DHA YURT BÜLTENİ 17

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDE KONUŞTU

** "TÜRKİYE'NİN TÜM RENKLERİ ÜNİVERSİTELERDE OLMALIDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) 40'ıncı kuruluş yıldönümü ve 2018-2019 akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitelerin önemine değinerek, "Türkiye'nin tüm renkleri, zenginlikleri üniversitelerimizde olmalıdır. Terörü kutsamadığı sürece ne kadar aykırı olursa olsun üniversitelerde kendilerine yer vardır, yer olmalıdır" dedi.

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ile AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve akademisyenler katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erciyes Üniversitemizin öğrencilerine ve akademik personele yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Bugün Kayseri'de gerçekten dolu dolu bir gün yaşıyoruz. Kayseri sanayi ve ticarette ülkemizin lokomotif şehirlerinden birisidir. Hayırseverlerin eserleri ve kamu yatırımları ile şehrimiz kalkınmaya bundan sonrada inşallah devam edecektir. Üniversitelerin destek olmadığı kalkınmanın hedefine ulaşması mümkün değildi. Milletin dertlerinden kopuk bir üniversitesinin ne öğrencisine nede topluma bir faydası olur. Üniversite sanayi işbirliği örneğinin sarf edildiği en güzel yerlerden birisi Erciyes Üniversitesidir. Üniversitemizin de destekleriyle Kayseri sanayisi Anadolu kaplanları hikayesine imza atmıştır. Erciyes Üniversitemizin kalitesi sadece ülkemizde değil dünyada da iyi biliniyor. Erciyes Üniversitesi'ne ait binaların çoğu hayırseverler tarafından yapılır. Kayserili kardeşlerimiz Erciyes Üniversitesi'ne bizim diyerek sahip çıktı. Bu şekilde Erciyes Üniversitesi ülkemizin büyük kazanımlarından birisi oldu. Bu vesile ile Erciyes Üniversitesi'nin büyümesine katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'16 YIL ÖNCE ÖĞRENCİLERİMİZE 45 LİRACIK BURS VERİLİYORDU'

Ülke olarak son 16 yılda çok büyük dönüşüm yaşandığını belirten Erdoğan, "Ülkemizin standartlarında da çok büyük başarılara imza attık. 76 üniversiteden aldığımız üniversite sayısını 206'ya çıkarttık. 1 milyon 656 milyon olan öğrenci sayımızı 7 milyon 616 bine ulaştırdık. Hocalarımızda kendi değerlerini eserleri olan öğrencileriyle yükseltecektir. Öğrencilerimize 16 yıl önce burs kredi olarak 45 liracık veriliyordu. 1 Ocak'tan itibaren 500 lira vereceğiz. Yüksek lisans öğrencilerine 1000 lira, doktora öğrencilerine ise bin 500 lira vereceğiz. Asıl büyük değişim üniversitelerin rolü ve konumunda yaşanmıştır. Ülkemizde üniversiteler yasaklarla, çatışmalarla ya da kapılarda gözyaşı döken başörtülü kardeşlerimizle anılıyordu. Aynı şehirden gelmiş gençler bir süre sonra siyasi kamplaşmanın kurbanı oldu. Biz üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. Şuan 81 ilimizde üniversite var" dedi.

Geçmiş dönemde üniversitelerde başörtüsü sıkıntısı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz uzaya füze gönderdiniz de başörtüsüne mi takıldınız? Bu nasıl tavırdır. Bir baba olarak benim bunu kabullenmem mümkün değil. Buradaki hocalarımızın o sıkıntılı dönemlere şahit olduklarını düşünüyorum. Hem mesleğin onurunu koruyan akademisyenlerimiz hem kapı önlerinde gözyaşı döken yavrularımız tarihe karışmıştır. Ben başörtüsü nedeniyle ülkemde okuyamadı dediğimde bana 'Senin ülken Müslüman değil mi?' dediler. Ben de 'Halkım Müslüman' dedim. Başka bir şey diyemedim" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR MEDENİ DEVLET TERÖRÜN ÜNİVERSİTELERDE MAYALANMASINA MÜSAADE ETMEZ'

