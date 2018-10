DHA YURT BÜLTENİ 17

VAHŞETİN ZANLISI, GENÇ KADINI, 'YA BENİM OLURSUN YA DA ÖLÜRSÜN' DİYE TEHDİT ETMİŞ



BURSA'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ümit Varol (30) tarafından üzerine benzin dökülüp yakılarak öldürülen Şengül Vatansever'in (35), olay günü tedavi gördüğü hastanede polise verdiği ifade ortaya çıktı. Vatansever'in, ifadesinde, "Araçta beni tehdit etmeye başladı. 'Ya benim olursun ya da ölürsün' diye bağırmaya başladı. Araçtan indiğim sırada peşimden indi. Bagajdan benzin çıkardı. Arkamdan üzerime döktü sonra da ateşledi. Ben yolda yanarken, o aracına binerek kaçtı" dediği belirlendi.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 4'üncü Çakmak Sokak'ta, 25 Eylül Salı günü meydana gelen olayda, eşinden boşanan Şengül Vatansever, Kütahya Domaniç'ten gelen erkek arkadaşı Ümit Varol tarafından üzerine benzin dökülürek yakıldı. Varol, 2 çocuk annesi genç kadını ağır yaralı bırakıp kaçtı. Vatansever, yardımına koşan vatandaşlar tarafından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada kendisi de yanan Ümit Varol, polis tarafından yakalandı. Durumları ağır olan Vatansever ile Varol önce Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yanık merkezine buradan da İstanbul'a sevk edildi. Şengül Vatansever, 27 Eylül Perşembe günü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Vatansever, 28 Eylül Cuma günü Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavisi süren Ümit Varol'un sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra Bursa'ya getirilip, ifadesinin alınacağı öğrenildi.

'YA BENİM OLURSUN YA DA ÖLÜRSÜN' DİYE TEHDİT ETMİŞ

Tüyler ürperten cinayete kurban giden Şengül Vatansever'in, olay günü tedavi gördüğü hastanede polise verdiği ifade ortaya çıktı. Hastanede 3 gün hayata tutunmak için mücadele veren Vatansever'in dehşet anlarını anlatırken şunları kaydettiği öğrenildi:

"Ümit Varol beni telefonla arayarak görüşmek istedi. 'Millet İlkokulu yanında buluşalım' dedi. Ben de tam o sırada kızımı okula bıraktığım için orada bulunuyordum. Sonra kendisine ait otomobille yanıma geldi. Ben de konuşmak için araca bindim. Kendisiyle arkadaşlığımız bitmişti. Araç içerisinde beni tehdit etmeye başladı. 'Ya benim olursun ya da ölürsün' diye bağırmaya başladı. 'Ben seni istemiyorum, bu iş daha önceden bitti. Beni bir daha arama' dedim. Ben araçtan indiğim sırada peşimden indi. Bagajdan benzin çıkardı. Arkamdam üzerime döktü, sonra da ateşledi. Ben yolda yanarken, o aracına binerek olay yerinden kaçtı. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim."

'MESELE SEVMEK DEĞİL'

Şengül Vatansever'in sosyal medya hesabından 2 Eylül'de yaptığı son paylaşım, yürek burkmuştu. Vatansever'in son paylaşımında, "Mesele sevmek değil azizim; kime sorsam herkes seviyor zaten. Mühim olan güzel sevebilmek, kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan" ifadelerini içeren bir görsele yer verdiği görülmüştü.

===============

KIRKLARELİ, 'OKLU SALDIRGANI' BULMAK İÇİN SEFERBER OLDU

KIRKLARELİ'nde sokak köpeğini ok ile vuran saldırganı bulmak için resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri adeta seferber oldu. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, okun üzerindeki numaradan faile ulaşmak için çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Okun nereden alındığı, ne şekilde ile getirildiği ilde bu oku kullanma yeteneği olan kişilerden hareket edilerek faili bulmaya çalışıyoruz. En kısa sürede bulunacak ve olumlu haberi vereceğiz" dedi.

