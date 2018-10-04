DHA YURT BÜLTENİ 17

Antalya'da kazada aynı aileden 4 ölü (2) - Yeniden

ANTALYA'da, Fatih Çapacı'nın (25) kullandığı otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, aynı aileden 4 kişi öldü, damatları yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Antalya-Burdur karayolunun 50'nci kilometresindeki Dağbeli mevkiinde meydana geldi. Antalya yönüne seyreden Fatih Çapacı yönetimindeki 07 AAB 142 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Takla atarak yuvarlanan araç, derenin içinde durdu. Kazada, araçta bulunan aynı aileden Mehmet Akpınar (78), eşi Safinaz Akpınar (75), oğlu Ramazan Akpınar (40) ve gelini Hatice Akpınar (35) olay yerinde yaşamını yitirirken, damatları Fatih Çapacı ise ağır yaralandı. Görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri aynı anda sevk edildi.

Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Fatih Çapacı, sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri ise incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Görgü tanıklarından Ramazan Bozkurt, kaza anında olay yerinin karşısındaki restoranda yemek yediklerini belirterek, "Fren sesini duyduk. Araç çok hızlıydı. Yoldan çıkıp hızla şarampole gitti. Dereye yuvarlandığını gördük. Hemen yardıma koştuk. Araçtan bir kişiyi yaralı çıkardık. Diğer yolcular ise yaşamını yitirmişti" dedi.

Akpınar ailesinin satın almak istediği bir otomobili görmek için gittikleri Afyonkarahisar'dan dönüşe geçtikleri sırada kaza yaptıkları kaydedildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şarampole yuvarlanan araçta yaşamını yitiren Mehmet ve Safinaz çifti ile oğlu Ramazan Akpınar ve gelini Hatice Akpınar'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldüğü sırada, kazayı haber alarak olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Mehmet ve Safinaz çiftinin oğlu Bayram Akpınar, yakınlarının cenazesine sarılmak istedi. Gözyaşları içinde şarampolden koşarak cenazelerin bulunduğu dereye inen Bayram Akpınar'ı, jandarma görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Not: Toplam 4 klasör geçildi..

Kaza yarenden görüntü

Cesetlerin olay yerinde görüntüsü

Aracın görüntüsü

Jandarma ,polis ve itfaiye aracının görüntüsü

Cesetlerin cenaze aracına taşınması

Yakınlarının olay yerinde kriz geçirmesi

Cenaze aracının morga gidişi

Olay yerinden görüntü

Kazada ölen Mehmet Akpınar,Saginaz Akpınar, Ramazan Akpınar'ın resimleri

Detaylar

590 MB -- 05.02 /// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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YAŞLI KADIN, KOÇUN BOYNUZ DARBELERİYLE ÖLDÜ

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesine bağlı Karıncalı köyünde Zühre Kurt (73), ağıldan otlatmaya çıkardığı küçükbaş hayvanlar arasındaki koçun boynuz darbeleriyle yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bayramiç ilçesinin Karıncalı köyünde meydana geldi. Eşi Durmuş Kurt’un (69), pazar için ilçe merkezine gittiği sırada Zühre Kurt köye 300 metre uzaklıktaki ağıla gitti. Otlatmak için ağıldan çıkardığı sürüdeki koçun saldırısına uğrayan kadın, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı boynuz darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı.

Bayramiç merkezinden köydeki evine dönen Durmuş Kurt, eşi Zühre Kurt’un evde olmadığını görünce telefon ile kendisine ulaşmak istedi. Telefona yanıt alamayınca da başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek ağılın yolunu tuttu. Eşini yerde yatarken gören Durmuş Kurt, önce kalp hastası olduğu için eşinin kriz geçirdiğini sandı. Yardım için yanına yaklaştığında ise üzerindeki kanları gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Zühre Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

