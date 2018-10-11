DHA YURT BÜLTENİ 17

SİVEREK'TE ADLİYEDE KAVGA: 8 YARALI, 18 GÖZALTI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde arazi davasının görüldüğü adliye binasında taraflar arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği ve adliye dışında da devam eden kavgayla ilgili 18 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra meydana geldi. Salıncak Mahallesi'nde oturan Akıl ve Demir aileleri arasındaki arazi anlaşmazlığı davasının görüldüğü adliyeye gelen taraflar, duruşma salonu önünde sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, ailenin diğer fertlerinin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Yumruk ve sandalyelerle birbirine saldıran tarafları polis ayırdı. Polisin adliyede biber gazı kullanarak sonlandırdığı kavga adliye dışında da devam etti. Adliye çevresine çok sayıda özel harekat, çevik kuvvet ve jandarma ekibi sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından adliye binasında çıkan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Polis ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen 18 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan kavganın ardından Salıncak Mahallesi'nde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliyedeki kavga anı

- Adliye dışında yaşanan arbede

- Müdahale eden polis ekipleri

- Özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri

- Ambulansa alınan yaralılar

- Gözaltına alınan taraflar

- Yaşanan gerginlik

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 667 MB

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BAKAN SELÇUK, KAĞITTAN LALE HEDİYE EDEN KIZ ÖĞRENCİYİ UNUTMADI

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Şanlıurfa'daki programında dördüncü sınıfa giden Suriyeli Sabbah Ammadi'nin kendisine hediye ettiği kağıttan lalenin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı. Bakan Selçuk'un, "Bu çiçeği bana boşuna vermiş olamaz. 'Vazifeni yap' diyor hepimize nazikçe" mesajı ilgi görürken, Suriyeli Sabbah, Bakan Selçuk'un, laleyi paylaşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Necat Orta Okullu

- Suriyeli Sabbah Ammadi ile röportaj

- Ailesi okulda alması

- Sınıfta bulunan Sabbah Ammadi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

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HRİSTİYANLIĞIN LİDERLERİNDEN MARCOS VE LUCAS'I SİMGELEYEN MOZAİKLER BULUNDU



KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, Hadrianaupolis antik kentindeki bin 500 yıllık kilisedeki çalışmalarda ortaya çıkarılan mozaiklerde önemli figürlere rastlanılırken; kilisenin Hristiyanlık dünyasında çok büyük öneme sahip olan Marcos ve Lucas'a ithafen yapıldığı anlaşıldı. Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş, "Birkaç yıl içerisinde daha da somut buluntularla, arkeolojik belgelerle açıklayacağımız verilerin tüm dünyanın ilgisini buraya çekeceğine eminiz" dedi.

İlçeye bağlı Budaklar köyünde M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 7'nci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında, Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık kilisede 45 günlük çalışmalar sona erdi. Kastamonu Müze Başkanlığı'nda, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş'ın bilimsel danışmanlığında 45 günlük çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan mozaiklerde çok önemli figürlere rastlanıldı. Mozaiklerin üzeri zarar görmemesi için koruyucu malzemeyle kapatıldı. Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve Ersin Çelikbaş, bölgede incelemelerde bulundu.

'BOĞA LUCAS'I, ASLAN İSE MARCOS'U TEMSİL EDİYOR'

Çelikbaş, Mozaiklerin MS. 5'inci yüzyıla ait olduğunu net bir şekilde söyleyebileceklerini belirterek, "Günümüzden bin 500 yıl öncesine ait bir tarihe sahip. Hadrianaupolis'te ilk defa bu kadar bozulmadan bütünlük gösteren mozaiklere ilk defa rastlıyoruz. Mozaiklerde çok önemli figürlere ulaştık. Bu figürler Marcos ve Lucas'ı temsil eden figürler. Bir tane boğa figürü, bir tane aslan figürü, 2 tane de tavus kuşunun olduğu bir panoya rastladık. Bu figürlerin Anadolu'daki benzer örneklerine baktığımız zaman en bütünlük gösteren örnek Hadrianaupolis'teki bu yıl çalışmalar sonucunda bulmuş olduğumuz mozaik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mozaikler üzerindeki boğa Lucas'ı, aslan ise Marcos'u temsil ediyor. Bu mozaiklerin Marcos ve Lucas'a addedildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla kilisenin de Marcos ve Lucas'a yapıldığını düşünebiliriz. Mozaiklerin bugüne kadar sağlam olarak gelmesinin en büyük nedeni ise 5'inci yüzyılda ilk olarak kilisenin yapıldığını biliyoruz. 6'ncı yüzyıla geldiğimizde ise mozaiklerin üzeri farklı düşüncelerden dolayı kapatılıyor. Çünkü 5'inci yüzyılda hala Roma'nın paganizm etkisi devam ediyor. Mozaiklerdeki figürlere de baktığımız zaman paganizm etkili olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla 6'ncı yüzyılda Hristiyanlığı paganizmden daha da uzaklaştırmak için bu tip figürlerin klişelerden, dini yerlerden çıkarılmasına yönelik olarak üstü kapatılıyor. 6'ncı yüzyılda bu üstü kapatılan mozaiklerin günümüze kadar sağlam gelmesinin en büyük neden işte üzerine 2'nci tabaka bir mozaik yapılması. Mermer plakalarla yapılan bu döşeme alttaki mozaiklerin günümüze kadar hiç bozulmadan, çok sağlam bir şekilde gelmesinde ki en büyük neden" dedi.

