DHA YURT BÜLTENİ -17

AFYONKARAHİSAR'DA KAR ETKİLİ OLDU

Afyonkarahisar'da öğleden sonra kar yağışı etkili oldu.

Afyonkarahisar'da öğleden sonra kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi ve çevre ilçelerde etkili olan kar yağışı vatandaşlarına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Özellikle Afyonkarahisar kent merkezinde araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Karı gören çocuklar ise park halindeki araçların üzerine biriken karla oynadı.

Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, kar yağışının gece saatlerine kadar devam edeceğini, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olacağını söyledi. Akçakaya, ayrıca hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğini ve bu durumun cuma gününe kadar süreceğini aktardı

20 KAMYON VE 6 GREYDER SAHADA ÇALIŞIYOR

Afyonkarahisar Karayolları 31. Şube Şefi Yalçın Özgür de 60 personelin, 20 kamyon ve 6 greyderin kar yağışının başlamasının ardından sahada çalışma yaptığını söyledi. Şu ana kadar kapanan yol olmadığını duyuran Özgür, vatandaşların daha huzurlu ortamda seyahat etmesi için çalıştıklarını belirtti. Özgür, sürücülere uyarılarda bulunarak, araçlarına zincir takmalarını ve tedbir almalarını istedi.

17 İLDE FETÖ OPERASYONU: 21 GÖZALTI

Gaziantep merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 dolarlık banknotlar ele geçirilirken, 8 kişinin daha arandığı belirtildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nın 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik 17 ilde çalışma yapıldı. Darbe girişimi öncesi 'mahrem imamlar' tarafından sabit ya da ankesörlü telefonlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen 13 astsubay, 2 uzman onbaşı ve askeri okulda eğitim görürken ihraç edilen 14 öğrenci olmak üzere 29 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 dolarlık banknotlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 8 kişinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

TOBB BAŞKANI 'ALACAK SİGORTASI' MÜJDESİ VERDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa’nın İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nı (İTSO) ziyaret ederek İnegöllü sanayici ve işadamlarıyla istişarelerde bulundu. Hisrcıklıoğlu, alacak sigortası müjdesini verdi.

Toplantının açış konuşmasını yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl şehri Türkiye’nin bir markasıdır. Tarım ve sanayi şehridir. Üretim yapan önemli bölgelerden bir tanesidir. İTSO da buna katkı sağlayan ciddi kurumlardan bir tanesidir. Müteşebbis bir topluma sahibiz. Ekonomimiz her geçen gün büyüyor. Bu bağlamda bizlere seçildiğimiz günden itibaren her zaman desteklerini hissettiren, gerektiğinde Başkanlık olarak bize destek veren, ağabeylik yapan Başkanıma İnegöl’e teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorumö dedi.

İTSO Başkan Yardımcısı Kenan Kender, 2019’da yapılacak etkinliklerden üyelerden ücret alınmayacağını söyledi.

5 YILDIZLI HİZMET

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İlk defa reel sektör ve finans sektörü bir araya gelerek sizin meselelerinizi çözmek için çabalıyoruz. İnegöl’de olmaktan çok mutluyum. İnegöl insanın hem ruhuna hem de damak tadına hitap ediyor. Türkiye’nin her tarafında İnegöl köftesini görürsünüz. Bunun patentini herkese vermeyin ki önüne gelen İnegöl köftecisi diye çıkmasın. Bunu ticarileştirelim. İnegöl damağa hitap ederken bir il kapsamında yer alıyor. ,bir il neyi yaparsa İnegöl bunu yapıyor. Aslında ilçe değil… Bunu Bursa’nın siyasetine karar verişinden görüyoruz. Bursa’da ne kadar siyasetçi varsa hepsi İnegöllü… Başka ilçe yokmuş gibi tüm siyasetçiler İnegöllü. Girişimci ruhunuzla kendi farkınızı ortaya koyuyorsunuz. İnegöllü tüm başkanlarımızın yanındayız. Odalar olarak verdiğimiz hizmet kalitesinin dünya ile ölçülmesini sağlamak istiyoruz. İnegöl 901 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Odaların hizmet kalitesi yıldızlamayla ölçülüyor. Odaların ve borsaların verdikleri hizmetleri ölçen akreditasyon hizmeti var. İTSO’nun üyelerine verdiği hizmetin standardı 5 yıldızdır. Bunu ben vermiyorum, uluslararası bağımsız bir kuruluş veriyor. İTSO ile gurur duyuyorum. Ekonomisinin gelişmesi gibi İTSO’nun verdiği hizmet kalitesiyle Londra, Berlin, Paris odalarının verdiği hizmet eşdeğerdir. Bu bir kaltie anlayışıdır. Başta başkan olmak üzere yönetim, meclis, genel sekreter ve çalışan arkadaşlarımızı kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. 5 yıldızlı hizmet veriyorsanız en iyisini yapıyorsunuzdur.ö Dedi.

