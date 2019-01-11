DHA YURT BÜLTENİ -17

Erdoğan: Yalan destekleme fonu oluşturan CHP gerilim ve kutuplaştırma yapacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da partisinin belediye başkan aday tanıtım toplantısında konuştu. CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "31 Mart seçimleri öncesinde, yalan destekleme fonu oluşturan CHP ve birlikte yol yürüdüğü kesimlerin yegane sermayesinin, iftira, manipülasyon, hakaret, gerilim ve kutuplaştırma olacağı anlaşılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15:30 sıralarında özel uçakla Trabzon Havalimanına geldi. Erdoğan’ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile partililer karşıladı. Erdoğan’a yöresel kıyafetli iki genç, çiçek verdi.

ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanında ayrılmadan önce çevrede şüpheli çanta alarmı yaşandı. Pelitli Mahallesi’nde havalimanı yolu üzerinde şüpheli bir çanta ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polisin inceleme yaptığı sırada şüpheli çanta sahibi olay yerine geldi. Yapılan incelemenin ardından çanta sahibine teslim edildi.

KIZI 'SMA' HASTASI KADINI DİNLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından ayrıldığı sırada bariyerlerin arkasında yolda elinde çiçekle bekleyen bir kadını fark etti. Konvoyu durduran Erdoğan, adının Mevsim Gül İbrahimoğlu olduğu öğrenilen kadının yanına çağırdı. İbrahimoğlu, 2.5 yaşındaki SMA hastası kızı için görüştüğü Erdoğan’dan yardım istedi, mektup verdi.

SALON PANKARTLARLA DONATILDI

Erdoğan, toplantının yapılacağı Hayri Gür Kapalı Spor Salonu’na geçti. Çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınan salona girenlerin üzerleri arandı, x-ray cihazından geçirildi. Salonda, "Sürmene bıçağı gibi bilendik, emrini bekliyoruz rei" ,"Reis sen emret, ezan ile geldik, sala ile gideriz" ve "Evladına hasret kaldın, vatan aşkıyla yandın" yazılı pankartlar asıldı.

‘TRABZON, DOYAMADIM TADINA’

Kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trabzon büyükşehir, doyamadım tadına, uzaktan sevmek olmaz, gel yakına yakına" dizelerini okuduğu şiirle konuşmasına başladı, "Bizde uzaktan sevmek olmaz dedik ve 5 aylık aranın ardından tekrar sizlerle hasret gidermeye geldikö dedi.

Karadeniz’de, Sinop açıklarında batan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden balıkçıya Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, balıkçılara da selam gönderdi.

‘SANDIKLARI REKOR BİR OYLA PATLATIYOR MUYUZ?’

Belediye başkan adayların her birini gönülden kutladığını belirten Erdoğan, "Tüm seçimlerde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un yine kendine yakışanı yapacağına inanıyorum. Trabzon’la beraber bütün Karadeniz’in dosta güven, demokrasi düşmanlarına korku verecek bir korku verecek bir oy oranı ile tercihlerini Ak Parti’nin gönül belediyeciliğinden yana kullanacaklarına inanıyorum. Trabzon'a her gelişimde şu muhteşem manzara emin olun ülkemizin ve milletimizin geleceği hususunda bizlere çok büyük umut aşılıyor. Sizlerden bu heyecanı, Karadeniz gibi set vurulamayan bu coşkumuzu 31 Mart gecesi sandıklar açılana kadar devam ettirmenizi bekliyorum. Trabzon’da yine el ele gönül gönüle verecek her zamankin den daha çok çalışarak ve koşturarak inşallah bir kez daha Ak Parti’nin zafer sancağını şehrimizin tepesinde dalgalandıracağınıza inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'tan sonrada AK Parti’nin hizmet siyasetinin kesintisine inşallah izin vermeceğiz. Bugün burada Ak Parti’ye gönül veren değerli kardeşlerimle ahdimizi yenilemek istiyorum. Trabzon, 31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla sandıkları patlatıyor muyuz? Trabzon yakışan hizmet için bir kez daha Ak Parti diyor muyuz? Trabzon, Ak Parti’yi 31 Mart’ta yine zirveye çıkartıyor muyuz? Trabzon’un uşaklarına bu yakışır. Rabbim şu güzel manzarayı bize 31 Mart akşamı da yaşamayı nasip etsin" diye konuştu.