'AÇIKLAYACAĞIMIZ VERİLERİN TÜM DÜNYANIN İLGİSİNİ BURAYA ÇEKECEĞİNE EMİNİZ'

Hadrianaupolis'in daha önce sadece kent olarak isminin bilindiğine dikkat çeken Çelikbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece bir isimden ibaret olmadığı, gerçekten çok önemli bir antik kent olduğu, özellikle mozaik cenneti dediğimiz bir noktada artık burası. Çünkü gerçekten mozaikleriyle ön plana çıkıyor. Nasıl Gaziantep'te, Şanlıurfa'da mozaiklerin ön planda olduğu, antik kentler biliyorsak Karadeniz'in özellikle Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli mozaik kenti olarakta burayı söyleyebiliriz. Biz buranın antik dönemde piskoposluk yani hac merkezi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Stiylos Alpius 6'ncı yüzyılda yaşamış ve bu sene statikrafi çalışmalarımızda 6'ncı yüzyıla ait çok sayıda burada küçük buluntu ortaya çıkardık.Birkaç yıl içerisinde daha da somut buluntularla, arkeolojik belgelerle açıklayacağımız verilerin tüm dünyanın ilgisini buraya çekeceğine eminiz."

'BURADAKİ HAYAT 7'NCİ YÜZYILDA SONA ERMİŞ, NEDENLERİNİ ARAŞTIRACAĞIZ'

Buldukları küçük buluntuların antik kentin MÖ. 1'inci yüzyılda kurulduğunu tahmin ettiklerini ifade eden Çelikbaş, "Küçük buluntular da bunu destekliyor. Fakat bu seneki kazı çalışmalarımızda şunu ortaya çıkardık; antik kent 7'nci yüzyılda aniden boşaltılmış. Yani burada bir deprem mi oldu, akına mı uğradı, istila mı edildi, büyük bir yangın mı geçirdi? Bunları çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'ANTİK DÜNYANIN 50 NUFUSLU KENTİ'

Çelikbaş, "Kent, 11-12 kilometre ileride Kimistene denilen antik bir yerleşime kadar uzanıyor. Dolayısıyla antik kentin çevresinin yaklaşık 15-20 kilometre çapında olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çok büyük bir kentten bahsediyoruz. Nekropol'daki çalışmalarımızda da kentteki popülasyonla ilgili verilere ulaştık. Antik dönemde buranın yaklaşık 50 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Nekropol'daki gömü yoğunluğuna bakıldığında bu rakam ortaya çıkabiliyor. Artık çok güzel şeylerden bahsedebiliriz. Çok kısa zaman içerisinde burada güzel şeyler olacağını söyleyebilirim."

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR (Karabük), (

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SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ALTINA KALAN KADIN ÖLDÜ

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ayten Karacaova (68), öğrencileri indirdikten sonra geri geri gelen öğrenci servisinin altında kalarak can verdi. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Karaman Mahallesi 1475 Küme Evler'de bir çıkmaz sokakta meydana geldi. Mustafa İnce idaresindeki servis minibüsü öğrencileri indirdikten sonra geri geri çıkmak istediği sırada yolun karşısına geçmek isteyen Ayten Karacaova isimli kadına çarptı.

Kazada aracın çarpmasıyla yere savrulan kadın, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından ambulans ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sürücü Mustafa İnce ise kazanın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü emniyetteki ilk sorgusunda, çıkmaz sokakta öğrencileri indirdikten sonra geri geldiği sırada arkasında kimseyi görmediğini söylediği öğrenildi.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı ise servis minibüsündeki araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, geri gelen minibüs yolun karşısına geçmek için yürüyen kadına çarptıktan sonra altına alıyor. Kadın çarpma sebebiyle yere yığılırken, kadına çarptığını fark etmeyen servis şoforü ise hiç birşey olmamış gibi yoluna devam ediyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kaza kurbanı kadının cenazesi, öğle namazına müteakip Orhan Camiide kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan Aile Mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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GÜVENLİK KAMERASI

-kaza anı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), ()

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SAHİBİNİN KLİNİK ÖNÜNDE TERK ETTİĞİ KÖPEĞİN ÇIRPINIŞI KAMERADA

BURSA'da, 8 aylık köpeğin, kendisini veteriner kliniği girişindeki merdiven korkuluklarına bağlayarak terk eden sahibinin peşinden gitmek için ipten kurtulmaya çalışması, güvenlik kamerasına yansıdı. Köpek, başka birine sahiplendirildi.

Gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Gazi Caddesi'nde faaliyet gösteren veteriner kliniği önüne gelen kadın, bahçe girişindeki merdiven korkuluklarına 'terrier' cinsi köpeğini bağlayıp ayrıldı. Sabah kliniğe gelen veteriner, tasmasından kurtulmak için çırpınırken boynunda küçük kesikler oluşan köpeği gördü. Köpeği klinikte tedavi eden veteriner, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüde, köpeğin sahibi tarafından korkuluklara bağlanıp terk edildiği anlaşıldı. Sahibinin arkasından gitmek için çırpınması da görüntüye yansıyan köpek, tedavisi tamamlandıktan sonra Türkiye Hayvanları Koruma Derneği üyesi Filiz Ayhan tarafından sahiplenildi.

Görüntü dökümü:

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-Kadının köpeği korkuluklara bağlaması

-Köpeğin çırpınışları

SÜRE: 1.26 BOYUT: 160 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

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