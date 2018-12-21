DHA YURT BÜLTENİ -17

Kayınbiraderi tarafından öldürülen Meral Uzda, toprağa verildi

HATAY’ın Dörtyol ilçesinde kayınbiraderi tarafından öldürülen Meral Uzda (29), gözyaşları ve ağıtlar arasında toprağa verildi.

Numuneevler Mahallesi Dere Sokak'ta oturan 4 çocuk annesi Meral Uzda (29) iddiaya göre, 16 yaşındaki kayınbiraderi E.U. tarafından tabanca ile vuruldu. Evden silah sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine kanlar içerisinde kalan genç kadın, ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Uzda, kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Meral Uzda ailesi ve yakınları tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Murat Öztürk Mezarlığı'nda ağıtlar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Gözaltına alınan katil zanlısı ise tutuklandı.

ÖNCE DAYAK SONRA TABANCA

Bir firmada çalışan ağabey Halil Sirol, kız kardeşinin ölüm haberini İstanbul’da öğrendiğini belirterek, "Haberi alır almaz uçağa binerek geldiğimde kız kardeşimi kayınbiraderinin vurduğunu söylediler. Kocası cezaevinde olan kız kardeşim 4 çocuğu ve kendisinin geçimini sağlamak için fırsat buldukça günlük 60-65 lira ücretle narenciye hasadında paketleme işçisi olarak çalışıyordu. 9 kurşun ile öldürmüşler. Yine diğer kardeşlerimden öğrendiğim kadarıyla kız kardeşimi vurmadan önce dövmüşler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Mezarlıktan genel görüntü

-Tabutun mezarlığa getirilmesi

-Abinin açıklaması

Süre: 01;15 Boyut: 41 KB

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/ DÖRTYOL,(Hatay),()

===================

Gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, servis otobüsünün çarpmasıyla yaşamını yitiren 27 yaşındaki Feride Melike Kürecili, ailesinin yaşadığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tabutunun üzerine serilen gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Geçen 19 Aralık akşamı, Mustafa Kemal Caddesi'nden Bornova Kaymakamlığı yönüre giden A.S. yönetimindeki 35 S 65 194 plakalı servis otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki, 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarpıp, araçtan inmekte olanların arasına aldı. Kaldırımda bulunanlardan servisten inen Feride Melike Kürecili yaşamını yitirirken, ablası Merve Kürecili Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. yaralılar, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Feride Melike Kürecili'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından ailesinin yaşadığı Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güzelçamlı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Burada öğlende düzenlenen törene, Kürecili'nin ailesi, yakınları ile çalıştığı bir telekomünikasyon şirketindeki mesai arkadaşları katıldı. Genç kızın, üzerine beyaz gelinlik serilen tabutuna sarılan yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Cenazede güçlükle ayakta durabilen Kürecili'nin kardeşi Mustafa Kürecili'yi yakınları destek verdi. Kürecili'nin cenazesi kılınan namazın ardından Güzelçamlı Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Öte yandan kazada ağır yaralanan abla Merve Kürecili Uygun'un Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Tabutun omuzlarda taşınmasından görüntü

Haber: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

==============

Anadolu Gençlik Derneği üyelerinden gıyabi cenaze namazı

MERSİN'de Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da uyguladığı politkayı eleştirirken, işkence sonucu yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kent merkezindeki Ulu Camii'de cuma namazını kılan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, daha açıklamalarda bulundu. Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şube Başkanı Abdullah Akmaz, "70 yıldır Çin kontrolü altında bulunan ve Türkiye'nin 2.5 katı büyüklükte yüz ölçümüne sahip olan Doğu Türkistan'da müslümanların durumu içler acısıdır. Çin yönetiminin küresel bir güç oluşu ve boşluk bırakmayan bir diplomasi yürütmesi, doğu Türkistan'la ilgili sağlıklı bilgi akışının ve oradaki müslümanlarla iletişimin önüne geçmektedir. Hangi renkten, dilden ve inançtan olursa olsun, bir topluluğun temel haklardan mahrum bırakılarak sistematik baskılarla asimile edilmeye çalışılması kabul edilemez" dedi.

