamaya başladık. Arda'nın tek ihtiyacı olan fizik tedavi. Bu konuda hastamızı RAM'a götürme şansımız yok. Buradaki doktorların evimize gelerek fizik tedavisini sürdürmesini istiyoruz" diye konuştu. Anne Yolcu, "Çocuğum serebral palsi hastası. Şu anda boğazı delindi. Nefesini makine ile alacak. 2 ay boyunca komadaydı. Şimdi durumu iyi. Eve getirdik, tedavisini evimizde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Alev Yolcu, kendilerine destek olan Kaymakamlığa, SGK'ya ve hayırseverlere teşekkür etti.

Kaymakam Yalçın Yılmaz ise Arda'nın ihtiyaç duyduğu gereçlerin Osmangazi SGK tarafından temin edildiğini belirterek, "Arda'nın evde tedavisi için gerekli olan cihaz setini, SGK bünyesinde Şanlıurfa'da bir hastadan devredilerek temin ettik. Arda için SYDV vasıtası ile 32 bin 401 TL yardım toplandı. Bu yardım paraları ile de Arda'nın ihtiyaç duyduğu ilaçlar ve tıbbi gereçler temin edilecek" dedi.

Soma'da ölen maden işçisi Zonguldak'ta toprağa verildi

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel maden şirketine ait kömür ocağında, üzerine kaya parçası düşmesi sonucu hayatını kaybeden maden işçisi Emin Karaçam (45) memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Çam köyünde toprağa verildi.

Soma'da özel maden şirketine ait kömür ocağında önceki gün meydana gelen olayda, üzerine kaya parçası düşen işçilerden Emin Karaçam ve Ramazan Cun yaralandı. Yaralı işçilerden Emin Karaçam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ramazan Cun ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Evli ve 3 çocuk babası Emin Karaçam için memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Çam köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından köy camisinde düzenlenen törene Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, maden işçileri ve yakınları katıldı. Büyük oğlu 11 yaşındaki Nevzat Karaçam da cenaze namazında saf tuttu. Emin Karaçam'ın ikiz çocukları 6 yaşındaki Mustafa Karaçam ve Berat Karaçam ise cenazeye getirilmedi.

Emin Karaçam, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Alzheimer hastalarını mutlu ettiler

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Dr. Rıza Arpaz Alzheimer Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışmanlık Merkezi'nde, Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Müzik, Kütüphanecilik ve Kültür Edebiyat Kolu öğrencileri tarafından eğlence programı düzenlendi.

Programda, çeşitli enstrümanlar çalan öğrenciler, alzheimer hastaları ile dans edip şarkılar söylerken renkli görüntüler ortaya çıktı. Öğretmenleri ile birlikte bağlama, ud, giter ve klarnet ile birbirinden güzel parçaları seslendiren öğrenciler, alzheimer hastalarına güzel bir gün yaşattı.

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Öztaş, "2019 yılının ilk haftalarında saygıdeğer büyüklerimizle bir araya gelmek, onları bir nebze olsa mutlu etmek istedik. Bundan sonraki yıllarda da bu tür etkinlikleri sürdereceğiz" dedi.

Sakin kentte ayılar arı kovanlarını parçaladı, 1 arıcıya saldırdı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde, ayılar yerleşim yeri yakınındaki 6 arıcıya ait yaklaşık bin kovanı parçaladı, 1 arıcıya saldırdı. Ayıların arıcılara verdiği toplam zararın 500 bin lira civarında olduğu bildirildi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde Ramazan Çoban'a (67) ait yaklaşık 250 arı kovanı, ayılar tarafından parçalandı. Çoban, zararlarının büyük olduğunu belirterek, "2017 yılında Ula'nın Arıcılar Mahallesi'nde meydana gelen depremin ardından mahallemiz boşaltıldı, Karabörtlen'de konteynerde yaşamaya başladık. Emekli maaşım kredi borcuna gidiyor, 10 kişilik aile bu arılarla geçimimizi sağlıyorduk. Yaklaşık 250 kovanın tamamı paramparça" dedi.

Çoban, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yetkililerin gelerek inceleme yaptıklarını ve gereken desteğin verileceğini söylediklerini ifade etti.

Babasıyla arıcılık yapan Mustafa Çoban da (34), içindeki ballarla birlikte kovanların zararının 120 bin lira civarında olduğunu, ayıların bölgeyi mesken tuttuklarını söyledi.

Bir başka arıcı 23 yaşındaki Atakan Karaağaç, "Kovanların yanındaydım. Aniden köpek havlamaya başladı. Dönüp baktım ayı üzerime geliyor. Kaçmaya çalışırken düştüm ve dizimden yaralandım. Hemen kalkıp kulübeye sığındım" dedi.

Akyaka Mahallesi'nde 6 arıcıya ait yaklaşık bin kovanın zarar gördüğü bildirildi.