‘BU PARTİ SÖZÜNÜN ERİ BİR PARTİDİR’

AK Parti’nin Türk siyasetinin son 17 yılına damga vurmuş ve siyasete itibar kazandırmış partisi olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sadece 81 vilayetimizde inşa ettiğimiz eserlerle, yatırımlarla değil aynı zamanda milletimizle kurduğumuz gönül bağı ile insanlarımızı siyasete bakış açısını değiştirdik. Uzun yıllar sonra vatandaşlarımızın tekrar siyasetçiye, siyaset kurumuna güvenlerini sağladık. Bunu verdiğimiz sözleri yerine getirerek başardık. 3-5 oy daha fazla almak için popülizm bataklığına saklanmadık. Birileri gibi günü kurtarmak için ülkemizin geleceğini tehlikeye atacak politikalara tevessül etmedik. Gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir sözü hiçbir vaadi hiçbir icraatı sırf laf olsun diye seçim meydanlarında dillendirmedik. Ak Parti’nin alameti farikası nedir diye sorulsa hiç şüphesiz akla ilk gelecek cevap ‘söz verdimi sözünde durur’. Ak Parti bu. Bu parti sözünün eri bir partidir. Bu parti ahdine kavline davasına sahip bir partidir. Ak Parti’yi diğerlerinden ayıran temel özellik milletin çıkarlarını ülkenin menfaatlerini kendisinin üstünde tutmasıdır. Bu hareket kuruluşundan itibaren daima önce vatanın önce milletin diyenlerin partisi olmuştur. Bu dava İstiklal Marşımızdaki ‘canı cananı büyün varımı alsında hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ diyen Türkiye sevdalılarının partisi olmuştur. Bu dava Anadolu topraklarını ilimle, irfanla, hikmetle hepsinden önemlisi aşkla yoğuran erenlerin mirasçısı bir partidir"

TÜRKİYE'Yİ HAYALLERİ İLE BULUŞTURMANIN KAVGASINI VERDİK'

Mücadelelerinin Türkiye’yi aydınlık geleceğe ve yeni ufuklara kavuşturma mücadelesi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bugüne kadar ülkemizin ikbal ve istikbaline mugayip hiçbir adım atmadık, atılmasına da müsaade etmedik. Milli iradenin üstünde hiçbir fani güç tanımadan, Türkiye’yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmanın kavgasını verdik. İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasretlerden taviz vermeden siyaset yolculuğuna devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç fazla oy alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle işbirliğine gitmedik. Şuanda bu çetelerle kim işbirliği halinde biliyorsunuz değil mi? Onlara sandıklarda önemli bir ders vermek durumundayız. CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına Cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık. Sadece kendi seçmenimizi, sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamını kucakladık, bağrımıza bastık. Sloganımız tevazu, samimiyet, gayretle ‘önce millet, önce memleket’ dedik. Hiç kimsenin hayat tarzına, terörü ve şiddeti kutsamadığı sürece siyasi görüşüne müdahale etmedik. Ekonomimizi büyütürken, yatırımlarımızı artırırken, demokrasimizi de büyüttük, güçlendirdik. Devletimizin tüm kurumlarında kök salmasını sağladık. Muhtarlarımızla birlikte inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

‘BUNLARDA YALAN BOL’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Geride bıraktığımız son 16 yılda dönüştüremediğimiz yegâne alan, ülkemizdeki muhalefetin zihniyetidir. Onu değiştiremedik. Türkiye ayağına vurulan prangalardan kurtulurken, ne yazık ki bazı siyasi partilerimiz, tek parti devrinin faşist anlayışından türlü çıkamamıştır. Milletimiz değişmiş, ülkemiz hemen hemen her alanda ilerlemiş, ancak CHP alışkanlıklarını değiştirmeyi başaramamıştır. Dünyanın yaşadığı onca dönüşüme rağmen bu parti maalesef 1940'lara darbe dönemlerine takılıp kalmıştır. Demokrasimizin kat ettiği onca mesafeye rağmen, hala vesayetçilerden medet uman bir parti ile karşı karşıyayız. Bunlarda yalan bol. Kendini yenilemek yerine; yalan iftira, çarpıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıkları iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Söyledikleri yalanlar dolayısıyla onlarca kez tazminata mahkûm oldular. Meclis kürsülerinden attıkları iftiralarının bir tanesini dahi yargı karşısında ispatlayamadılar. Belge diye ellerinde salladıkları kağıtların hiçbirini delil olarak mahkemeye sunamadılar. Kimi zaman FETÖ'cülerin, kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin, kimin zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerini servis ettiği dokümanlar ile üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar. Can çıkar huy çıkmazmış" dedi.

'CHP'LİLER ORTAK BÜTÇE OLUŞTURMUŞLAR'

CHP'lilerin bir araya gelerek, genel başkanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturduklarını kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

"Bunlar söylemlerini değiştirmek yerine, yalan siyasetinde ısrar ediyorlar. Artık bunu iyice kurumsal hale getirmeye başladılar. Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelmişler, partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Bu ne biliyor musunuz? Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine, aralarında para toplayıp, mahkemenin verdiği tazminat kararlarını ödeyeceklermiş. Şu anda birçok hamdolsun verilen tazminatlar var. Bizde avukatlarımıza diyoruz; sizin olsun, yeter ki siz bunu tazminata mahkûm edin. Ne diyelim, Allah bunlara akıl fikir versin. Doğru düzgün siyaset yapmak varken, yaşadıkları onca hezimete rağmen halan yalan siyasetinden medet umuyorlar. Oysa, iftira atmayı bıraksalar, yalanı terk etseler, hem partileri rahatlayacak, hem mahkemeler rahatlayacak, hem de millet rahatlayacak. Hakaret etmek yerine fikir ve proje üretseler, emin olun bundan herkes karlı çıkacak. Çünkü biz Türkiye gibi güçlü bir ülkenin mecliste bu hale düşmüş bir partisinin olmasını istemiyoruz. Türkiye'nin hiçbir siyasi partisinin FETÖ'cülerin, terör örgütlerinin, lobilerin oyuncağı haline getirilmesini tasvip etmiyoruz. Vaktimizi CHP'nin başındaki zaten yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade, ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle harcamak istiyoruz İnşallah o günleri de göreceğiz."

'ANA MUHALEFET ATTIĞI İFTİRALARIN ALTINDA KALACAK'

Ana muhalefetin attığı iftiraların altında kalacağını savunan ve CHP'de yalan destekleme fonu oluşturulduğunu söyleyen Erdoğan, "31 Mart seçimleri öncesinde, yalan destekleme fonu oluşturan CHP ve birlikte yol yürüdüğü kesimlerin yegane sermayesinin, iftira, manipülasyon, hakaret, gerilim ve kutuplaştırma olacağı anlaşılıyor. Bunlara karşı bizim yapmamız gereken, bakınız burası çok önemli; Yusuf Has Hacip'in şu tavsiyesine sarılmaktır. 'Kötüye katılma, selametle yürü, daima doğru ve dürüst ol, küheylan gibi meydanlarda cevelan et' Evet, bizim görevimiz millete hizmet yolculuğumuzda, selametle yürümek, daima doğru ve dürüst olmaktır. Biz doğru, samimi olursak evvel Allah CHP'nin de avenelerinin de yalan ve iftiraları asla milletimizin kafasını bulandıramayacaktır. Tıpkı 14 seçimde olduğu gibi, ana muhalefet bir kez daha attığı iftiraların altında kalacak, 31 Mart akşamı yine Cumhur İttifakı karşısında tarihi bir hezimet yaşayacaktır" diye konuştu.

‘AK PARTİ’NİN KAZAMASI TÜRKİYE’NİN KAZANMASI DEMEKTİR’

14 seçimdir olduğu gibi ana muhalefetin attığı iftiraların altında kalacağını söyleyen Erdoğan, "31 Mart akşamı yine Cumhur İttifakı’nın karşısında tarihi bir hezimet yaşayacaktır. 31 Mart farklı bir dönüm noktası olacak. Cumhur İttifakı’yla birlikte karşımızdaki zillet ittifakını; sayın Bahçeli’nin ifadesi öyle. Benim ki de illet ittifakı. Bu ittifaka karşı Cumhur İttifakı’nın zaferini şimdiden görüyorum ve bu işi başaracağız. 31 Mart seçimleri ülkemizin 2023 yolculuğunda en önemli kavşak noktalarından biri. 16 Nisan halk oylamasıyla başlayan tarihi dönüşüm sürecinin inşallah son halkasını oluşturacaktır. Ak Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın başarısı sadece ülkemize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinde değil, son 16 yıllık kazanımlarımızın korunmasında da hayati öneme sahip. Ak Parti’nin kazanması demek Türkiye’nin kazanması demektir. Bu seçimde inşallah başarı çıtamızı çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Ak Parti üyelerinin 504 binin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde 222 bin Ak Parti üyesi var. Ayrıca bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bunların hepsi çok ciddi seçim sonuçlarında belirleyici olabilecek düzeyde rakamlardır. Ak Parti’nin önünde yepyeni bir dönem açılacaktırö dedi.

ADAYLAR AÇIKLADI, 2 İLÇE MHP’YE BIRAKILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda Trabzon’da partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı için daha önce ismi açıklanan Van Valisi Murat Zorluoğlu aday gösterildi. Ak Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları ise şöyle:

Ortahisar Ahmet Metin Genç, Akçaabat Osman Nuri Ekim, Araklı Recep Çebi, Arsin Muhammet Sait Gürsoy, Beşikdüzü Harun Demirci, Dernekpazarı Mehmet Aşık, Düzköy Yılmaz Ankara, Çaykara Hanefi Tok, Hayrat Salih Öztel, Köprübaşı Ali Aydın, Maçka Koray Koçhan, Of Salim Salih Sarıalioğlu, Sürmene Rahmi Üstün, Yomra İbrahim Sağıroğlu, Tonya Osman Beşel, Vakfıkebir Muhammet Balta.

Trabzon’un Şalpazarı ve Çarşıbaşı ilçelerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adaylarının desteklenmesi kararı alındı. Şalpazarı’nda Refik Kurukız ile Çarşıbaşı ilçesinde Mümin Nuhoğlu, MHP tarafından aday gösterildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Erdoğan’ın havalimanına gelişi

Güvenlik önlemleri

Çiçekle bekleyen kadının detayları

Kadının Erdoğan ile görüşmesi

Salon detayları

Haber: Kamera: Uğur AYDIN-Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN - TRABZON-

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Okula misafir öğrenci kararına, velilerden tepki

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yıkılması planlanan okulun öğrencilerinin, çocuklarının eğitim gördüğü okula gelecek olmasına veliler tepki gösterdi.

Erenler ilçesinde 8 bin metrekarelik arsa üzerinde bulunan Ali Dilmen İlkokulu ile Ortaokulu için 24 derslikli yeni bir okul yapılacağı gerekçesi ile yıkım kararı alındı. Yıkım kararı alınan okulda eğitim gören öğrencilerin ise ilçedeki Erenler İlkokulu ile Yücel Ballık Ortaokulu'na bir dönem geçici olarak nakledilmesine onay verildi. Okullarına ikinci dönem itibariyle misafir öğrenciler geleceğini, eğitimin sabahçı ve öğrenci olacağını öğrenen Erenler İlkokulu ve Yücel Ballık Ortaokulu velileri karara tepki gösterdi.

Veliler, ikinci eğitim-öğretim yarı yılında okulda oluşacak kalabalık ve ikili eğitime geçilmesinden dolayı çocuklarının mağdur edildiklerini öne sürdü. Öğrenci velisi Yavuz Akgün, "Burada her sınıf ortalama 42 kişi. Bir tane öğretmen var ve 42 öğrenciye bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Bu çocuklar sabah 9'da okula geliyor. Eğer ikili eğitim sistemine geçilirse bu çocuklar daha erken gidecekler. Ne bu çocuk verim alabilir, ne de öğretmen ders verebilir" dedi.

Sevda Binsöl isimli veli ise "Çocuklar LGS'ye hazırlanıyor. Bütün etütleri bütün çalışmaları alt üst olacak. Biz böyle bir şeyi kaldıramıyoruz. Yarı dönemde böyle bir şey yapamazlar. Önümüzdeki dönem yapsınlar" diye konuştu.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bir dönemin ardından misafir öğrencilerin yeni yapılan okullarına döneceği ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Okul ve öğrenciler detay

Veliler röp

Detay

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA, ()

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Perinçek: Türkiye ekonomik krizden üretim devrimiyle çıkacak

İzmir'de, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katılımıyla 'Ekonomik Krize Çözüm Kurultayı' düzenlendi. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik süreç ile ilgili açıklama yapan Perinçek, "Türkiye ekonomik krizden büyük bir üretim devrimiyle çıkacak" dedi.

İzmir'deki bir otelde 'Ekonomik Krize Çözüm Kurultayı' düzenlendi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de konuşmacı olduğu kurultayda, Ekonomist Enis Usluoğlu, Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Çağatay Özcan Kokulu ve Ege Bölgesi Saniyi Odası(EBSO) Meclis Üyesi Ergin Erdinç, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik süreç ile ilgili konuşan, Türkiye'nin yaklaşık 60-70 milyar dolarlık dış ticaret açığı olduğunu söyleyen Doğu Perinçek, "Türkiye'deki öyle bir yere gelmiştir ki, böyle devam etmesi mümkün değil. Borçlu bir millet olduk. İşçi, çiftçi, sanayici memur hepimiz borçluyuz. Üretim çarkının bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Türkiye büyük bir kararın eşiğine gelmiştir. Böyle gitmez. Bu sistemin bittiğini, iflas ettiğini, çöktüğünü ifade ediyoruz ama yeni bir sistem gelecek. Türkiye büyük bir kararın, büyük bir çözümün, bir devrimin eşiğine gelmiştir. Türkiye buradan bir çözümle büyük bir üretim devrimiyle çıkacak. Peki buraya nasıl geldik? 1980'de dünya ekonomisi ile bütünleşme adı altında borçlanma ekonomisi dediğimiz sistemle buraya geldik. Sonrasında 12 Eylül askeri rejimi Türkiye'yi buraya getirdi. 80 öncesinde her şeye rağmen Atatürk devriminin kurduğu karma ekonomi, devam ediyordu. Ama 1980 sonrasında Türkiye'nin içine girdiği süreçte bir karşı devrim yaşandı. Üreticiler kambur ilan edildi. Karşı devrimle birlikte Türkiye'nin iktidar yapısında da çok önemli değişiklikler oldu. Ekonomi, sıcak para komisyoncuları, dolar borsa vurguncuları, tarikat yancıları, faizciler bunların birlikte olduğu bir sistem haline geldi. Bu sistemde büyük sanayici ve tüccar da aşağılara doğru itildi. Üretimin değer kaybettiği bir süreç yaşadık. Önümüzdeki çözümün baş sloganı 'Üretici baş tacıdır' olacak. Kambur olan üreticiyi, baş tacı yapacağız. Üretimi arttırmaya, büyütmeye yarayan her şey doğrudur. Üretime pranga vuran her siyasette her karar yanlıştır. Türkiye'nin sorunlarının çözümü buradan başlayacak" diye konuştu.

'BU TABLODAN ÇIKIŞ ÜRETİM EKONOMİSİ İLE MÜMKÜNDÜR'

2014 yılından 2018'e reel sektör borcunun arttığını dile getiren ekonomist Enis Musluoğlu da, "Halen Türkiye'de 26.5 milyon kişi 428 milyar bir borç altında. Hane halkı borçlarının varlıklarına oranı yüzde 55.6'nın üzerinde gözükmektedir. Türkiye bundan 15 yıl önce tasarruf eğrisi en yüksek ülkelerden biriyken, bu duruma gelmiştir. Emperyalist yaklaşımlar ve tüketimin insanlarda bir kültür erozyonuna yol açtığı görülmektedir. İnsanlarımız AVM'lerde hafta sonu faaliyet göstererek, bir sosyal statü atlamayı hedeflemektedir. Bu da tüketim teorisinin insanlar üzerindeki erozyonunun örneğidir. Bu tablodan çıkış üretim ekonomisi ile mümkündür. Türkiye, Cumhuriyetin ilk kurulduğu dönemlerde bunu gerçekleştirmiş bir ülkedir" dedi.

