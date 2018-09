DHA YURT BÜLTENİ 17

KILIÇDAROĞLU'NUN DOĞDUĞU EV YANDI (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğum yeri olan Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde yangın çıktı. Kılıçdaroğlu'nun doğduğu evle birlikte 3 ev ev kül oldu.

TUNCELİ ()

Foça'da otluk alandaki yangın rüzgarla büyüdü

İZMİR'in Foça ilçesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. 1 kilometre mesafedeki askeri üsse doğru ilerleyen yangının söndürülmesi için havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Foça Leventler Mevkii'ndeki otluk alanda, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın zeytinlik alana sıçradı. Foça Deniz Üs Komutanlığına 1 kilometre mesafedeki yangın şuan için üst için bir tehlike oluşturmazken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yangını söndürmek için 3 helikopter ve 1 uçak havadan, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ile orman personeli ise karadan yoğun bir çalışma başlattı. Yangının 30 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtildi.

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

Kaza yapan otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Hasan Kara(59), Tem otoyolunda kaza yapan otomobilin içinde başında tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, İstanbul- Edirne TEM otoyolunun Çorlu gişelerine 4 kilometre mesafede meydana geldi. Edirne istikametine giden sürücüler bir otomobilin bariyerlere çarparak kaza yaptığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri kaza yapan 34 KY 2519 plakalı otomobil içindeki kişinin kanlar içinde ve ölü olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada ölen kişinin Hasan Kara olduğunu ve başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Otomobil içinde yapılan aramada ise sürücü koltuğunun altında 1 adet tabanca bulundu.

Görgü tanıkları, otomobilin sol bariyerlere çarptığını görünce, durup durumu jandarmaya bildirdiklerini söyledi. Jandarmanın incelemesinin ardından Hasan Kara'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

İnşaatlardan 4 kamyon malzeme çalan şüpheliler yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iki inşaattan yaklaşık 200 bin TL değerinde 4 kamyon malzeme çalmakla suçlanan 6 şüpheliden 4'ü jandarma tarafından yakalandı.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yapımı devam eden bir apartman inşaatında geçen çarşamba akşam saatlerinde inşaat malzemelerinin kamyonlara yüklenerek götürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 kamyon inşaat malzemesi çalan şüphelilerin R.G. (22), V.Z. (48), S.K. (26), O.M. (19), C.E. (20) ve S.Y. (25) olduğunu belirledi. Antalya'ya gittiği tespit edilen şüphelilerden S.K., O.M., C.E. ve S.Y. dün jandarma tarafından çaldıkları malzemeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin 19 Eylül tarihinde aynı mahalledeki başka bir inşaattan da 3 kamyon malzeme çaldıklarını belirledi. Yaklaşık 200 bin TL değerindeki 4 kamyon malzemeyi çaldığı belirtilen S.K., O.M., C.E. ve S.Y. karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Soruşma kapsamında R.G. ve V.Z.'nin arandığı kaydedildi.

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

'3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi' başladı

TÜRK tekstil üretiminin büyük bir bölümünün gerçekleştiği Kahramanmaraş’ta 26-28 Eylül 2018 tarihleri arasında 3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi (UTZ) açılışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Tekstil ve Hammaddeleri Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, RieterGroup CEO'su Ph.DNorbertKlapper, Dalgakıran Makine Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Dalgakıran, MurataMachinery Avrupa Satış Müdürü DaisukeTanii, FanucRobotics Technical Manager Murat Kısa katıldı.

Kahramanmaraş'ın tüm Türkiye'de model olduğunu ifade eden, Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, "Kahramanmaraş'ın 5 milyar dolar sanayi üretimi ve 2,5 milyar dolar dış ticaret hacmi ile kalkınma konusunda Anadolu'daki en iyi model. Tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından birisi haline gelen uluslararası Tekstil Zirvesi'nin, Kahramanmaraş'ın bu sektördeki başarısını, uluslararası marka gücünü sergilerken, tekstil serüveni ve moda yolculuğunda yep yeni kapıları aralıyor. Kahramanmaraş, üretim için sergilediği performansı, bu defa moda tasarımları, fuar ve sempozyum kültürüyle taçlandırmaktadır. Dünyanın 125 ülkesine ihracat yapan kent, iplikte, dokumada ve örmede artık güçlü bir Türk markası olarak anılmaktadır" dedi.