2 araca çarpan öğrenci servisi kanalda asılı kaldı: 16 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, kamyon ve otomobile çarparak su kanalına devrilmekten son anda kurtuldu. Kazada 15’i öğrenci, 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Avşar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Fetullah Bayır Fen Lisesi öğrencilerini öğle arası için okuldan alan Celal Çengel, idaresindeki 42 GBJ 49 plakalı öğrenci servis minibüsü ile tali yoldan çıkan kamyona çarpmamak için direksiyon kırdı. Ancak servis aracı, önce kamyona sonra bir otomobile çarptı. Daha sonra da yol kenarındaki su kanalı üzerinde asılı kaldı. Kazada servis minibüsündeki 15’i öğrenci 16 kişi yaralandı. Yaralı öğrenciler itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'den türkmenlere gıda ve giyecek yardımı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi, Irak ve Suriye'den Gaziantep'e göç eden Türkmenlere giyecek ve gıda yardımında bulundu.

Irak ve Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınıp, Gaziantep'e yerleşen Türkmenler için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi giyecek ve gıda yardımı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğlulları, Belediye Meclis üyeleri ve dernek üyelerinin katılımıyla yardım TIR'ı dualarla Gaziantep'e uğurlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Suriye ve Irak'ın kuzeyinden gelen Türkmenlere yardım gönderdiklerini belirterek, "Orada yaşayanlar genelde dul ve yetimler. Onlara hanımlarımız giysiler topladılar. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak gıda kolileri ve ulaşımlarında destek verdik. Her zaman hayırlı işlere motor olacağımızı, şer işlere fren olacağımızı söylemiştik. Onlar bizim kardeşlerimiz. Bizim gönül coğrafyamız çok geniş. Bizim gönül coğrafyamızdan gelen insanlara kalbimizi, gönlümüzü, soframızı, işimizi, aşımız açıyoruz" dedi.

Kara kalem ustası Heja, ünlüleri çizip hediye ediyor

Adana'da küçük yaşlarda kara kalem resim çizmeye merak saran Heja Tutulmaz (26), hobi olarak başladığı çalışmalarında kendisine bir konsept belirleyerek ünlüleri çizmeye başladı. Sanatla iç içe olmayı seven Tutulmaz, bugüne kadar kente gelen Manuş Baba, Sıla, Fazıl Say, Oğuzhan Uğur'un portrelerini çizerek kendilerine hediye etti.

Yaklaşık 16 yıldır kara kalem ve yağlı boya üzerine çalışmalar yaptığını belirten Heja Tutulmaz, ilkokul yıllarında çizimlerini beğenen resim öğretmeninin kendisini cesaretlendirdiğini söyledi. Mersin'deki küçük atölyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tutulmaz, "Bu sanatı profesyonel olarak yapmaya üniversite yıllarımda başladım. Her gün üstüne bir şeyler katarak bu yolda ilerlemeye çalışıyorum. Şu an hayatımı çizerek kazanıyorum. Hem sanatımı icra edip hem de para kazanmaya çalışıyorum. Fakat paradan ziyade ben sanatla iç içe olmayı seviyorum. Zaten büyük miktarlarda para kazandığım da söylenemez" dedi.

'KENDİME BİR KONSEPT BELİRLEDİM'

Kendisi gibi birçok kişinin bu tür çalışmalar yaptığını ve bu sanatla ilgilendiğini söyleyen Tutulmaz, bir adım öne çıkmak ve eserlerini toplumla paylaşabilmek adına kendisine bir konsept belirlemeye karar verdiğini ve ünlüleri çizmeye başladığını vurguladı. Mersin'e gelen ünlülerden başladığını belirten genç sanatçı, ilk olarak Manuş Baba ile bağlantı kurduğunu ve kendisinin onu konsere davet ettiğini söyledi. Manuş Baba'nın portresini çizdiğini ve konserde hediye olarak takdim ettiğini söyleyen Tutulmaz, kendisinden ve çevresindekilerden olumlu tepkiler alınca konsepte devam etme kararı aldığını dile getirdi. Daha sonra Sıla, Fazıl Say, Gazapizm, Oğuzhan Uğur, Sunay Akın, Cihangir Ceyhan gibi ünlülerin de portrelerini çizip kendilerine hediye ettiğini belirten Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Sıla'ya konserde çizimi hediye ettim ve sağ olsun çok beğendi. Benim için en değerli anlardan biri ise çok sevdiğim müzik adamı Fazıl Say ile yan yana geldiğim anlardı. Kendisinin sanatçı yönüne zaten hayrandım ama yan yana gelince ayrıca samimiyetine ve mütevaziliğine de hayran kaldım. Bunun dışında 'Sıfır Bir' dizisini beğenerek takip ediyordum. Bundan dolayı neredeyse tüm karakterlerin portrelerini çizdim. Daha sonra onlarla bir araya geldik ve çizimlerimi hediye ettim. Hepsi çok beğendiler. Ayrıca Adana'yı çok seviyorum. Bu kentin yeri benim için ayrı olduğundan dizisinin de yeri ayrı oluyor."

