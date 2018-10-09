DHA YURT BÜLTENİ-17

Hakkari'deki saldırıda şehit olan operatörün ailesine acı haber ulaştı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'ın Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda ağır yaralanan iş makinesi operatörü sivil işçi Ali Çam(22), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çam'ın acı haberi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan annesi Leyla, babası Mehmet Çam'a verildi. Yaklaşık 6 aydır bölgede iş makinesi operatörü olarak çalıştığı belirtilen ve 3 aydır Fadime Çam ile sözlü olan Çam'ın yarın düzenlenecek törenin ardından ailesinin oturduğu Çatak köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Süleyman GÜZEL-İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ(Osmaniye), ()

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Yaya geçidinde anne ve çocuklarına çarpan sürücü tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Nurgül Aksoy (38) ile çocukları Şehriyenaz (9) ve Ceren (5) yaralandı. Durumu ağır olan Ceren Aksoy'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kazadan dolayı büyük şok yaşadığını ve pişmanlık duyduğunu söyleyen otomobil sürücüsü ise adliyeye sevk edildi.

Manavgat'ta dün saat 13.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki yaya geçidinde Mehmet K.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucunda anne Nurgül Aksoy ile çocukları Şehriyenaz Aksoy ve Ceren Aksoy yaralandı. Durumu iyi olan Şehriyenaz Aksoy Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Anne Nurgül Aksoy ile kızı Ceren Aksoy ise Manavgat'ta özel bir hastaneye götürüldü.

Dün ameliyat edilen Nurgül Aksoy'un durumunun iyi olduğu ve servise çıkarıldığı öğrenildi. Durumu ağır olan Ceren Aksoy ise Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Ceren Aksoy'un yoğun bakımda tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Sürücü Mehmet K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Mehmet K., kazadan dolayı büyük şok yaşadığını, çok pişmanlık duyduğunu ve yaya geçidindeki yayaları görmediğini söyledi. Kaza nedeniyle çok üzüntülü olduğunu dile getiren Karadelme, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ARŞİV

-Kaza anı güvenlik kamera görüntüleri

-Olay yeri aktüel görüntüler

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Nizip'te minibüs şoförlerinin silahlı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı (2)

1 KİŞİ ÖLDÜ

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişiden Hüseyin Uygur (35), Nizip Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Boynundan kesici aletle yaralandığı belirlenen Uygur, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Uygur'un cesedi otopsi için morga konulurken, diğer 4 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Bu arada polis, kavgaya karıştığı saptanan 1 kişiyi gözaltına aldı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı olay, cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Görüntülerde minibüs şoförlerinin birbirlerine sopalarla saldırdığı yer alırken, silah sesleri de duyuluyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şoförlerin kavga etmesi

- Tarafların sopalarla birbirlerine saldırması

- 1 kişinin yere düşmesi

- Silah sesleri

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Metin İLİKSOY - Kamera: GAZİANTEP-)

4 MB

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Yolcuların cüzdan ve telefonlarını çalan çocuk kameradan yakalandı

GAZİANTEP'te, toplu taşıma araçlarına binen yolcuların yanına yaklaşıp çantalarındaki cüzdan ve cep telefonlarını çalan F.Y. isimli çocuk, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Kentte son günlerde farklı bölgelerdeki şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanan yolcuların cüzdan ve cep telefonlarının çalınmasıyla ilgili Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yolcu duraklarında sivil kıyafetle önlem alırken, hırsızlık olaylarının meydana geldiği durakların çevresindeki güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı. Çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle hırsızlığı F.Y. isimli çocuğun yaptığı belirlendi. F.Y., polis tarafından adresi belirlenerek yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. F.Y.'nin yanına yaklaştığı 6 kişinin eşyasını çaldığı belirlenirken, güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin midibüse binmeye çalışanların arasına karışıp çantalarını el çabukluğuyla açıp hırsızlık yaptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamera görüntüsü

- Yolcu durağı

- Çocuğun duraktakilere yaklaşması

- Çocuğun çantayı açması

- Çocuğun koşarak ayrılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP ()

33 MB

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Fulya'nın cinayet sanığı: En ağır cezayı hak ediyorum

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 2 yıl önce öldürülen Fulya Özdemir'in (29) tutuklu cinayet sanığı Atilla Makta (34), ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ifade veren Makta, Fulya Özdemir'den ayrılmak istediğini, bu nedenle tartıştıklarını öne sürdü. Makta, "Önce Fulya'yı yumrukladım. Bir süre sonra bilincimi kaybettim. Kendime geldiğimde Fulya'nın bıçaklandığını ve kan aktığını, öldüğünü gördüm. Suçluyum, en ağır cezayı hak ediyorum" dedi.