ALACAK SİGORTASI

Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bugünlerde önemli sıkıntılar olduğunu kaydeden Hisarcıklıoglu, “Ama son 25 yılımızı düşündüğümüzde bunun gibi bir çok inişli çıkışlı günler yaşadık. Hepsinin sonunda daha iyi gelişen bir Türkiye oldu. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Bu tümseği aşacağız. Bu tümseği aşarken hazırlıklı olmak, enseyi karartmamak lazım. Ayakta kalacağız, bunu da aşacağız. 2013’ten bu tarafa neredeyse her yıl 1-2 seçim yaşadık. Normalde 4-5 senede yaşanacak seçimleri neredeyse her yıl yaptık. Bunların da sonucu olarak sıkıntılı süreç başladı. Mart’tan sonra 4,5 sene seçimsiz bir süreç yaşacağız. Ekonomiye odaklanarak önümüzü toparlayacağız. Dert ve sıkıntılarınızı tüm Bakanlarımıza iletiyoruz. Başkanlarımızın bana ilettiği konuları sorunların çözümü açısından takip ediyoruz. Burası mobilya başkenti. Katma değerleri görüyoruz. Aradaki farklardan dolayı üretici kardeşlerimizin alacakları oluyor, bunun da çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah onunla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Katma değer vergisinin belli sürelerle mahsuplaşılması için çalışıyoruz. Enerjide yüzde 10 indirim ortaya çıkıyor. Artan enerji maliyetlerimize karşı yüzde 10 indirim biraz olsun nefes aldıracaktır. Alacak sigortasının çıkartılması için çalışıyorduk. Bütün gelişmiş ülkelerde alacak sigortası varken bizde yoktu. 5 yıldır takip ediyorduk. 1.1.2019’dan itibaren alacak sigortası da yürürlüğe giriyor. Belirli bir limite kadar alacaklarımızın yüzde 80’ini sigortadan alacağız. Bu ekonominin, çarkın önünü açacak, rahatlıkla ticaret yapabileceğiz. Hayırlı olsun ziyareti yapmak istedim. Seçimlerimiz bayrak yarışıdır. Geçmiş dönemde Metin başkan vardı şimdi Yavuz Başkan ve Mahmut Başkan var. İsimler gelir geçer, esas olan yapılanlardır. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnegöl’deki insanlara faydalı olabilecek yerdesiniz. Bugün için bir insanın yapacağı en büyük hayır bir kişiye ilave istihdam edebilmek, bir kişiyi yokluktan kurtarmaktır. Sizler bunu yapıyorsunuz. Sizin işiniz diğer mesleklere göre çok farklı. Allah sizden razı olsun. Sizler insan istihdam etmezseniz Türkiye’deki yoksulluk oranı çok fazla olur. İTSO’da üyelerinize yapacağınız desteklerle hayırlı iş yapacaksınız. 4 yıllık bu süreyi iyi kullanın. Fırsat bu fırsat, bunu iyi değerlendirin. Burada görevimizi hakkıyla yaparsak bunun kazancını gerçek dünyada göreceğiz. Gerçek dünyada kazananlar içerisinde olmak istiyorsak ister meclis üyesi ister meclis başkanı olalım, iyi ve hakkıyla yaparsanız ne mutlu size. Allah yolunuzu açık etsinö.

Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na çeşitli hediyeler ile kendi resminin bulunduğu tablo hediye edildi. İTSO Meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Hisarcıklıoğlu, asgari ücreti zammı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür etti.

5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 12 YAŞINDAKİ NİZAMETTİN ÖLDÜ

Hatay'da, apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden düşen 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli, hayatını kaybetti.

Merkez Defne ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, apartmanın 5'inci katındaki evlerinde pencere kenarındaki oyuncağını almak için uzanan Nizamettin, dengesini kaybederek düştü. Parke zemine çakılıp, ağır yaralanan Nizamettin, ailesinin haber vermesi üzerine gelen ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Hatay Bölge Hastanesine gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 12 yaşındaki Sürmeli'nin cenazesi Defne ilçesi Harbiye Mahallesi Mezarlığı Tatlılar Aile Kabristanı'na bugün düzenlenen cenaze töreninin ardında gözyaşları arasında toprağa verildi.