İstasyon Mahallesi'nde önceki sabah bir köpeğin atılan bir okla vurularak öldürüldüğünü görenler, polis ve Kırklareli Belediyesi ekiplerine haber verdi. İstasyon Mahallesi sakinlerinin bir süre önce bakmaya başladığı ve 'Garip' adını verdiği köpeğin ölüsü, belediye ekiplerince yapılan incelemenin ardından gömüldü. Olayla ilgili Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

'OKUN ÜZERİNDE NUMARADAN SALDIRGANA ULAŞILACAK'

Kırklareli halkı köpeğin okla vurulmasının duyulmasının ardından saldırganın bulunması için adeta seferber oldu. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, saldırganı yakalamanın an meselesi olduğunu belirterek ok üzerindeki numaralardan yola çıktıklarını kaydetti. Vali Bilgin, "Bizde inanın 2 gündür seferberlik halindeyiz. Emniyetimiz, hem istihbarat birimleri, hem asayiş birimleri tüm birimleriyle çalışıyor. Özellikle ok üzerinden yola çıkarak faili bulmaya çalışıyoruz. Okun nereden alındığı, ne şekilde ile getirildiği ilde bu oku kullanma yeteneği olan kişilerden hareket edilerek faili bulmaya çalışıyoruz. En kısa sürede bulunacak ve olumlu haberi vereceğiz" dedi.

Köpeğin ok ile vurulmasını 'gaddarlık' olarak nitelendiren Vali Bilgin, "Bu yapılan şey gaddarlık. Bunun ne insan sevgisiyle, hayvan sevgisiyle açıklanacak bir yanı yok. Böyle bir olay olduğu için ister, istemez herkes duyarlı oluyor. Bu duyarlılıktan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Benimde evimde bir köpeğim var şuanda sonuçta bu köpek sevgisiyle hayvan sevgisiyle alakalı değil. Olağan üstü bir durum gaddarca zalimhane bir şekilde savaşta bile olmayacak şekilde olan bir konu. Herkes duyarlı, bizde duyarlıyız. Şuanda failin bulmaya yakınız. İnşallah faili bulacağız. Ama bundan da önemlisi hayvanların sahiplenilmesi insanların bu konuda duyarlılığının en üst seviyede olması gerektiği düşünüyorum. İnanın benimde bahçemde köpeğim var bunu yapan her şeyi yapar. Bu gaddarca bir şey. Bunun daha ötesi yok. O köpek orada kime ne yapmış yani yapsa bile böyle bir karşılık verilmesi doğru değil. Onun karşılık verme şansı da yok zaten" şeklinde konuştu.

'SALDIRGAN BUNUN HESABINI VERECEK'

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da olayın yakın takipçisi olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Biz mutlu insanlar kenti Kırklareli’nde sevgi dolu mutlu bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Hakikaten de mutluyuz. Ama bu mutluluğumuzu gölgeleyen bir sıkıntı yaşadık maalesef. Bugünden 13 gün önce yaklaşık 9 yavrusunu dünyaya getiren köpeğimiz okla vuruldu. İnsan olmak için sadece göz kulak el beyin yetmiyor. Sevgi lazım merhamet lazım acıma hissi lazım saygı lazım. O 9 yavrumuzun sahibi köpeğimizi o hale getirene insan da diyemiyorum o caniyi mutlaka bulacağız. Öğrendiğimiz andan itibaren harekete geçtik. O caniyi bulmak benim boynumun borcu olsun. Benim evimde 2 köpeğim, 2 kedim var. hayvan sevgisini çok iyi bilen yerel yöneticiyim. O ok profesyonel bir ok. Nasıl bir asayişe yönelik bir olayda bir mermi çekirdeği faile götürüyorsa, bu konuda polisimizin de üstün gayreti var. O okun üzerinde numaralardan, biz o okun sahibine ulaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın hummalı bir çalışma içerisindeler. Mutlaka o okun sahibine ulaşıp onu ifşa edeceğiz. Toplumun önünde bu yaptığı utan verici olayın hesabını verecek."

Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Yüksel İbrikçi de halkın saldırganı bulabilmek için kenetlendiğini söyledi. İbrikçi, "Bir canlının okla vurulması ne demek? Üstelik memeleri sütle dolu bir hayvanın vurulması çok kötü, ne yapacağımızı bilemedik. Yavruları aldık, dernek üyelerimiz tarafından evinde bakılıyor, şuanda güvende. Dernek olarak suç duyurusunda bulunduk. Bütün Kırklareli bu olayla alt, üst oldu. Herkes üzüntü içerisinde, herkes bulunup, bulunmadığını soruyor. Saldırganında bir an önce yakalanmasını istiyoruz, emniyetimiz canla başla çalışıyor"

