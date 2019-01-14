DHA YURT BÜLTENİ-17

Nişanlısını öldüren Ceyda ile anne ve babası adliyede

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç’i (28) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ceyda M. (25) ile annesi Canan Seyhan M. (47) ve babası Bülent M.(54), polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda Gökhan Evinç, nişanlısı Ceyda M.’nin Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi 326. Sokak'taki evine geldi. İkili tartışmaya başladı. Ceyda M.,, sürekli dayak yediğini öne sürdüğü nişanlısı Evinç’i, babasına ait pompalı tüfekle 2 el ateş ederek, öldürdü. Ardından da polisi aradı. Eve gelen polis Ceyda M. ile annesi Canan Seyhan M.ve babası Bülent M.'yi gözaltına aldı.

'BEN ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Ceyda M., polisteki ifadesinde, nişanlısının kendisini vurmakla tehdit ettiğini, olay günü de yine kendisini tehdit ettiğini, tartıştıklarını, korktuğu için de babasına ait tüfeği alıp, Gökhan Evinç'i vurduğunu anlattı. Ceyda M., "Ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan Ceyda M. ile anne ve babası Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. Arkadaşları, Ceyda M.'nin nişanlısı Gökhan Evinç'ten sürekli şiddet gördüğünü, ayrılmak istediğini ancak Evinç’in ayrılmaya yanaşmayıp, son dönemde şiddeti artırdığını ileri sürdü.

ÖLEN NİŞANLI, 2 CİNAYETTEN CEZAEVİNDE YATMIŞ

Nişanlısı tarafından öldürülen Gökhan Evinç'in 14 yaşındayken 2004 yılında ağabeyi ile Rasime Kara'yı öldürmekten (80) 2,5 yıl cezaevinde kaldığı, 2007 yılında da İlkay Demir'i (18) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine girdiği ve geçen yılın başında çıktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Malay ailesinin adliyeye getirilişi

Olayın yaşandığı binadan detay

İlçe Emniyetinden detay görüntü

Gökhan Evinç foto

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), ()

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Çevik kuvveti taşıyan otobüsün şoförüne silah çekince hayatlarının şokunu yaşadılar

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yolda tartıştıkları otobüs şoförüne, durdukları bir akaryakıt istasyonunda tabanca gösteren otomobildeki iki kişi, bir anda karşılarında 28 çevik kuvvet polisini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Otobüsün çevik kuvvet polislerini taşıdığından habersiz olan 2 şüpheli, gözaltına alınıp, teslim edildikleri jandarma karakolundaki ifadelerinin ardından otobüs şoförünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

İddiaya göre, bugün saat 01.00 sıralarında, İstanbul'dan İzmir yönüne giden M.B.'nin kullandığı 39 AAC 530 plakalı otomobil, Akhisar çıkışındaki Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarına geldiğinde, önündeki 35 HGN 76 plakalı otobüsü hatalı şekilde solladı. Bunun üzerine otobüs şoförü, korna çalıp, sellektör yaparak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Ardından otomobil 500 metre ilerideki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiğini farkeden otobüsün şoförü de peşinden akaryakıt istasyonuna girdi. Bu sırada otomobilin sağ ön koltuğunda oturan T.Ö., belindeki tabancasını çıkartıp, otobüs şoförüne gösterdi. Bunun üzerine otobüste yolcu olarak bulunan 28 çevik kuvvet polisi otobüsten indi. Bir anda polisleri karşısında gören otomobildeki 2 kişi, büyük şak yaşadı.

Polisin otomobilde yaptığı aramada vites kolu yanında küçük bir bıçak, 9 milimetre çapında bir tabanca ve 2 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yeşil renkli bitki ele geçirildi. Şüpheliler M.B. ve T.Ö., gözaltına alındı. Olay yerinin polis bölgesi dışında olması nedeniyle iki şüpheli jandarmaya teslim edildi. Ancak, otobüs şoförünün şikayetçi olmaması üzerine iki şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Akaryakıt istasyonunda yaşanan o hareketli anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenip, Instagram'da yayınlandı.

Otobüsten inen 28 çevik kuvvet polisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'daki Belediye Başkan adaylarını tanıtımında güvenliği sağlamak için takviye olarak görev aldıktan sonra İzmir'e dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Akaryakıt istasyonunda çevik kuvvet polislerinin otobüsten inmelerinden görüntü

(Cep telefonu görüntüsü)

Haber: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), ()

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Musluk hırsızı tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesindeki Çınarlı ve Cebeci Camileri'nin abdesthanelerindeki muslukları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Doyuran (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayı önceki gece Çınarlı ve Cebeci Camileri'nde meydana geldi. Her iki camiden abdest alınan musluklar, sökülüp çalındı. Sabah gelen cami görevlileri, muslukların yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, camilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Muslukları çalan şüphelinin Mustafa Doyuran olduğu tespit edildi. Doyuran, Selçuk Mahallesi'ndeki metruk bir evde gözaltına alındı. Evde çalıntı musluklar da bulundu. Adliyeye sevk edilen Mustafa Doyuran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü;

-Camiden detaylar

-Vatandaş tepkisi

-Zanlının fotoğrafı

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), ()

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İŞKUR binasında 'TYP' yoğunluğu

SİVAS'ta çeşitli kamu kuruluşlarında çalışmak isteyenler, başvuru için geldikleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İŞKUR İl Müdürlüğü ile çeşitli kamu kurumları arasında imzalanan protokolle Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında il merkezi ve ilçelerde toplam 1000 kişi istihdam edilecek. Kura ile belirlenecek programın başvuruları başladı. Geceden itibaren İŞKUR İl Müdürlüğü önünde ve merdivenlerde uzun kuyruklar oluştu. 4 gün sürecek olan başvuru sürecinin ardından 23 Ocak'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde noter huzurunda kura çekilerek, kamu kurumlarında işbaşı yapacak kişiler belirlenecek. Başvuru için sırada bekleyenler, işsiz oldukları için şanslarını denemek istediklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

-İşkur binasından görüntüler

-Başvuru için sırada bekleyenler

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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Samsun'da hamsinin kilo fiyatı 30 TL'ye ulaştı

KARADENİZ'de hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelmesi ile tezgahlarda azalan hamsinin fiyatı da tavan yaptı. Samsun'da azalan hamsi avının ardından kilogram fiyatı 30 TL'ye yükseldi.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle balıkçılar ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan balıkçılar, hamsiye yöneldi. Ancak, Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi. Avlanan hamsi miktarı azalınca yüksek fiyatı ile sezonun rekorunu kırdı. Samsun'da hamsinin kilogram fiyatı 30 TL'ye kadar yükseldi. Balıkçılık yapan Habil Yurtsever geçen ay deniz suyu sıcaklığının yüksek olması nedeniyle hamsinin Gürcistan ve Rusya kıyılarına kaçtığını söyleyerek "Hamsi sezona güzel başladı ama kısa sürede bitme noktasına geldi. Önce deniz suyu sıcaklığı ardından da denizde fırtına nedeniyle hamsi avlanamayınca haliyle fiyatı da 25-30 TL civarına kadar çıktı. ancak bizim ümidimiz hala var. Hamsi inşallah avlanmaya devam eder. Fiyatın ucuzlaması bizde istiyoruz. vatandaş ucuz balık yesin istiyoruz " dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hamsi detayı

-Balıkçı tezgahı

-Röportaj

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

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