DİRVANA AİLESİ'NİN ÖLDÜRÜLEN KÖPEĞİNİN DAVASINDA TÜFEK İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana çiftinin Labrador cinsi iki köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşusu K.Ü.'nün (54) 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme hakimi, K.Ü.'nün köpeklerin zehirlenmesinden sonra yaşanan tartışma sırasında havaya ateş ettiği ileri sürülen av tüfeğinin menzil kapasitesinin tespiti için bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Marmaris'in turistik Bozburun Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana'nın 'Jango' ve 'Pamuk' adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen, çiftin komşusu K.Ü., geçen yıl Kasım ayından jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınmasından sonra ortaya çıkan görüntülerde K.Ü.'nün av tüfeğiyle havaya ateş ederek Sivar ve Dirvana çiftini tehdit ettiği ileri sürüldü. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan K.Ü., 22 Kasım 2017'de nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Avukatlarının itirazı sonucu Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği, sanık K.Ü.'yü serbest bıraktı. Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda, Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana'nın şikayetçi olduğu K.Ü. hakkında, köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı. Tutuksuz sanık K.Ü.'nün, Türk Ceza Kanunu'nun 151/2 maddesi kapsamında 'mala zarar verme' suçundan, 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması istendi.

Davanın ikinci duruşmasının ardından geçen Geçen 25 Kasım'da olayın meydana geldiği Bozburun Mahallesi'nde mahkeme tarafından keşif yapıldı.

Davanın üçüncü duruşması ise bugün Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı Tanem Sivar, eşi Edhem Dirvana, Dirvana Ailesi'nin avukatı Canset Şahinyılmaz, İstanbul Barosu ve Baro'nun Hayvan Hakları Komisyonu adına avukat Harika Kocacık, Handan Bakbak ve davacı çiftinin yakın dostları duruşmaya katıldı. Duruşmada, bilirkişinin kararı mahkeme heyetine sunularak hakim tarafından incelendi. Sanık K.Ü, daha önceki ifadelerini tekrarlayıp, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Davacı Edhem Dirvana ve Tanem Sivar çifti de daha önceki duruşmadaki ifadelerini tekrar etti. Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme hakimi, K.Ü.'nün köpeklerin zehirlenmesinden sonra yaşanan tartışma sırasında havaya ateş ettiği ileri sürülen av tüfeğinin menzil kapasitesinin tespiti için bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

'YORUCU VE ZOR SÜREÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK'

Duruşma öncesinde açıklama yapan davacı Tanem Sivar, "Bu davada yorucu ve zor süreç olacağını biliyorduk. Aldığımız destekle ve bu tür benzeri yaşanan olaylarla nasıl doğru bir yola girdiğimizi gördük" dedi. Eşi Edhem Dirvana da "Sabırla, ibretlik cezanın çıkmasını istiyorum. Ceza verildiği takdirde canlılara şiddet uygulayanlar en azından geri çekilir. Merakla kararı bekliyoruz" dedi.

Dirvana Ailesi'nin avukatı Canset Şahinyılmaz da "Şu ana karar çıkmasını bekliyorduk. Bu zorlu süreçte bizleri destekleyen hayvan hakları temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu dava Dirvana Ailesi'nin davası değil kamuya mal olmuş bir duyarlılık davasıdır. Tüm bilirkişi raporları bizim lehimize ve birçok deliller açıkça tespit edildi" dedi.

KÖPEK ÖLÜLERİNİ KEFENLEYİP BELEDİYE BİNASI ÖNÜNE GETİRDİ

Konya'da, Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, köpeklerin açlık ve soğuktan ölümlerine dikkat çekmek amacıyla üç köpek ölüsünü sembolik olarak kefenleyip Büyükşehir Belediye binası önüne getirdi. Burada açıklama yapan ve ardından köpek ölüleriyle binaya girmek isteyen Bulan'a polis ve özel güvenlik görevlileri izin vermedi. Hayrettin Bulan, daha sonra belediyeye alınarak yetkililerle görüştürüldü.

Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'nde boş arazide bulduğu üç köpek ölüsünü sembolik olarak kefenleyip belediye binası önüne getirdi. Köpek ölülerini yere koyan Bulan, basın açıklaması yaptı. Çok sayıda köpeğin açlık ve soğuktan öldüğünü belirten Hayrettin Bulan, "Bu hayvanlar dilsiz. Bunlara bakmak hepimizin görevi. Soğuktan ve açlıktan ölen bin tane köpek var. Bu hayvanların önüne küflü ekmek koymak demek onlara bakmak demek değil. Bundan sonra yalnız şiddet gören kadın ya da evsiz kalan erkeklerin sesi değil, artık hayvanların da sesi olacağız" dedi.

Bulan daha sonra köpek ölülerini belediye binası girişine götürdü. Özel güvenlik görevlileri tarafından belediye binasına girişine izin verilmeyen Hayrettin Bulan, köpek ölülerini yere bıraktı. Burada bazı kişilerle tartışma yaşayan Bulan, belediye başkanı ya da genel sekreterle görüşmek istediğini söyledi. Polis tarafından belediye önünden uzaklaştırılmaya çalışılan Hayrettin Bulan, daha sonra belediyeye alınarak yetkililerle görüştürüldü.

Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan'ın getirdiği üç köpek ölüsü de veteriner hekimler tarafından belediye önünden alınıp toprağa verilmek üzere götürüldü.

GÜLBEN ERGEN ORDU'DA ANAOKULU AÇTI

Ordu'nun Kumru ilçesinde Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından yapımı tamamlanan anaokulunun açılışı, sanatçı Gülben Ergen'in de katıldığı programla yapıldı. Açılışta konuşan Gülben Ergen, "Dünyada hiçbir çocuğun birbirinden farkı yoktur, olamaz. Sadece fırsat eşitsizliği vardır. Onun için de mücadele edersek iyi olur. Herkes elini taşın altına sokmalıö dedi.

Sanatçı Gülben Ergen'in başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından Ordu'nun Kumru İlçesine bağlı Fizme Mahallesi Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu bahçesinde anaokulu yapıldı. 180 metre kare alan üzerinde kurulan 2 derslikli anaokulunun açılışı için tören düzenlendi. Açılış törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz, Kumru Kaymakamı Bülent Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı sanatçı Gülben Ergen, öğretmenler, öğrenciler, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

'HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKMALI'

Törende konuşan Gülben Ergen, hedeflerinin 81 ilde 81 anaokulu yapmak olduğunu, bu sayıyı dahada yukarı çıkaracaklarını belirtti. Ergen, "Siz bir çocuğu güldürdüğünüz zaman, aslında annesini güldürmüş oluyorsunuz. Anneler evladının iyi bir eğitim almasını istiyordur mutlaka. Çocuklar Gülsün Diye Anaokulundan mezun olan, okul öncesi eğitimini alan, yaşamındaki farklarını gören bütün çocuklar, daha sonra ilkokula gittiklerinde, büyüdüklerinde, üniversite mezunu olduklarında, vatana millete hayırlı evlatlar olduklarında, onları gönlünde 'Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu mezunuyum ben' diye cümle kalması benim için çok değerli ve çok önemli. 3 evladım da benimle birlikte geldiler. Çünkü, dünyada hiçbir çocuğun birbirinden farkı yoktur, olamaz. Sadece fırsat eşitsizliği vardır. Onun için de mücadele edersek iyi olur. Herkes elini taşın altına sokmalı" dedi.

'GERÇEK SANATÇILAR BU MİLLETE HİZMET EDENLERDİR'

Vali Seddar Yavuz'da Gülben Ergen ve ekibini kutlayıp, Valilik olarak her zaman hayırseverlerin yanında olduklarını vurgulayarak, "İnanıyorum ki, çocuklarımıza iyi alışkanlıkların kazandırılması, hayata hazırlanmasını ve kişilik gelişimlerinin oluşması bakımından özellikle okul öncesi eğitimin önemine bir kez daha işaret etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Gülben hanımefendiyi ve kıymetli ekibini tebrik ediyorum, kutluyorum. Böylesine güzel davranışlarının herkese örnek olmasını diliyorum. Özellikle sanatçıların toplumu bölmek değil, böylesine güzel hizmetler vesilesiyle toplumun emrinde olmasını bekliyor ve diliyoruz. Bizim ayrışmaya değil, bütünleşmeye ihtiyacımız var. Milletin değerlerine saldırmaya değil, milletinin değerlerine sahip çıkmaya ihtiyacımız var. O yüzden gerçek sanatçılar bu millete hizmet edenlerdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gülben Ergen, protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelesini kestiği anaokulunu gezdi, çocuklarla sohbet etti. Ergen, yakından ilgilendiği çocuklarla birlikte anı fotoğrafı da çekinildi.