Ergin Erdinç ise Türkiye ekonomisinin güçlenmesi adına 3 farklı çözüm önerisi sunarak, bunların nitelikli insan kaynağına sahip olmak, kamu gelirlerinin arttırılması, Demir İpek Yolu'ndan Çandarlı Limanı'na demiryolu bağlantısı yapılması olduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurultaydan genel ve detay görüntüler

-Doğu Perinçek'in konuşması

-Enis Musluoğlu'nun konuşması

Haber- Kamera: Hande NAYMAN- Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılarak yaralandı

KAYSERİ'de M.G. (30) adlı kişi, iddiaya göre hırsızlık için girdiği trafo merkezinde akıma kapılarak ağır yaralandı.

M.G., Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'ta bulunan 31 bin 500 volt elektrik enerjisi dağıtan trafo binasına girdi. Trafoda demir ve kablo çalmak istediği ileri sürülen M.G., elektrik akımına kapıldı. Sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan M.G.'ye müdahale etti. M.G, daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, trafo binasının yanında park halinde bulunan M.G.'nin 38 HR 182 plakalı otomobilinde inceleme yaptı. Aracın bagajında çok sayıda demir bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Polislerin olay yerinde çalışması

- Elektrik şirketi görevlisinin açıklaması

- Hırsızlık şüphesiyle gelen aracın polis tarafından incelenmesi

-Trafoda çarpılan kişinin sedye ile taşınmasına (cep telefonu görüntüsü)

- Diğer detaylar

Süre: 3.52 Boyut: 379 MB

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, )

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Safranbolu’da 5 plastik şişe getirene bez çanta kuyruğu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediyenin 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında bez çanta almak isteyen vatandaşlar ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu.

Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda yapılan etkinlikte plastik şişe getiren vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, en az 5 plastik şişe getirene bez çanta verdi. Yarım saatte 13 bin plastik şişe konteynerlere konulurken 500 bez çanta dağıtıldı. Polis ekipleri ise sıraya giren vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı uyarıcı broşür dağıttı.

Fatih Ürkmezer, "Önemli olan sürekliliği sağlamak. Vatandaşların plastik şişe ve poşetle mücadelede katkı sağlamasında duyarlılığı arttırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de zaten marka olan UNESCO şehri Safranbolu'yu temizliğiyle, çevre duyarlılığıyla da yine marka olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlar ise doğanın korunması adına uygulamanın çok memnun verici olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Oluşan kuyruk (Drone görüntüsü)

-Sıraya girenlerin elindeki plastik şişeleri konteynere atması

-Bir kişinin yaşlı bir kadını sıra için uyarması

-Fatih Ürkmezer’in bez çanta dağıtması

-Fatih Ürkmezer’in vatandaşla diyaloğu

-Bez çanta alan ve kuyrukta bekleyenlerle röp

-Fatih Ürkmezer röp

Süre:(07.21) Boyutu:(816 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),()

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Doğa fotoğrafları çekip, buz gibi şelalenin altına girdiler

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği'ne (CİSAD) üye 2 dağcı, doğa fotoğralarını çekmek için gittikleri köyde, soğuk havaya aldırmadan Ağaçdibi Şelalesi'nin buz gibi sularının altına girdi. Dağcılar, yaşadıkları anları ise fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Hakkari'ye 25 kilometre uzaklıkta Ağaçdibi köyünde bulunan ve köyle aynı ismi taşıyan Ağaçdibi Şelalesi, her mevsim yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. 30 metre yükseklikten akan şelale, kış aylarında da doyumsuz bir manzara sunuyor. Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğine üye Emin Noyan ve Mazlum Tekçe de doğa fotoğrafları çekmek için şelaleye geldi. Dağcılar vatandaşların köyde kış yaşamını anlatan fotoğraf çekiminin ardından soğuk havaya aldırmadan Ağaçdibi Şelalesi'nin buz gibi sularının altına girdi. Şelale önünde köz üzerinde çay demleyip stres atan dağcılar o anları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

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-Buz gibi şelalenin altına giren dağcılar

-Şelaleden detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()-