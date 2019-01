DHA YURT BÜLTENİ -17

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ, NAZİLLİ'DE ANILDI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Enver Paşa komutasında, 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen binlerce Mehmetçik anıldı. İki belediye personelinin temsili olarak donmuş askerleri canlandırdıkları programda, savaş zamanında askerlerin bir günlük yemeği olan kavurga, ekmek ve yağsız un çorbası dağıtıldı.

Nazilli Belediyesi ve Türk Ocakları Nazilli Şubesi'nin katkılarıyla Nazilli Belediye Meydanı'nda, Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Türk Ocakları Nazilli Şube Başkanı Ahmet Çekim, "Türk milletinin tarihi destanlarla doludur. Bizim tarihimizde zaferler kadar acılar da oldukça büyük yer tutar. Şanlı tarihimize 'Beyaz Hüzün' olarak geçen Sarıkamış Harekatı'nda vatanı uğruna can veren kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'ŞEHİTLİK HERKESE NASİP OLMAZ'

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da Türk evladının zor şartlarda aldığı bu vatan toprağının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamamız gerektiğini belirtip, "Uzun yıllar, kainat var olduğunca anlatacağız. Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Alparslan'ın 1071'de vatan yaptığı topraklar bizim için çok önemli. Dün, dedelerimiz Sarıkamış'ta şehit oldu, bugün evlatlarımız şehit oluyor. Şehitlik herkese nasip olacak bir şey değil. En güzel makamlardan bir tanesi. Her zaman şehitliğe hazır olan milletin çocuklarıyız. Türkiye olmazsa, Türk dünyası olmaz. Herkesi kucaklayan bir toprağımız var. Adam gibi duracağız, bu ülkeye sahip çıkacağız. Bize emanet edilen bu coğrafyaya iyi bakmamız lazım. Allah, şehitlerimeze rahmet eylesin" diye konuştu.

'BUGÜNKÜ TARİH KOLAY YAZILMAMIŞ'

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de, "Ülkemizi değerli kılan, bugünkü varlığımızın temel nedeni Malazgirt'le başlayan ve Anadolu'ya yerleşen, 1453'leri, 19 Mayıs'ları, Güneydoğu'daki mücadeleyi ve 15 Temmuz'ları anlamlı kılan tarihlerimiz var. Bunların geçmişlerine baktığımız zaman birisi olmazsa diğerlerinin hiçbirinin anlamları kalmıyor. Buralara kolay gelinmemiş, bugünkü tarih kolay yazılmamış. Bunlardan bir tanesi de gözünü hiç kıpmadan ölüme giden Sarıkamış şehitlerimiz. Orada şehit olan bütün herkesi rahmetle anıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Belediye personeli Talat Camdeviren ve Güven Seven Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerleri canlandırdı. Programda Sarıkamış'ta askerlerin bir günlük yemeği olan yağsız un çorbası, kavurga ve ekmek ikram edildi.

Törene, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakdan Öztürk, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Şehit Aileleri Derneği Nazilli Şube Jale Keskin, Nazilli Müftüsü Necati Topaloğlu da katıldı.

BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ



BOLU'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde yarın eğitime bir gün ara verildi.

Bolu'da gün boyu etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Twitter hesabından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Vali Ümit'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteorolojik verilere göre günboyu süren yoğun karyağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 7 Ocak 2019 Pazartesi günü Bolu genelinde ilk-ortaöğretim ve liselerde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

Ayrıca, Pazartesi günü engelli ve hamile kamu personeline 1 gün idari izin verildi.

SAMSUN'DA EĞİTİME KAR TATİLİ



SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle yarın 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN, ()

AK Parti'li Ünal: Millet bize 'Yürü' dedikçe yürürüz (2)

'ERDOĞAN MİLLETİN TARİH İÇERİSİNDEKİ İDDİASININ TECESSÜM ETMİŞ HALİDİR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal aday tanıtım toplantısının ardından partisinin il başkanlığı tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Programa Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Mehmet Habip Soluk, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Başkanı Hakan Aksu, Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar katıldı. Mahir Ünal burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin bir fikir, duygu ve milletin tarih içerisinde var olan iddiasının bugünkü adı olduğunu söyledi. AK Parti'nin 2001 yılında kurulmuş partilerden bir parti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Ünal, "AK Parti, bir millet hareketidir, dün Adnan Menderes'in 'Yeter söz de karar da milletindir' iradesinin o günkü ismiydi, Necmettin Erbakan'ın bu milletin iddialarına dair savunmasıydı, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın büyük vizyonuydu, Alparslan Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı ve tabi AK Parti merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun uğruna mücadele ettiği değerlerin de bugünkü adıdır. AK Parti bugünkü haliyle milletin iddiasının adıdır. Recep Tayyip Erdoğan da bu milletin tarih içerisindeki iddiasının tecessüm etmiş halidir" dedi.

'SEÇİMLERİ SİSTEM KRİZİNE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR'

Türkiye'nin uzun zamandır bir mücadele içerisinde olduğunu belirten Ünal, 31 Mart yerel seçimleri ile bu mücadeleye artık nihai şeklini vereceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Sen meşru değilsin' sözünü hatırlatan Mahir Ünal, ana muhalefeti eleştirdi. Ünal, "9 defa seçim kaybetmiş bir genel başkan kendi meşruiyetini konuşmak yerine utanmadan bu milletin yüzde 52 teveccühü ile sandıktan çıkmış, seçilmiş cumhurbaşkanına 'sen meşru değilsin' deme hadsizliğini göstermesinin altında bir sebep vardır. Bir hazırlık vardır. Bunu görmemiz lazım. Biz istiyoruz ki cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi olsun. Biz istiyoruz ki genel seçimler genel seçimler olsun. Biz istiyoruz ki her ilde yerel seçimler yerel seçimler olsun. O il kendi şehr-i emanetini seçsin. Ama bunlar her seferinde seçimleri bir meşruiyet meselesi haline getiriyorlar. Adeta bir sistem krizine dönüştürüyorlar. Bırakın bu millet demokrasisini rahat rahat kana kana sandıkta icra etsin. Bunu başka meselelerin gerekçesi haline getirmeyin. Şimdi görüyoruz ki bunlar yeniden 31 Mart seçimleri üzerinden maalesef bir meşruiyet tartışmasına hazırlanıyorlar. Bu milletin basireti, irfanı bunu görüyor. Bu millet buna müsaade etmez. Biz bu yerel seçimlerin yerel seçim olması ve seçilecek her bir belediye başkanımızın ehliyet ve liyakat sahibi olması için bizzat Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyetle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

KARABÜK'TE 2 KAZA KAMERAYA YANSIDI

KARABÜK’teki kavşaklarda, sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yaşanan 2 ayrı kaza mobese kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki ana arteller ile kavşakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen mobese kameraları sayesinde yaşanan kazalar saniye saniye kaydediliyor. Kavşaklarda sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yaşanan kazalar da kameralara yansıdı. Hastane Kavşağı’na kontrolsüz bir şekilde giren otomobile hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarptıktan sonra devrilme anı mobese kamerasına yansıdı. Beşbinevler Kavşağı’na kontrolsüz giren otomobilin yandan çarptığı cipin defalarca takla attıktan sonra ters devrilmesi görüntüsü de kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