KOÇUN BOYNUZUNDA KAN LEKESİ

Kurt'un, eşekten düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülürken, olay yerinde inceleme yapan jandarma ve savcı, köy muhtarı Veli Ayaz’ın, boynuzunda ve tüylerinde kan bulunan koçu göstermesiyle ölüm sebebindeki gerçek anlaşıldı.Bir çocuk annesi Zühre Kurt’un cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Eşinin kalp hastalığı bulunduğunu belirten Durmuş Kurt, “Eşimi evde bulamayınca telefon ile aradım, cevap alamadım. Ağıla giderken yolda hayvanlarla karşılaştım. Hayvanları aldım götürüp ağıla koydum. Sonra az daha ileriye gittiğimde eşimi yerde gördüm. Köylüleri aradım, yardım istedim. Kalp hastalığı olduğu için öldü sandık. Ama sonradan koçun öldürdüğünü anladık” dedi.

Köy Muhtarı Veli Ayaz da, “Olay yerine gittiğimde eşeğin yaptığını sandık. Baktık eşekte herhangi bir ibare görmedik. Koçtaki kanlar dikkatimi çekti. İnceleme yapan komutana ve savcıya gösterdim. Ondan sonra koçun yaptığı anlaşıldı” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Köyden genel görüntü.

Küçükbaş hayvanlardan ve ağıldan görüntü.

Yaşlı kadının ölümüne neden olan koçtan görüntü.

Ölen kadının eşi Durmuş Kurt' ile röp.

Muhtar Veli Ayaz ile röp.

Cenaze evine başsağlığına gelen köylülerden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ, ()

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TIRIN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ 30 METRE SÜRÜKLENDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halindeyken arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu 30 metre sürüklenen hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Akyazı ilçesi Gebeş mevkiinde 15.30 sıralarında meydana geldi. Otoyolun Ankara yönünde seyir halinde olan Faruk Gürden(46)'in kullandığı 34 EG 154 plakalı TIR, emniyet şeridinde park halinde olan Mahmut Kızılboğa'nın kullandığı 06 EE 2235 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç bariyerlere çarparak yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Paramparça olan araçta bulunan 24 yaşındakli İlyas Kızılboğa olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçtaki sürücü Mahmut Kızılboğa ile yolcular Kezban ve Selahattin Teoman yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen itfaiye kırım ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak olay yerine gelen ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası yolun tek şeridini trafiğe kapatırken itafiye ekipleri, otomobilde bulunanların kaza esnasında yola savrulan mont, ayakkabı gibi eşyalarını topladı. TIR sürücüsü Faruk Gürden ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazada ölen İlyas Kızılboğa'nın araç içindeki cansız bedeni incelemenin ardından morga götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan arçalar

-Yaralıların çıkarılması

-Araçtaki ex

-Ekiplerin yolda çalışması

-Yaralıların ambulansa konması, sevki

-Detaylar

Aziz GÜVENER/AKYAZI(Sakarya),()

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İNŞAAT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ GAZİANTEP’TE BULUŞTU

GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) ve İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen 'Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı' (BUILDEAST) ile eş zamanlı yapılan 'Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı' törenle açıldı.

Orta Doğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarların açılış törenine CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, ilçe belediye başkanları, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünvedi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, GSO Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Erbil Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Muhammed Kanabi ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan GSO Başkanı Ünverdi, Gaziantep'te ilk kez düzenlenen fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu. Türk inşaat firmalarının dünya markası olduğunu kaydeden Ünverdi, Orta Doğu'nun yeniden inşasında da Gaziantepli firmaların önemli rol üsteleneceğini belirterek, şunları dedi:

"İlk defa düzenlediğimiz bu fuar, Gaziantep için ülke için ve Orta Doğu ülkeleri önem arz ediyor. Gaziantep, inşaat sektöründe önemli bir potansiyele sahip. Gaziantep'te 2 bine yakın mühendis ve bin müteahhit faaliyet gösteriyor. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 250 alt sektörü besleyen güçlü bir sektörden bahsediyoruz. Bu gücü doğru değerlendirmeli ve sektörü geliştirecek adımlar atmalıyız. Suriye başta olmak üzere, Orta Doğu'nun yeniden inşasında mühendislik ve müteahhitlik gücümüzü etkin bir şekilde kullanmalıyız. Avrupa’dan Çin’e kadar inşaat firmaları gelip bu bölgede fizibilite yaparken biz seyirci kalamayız, kalmayacağız da. Bugün burada bulunma sebebimiz de o bölgelerle köprüleri bugünden kurmak, ikili ilişkilerimizi ve ticaretimizi geliştirmektir. Orta Doğu'nun yeniden inşasında müteahhitliğin yanında plastik, metal, ahşap, parke, pencere gibi yapı malzemelerini kapsayan uzun bir zincirde hem sanayicilerimize hem tedarikçilerimize büyük işler düşecek. Geniş bir coğrafya bizi bekliyor, hamlelerimizi zamanında yapabilirsek bizde bu bölgede etkin rol üstlenebiliriz. Halihazırda Gaziantepli müteahhitlerimiz de zaten sınırın ötesinde devletimizin kontrolünde olan bölgelerde okul, yol, cami, köprü gibi kamu projelerini inşa etmeye devam ediyor. Biz düzenlediğimiz bu ilk fuarla Gaziantep şirketlerini uluslararası şirketler haline getirmek istiyoruz. Daha önce Irak’ın inşasında ikinci kademe işler yaptık. Bugün Suriye ile olan durumumuz ise çok daha farklı. Hedefimiz bu güçlü ilişkilerimizi geliştirerek, o bölgenin okul, yol, köprü, hastane, arıtma tesisi, bilişim altyapısı ve konut gibi büyük hacimli projelerini inşa etmek."

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Çeliktürk ise fuarları düzenlemelerinin temel amacının, Türk inşaat sektörü ile Orta Doğu'daki paydaşları buluşturmak olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan 60 standın bulunduğu fuarların, 7 Ekim Pazar gününe kadar açık olacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katımcıların fuar alanına gelişi

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Gökhan Çeliktürk'ün konuşması

- Adnan Ünverdi'nin konuşması

- Fuarın açılışının yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 478 MB

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VETERİNER ÜNLÜ: KONTROLSÜZ YENEN YONCA HAYVANDA ANİ ŞİŞME İLE ÖLÜME NEDEN OLUR

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, fazla yonca yiyerek şişen 5 büyükbaş hayvan telef olmak üzereyken kesildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Veteriner Hekim İbrahim Ünlü, "Yonca kontrolsüz yenirse ve üzerine bir de su içirilirse hayvanlarda ani şişmeye bağlı olarak ölümlere neden olur" dedi.

Suşehri ilçesi Aşağı Sarıca köyünde, dün akşam saatlerinde 260 büyükbaş hayvan sabah çoban Yakup Metin tarafından meraya götürüldü. Aşırı otlama ve yonca yemeleri nedeniyle bir süre sonra 5 inek rahatsızlandı. İnekler çoban ve köylüler tarafından telef olmadan kesildi. İlçede özel veteriner kliniği bulunan Veteriner Hekim İbrahim Ünlü olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yoncanın faydalı bir bitki olduğunu belirten Ünlü, "Yonca kontrolsüz yenirse ve üzerine bir de su içirilmesi hayvanlarda ani şişmeye bağlı olarak ölümlere neden olur. Bu tip durumlarda acil olarak vatandaşlara biz hayvanın midesini deriye yakın olması nedeniyle sol taraftan delmeyi öneririz. En pratik yöntemi budur. Ancak bunun dışında acilen bir veteriner hekimi çağırmaları gerekir" dedi.