YAVRU KÖPEKLERE EVİNİ AÇTI

Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyelerinden Dilek Tunador, ok ile öldürülen 'garip' isimli köpeğin 9 yavrusuna evini açtı. Tüm gün yavru köpeklere bakan Tunador, küçük biberonlarla da yavruları besleyip, temizliklerini de yapıyor. Yavruların kokusuna ve eve alıştığını ifade eden Tunador, "Yavrularımız çok sağlıklı, beslenmelerini yapıyoruz. Günde 3 saat uyuyorum onlar için. Geceleri kontrol ediyorum. Bana çok alıştılar, hiç uykusuzluktan şikayet etmiyorum. Ben olayı duyduğumda kahroldum, buna hapis cezasının gelmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Kırklareli halkı da saldırganın bir an önce bulunmasını isterken, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

==================================

AKARYAKIT İSTASYONUNDA GASPA 2 TUTUKLAMA

GAZİANTEP'te, akaryakıt istasyonunun pompa görevlisini başına tabanca ve tüfek dayayarak gasp edip kaçtıktan sonra güvenlik kamerasından kimliği belirlenen 3 şüpheliden 2'si polislerce yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçen cumartesi gecesi Tekstilkent Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna içerisinde 3 kişi bulunan plakasız araç geldi. Pompanın yanında duran araçtan inen yüzleri maskeli 2 kişi ellerindeki tabanca ve pompalı tüfekle, istasyon görevlisini tehdit edip üzerindeki paraları aldı. Şüpheliler daha sonra üçüncü kişinin kullandığı plakasız araçla istasyondan kaçtı. Görevlinin ihbarının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini saptadı. Polislerin yaptığı baskında gasp olayına karışan 3 şüpheliden 2'si yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olaya karışan üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik polisin çalışması ise sürüyor.

==============================

YEŞİLÇAM’IN USTA OYUNCUSU SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

İZMİR’de yeni taşındığı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Yeşilçam’ın usta oyuncusu 85 yaşındaki Kemal İnci, Karşıyaka’da sevenlerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sinema camiasından kimsenin katılmaması dikkat çekti.

Yeşilçam’ın 1933 yılında Adana’da hayata gelen ve aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Bilal İnci’nin ağabeyi Kemal İnci Karşıyaka’da 15 gün önce taşındığı evinde uyurken geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi. Bir süre önce lenf kanseri nedeniyle Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kemoterapi gören ve sonuçlarının iyi çıkmasıyla ‘Bu kanseri de yendim’ diyerek yakınlarıyla kutlama yapan Kemal İnci için Karşıyaka Şemikler Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kemal İnci’nin kızı Elif İnci, yeğeni Bilal İnci’nin oğlu Murat İnci, kendisi gibi oyuncu olan yeğeninin çocukları Ayça ve Ayçin İnci, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Sinema dünyasından cenazeye katılım olmaması ise dikkat çekti. Cenaze namazı öncesi açıklama yapan oyuncu Ayça İnci, basında yer alan bazı haberlere üzüldüklerini belirterek, "Türk basını reyting uğruna ajitasyonu seviyor. 'Evde ölü bulundu' söylemleri doğru değil. Dedem Bilal İnci’de otel odasında ölü bulunmadı. Dizi çekmek için gittiği İstanbul’da kaldığı otelde öldü" dedi. Ayçin İnci ise, "Babam hem amcasına hem de kendi babasına her zaman son anına kadar maddi ve manevi destek vermiştir. Bizim ailemiz öyle bir ailedir. Biz Kemal İnci sayesinde sinemaya girdik. Ailecek emek verdik. Kemal İnci’dir, Bilal İnci’yi sinemaya yönlendiren. Hepimiz ailecek bu sektöre hizmet ediyoruz. Şundan dolayı mutluyum, amcam 85 yaşında vefat etti. Birbirini seven bir ailenin içindeydi" diye konuştu. Bilal İnci’nin oğlu Murat İnci’de Kemal İnci’nin kızının son anına kadar yanında olduğunu ve yalnız olmadığını söyledi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeşilçam Sineması’nın usta oyuncusu için helallik alındı. Okunan duanın ardından Kemal İnci’nin omuzlarda taşınan naaşı, cenaze arabasına koyularak Doğançay Mezarlığı’na götürüldü. Kemal İnci, vasiyeti üzerine öldüğü kentte son yolculuğuna uğurlandı.