Çin'in baskılara gereçe olarak müslüman Doğu Türkistan halkını şiddetle ilişkilendirilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Akmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair haberler canımızı yakmaktadır. Çin'in bu baskılara gerekçe olarak tüm müslüman Doğu Türkistan halkını şiddetle ilişkilendirmesi de kabul edilemez. Tam tersine insanların temel hak ve özgürlük talepleri karşısında Çin yönetiminin baskı ve tahakküm uygulaması bir şiddettir."

Açıklamanın ardından yaşamlarını yitiren Doğu Türkistanlılar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Cami ve cemaatin görüntüleri

- Hazırlanan pankartın görüntüleri

- Dernek üyelerinin görüntüleri

- Dernek Başkanı Abdullah Akmaz'ın açıklaması

- Gıyabi cenaze namazından genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'48" BOYUT: 301 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

============

Öğrencilerin mağarada nikah talebine Türel'den olumlu yanıt

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) öğrencileri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den mağarada nikah kıyması ve kampüs içinde ücretsiz internet talebinde bulundu. "İnternetiniz şimdiden hayırlı olsun" diyen Türel, mağarada nikah talebine de "Havada, karada, denizde ve mağarada nikah kıymaya hazırım" karşılığını verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile AÜ işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen ve 4 gündür devam eden 'Büyükşehir Kampüste' programının son konuğu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel oldu. Atatürk Konferans Salonu'ndaki söyleşide öğrenciler, Başkan Türel'e sorular yöneltti. Öğrencilerin ilgi gösterdiği söyleşiye AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türel'in eşi Ebru Türel ve öğretim üyeleri de katıldı.

Belediyeciliğin insan yaşamını kolaylaştıran beceri sanatı olduğunu belirten Türel, belediye çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi verdi. Altyapı çalışmalarının belediye başkanları için cazip olmadığını dile getiren Türel, bu çalışmalar esnasında vatandaşların sıkıntı yaşayabileceğini aktardı. Altyapı bittikten sonra bu çalışmalar görülmediği için vatandaşın söz konusu projeleri unuttuğunu aktaran Türel, kaliteli şehirler için bu çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

10 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Antalya'nın dünya ile yarıştığını belirten Türel, 2004 yılındaki seçim kampanyasında dünyanın en önemli 6 şehrini sıraladığını söyledi. Dünyada konaklamalı turist açısından Antalya'nın üçüncü şehir olduğunu vurgulayan Türel, "Müşteri memnuniyeti açısından Antalya dünya birincisi. Memnuniyet oranı yüzde 95. Kenti vatandaşlarımla yönetiyorum. Antalya'nın yereldeki en büyük yatırımcı kuruluşuyuz. Bu dönemde 10 milyarlık yatırım yaptık. İlk dönemimde 1 milyarlık yatırım yapmıştık" dedi.

PROJELERLE 70-80 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Öğrencilere Antalya'nın tadını çıkarmaları tavsiyesinde bulunan Türel, ödüllü Konyaaltı projesinin ücretsiz alan oranının yüzde 93 olduğunu söyledi. Konyaaltı projesinde 1000 kişinin çalıştığını vurgulayan Türel, Boğaçayı projesi kapsamında da 10 bin kişinin iş sahibi olacağını kaydetti. Boğaçayı'nda 5 bin dönüm film platolarının yanı sıra 5 bin dönümde de safari alanı olacağını aktaran Türel, "Gençler için orada sinema akademisi olacak. Dünyanın önemli sinema insanlarıyla çalışma şansları olacak. 10 bin kardeşimiz burada iş sahibi olacak. Bu yatırımlar olmazsa iş imkanları olmaz. Geleceğin projeleriyle 70-80 bin kişiyi bu alanlarda istihdam edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

MAĞARADA NİKAH TALEBİ

Türel'e soru soran öğrencilerden biri, Konyaaltı Sahili'ndeki ücretsiz internet kullanımının kampüs içinde de olmasını istedi. Türel, "Ücretsiz wifi isteğiniz olur da biz yapmaz mıyız? Wifi şimdiden üniversitemize hayırlı olsun, internet bizden" yanıtını verdi. Mağara Araştırma Topluluğu'nun bir üyesi de Antalya'nın önemli bir mağara cenneti olduğunu belirterek, mağaraların tanıtılması konusunda Türel'den mağarada nikah kıyma talebinde bulundu. Türel talep üzerine "Havada, karada, denizde ve mağarada nikah kıymaya hazırım. Ben nöbetçi nikah memuruyum. Nikah kıymayı çok seviyorum. Talep gelirse mağarada da nikah kıyarım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

