DHA YURT BÜLTENİ -17

Hatay'a gönderilen askeri birlikler, Kilis yolunda (2)

KONVOY KİLİS'E ULAŞTI

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'dan yola çıkan, komandoları taşıyan otobüslerin de aralarında olduğu, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan çok sayıda araç Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında kente gelen konvoy, sınır karakollarına dağılmak üzere Elbeyli ilçesindeki üs bölgesine konuşlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Konvoyun geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

===================

Alev alan otomobilden son anda kurtuldular

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, motoru tutuşan otomobili durduran Arslanbay çifti son anda araçtan indi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Akşam saatlerinde, Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak üzerinde seyir halinde olan İsmail Aslanbay(63) yönetimindeki 67 LZ 937 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. İsmail Aslanbay, otomobili durdurarak eşi Havva Aslanbay ile birlikte kendilerini son anda dışarıya attı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekiplerii yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İsmail Aslanbay hareket halindeki aracın birden alev aldığını ve eşi ile kendisini son anda araçtan dışarıya attıklarını söyledi. Yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Alevler içinde kalan otomobil

-İtfaiyenin gelmesi ve yangına müdahalesi

-İsmail Aslabnay’ın polise olay anını anlatması

-İtfaiye erlerinin soğutma çalışması

Süre:(3.31) Boyut: (649 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

===============================

Bacağından vuruldu, 112 Acil'i aradı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bacağından vurulan Yunus K. 112 Acili arayarak bacağından vurulduğunu söyledi. 112 Acil ekibi tarafından olay yerinden alınarak hastaneye getirilen Yunus K. kimin kendisini vurduğunu söylemedi.

Olay akşam saatlerinde, Akyazı Düzyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acili arayan Yunus K. bacağından vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Yola çıkan 112 Acil ekibi, Yunus K.'yı belirttiği yerde bulamadı. Yunus K. kendisi ile irtibata geçen 112 Acil ekibine bulunduğu yeri yeniden tarif etti. 112 Acil ekibi tarafından bulunduğu yerden alınan Yunus K. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yunus K. jandarmaya kendisini kimin vurduğunu söylemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Yaralının ambulansa konulması ve detaylar

HABER-KAMERA: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), ()

================================

ADIYAMAN'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN OTOMOBİLDE 948 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ



ADIYAMAN'da, polisin yaptığı yol kontrolünde durdurulan otomobilde 'zula' olarak tabir edilen yerde 948 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Gölbaşı yolu üzerinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. Ekiplerin aramasında 'zula' olarak tabir edilen yerde 948 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobil sürücüsü M.K.'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Narkotik köpeğinin arama yapması

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

==================================

Apartmanda elektrik trafosu patladı, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

AKSARAY'da 6 katlı apartmanın elektrik trafosunda patlamanın ardından binayı dumanlar sardı. 6'ıncı katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Büyük Bölcek Mahallesi 2443 Sokakta bulunan 6 katlı Serttaşlar Apartmanı’nda meydana geldi. Binanın bodrum katındaki elektrik trafosu belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından en üst kata kadar çıkan elektrik kabloları ve diğer katlardaki trafolar yandı. Binayı da dumanlar kapladı. Durumu fark eden bina sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yanan trafolar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumanlar nedeniyle 6'ncı katta mahsur kalan 3 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri içinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

- Mahsur kalanların kurtarılması

- Ambulansa alınması

- İtfaiyenin müdahalesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY ()

===================================



