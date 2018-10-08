DHA YURT BÜLTENİ 17

YOLCU MİNİBÜSÜ, MERMER YÜKLÜ KAMYONETE ÇARPTI: 14 YARALI



MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yolcu minibüsünün mermer yüklü kamyonete arkadan çarptığı kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında, Yatağan- Milas Karayolu Eskihisar Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Gökhan Aslan yönetimindeki 48 BB 5633 plakalı yolcu minibüsü, önünde giden Oğuzhan Güneşdoğdu'nun kullandığı 48 LB 472 plakalı mermer yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada hepsi minibüste bulunan Refik Onat (79), Osman Karacaoğlan (66), Hurşut Çevik( 48), Semiha Topal (86), Melihat Akpalamut (51), Gülay İbrikçi (41), Ayşe Erel (20), Gönül Kurt (47), Ayşe Oruç (25) ile ismi henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla Yatağan, Milas ve Menteşe ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çarpışma sırasında yola saçılan mermer parçaları ise, karayolları ekipleri tarafından yoldan temizlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Yaralıların görüntüleri

- Ambulansın içindeki yaralılardan görüntü

Haber- Kamera: Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (MUĞLA), ()

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ATATÜRK'E HAKARET EDEN ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Atatürk'e hakaret eden öğretmene gözaltı (4)

Sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret ettiği belirlenince gözaltına alınan öğretmen Murat K., emniyetteki sorgulanmasının ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Adliyeye getirilirken

Taha AYHAN / MALATYA ()

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