Salondan görüntü

Öğrencilerin görüntüsü

Menderes Türel'in salonu girişi

Menderes Türel'in konuşması

471 MB -- 04.15 /// HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

======================

Soymak istedikleri marketin sahibi sopayla kovaladı

ANTALYA'da 8 marketten gıda malzemesi ve sigara çalan 8 kişi gözaltına alındı. Soymak istedikleri bir marketin kapı kilidini kırdıkları anda karşılarında elinde sopayla işyeri sahibini gören şüphelilerin kaçma anı görüntülere yansıdı.

Hırsızlık olaylarının ardından araştırma başlatan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını takibe aldı. Şüphelilere ulaşmak için onlarca görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.K., İ.B., H.Ö., Z.A.B., Y.Ç., M.S. ile küçük yaştaki R.K. ve G.Y. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi biten şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İŞYERİ SAHİBİ SOPAYLA KOVALADI

8 marketi soyduğu belirtilen şüphelilerden birinin işyerinin kilidini kırdığı, o sırada içerde bulunan işyeri sahibinin elinde sopayla dışarı çıkması üzerine şüphelilerin kaçtığı görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü binasından genel görüntü

Zanlıların emniyetten çıkışı görüntüsü

Zanlıların polis aracına binerken görüntü

Aracın emniyetten çıkışı detay görüntüsü

Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

227 MB/// 2.02

Haber: Bülent TATOGULLARI- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,()

====================

Sahte kimlik ve paralar, çamaşır makinesine gizlenmiş

ANTALYA'da FETÖ operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. 'Gaybubet evi' olarak bilinen evde yapılan aramada, çamaşır makinesine gizlenmiş sahte kimlik ve para ele geçirildi.

Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları 'gaybubet evi' olarak bilinen adreslerine yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında arama kaydı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çamaşır makinesi içersinde sahte kimlikler ve para ele geçirildi. İfadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Çamaşarı makesinesinden kimlik çıkarılması

ANTALYA ()

====================

Çinliler yöresel müziklerinden örnekler sundu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Kültürler Buluşması' adı altında düzenlenen Yeni Yıl Festivali kapsamında, Marmaris'in kardeş şehri Çin'in Jinan'dan gelen China Jinan Lyu grubu, bir konser verdi. Çinli sanatçılar, yöresel kıyafetleri ile çıktıkları sahnede yaptıkları müzikle ve tiyatro gösterisi ile festivale katılanları coşturdu.

Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip 'Ayaz Ata' ile Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi 'Noel Baba' figürünü bir araya getiren 'kültürler buluşması' kapsamında düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde Çin'in Jinan şehrinden gelen 'China Jinan Lyu' adlı sanatçı grubu konser verdi ve mini tiyatro gösterisi sundu. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Çinli sanatçılar yöresel kıyafetleriyle sahne aldı. Ülkelerine özgü müzik aletleriyle 20 dakikalık bir müzik ziyafeti sunan Çinli grup, ardından Marmaris ile Jinan'nın kardeş şehir olması nedeniyle iki kentin aşkını konu alan mini tiyatro gösterisini sahneledi. Etkinliğin ardından Çinli sanatçılar, Marmarisliler ile fotoğraf çektirip, müzik aletleri hakkında bilgi verdi.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, "Bir ay süreyle devam edecek olan kültürler buluşması temalı Yeni Yıl Festivali kapsamında Çin, Ukrayna, Tataristan, Rus, Alman, İngiliz, Kıbrıs, Hollanda, Yunanistan, İsveç ve İskoç ülkelerinden gelen dans grupları ile sanatçılar kent meydanında konser verecek. Ayrıca Aydın Büyükşehir ve İzmir'in Karşıyaka Belediyesi bando takımının da konserleri olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çinli Grubun konserinden görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

========================

