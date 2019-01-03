DHA YURT BÜLTENİ-17

1)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve obüslerin bulunduğu yaklaşık 20 araçlık konvoy, Gaziantep'e ulaştı. Hatay ve çevre illerden yola çıkan tank ve obüsleri taşıyan TIR'ların bulunduğu, yaklaşık 20 araçlık konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep'e ulaştı. Konvoy, ardından Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. TIR'larla taşınan tank ve obüslerin, Suriye sınırındaki askeri birliklerde takviye olarak konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri araçların ilerlemesi

- Obüs ve tanklar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MUSTAFA KANLI/GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 192 MB

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2)ÇANAKKALE'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE 'KAR' BAŞLADI

ÇANAKKALE'de beklenen kar, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Kar, Lapseki ilçesi Dumanlı Dağ bölgesi ile Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Dumanlı Dağ bölgesi, etkili olan kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Bayramiç'in Çırpılar köyünde de kar etkili oldu.

Çanakkale kent merkezinde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, kuvvetli poyraz ile birlikte yağmur etkili oldu. Meteoroloji, Çanakkale için bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı uyarısı yapmış, tedbir amacıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilmişti.

Görüntü Dökümü

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Lapseki Dumanlıdağ'dan kar yağışı ve kar görüntüleri.

Bayramiç Çırpılar Köyünden kar yağışı görüntüsü.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), ()

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3)ÇORUM'DA DRİFT YAPAN 10 SÜRÜCÜYE 50 BİN LİRA CEZA

ÇORUM'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 10 araç sürücüsüne toplam 50 bin 100 TL para cezası kesildi. Araçları trafikten geçici süreyle men edilen sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücülerini, MOBESE kameralarından tespit etti. 2 ayda 10 araç sürücüsünün farlklı noktalarda drift yaptığını belirleyen trafik polisi, bu araçların sürücülerine 5 bin 10'ar TL olmak üzere toplam 50 bin 100 TL para cezası kesti. Araçlar trafikten geçici süreyle men edilirken sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. Ceza kesilen sürücülerden birinin, Emniyet Müdürlüğü binasına 100 metre mesafede drift yaptığı belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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- Emniyet Müdürlüğü

-Dritf yapan araçlar

-Detaylar

(SÜRE: 1,16. dk ) (BOYUT104 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR, ()

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4)ARDAHAN VALİSİ MUSTAFA MASATLI GÖREVİNE BAŞLADI

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararname ile Ardahan Valiliği'ne atanan Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçe Kaymakamı Mustafa Masatlı kente gelerek görevine başladı. Ardahan Valiliği önünde yapılan karşılama töreninde uzun kuyruk oluştu. Karşılamaya Vali yardımcıları, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve personel ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Masatlı, kuyruğun sonunda bekleyen polis mangasını selamladı. Daha sonra daire müdürleri ile birlikte makama geçen Vali Masatlı basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu göreve kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Masatlı, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz ve bu toprakları bize yurt yapan Sultan Alparslan’dan günümüze kadar şehit düşmüş şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ülkemizin serhat şehri sınır bekçisi Ardahan’da onur verici bir göreve atanmamdan dolayı büyük bir memnuniyetlik duyuyorum. Tarihi ve doğal güzelliği ile yüreği bükük insanların yaşadığı bu topraklara hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu ve bunun ağır bir sorumluluk gerektirdiğini, bu sorumlulukla hizmet edeceğimi buradan ifade etmek istiyorum . Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 hedefine odaklı büyüyen bir Türkiye ve Ardahan için yorulmadan çalışıp hep beraber hedeflerimize odaklanıp şehrimizi en üst seviyelere taşımaya gayret sarf edeceğiz" diye konuştu. Vali Mustafa Masatlı’yı karşılama hazırlıkları sırasında çalışanlar, yola halı açmak için bir süre çabaladı.

Görüntü Dökümü

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-Valilik çalışanların yeni halı sermesi

-Valiyi bekleyen kalabalıktan görüntü

-Valinin akam aracından inmesi ve çocuk tarafından çiçek taktimi

-Valinin karışamaya gelenlerle tokalaşması

-Polis mangasının selamlaması

-Makama geçiş

-Valinin Makamda basına açıklama yapması

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN ()

4.34 Dk/ 275 MB)

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5)AYVACIK'TAKİ YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, alt katı iş yeri olarak kullanılan evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Ayvacık'ın Hamdibey Mahallesi'ndeki Ahlat Çeşme Sokak'ta, alt katı plastik doğrama atölyesi olarak kullanılan evde, saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri 3 araçla alevlere müdahale etti. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Evin altındaki atölyede bulunan kamyonet sahibi tarafından dışarı çıkarılarak, güvenli yere alındı. Harun Avseren'e ait evde kiracı olarak inşaat işçilerinin kaldığı öğrenildi. Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan evden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()