Son 16 yılda üniversitelerin gelişiminde önemli adımlar attıklarını belirten Erdoğan, "Politikalarımızı yerden yere vuran çevrelerin başka çevrelere tek bir eleştirileri yoktur. Bunların varoluş gayesi ait oldukları planların tetikçiliğini yapmaktır. Türk üniversitelerinin en özgür ve güçlü dönemi yaşadıklarını iyi biliyoruz. Hiçbir medeni devlet terörün üniversitelerde mayalanmasına müsaade etmez. Terör savunuculuğunu devletin kendine sağladığı imkanlarla yapmak kimsenin haddine değildir. Bizim anlayışımıza göre üniversiteler evrensel anlayış taşımalıdır. Biz her alanda olduğu gibi üniversitelerde tek tipçiliğe karşıyız. Türkiye'nin tüm renkleri, zenginlikleri üniversitelerimizde olmalıdır. Terörü kutsamadığı sürece ne kadar aykırı olursa olsun üniversitelerde kendilerine yer vardır, yer olmalıdır" diye konuştu.

Suriye'de terör konusunda sınır ötesi operasyonlarına devam edildiğini belirten Erdoğan, "Masayı ve araziyi kimseye asla bırakmadık. Standartları belirleyen, bilgiyi üreten, takip edilen bir ülke olmak durumundayız. Üniversitelerin adını bilim ve sanatla duyulmasını istiyorum" dedi.

Programda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üniversite tarafından 'fahri doktora' unvanı verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması

Haber-Kamera: KAYSERİ ()

====================================

GAZİANTEP'TE DURDURULAN TIR'DA 67 KİLO 'EROİN' ELE GEÇİRİLDİ



GAZİANTEP'te, polis tarafından durdurulan TIR'da 67 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'la Türkiye'den yurt dışına uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları plakası açıklanmayan TIR'ı, otoyol doğu gişelerinde durdurup arama yaptı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada TIR'da 131 paket halinde toplam 67 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, isimleri açıklanmayan 3 kişi ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Polisin takip ettiği TIR

- TIR'ın durdurulması

- TIR'da arama yapılması

- Bulunan eroin

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-)

=============================

KAHRAMANMARAŞ'TA ARANAN 97 KİŞİ YAKALANDI



KAHRAMANMARAŞ'ta polis ve jandarma tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan 'Hırsız kapanı' operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 97 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen Hırsız Kapanı operasyonuna 485 jandarmadan oluşan 114 jandarma devriyesi ile 109 polisten oluşan 32 ekip katıldı. Operasyonda haklarında çeşitli suçlardan aranan toplam 97 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Şüpheliler polisler arasında

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

- Minibüse bindirilmeleri

- Minibüsün gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 253 MB

==============================

Bakan Pakdemirli : Mirasla bölünen arazilerde tarım giderek azalıyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Elazığ'da yaptığı konuşmada, tarım arazilerinin giderek mirasla bölündüğünü belirterek, "Miras kanunumuz ve diğer sebeplerden dolayı araziler küçüldü. Bu arazilerde tarım yapmak git gide azalıyor. Bizim bu toplulaştırmaya hep birlikte önem vererek toplu bir şekilde iş yapmamız lazım" dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, tarımın geliştirilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tarım havzalarına yönetici atacayaklarını belirten Bakan Pakdemirli, "Havzalara yönetici atayacağız. DSİ, orman ve tarım buna bağlı olacak. Yani Tarım ve Orman Bakanlığındaki tüm birimler bu arkadaşın başkanlığında gidecek. Bunların çok teknik arkadaşlar olmasına da ihtiyaç yok. Sevk ve idare kabiliyeti yüksek arkadaşlarla çalışacağız. Sadece önünde hedefleri ve yetkileri olacak. Buradaki sorunları çözmenin yollarını arayacak. Biz sadece bu arkadaşları izliyor olacağız" dedi.