İsviçre'de ailesiyle yaşayan ve 3 yıl önce Kaş'a yerleşen Fulya Özdemir'in cansız bedenine 15 Ekim 2016'da ulaşıldı. Cesedi, taş ve kaya yığını altında bulunan Özdemir'in katil zanlısı Atilla Makta'nın izine ise cinayetten 9 gün sonra ulaşıldı. Cinayetten bir gün sonra Kaş'tan ayrıldığı tespit edilen Makta'nın, Lüleburgaz'da yaşayan dayısının evine gittiği belirlendi.

ENİŞTESİ, YERİNİ SÖYLEDİ

Makta'nın, Özdemir'in katili olarak arandığı yönündeki haberler sonrası eniştesi E.M., jandarmaya haber verdi. Dayısı İ.Ç.'nin evinde yakalanan Makta, Kaş sulh ceza hakimliğince 25 Ekim'de tutuklandı. Makta, savcılık ve hakimlik sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Fulya Özdemir'i bir anlık öfke sonucu öldürdüğünü öne süren Makta, Özdemir'in kendisine kötü davrandığını, aşağıladığını iddia etti.

NASIL İFADE VERECEĞİNİ BİLİYOR

Atilla Makta hakkında yürütülen soruşturma ise geçen ağustos ayında tamamlandı. Elmalı Cumhuriyet Savcısı Özer Algül iddianamede, Makta'nın kasten öldürme suçundan ömürboyu hapisle yargılanmasını istedi. Makta için haksız tahrik hükümlerinin de uygulanmaması talep edildi. İddianamede, daha önce de benzer bir suçtan hapis yattığı belirtilen Makta'nın yalan beyana dayalı ifade verme usulünü bildiği kaydedildi. Hazırlanan iddianameyi kabul eden Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 9 Ekim'e gün verdi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davaya ilişkin ilk duruşma bugün Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Atilla Makta'nın tutuklu bulunduğu Kırklareli Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada Fulya Özdemir'in babası Eyvaz Özdemir ile tarafların avukatları hazır bulundu.

'BİR SÜRE KONUŞTUKTAN SONRA TARTIŞMAYA BAŞLADIK'

Duruşmada ifade veren Atilla Makta, Fulya Özdemir ile olaydan yaklaşık 1 yıl önce tanıştığını söyledi. O dönem cezaevinden firar ettiği için sahte kimlikle dolaştığını ve sürekli kaldığı bir yer olmadığını anlatan Atilla Makta, Fulya Özdemir ile tanıştıktan sonra ara sıra evine gittiğini kaydetti. Olaydan yaklaşık 2 hafta önce Fulya ile arkadaşlıklarının yürümeyeceğini anlayarak, ayrılmak istediğini söylediğini savunan Atilla Makta, "Buna rağmen Fulya sürekli yanıma gelip gidiyor, telefonla arayıp görüşmek istiyordu. Bu şekilde beni rahatsız ediyordu. Cinayet günü Fulya yine görüşmek istedi. O gün Kaş çıkışında Demre yolu üzerinde bulunan parkta Fulya ile bir araya geldik. Bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladık. Ayrılmak istediğimi söyleyince o da bana hitaben 'Seni en başından beri sevmiyordum, seni kullandım, hayatımda başka erkek vardı, yine seni Kaş'ta kaldığım sürede kullandım, sen işe yaramaz birisin' şeklinde şeyler söyleyince kendimi kaybettim" dedi.

'ÖNCE FULYA'YI YUMRUKLADIM'

Olayın buluştukları parkın yakınındaki boş lojmanın hemen yakınında meydana geldiğini kaydeden Atilla Makta, "Önce Fulya'yı yumrukladım. Bir süre sonra bilincimi kaybettim. Kendime geldiğimde Fulya'nın bıçaklandığını ve kan aktığını, öldüğünü gördüm. Daha önce üzerimde çakı taşıyordum, muhtemelen kendimi kaybettiğim anda bu çakıyla Fulya'ya vurmuşum" diye konuştu.

'STREÇ FİLM VE BATTANİYEYLE FULYA'YI SARDIM'

Olaydan sonra teslim olmayı düşündüğünü ancak suçtan alabileceği cezayı tahmin ettiği için vazgeçtiğini söyleyen Atilla Makta, şöyle devam etti:

"Olay yeri yakınında dışarıda bulunan streç film ve battaniyeyle Fulya'yı sardım. Hemen yakında bulunan taşlık yerde iki kayanın arasına cesedini koydum. Hayvanlar zarar vermesin diye üzerini taşlarla kapattım. Daha sonra Kaş ilçe garajına gittim. Otobüsle Antalya'ya, oradan da Kırklareli'ne gittim. Anneannemin evinde 1 gün kaldım. Helallik aldım, ayrılacağım sırada jandarma gelip gözaltına aldı."

Baba Eyvaz Özdemir duruşmadaki ifadesinde, eşiyle daha önce boşandıklarını söyledi. Fulya Özdemir'in de İsviçre'de annesiyle kaldığını, bir süre sonra sanatsal işlerde çalışmak için 2016 Nisan ayında Kaş'a yerleştiğini anlatan Eyvaz Özdemir, zaman zaman kızının ziyaretine geldiğini aktardı. Çeşitli tarihlerde borcu olduğu için kendisinden para isteyen kızına bir miktar para verdiğini söyleyen Eyvaz Özdemir, sanık Atilla Makta'yı ise Kaş'a geldiğinde birkaç kez gördüğünü kaydetti. Olay günü kendisini arayan eski eşinin, Y.Ç. adlı bir kişinin kendisiyle görüşmek istediğini söylediğini belirten Eyvaz Özdemir, telefonla kendisini arayan Y.Ç.'nin Fulya Özdemir ile Atilla Makta'nın kayıp olduğunu, bunun için polise gidip kayıp ilanı vereceğini, kendisinin de gelip kayıp ilanı vermesinin iyi olacağını söylediğini anlattı. Önce Ankara'da oturan kardeşini aradığını, daha sonra Türkiye'ye gelip kayıp başvurusunda bulunduğunu kaydeden Eyvaz Özdemir, bir gün sonra da kızının cesedinin bulunduğunu vurguladı. Y.Ç. adlı kişinin savcılığa sürekli yanlış bilgiler verdiğini öne süren Özdemir, olayla ilgili şikayetçi olduğunu kaydetti.

Şikayetçilerin avukatları da olayla ilgili Y.Ç., Ö.Ç., U.A. ve A.K.'nin duruşmada ifade vermesini talep ederken, olayda birden fazla sanık olduğunu savundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Atilla Makta, "Suçluyum, en ağır cezayı hak ediyorum. Tarafıma en ağır cezanın verilmesini talep ediyorum" dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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///// ARVİŞ KAYDI: 25- 26 EKİM 2016

-Olay yerinden görüntüler

-Cenazenin araca konulması

-Fulya'nın görüntüleri

-Fulya'nın fotoğrafları

-Cinayet sanığı Atilla Makta'nın fotoğrafları

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Gaziantep'te hırsızlık olaylarına 18 tutuklama

GAZİANTEP'te polis tarafından son 8 günde meydana gelen 77 hırsızlık olayı aydınlatılırken, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenip yakalanan 80 kişiden 18'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1- 8 Ekim tarihleri arasında kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekiplerin incelemesiyle 77 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 80 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkeme tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamera görüntüleri

- Hırsızlık anı görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP ()

45 MB

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Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 81'nci yılı kutlandı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'ın Nazilli ilçesine gelişi ile Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nı hizmete açmasının 81'nci yıldönümü kutlandı.

Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 81'nci yıldönümü için düzenlenen tören, İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra, Nazilli Belediyesi Etnografya Müzesi ziyaret edildi. Kaymakam İbrahim Küçük ve Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ve davetliler, Atatürk'ün Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasını hizmete açmasının belgesel filmini izledi. Daha sonra protokol üyeleri, Nazilli Garı'na geçti. Burada Belediye Başkanı Alıcık ve Kaymakamı Küçük, günün anlam ve önemiyle ilgili birer konuşma yaptı. Ardından Nazilli Belediyesi halk oyunları ekibi olan 'Efe'ler gösteri sundu. Günle ilgili ortaokul öğrencileri ise yazdıkları şiirleri okudu.

Etkinliğin son bölümünde, Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı Sümer Kampüs alanına geçildi. Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinde konuşma yaptığı binanın içindeki müze gezildi. Basma fabrikası işçilerinin taşınmasında kullanılan ve halk arasında 'gıdı gıdı' adı verilen trenle, nostalji turu atıldı. Fabrikadan emekli olan işçiler, törene katılanlara aşure ikram etti. Kaymakam Küçük de davetlilere aşure dağıttı. Ayrıca fabrikayla ilgili görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisi gezildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nazilli Belediyesi Etnografya Müzesi ziyaretinden görüntü

- Tren garı içerisinde düzenlenen törenden görüntü

- Belediye Başkanı Haluk Alıcık konuşmasından görüntü

- Kaymakam İbrahim Küçük'ün konuşmasından görüntü

- Sümer Kampus alanından görüntü

- Fabrikada kapanmadan önce son dokunan basmadan görüntü

- Gıdı gıdı treninden görüntü

- Aşure dağıtımından görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), ()