DHA YURT BÜLTENİ-17

1)TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ERMENİSTAN’A SERT ÇIKTI

KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreninde Konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ topraklarından çekilmesi gerektiğini belirterek, “Ermenistan, Türkiye üzerindeki iddialarından derhal vazgeçmeli kayıtsız, şartsız gerçekleri kabul etmelidir" dedi.

Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Vali Rahmi Doğan, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kafkas Halk Dansları topluluğu bir gösteri sundu. Ardından Rektör Prof. Dr. Sami Özcan ve Milletvekili Ahmet Arslan birer konuşma yaptı.Üniversite Senatosu tarafından kendisine Fahri Doktora unvanı verilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, üniversite camiasına teşekkür etti. Yıldırım daha sonra bir konuşma yaptı. Üniversite’nin eğitim ve istihdam alanındaki başarılı çalışmalarını anlatan Yıldırım, 65'nci Dönem UDH Bakanı Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve AK Parti Kars Milletvekili Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Üniversite öğrencilerine de bir dizi nasihatlerde bulunan, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Yıldırım, Ermenistan’ın soykırım iddialarına değindi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Soykırım iddiası alçakça bir iddiadan ibarettir. Zaten soykırım etnik temizlik gibi barbarlık ifade eden kavramlar bize ait değildir, bizim medeniyetimize ait kavramlarda değildir. Bu yüzden tarihinde ayıp, günah sayılacak alçaklıklar olmayan milletlerin başında bizim milletimiz gelir. Övüneceğimiz bir medeniyetimiz var. Bugün de medeniyetimizi yeniden ihya etmenin gayreti içerisindeyiz. Tertemiz bir maziden umutlarla dolu bir istikbale yürümeye çalışıyoruz. Milletimizin mazisini karalamak isteyenlerin çirkin iddialarını hiçbir zaman kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bunu yapanların maksatları kendi lekelerini, ayıplarını Türk milletine sürmektir. Onların bu iddiaları karşısında söylediğimiz gayet açıktır. Tarih, tarihçilerin konuşması gereken bir alandır, mühim bir meseledir. Tarihte yaşanmış olayları da tarihçiler konuşup değerlendirmelidir. İstiyorlarsa, herkese arşivlerimizi açarız dedik dileyen gelsin baksın, istiyorlarsa heyet oluştursunlar bizim tarihçilerimizle, uzmanlarımızla birlikte çalışsınlar" diye konuştu.

Ermenistan’a sert çıkan Yıldırım daha sonra şunları söyledi:

“Ermenistan, eğer ‘Türkiye ile ben ilişki kurmak istiyorum ilişkilerimizi geliştirmek istiyorum’ diye ikide bir çıkıp beyanat veriyor. Eğer gerçekten böyle bir niyeti varsa bir kere her şeyden önce Dağlık Karabağ’daki işgal ettiği topraklardan çekilmeli. Oradan işgal sebebiyle 1 milyona yakın Azeri kaçkının yerlerine dönmelerine imkan sağlamalıdır. Türkiye üzerindeki iddialarından derhal vazgeçmeli kayıtsız, şartsız gerçekleri kabul etmelidir."

Görüntü Dökümü

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-Salondan genel ve detaylar

-Kafkas gösterisi

-Fahri doktora verilmesi

-Binali Yıldırım’ın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

492 MB – 5 DK 00 SN -

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2)YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN 6 GÖÇMEN YAKALANDI, ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 Pakistanlı göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yapan 1 kişi tutuklandı.Malkara-Tekirdağ karayolunda uygulama yapan trafik ekipleri, 'Otomobille göçmenlerin Yunanistan'a kaçtığı' ihbarı üzerine 59 RT 024 plakalı otomobili takibe alarak, durdurdu. Otomobilde bulunan Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 6 kaçak göçmen ile göçmenleri Yunanistan'da kaçıracağı tespit edilen organizatör Bilal Seçi(30) yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise şişme bot, can yelekleri, gıda ve giyim malzemeleri ele geçirildi. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'nda götürülerek ifadesi alınan göçmenler Tekirdağ Göçmen Toplama Merkezi'ne gönderildi. Jandarmadaki soruşturmasının ardından mahkemeye sevk edilen organizatör Bilal Seçi, çıkarıldığı mahkemece, 'göçmen kaçakçılığı' yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Yakalanan kaçaklar

Kaçarların hastaneye götürülmesi

Jandarmanın önlemleri

Kaçaklardan detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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3)ÇADIR KENT ÇALIŞANLARINDAN ATAMA TEPKİSİ

GAZİANTEP'in, Nizip ilçesinde Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kent için kapatılma kararı çıkmasının ardından, çalışanların da atamaları farklı şehirlere yapıldı. Çadır kent çalışanları asgari ücretle memleketlerinin dışında geçinemeyeceklerini söyleyerek İl Göç İdaresi önünde eylem yaptı.Suriyeli sığınmacıların barındığı Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin’de ki çadır kentler için kapatma kararı çıktı. Buralardaki sığınmacılar sınıra daha yakın olan yerlerdeki çadır kentlere taşındı. Çadır kentte çalışan ve taşeron firmadayken kadroya geçenlerin ise farklı şehirlere atamaları yapıldı. Nizip çadır kent çalışanları atamaya itiraz ederek İl Göç İdaresi'ne başvuruda bulundu. Asgari ücretle çalıştıklarını ifade eden çalışanlar memleketlerinde geçimlerinin zor sağladıklarını farklı şehirlerde hiç geçinemeyeceklerini söylediler.İl Göç İdaresi önünde toplanan çalışanlar adına konuşan Osman Açıkgöz, devlet büyüklerinden yardım istediklerini belirterek, "Biz çadır kentte görev yaparken, taşerona, kadro yasası çıktı. Bizi de kadroya dahil ettiler. Daha sonra ise çalıştığımız Nizip çadır kenti kapattılar. Bizim tayinlerimizi de başka şehirlere çıktı. Benim Antalya'ya başka bir arkadaşım Van, bir diğer İstanbul gibi. Bizim aldığımız maaş bin 800 lira biz bu maaşla kendi memleketimizde eşten dosttan destek alarak zor geçiniyoruz başka bir memlekette nasıl geçinelim" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çadır kent çalışanları