'AŞI VAR'

Aşırı yonca ve otlatma sonucu hayvanda yaşanan şişkinliğe müdahale hakkında da bilgi veren Ünlü, "Biz veterinerler bu tip vakalara gaz giderici ilaçlar kullanıyoruz. Bu tip durumlarda hayvanlara erken müdahale yapılırsa hayvanların kurtarılması daha kolaydır. Hayvanlara ilkbahar ve sonbaharda yapılması gereken aşıları var. Bu aşılardan kullanılırsa hayvanlar sadece hafif bir şişme yapar. Aşılı hayvanlarda zehirlenme ve ölme riski olmaz. Bu özel bir aşıdır. Yapıldığı taktirde bu tip ölümler olmaz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Hayvanlardan görüntüler

-Veteriner Hekim İbrahim Ünlü röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), ()-

(322 MB HD Görüntü)

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YALOVA BELEDİYE BAŞKANI SALMAN, ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

YALOVA Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçim için aday adayı olduğunu açıkladı. Salman, "2014'te 'Aday olacağım' diye ortaya çıktığımda kazanacağıma inancım, yüzde 1 milyondu. Bugün ise yüzde 1 milyar" dedi.

Yalova Belediyesi önünden çok sayıda partiliyle yürüyerek, CHP İl Başkanlığı'na gelen Başkan Vefa Salman, 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçim için aday adayı olduğunu duyurdu. Salman, "Yine, yeni, yeniden, Allah'ın izniyle vatandaşın da takdiriyle aldığımız 2014 seçimlerini hatta iki sefer aldığımız seçimi inşallah 2019'da da daha büyük daha açık farkla da alacağımıza olan inancım tamdır. Ekibimiz, ailemizle karar aldık. Bunu halka da danıştık. Yalovalılardan gelen teveccüh de yeniden aday olmam yönündeydi" diye konuştu.

Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Salman'a, il yönetiminin kendisini geçmişte disiplin kuruluna sevk ettiği hatırlatıldı. Basın mensuplarından birinin "Genel Merkez'e de başvurunuzu yapabilirdiniz. Neden başvurunuzu Yalova'dan yapmayı tercih ettiniz?" sorusu üzerine Salman, şunları söyledi:

"Ukalalık etmek istemem; ama parti benim partimse kişilerle bir husumetim, bir davam olamaz. Sonuçta Yalova'yı tercih etmemin sebebi de ben Yalova Belediye Başkanı'yım. Yalova Belediye Başkanlığı'na bir daha adayım. Onun için de benim başvuracağım yer, doğru adres, Yalova CHP'dir. Dolayısıyla Yalova için sonuna kadar hizmet etmeye hazırım. Bunda ille de bir makam, mevki sahibi olmak gerekmiyor. Bir gün ben 15- 20 yıl sonra mutlaka belediye başkanlığını bırakacağım. Ona niyetliyim zaten. Vefa Salman olarak o zaman da Yalova'ya sağlığım izin verdiği sürece hizmetlerim devam edecek."

'KAZANACAĞIMA İNANCIM YÜZDE 1 MİLYAR'

Başvuru dosyasını CHP Merkez İlçe Başkanı Tamer Sönmez'e veren Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, parti binası önündeki kalabalığa da seslenerek, şunları söyledi:

"Sizlerin de desteğiyle biraz önce başvuru dosyamı Merkez İlçe Başkanı'mıza ilettim. Bu anlamda da başta siz olmak üzere memleketimize, tabi ki bana ve ekibime 'Hayırlı olsun' diyorum. Allah utandırmasın, mahcup etmesin. Sizlere olan inancım, ilk günkü gibi devam ediyor. Bu işi 2 sefer başardık. Bu sefer de yeniden başaracağımıza inancım tam. Çünkü bana partim 2004'te 'Aday ol' demişti, olmadım. '2009'da ol' demişti olmadım. 2014'te 'Aday olacağım' diye ortaya çıktığımda kazanacağıma inancım, yüzde 1 milyondu. Bugün ise yüzde 1 milyar. Bu gücü sizlerden, Yalovalılardan, Yalova halkında alıyorum. Yalova'nın vefalı olduğunu biliyorum. Vefa Yalovalıdır, Yalova vefalıdır. Onun için geçen seçimde söylediğim gibi 'Bir daha Yalova' diyorum."

Boyut:372 mb

Süre:3.20 dk



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yürüyüş

-Dosya teslimi

-Başkanın açıklaması

HABER/KAMERA: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA ()