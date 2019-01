DHA YURT BÜLTENİ -17

Kurtulmuş: Türkiye, bölgede hiçbir terör örgütünün at koşturmasına müsaade etmeyecek (2)

VEFA YEMEĞİNE KATILDI

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur'daki belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantının ardından Öğretmenevi'nde düzenlenen il ve merkez ilçe başkanlarına yönelik vefa yemeğine katıldı. Yemeğe Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt ve çok sayıda partili de katıldı.

'İNSANLARI KAZANMAYI, GÖNÜLLERİNİ KAZANMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Burada konuşan Numan Kurtulmuş, "Millet Tayyip Erdoğan'a güveniyor, yapmış olduğu mücadeleyi değerli buluyor ve takdir ediyor. Millet Türkiye'nin ilerlemesini, kalkınmasını, gelişmesini takip ediyor. Gerçekten bundan son derece büyük bir memnunluk duyuyor. Tabii ki hizmette sınır yok. Daha iyi, daha büyük hizmetler de bekliyor. Dolayısıyla bir taraftan vermeye devam ederken, bir taraftan da esas işimiz olan insanları kazanmayı, gönüllerini kazanmayı sürdüreceğiz. İnsanların gönlünü kazanamazsanız oyunu almanız mümkün değildir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE OLUMLU KATKILAR SAĞLAYACAK'

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini anlatan Numan Kurtulmuş, "Bu seçimde onun için her birimizin bulunduğumuz yerde en iyi sonucu almamız lazım. Seçimde yeni sistemin doğası gereği ittifaklar ortaya çıkacak. Biz biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak seçime gidiyoruz. 30 büyükşehirde her iki partinin genel merkezleri son müzakerelerini gerçekleştirmiş ve bir anlaşma yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara, İstanbul ve İzmir aday tanıtımlarında Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız da aday olarak tanıtıldı. Diğer büyükşehirlerde de aynı şekilde olacaktır. Cumhur İttifakı, masa başında oturularak yapılan bir anlaşma değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı, tüfeklere, silahlara, helikopterlere, tanklara, uçaklara karşı milletin 'Ya Allah, bismillah' diyerek başlattığı bir kıyam sırasında oluşmuş olan bir ittifaktır. Milletin omuz omuza, can pahasına meydanlarda kurduğu bir ittifaktır. Salaların eşliğinde 'Allahuekber' diyerek kurulan bir ittifaktır. İnşallah bu ittifakın Türkiye'nin geleceğine olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ümit ederim ki Cumhur İttifakı Türkiye genelinde olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

'CHP'NİN BAŞINI ÇEKTİĞİ İTTİFAK KİRLİ İTTİFAK ŞEKLİNE DÖNEBİLİR'

Yeni yönetim modelinin Türkiye'de iki siyasi aksın olduğu bir modele doğru gittiğini anlatan Numan Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Bir tarafta Ak Parti'nin başını çektiği, diğer tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çekmiş olduğu iki siyaset aksı önümüzdeki seçimlerde Türkiye'de mücadele edecek. Maalesef karşımızdaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği ittifak, bu seçim yaklaştıkça daha çok göreceksiniz ki bölücü örgüt yandaşlarının da destek verdiği bir kirli ittifak şekline dönebilir. FETÖ ve PKK dahil olmak üzere Türkiye'nin her meselesinde zaten mazeret üretmeyi siyasetlerinin bir parçası haline getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı yöneticileri korkarız ki önümüzdeki dönemde HDP'nin de oyunu belli şehirlerde alabilmek için bir takım ittifaklar, işbirlikleri yapacaklardır. Bunlara karşı da bizim Türkiye'nin milli birliği, bekası, beraberliği, Türkiye'nin geleceği, güçlü ve büyük Türkiye'nin kurulmasına odaklanmış insanlar olarak ak siyasetin gerçekten samimi dava insanları olarak hep beraber biz de doğru yolda yolumuza devam edeceğiz."

Numan Kurtulmuş konuşmasının ardından Ak Parti Burdur İl Teşkilatının kuruluşundan bu yana görev yapan il ve merkez ilçe başkanlarına plaket verdi.