- Çalışanların konuşması

- İl Göç İdaresi binası

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 181 MB

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4)ABD'DEN KONYA'YA GELİP ESKİ EŞİNİN KOCASINI ÖLDÜRDÜ

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde yaşayan Halil İbrahim Kaya (30), Konya'ya gelerek kendi çocuğu hakkından kötü sözler söylediğini ileri sürdüğü eski eşinin kocası Hüseyin Alşahin'i (30) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hastürk Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Halil İbrahim Kaya, iddiaya göre boşandığı eşi M.A.'nın yeni eşi Hüseyin Alşahin ile telefonda tartışması üzerine 2 gün önce Türkiye'ye geldi. Kaya, ruhsatsız tabancasıyla Alşahin'in otomotiv ve aydınlatma malzemeleri üzerine olan iş yerine gitti. Halil İbrahim Kaya, burada da tartıştığı Alşahin'in üzerine tabancayla ateş açtı. Alşahin de fabrikanın içine kaçtı. Peşinden giden Kaya, burada da ateş etmeyi sürdürdü. Vücuduna 6 mermi isabet eden ve kanlar içinde kalan Alşahin, fabrika çalışanları tarafından çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alşahin, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Kaya da, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Kaya'nın ilk ifadesinde eski eşinin kocası olan Hüseyin Alşahin'in, kendi çocuğuyla ilgili söylediği kötü sözlere sinirlenmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Polisin inceleme yapması

- Şüpheliden detay

- Ölen Alşahin'in vesikalıt fotoğrafı

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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5)FORKLİFT OPERATÖRÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık bir ay önce, 60 yaşındaki Mehmet Girgin'in, el frenini çekmediği için hareket eden forklifti durdurmak isterken, denize düşüp aracın altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, yaklaşık bir ay önce Çeşme'de meydana geldi. Forklift operatörü Mehmet Girgin, deniz kenarında akşam vardiyasındaki işini yaptığı sırada, yönetimindeki forkliftin el frenini çekmeden aşağı indi. Forkliftin hareket edip, denize doğru ilerlemeye başladığını görünce de durdurmak istedi. Başarılı olamayan Girgin, denize düşen yaklaşık 3 tonluk forkliftin altında kaldı. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Deniz polisinin yaptığı çalışma sonrasında, Girgin'in cesedi yaklaşık 150 metre açıkta bulundu.

Yaşanan kaza anı, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, forkliftin hareket ettiğini fark eden Girgin'in araca doğru eğilip el frenini çekmeye çalıştığı, ancak başarılı olamayınca denize düştüğü, forkliftin de kendisinin üzerine devrildiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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6)MAKAM OTOSUNU BULANA 10 BİN TL ÖDÜL VAR

AYDIN'ın Didim ilçesinde bir inşaat şirketi, açtığı dava sonrasında haciz konulan ancak bulunamayan Didim Belediye Başkanlığı'na ait makam aracı için 10 bin lira ödül koydu. Bir inşaat firması 2013 yılında Didim Belediyesi'nde inşaat ruhsatı olarak iki ayrı binanın yapımına başladı. 2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den Didim Belediye Başkanı seçilen Deniz Atabay, bu iki inşaatın ruhsatını iptal etti. Bunun üzerine inşaat firmasını avukatları belediyeye tazminat davası açtı. Açılan tazminat davası 4 yıl sürdü. Mahkeme, Belediye'nin inşaat firmasına 1 milyon 400 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Ancak, Belediye bu parayı ödemedi. Bunun üzerine inşaat firması, avukatları aracılığıyla Belediye'nin filosundaki 108 araç ile 49 banka hesabına ve üçüncü kişilerden alacağı ile tüm mal varlıklarına haciz koydurdu. Belediye, haciz konan bazı araçları ortaya çıkarmayınca, firma sahibi Ahmet Orak ilginç bir yola başvurdu. Orak, Belediye Başkanı Atabay'ın makam aracının yerini bildiren kişiyi 10 bin TL ile ödüllendireceğini duyurdu.

"TÜM ARAÇLARDA İCRA TAKİBİ BAŞLATTIK"

İnşaat firmasının sahibi Ahmet Orak, "Belediyeden 1 milyon 400 bin TL tazminat alacağımız var. Belediye ait 108 araca haciz konuldu. Belediye bu araçların çoğunu dışarıya kaçırıyor. Belediye araçları, haczedilmemesi için garaja getirilmiyor. Tüm araçlarda icra tabibi olduğundan yakalanma korkusuyla görev çıkarılarak başka yerlere gönderiliyor. Makam aracı da ortalarda yok. Bu aracı bulan ve yerini bildiren kişilere 10 bin TL ödül vereceğiz. Bununla ilgili afişleri de her tarafa yapıştırıyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İnşaat firması yetkilisi Ahmet Orak ile röp.

-Yerini bildirene 10 bin TL ödül verilecek Didim Belediye Başkanlığı'na ait hacizli makam aracının fotoğrafının yer aldığı broşürlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / DİDİM (Aydın), ()