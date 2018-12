DHA YURT BÜLTENİ-17

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Sınır bölgelerinde devam eden askeri sevkiyat, Yayladağı ilçesinde de görüntülendi.

- Yayladağı ilçesinden geçen askeri konvoy

SÜRE:22" BOYUT:42 MB

Haber-Kamera: Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI,(Hatay),()

Kenan Sofuoğlu'ndan paylaşımıyla ilgili açıklama: Espri katmak istedim

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, ayaklarını üzerine uzattığı masanın yanında duran danışmanlarını fotoğraflayıp, 'Emirerlerim' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Sofuoğlu, gelen tepkiler üzerine yine sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Siyasete espri katmak istedim. 4 dakikada kaldırdım" dedi.

Dünya Motosiklet Şampiyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis'te ayaklarını uzattığı masanın yanında duran danışmanları Semih Bostanlıoğlu ve Levent Yaman'ın yer aldığı fotoğrafı, üzerine 'Emirerlerim' notu yazarak İnstagram hesabından paylaştı.

Ancak bu paylaşım, kısa sürede büyük tepki çekerek, 'trend topic' oldu. 4 dakika sonra paylaşımı kaldıran Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından eleştirilere yanıt veren bir açıklama yaptı. Fotoğrafla siyasete espri katmak istediğini belirten ve eleştirilerin yanlış anlamalar üzerine yapıldığını ifade eden Milletvekili Sofuoğlu, açıklamasında "Siyasete biraz espri katmak amacıyla yapmış olduğum paylaşım, kastının ötesinde anlamlara taşınmıştır. Tabi ki bunu kesinlikle doğru görmüyorum ancak lüzumsuz tartışmalara sebebiye vermemek için bu paylaşımı 4 dakika içinde kaldırdım. Yanlış anlama üzerinden gelen eleştirilerin, başımın üstünde yeri var. Hususen yanlış anlama kastiyle gelen eleştirileri milletin vicdanına havale eder saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), ()

İZBAN ücret zammını geri çekti (2)

İŞÇİLERDEN SAZLI SÖZLÜ TEPKİ

İzmir’de toplu ulaşımın yükünü taşıyan banliyö trenlerinde çalışan 343 personelin, önerilen ücret zamlarını kabul etmeyerek başlattıkları grev, sürüyor. Grevde 18’inci gün biterken, İZBAN yönetimince önceki gün önerilen yüzde 26’lık ücret zammının geri çekilmesi, işçiler tarafından sazlı sözlü tepkiye neden oldu. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi’nde örgütlü bulunan işçiler, Alsancak Garı içerisinde bulunan sendika temsilciğinde saz çalarak türkü söyledi, işveren tarafından yapılan açıklamalara bu şekilde tepki gösterdi.

‘AÇIKLADIKLARININ 150 LİRA ALTINA RAZIYIZ’

İşyeri Baş Temsilcisi Ahmet Güler, İZBAN tarafından açıklanan rakamların gerçek dışı olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Verilen rakamlar gerçek değil, gerçeği yansıtmıyor. İZBAN yönetimi her zaman olduğu gibi yine personeli kamuoyu önünde zor durumda bırakacak bir açıklama yaptı. 343 işçi adına İZBAN yönetimine çağrıda bulunuyorum. Açıkladığı rakamı işçiler her ay bankamatikten çekeceklerse, 150 lira altına bir bu sözleşmeyi imzalamaya hazırız. Yarın da trenlerin sefere çıkması için çalışma yapmaya hazırız. Ben makinist olarak görev yapıyorum. İZBAN’ın teklif ettiği oranı kabul edersem 2 bin 900 lira olacak. Bunun için de yakacak yardımı, iş riski ve tüm sosyal haklarımız da var. Onun dışında başka bir şey almayacağız."

'İSTEDİKLERİ ORANLARI AÇIKLADILAR'

Özel Demiryolcuları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı aynı zamanda İZBAN makinisti olan Mücahit Yavuz da, 2010 yılında burada çalışmaya başladığını belirterek, şöyle dedi:

"İlk işe başladığımız zaman 750 lira ücret alıyorduk. Şuanda her şey dahil bankamatikten çektiğim rakam 2 bin 400 lira. İşveren 4 bin 152 liradan bahsediyor. Biz 4 bin lira, 4 bin 500 lira istemiyoruz. Yakacak yardımı, aile yardımı, sosyal hizmet hakkı, kilometre tazminatı gibi tüm sosyal haklar da dahil istediğimiz rakam 3 bin 500 lira. Kalkıp da ‘4 bin 500 lira verdik, kabul etmediler’ sözleri gerçeği yansıtmıyor. Buradaki çalışanları aç gözlülükle suçlamaları bizi üzüyor. Konunun kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz. Yetkililerin gerçekleri ortaya koyarak mantıklı makul çerçevede bizimle oturur görüşürler, grev sona erer. Biz haklı olduğumuz davada sonuna kadar gideceğiz."

‘GREV 5 DAKİKA BİLE UZAMAYACAK’

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz de yaptığı yazılı açıklamada, İZBAN yönetimi tarafından açıklanan rakamları eleştirerek, şunları söyledi: "Açıklamaya göre ya sendikamız ve işçiler hesap yapmayı bilmiyor ya da hepimiz deliyiz. Yoksa 9 Aralık’ta 3 bin 435 TL olarak açıkladıkları makinist maaşına, 27 Aralık’ta yüzde 4 zam yaparak, 4 bin 152 TL’ye ulaştıran işverenin teklifini, hepimizin kabul etmesi gerekirdi. İşverenin geri çektiği yüzde 26’lık teklifle aslında yüzde 16 oranında bir zam teklif edildi. O zammı da işçiye çok görüp geri çekti. İZBAN işçisi dünyanın en önemli iş kollarından olan ulaşım sektöründe çalışıyor. İşçiler tehlikeli işçiler grubunda çalışıyor. İşçiler 7 gün 24 saat boyunca çalışıyor. İZBAN’ın açıkladığı net gelirleri vermesi halinde bu grev 5 dakika daha uzamayacak" dedi.

-İZBAN personelinin saz çalarak türkü söylemesi

-Alsancak Gar’ından görüntü

-İZBAN personelinin açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

Siirt Üniversitesi Rektörü'nden makam aracı açıklaması

Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman, makam aracı kiralama ihalesinde, aracın özelliği ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Üniversitemizin makam aracı ihtiyacını karşılamak amacı ile Maliye Bakanlığı'nın oluru ile ülkemiz üniversitelerinde genelde kullanılan makam aracı özellikleri dikkate alınmıştır" dedi.

Bazı basın yayın organlarında Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman için makam aracı ihalesinin şartnamesinde yer alan 'Aracın yabancı menşeli, siyah renkli, 4x4 dizel motor, 2000 CC, en az 190 beygir güç, start ve stop, ısıtmalı koltuklu, uydu telefonlu, saatte 232 kilometre yapabilecek nitelikte ve 0-100 kilometreye 8.2 saniyede çıkabilen' kriterleri yer aldığı iddialarına yanıt verdi. Rektör Erman tarafından yapılan yazılı açıklamada, makam aracıyla ilgili yapılan haberlerin doğru olmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında üniversitemiz tarafından kiralanan makam aracı ile ilgili olarak maksatlı bir şekilde doğru olmayan haberlere yer verilmiştir. Haber konusu ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Üniversitemizin makam aracı ihtiyacını karşılamak amacı ile Maliye Bakanlığı'nın 19 Ekim 2017 tarih ve 7863 sayılı oluru ile ülkemiz üniversitelerinde genelde kullanılan makam aracı özellikleri dikkate alınarak 11 Kasım.2017 tarihinde ihaleye çıkılmış ve araç kiralama gerçekleştirilmiştir. 31 Temmuz 2018 tarihinde yüklenici firmanın talebi üzerine sözleşme fesih edilmiştir. Üniversitemizin makam aracı ihtiyacını karşılamak üzere 13 Aralık 2018 tarihinde tekrar ihaleye çıkılarak aynı özelliklere sahip araç kiralaması gerçekleştirilmiştir."

- Siirt Üniversitesi dış fon

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 49 MB

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK-SİİRT-

Zehirli aslan balığı doğru temizlenirse yenilebilir

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Türkiye'ye Kızıldeniz'den gelen ve balıkçıların zehirli olduğu için tercih etmediği aslan balığının doğru temizlenmesi halinde güvenli bir şekilde tüketilebileceği bildirildi.

Doğa ve Bilim Derneği öncülüğünde İskenderun Teknik Üniversitesi, İskenderun Belediyesi ve Su Ürünleri Kooperatifi'nin desteğiyle mangalda aslan balığı etkinliği düzenlendi. Yüzgeçleri zehirli olduğu için balıkçılar tarafından tercih edilmeyen aslan balığının nasıl temizlenip tüketebileceği Doğa ve Bilim Derneği sözcüsü Servet Doğdu tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Renkleri, gösterişli yüzgeçleri, kımızı ve esmer çizgileriyle göz alıcı olan aslan balığı temizlendikten sonra mangalda pişirilerek katılımcılar tarafından tüketildi. Doğa ve Bilim Derneği Başkan Yardımcısı öğretim üyesi Mevlüt Gürlek, aslan balıkları aşırı bir şekilde çoğaldığını, yerli türlerin üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için harekete geçtiklerini söyledi. Gürlek, "Aslan balıkları için alınması gereken önlemlerin başında avlanması geliyor. Aslan balıkları kuyruk hariç diğer yüzgeç ışınlarının zehirli olmasından dolayı genellikle balıkçılar tarafında avlanmamakta ve halk tarafından tüketilmemektedir. Denizlerimizde aşırı çoğalan ve denizel ekosistemimize büyük zararlar veren istilacı aslan balığının aslında yenilebilen lezzetli bir balık türüdür" dedi.

İSTE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, aslan balığını için ABD'de 3 bin dolara kadar ödüllü festivaller düzenlendiğini, Meksika'da ise özel yemeklerini yapıldığını, vitamin değerinin çok yüksek olduğunu anlattı. Balıkçılar da yedikleri aslan balığını bugüne kadar avlasalar bile zehirli olduğu için denize geri bıraktıklarını belirterek, "Artık nasıl tüketileceğini örendik. Şimdi aslan balıklarını avlayacağız" diye konuştu.

-Balıkçı barınağında düzenlenen etkinliğe katılanlar

-Aslan balığı ve temizleyen kişi

-Öğretim üyesi Mevlüt Gürlek ile röp.

-Aslan balığı çorbası ve çorba ile ilgili röp.

-Mangalda pişirilen ekmek arası aslan balıkları

-Yiyenlerden görüntüler

-Balıkçı ve Prof. Cemal Turan ile röp.

SÜRE: 04'54" BOYUT:222 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

Gazipaşa'da hortum, işletmede zarara neden oldu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Selinus Sahili açıklarında deniz üzerinde oluşan hortum sahil kenarındaki bir işletmede maddi hasara neden oldu.

Gazipaşa'da sabah 11.00 sıralarında etkili olan sağanakla birlikte Selinus Sahili açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Sahilde doğru ilerleyen hortum bir işletmede maddi zarara neden oldu. İşletmenin denize bakan tarafındaki camlar kırılarak etrafa saçıldı.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, olay yerine gelerek inceleme yaparken, büfe işletmecisine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Başkan Çelik, can kaybının yaşanmamış olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

İşletme sahibi Ümit Demiral da denizde oluşan hortumun kıyıya yaklaşarak, iş yerinde hasara neden olduğunu kaydetti.

- Zarar gören işletmeden görüntüler

- Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik'in incelemeleri

28.5 MB /// 00.53"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()

Suşehri'nde lokanta çalışanları 'kardan cami' yaptı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde lokanta çalışanları, iş yerinin önüne kardan cami yaptı.

İlçe merkezindeki lokantanın çalışanları kar yağışının ardından Sivas Caddesi üzerindeki iş yerinin önüne 4 minareli kardan cami yaptı. Kardan caminin üzerine 'Ezan dinmez, bayrak inmez' yazısı asılarak, Türk bayrağı dikildi. Kardan cami caddeden geçenlerin ilgisini çekti.

Lokanta işletmecisi Yakup Kahraman genellikle kardan adam yaptıklarını belirterek, "Ülkemizde içten ve dıştan maddi, genel sıkıntılarda kaldığımız noktada, Allah'ın verdiği bu rahmetle, karla bütün Müslümanların, özellikle ülkemizin birlik ve beraberliği için, iç ve dış güçlere karşı birlikteliğin bir simgesi olmasını düşündük" diye konuştu.

-Kardan caminin görüntüleri

-Üzerine asılan yazı

-Lokanta sahibinin konuşmaları

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), ()