Ardahan’a ikinci kodlama atölyesi

ARDAHAN Bilim Sanat Merkezi'nde 'Kodla Üret Ardahan Projesi' kapsamında 2. 'kodlama ve robotik atölyesi' açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Eğitim Vakfı ortaklığıyla kurulan 'kodlama ve robotik Atölyesi’nin açılışına Vali Mustafa Masatlı, Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Ardahan Eğitim Vakfı Başkanı İlter Avşar ve yöneticileri, ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Mustafa Masatlı, “Büyük devlet olmak, büyük millet olmak veya büyük eğitim projelerin olması bazı şeylere bağlı. Bizim toplumumuzda yaşayan iki kesim var. Birincisi engelli çocuklarımız. Bizler onları kaderine terk edemeyiz. Çok şükür Türkiye’nin geldiği nokta öyle bir noktadır ki, artık insan çocuklarına bakıyor, devlet ona maaş veriyor. Her türlü ihtiyacını, her türlü imkanı sağlıyor. Bir de bizleri geleceğe taşıyacak, bizim oturduğumuz yerleri devredeceğimiz, büyük keşifler yapacak, büyük kaşiflerin olduğu ve kaşiflerin Türkiye’ye değer kattığı bir sistem kurgulamamız gerekiyor. İşte bu da odur. Bilim Sanat Merkezleri Türkiye’de bizim gelecekte bilim insanları, profesörler, valiler, komutanlar, aklınıza ne geliyorsa Türkiye’yi 21.yüzyılada büyük yerlere taşıyacak öğrencilerimiz burada yetişiyor. İnsana yapılan yatırım gerçek yatırımdır. Bu yatırımların büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Vali Masatlı ve katılımcılar, açılış sonrası öğrencilerin kodlama ve robotik atölyesinde tasarladıkları robotları inceleyerek bilgiler aldı.

DÜNYA 10'NCUSU OLMUŞLARDI

Daha öncede Ardahan Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Eğitim Vakfı’nın (AREV) işbirliği ile 23 Şubat İlkokulu'nda kurulan Kodla Üret Ardahan Robotik Kodlama Atölyesi’nde hayat bulan 'Robothan' projesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Robotik Kodlama MakeX yarışmasında birinci olmuştu. 44'ü özel iki devlet okulu olmak üzere 46 okulun katıldığı yarışmada Ardahan'ı temsil eden Ayşenur Uslu ve Hayriye Tuana Açıkyıldız, Türkiye'yi Çin'de temsil etmeye hak kazınmış ve 350 takımın yarıştığı yarışmada Dünya 10’cusu olmuşlardı.

Suriyeli uyruklu kişi, üvey annesinden şiddet gördüğü iddiasıyla intihar etmek istedi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde üvey annesinden şiddet gördüğünü ileri süren Suriye uyruklu Delye El H. (21), yüksek gerilim hattına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, Tarsus ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Akarsu Mahallesi'nde yaşandı. Suriye uyruklu Delye El H., 25 metrelik yükseklikteki enerji nakil hattına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, elektrikleri kestirip, genç kızı indirmeye çalıştı. Haberi alan yakınları da bölgeye gelerek Delye El H.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Üvey annesinden şiddet gördüğünü ileri süren Delye El H., yarım saat süren çalışma sonunda ikna edildi. Direkten inen ve yüzünde darp izleri olduğu belirlenen Delye El H., Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Selçuk Üniversitesinde fakültede tüfekle intihar girişiminde bulundu

KONYA'da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne elinde pompalı tüfekle gelen Yunus D. (25), boş bir sınıfa girip intihar girişiminde bulundu. Polise 'Kız arkadaşımla şu sıralar aram iyi değil. Onu getirin bana, yüz yüze görüşmek istiyorum' diyen Yunus D., bir anlık dalgınlığı sonucu etkisiz hale getirildi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü İletişim Fakültesi'nde meydana geldi. Lise mezunu olan ve üniversiteyle bağı olmayan Yunus D., iddiaya göre elinde pompalı tüfekle kampüse gelip, önce yakınlardaki bir alışveriş merkezine ardındanda iletişim fakültesine girdi. Boş bir sınıfa geçen Yunus D., tüfeği çenesine dayayıp, sevgilisini görmek istediğini söylemesi üzerine, durumu fark eden öğrenci ve güvenlik görevlileri polise haber verdi. Bunun üzerine başta Terörle Mücadele Şubesi ekipleri olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Final sınavları nedeniyle büyük bir bölümü boş olan fakülte binasında o sırada bazı sınıflarda sınavda olan öğrenciler tahliye edildi.

İsmini açıklamadığı sevgilisinin Selçuk Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu ileri süren Yunus D.'nin polise 'Kız arkadaşımla şu sıralar aram iyi değil. Onu getirin bana, yüz yüze görüşmek istiyorum' diyerek sevgilisini yanına gelmesini istediği öğrenildi. Polis, yaklaşık 1 saat ikna etmek için çaba gösterdi. İkna olmayan Yunus D., bir anlık dalgınlık sonucu polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan Yunus D., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Tüfeğin içerisinde 5 adet dolu fişeğin olduğu saptandı. Yunus D.'nin polise daha öncede Ankara'da intihar girişiminde bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Polis, Yunus D.'nin, platonik bir aşık olabileceği üzerinde dururken, sevgilisi olduğu ileri sürdüğü öğrencinin kim olduğunu belirlemek için de çalışma başlattı. Binayı tahliye eden öğrencilerde tekrar fakülteye girdi.