Tarım arazilerinin mirasla birlikte giderek küçüldüğünü anlatan Pakdemirli, bu yüzden toplulaştırmaya önem verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ama bizim hala planlama ile ilgili sıkıntılarımız var. Planlı bir şekilde tarım istiyoruz. Planlamayı iyi yapabilirsek, yarın ürünlerle ilgili bir eksiklik olmayacak. Ürün fiyatlarında spekülatif olmayacak. Birçok şey olmayacak. O yüzden planlamayı çok iyi yapmamız lazım. Bunun için baştan alfabeye yazar gibi tekrar çalışmaya başladık. Önümüzdeki aylarda da hem destekleri hem de üretimin planlamasını yapıp tek bir bütüncül yaklaşımla bu konulara yaklaşıyor olacağız. Miras kanunumuz ve diğer sebeplerden dolayı araziler küçüldü. Bu arazilerde tarım yapmak git gide azalıyor. Bizim bu toplulaştırmaya hep birlikte önem vererek toplu bir şekilde iş yapmamız lazım. Ama devletin burada bir şey yapmasını beklemeden önce de sizler kooperatifleşin bu üretimlerin içerisinde mutlaka olun. Ürün tarlada bir lira ama tüketiciye ulaşana kadar 5 lira oluyor. Bu lojistik zincirdeki verimsizlikleri de ortadan kaldırmamız lazım. Hem üretici daha fazla kazanmalı hem de tüketici daha ucuza yemeli. Üreticinin elinde 23 lira geçmeli, tüketici de 34 liraya bunu almalı. Bizim bu aradaki seviyeleri mutlaka daha verimli hale getirme yolunda adımlar atıyor olmamız lazım."

Türkiye genelinde, 14 bin birliğin olduğunu hatırlatan Pakdemirli, her birlik başkanına yarım saat randevu vermesi halinde bu sürenin 2.5 yıla ulaşacağını ifade ederek, "Her köyde bir kooperatif var. Hepsinin de cebinde bir tane başkan yazan kart var. Biz bu işi bu şekilde yönetmemiz zor. 14 bin tane birlik ve kooperatif var. Her birine yarım saat randevu versem 2.5 sene geçiyor. Biz ilerleyen zamanlarda bunları bir araya getireceğiz. Bu işten bir verim doğmuyor. Üreticiyi kollayacak, tüketiciye de ucuz mamul ulaştırmamız gerekiyor. O zaman bu verimi doğuracak şekilde siz tekrar yapılanın diyeceğiz. Biz karışmayacağız. Kendilerinin çözüm bulması yönünde yönlendirici olacağız. Tarım bana göre savunma sanayisinden de önemli. Savunma sanayi eşittir tarım ve tarım eşittir savunma sanayidir. Hatta ilerleyen yıllarda da savunma sanayiden çok daha önemli olacak. Dünyayı doyuranın lideri olacak. Bugün Türkiye 190 ülkeye bin 700 tane ürün ihraç ediyor. Ama bugünün başarısı yarınların başarısının garantisi değil. O yüzden düne göre çok daha fazla çalışmamız lazım" şeklinde konuştu.

Tarımın, dalgalı dövizden en çok etkilenen sektör olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Tarım sektörü deyince dövizdeki hareketlikten en çok etkilenen sektör. O yüzden gübrede ve yemde bazı indirimler konusunda ilgili kuruluşlardan rica ettik. Onlarda bizi kırmadılar. Gübrede yüzde 15, yemde de yüzde 10 indirim aldık. Etin karkas fiyatlarını Et Süt Kurumu olarak 26 lira olan ithal karkas et kesim fiyatını 28 liraya çıkardık. Yerli ete de daha pozitif ayrımcılık yaparak 28 liradan 29 liraya çıkardık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Pakdemirlinin valiliğe gelişi

- Pakdemirli'nin AK Parti ziyareti

- Bakan Pakdemirli'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()-

========================