Oturumun devamında Kahramanmaraş'ta tekstil sektörünün en önemli çözüm ortakları sektörün Endüstri 4.0'a adaptasyonu ve şirketlerinde bu alandaki çalışmalar hakkında bilgi vererek sunum yaptı.

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-)

TÜSİAD girişimci öğrencileri belirledi

TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) 'Bu Gençlikte İŞ Var!' Yarışması’nda girişimci öğrencilerin projeleriyle kazandığı 'Girişimcilik Bayrağı' 4'üncü kez İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Balçova Kampüsü’nde göndere çekildi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, "Genç nüfusun bulunduğu bir ülkede girişimciliğin kalkınma için ne kadar kiritik olduğunu görüyoruz. Biz bu yarışmayla girişimciliğin bir kariyer seçeneği olduğunu göstererek gençlerin fikirlerinin daha ileri taşınmasını hedefliyoruz" dedi.

İEÜ Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene, İEÜ Mütevelli Heyeti ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İEÜ Genel Koordinatörü Prof. Dr. Murat Borovalı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, Ege Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Buğra İlter, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Çoşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, TÜSİAD'ın düzenlediği yarışmanın bütün öğrencilere şevk verip meraklandırdığını belirterek gençleri 'Biz de varız' demeye çağırdığını dile getirdi. Geçen yıl hem bayrağı hem birinciliği kazanmayı amaçladıklarını ancak birinciliği alamadıklarını anlatan Prof. Dr. Muğan, gelecek yıl için ümitli olduklarını söyleyerek "Gelecekteki mesleklere baktığımızda yaratıcılık ön plana çıkıyor. İhtiyaç nedir, başka yerlerde neler var, onlar neyi yapamamışlar, diye düşünmemiz gerekiyor. İzmir'in yapısına uygun dinamik bir yapımız var. Güçlerimizi birleştirip ne yapabileceğimizi düşünmeli ve bu dinamizmi daha ileri taşımalıyız" diye konuştu.

'GENÇLER HAYAL KURMAKTAN VAZGEÇMESİN'

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise TÜSİAD’ın girişimcilik alanındaki çalışmalarını yakından izlediklerini belirterek, "Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan raporlardan da yararlanıyoruz. Bugünün dünyasında girişimcilik için en gerekli koşullar, özgür bir çalışma ortamı, iyi işleyen bir hukuki çerçeve ve eğitim altyapısıdır. Ondan ötesi bireyin cesareti, bu cesaretten türeyecek projeleri anlayıp onlara destek verecek kamu kurumlarının ve mali kurumların bulunmasıdır. Bugünün girişimcisi dünyayı yakından takip etmek zorundadır. Rekabet alanı kendi ülkesiyle ya da bölgesiyle sınırlı olmayan bir ekonomik aktördür. Tüm dünya ile rekabet halindedirö dedi. Ülke ekonomisini ileriye taşıyacak, küresel rekabette yer almayı sağlayacak girişimcilere ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Başkan Özgener, şunları söyledi:

"İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak bu büyük atılımları destekleyecek çalışmaların içinde olmalıyız ve olacağız. Girişimcilik bayrağını taşıyacak bugünün genç ve yaratıcı nesillerine destek olmak hem üniversitemizin misyonudur hem de toplumsal bir seferberlik için gereken yaklaşımdır. Girişimcilik, azmin, kararlılığın, hayal etmenin, motivasyonun sonucudur. En büyük amacımız siz gençlerimizin hayal kurmaktan vazgeçmemesidir."

ANADOLU'DAN YOĞUN TALEP

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, İEÜ öğrencilerin elde ettiği başarının bir tesadüf olmadığını söyleyerek 4 yıl üst üste bu törene katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Girişimcilik ekosistemini çok farklı kulvarlarda ele aldıklarını anlatan Özyeğin kurum içi girişimcilik öyküsünün de önemli olduğunu vurguladı. Gelişmiş ülkelerde dahi istihdam yaratan şirketlerin yüzde 90'ının son 5 yılda kurulmuş şirketler olduğunu anlatan Özyeğin şöyle konuştu:

"Genç nüfusun bulunduğu bir ülkede girişimciliğin kalkınma için ne kadar kiritik olduğunu görüyoruz. Biz bu yarışmayla girişimciliğin bir kariyer seçeneği olduğunu göstererek gençlerin fikirlerinin daha ileri taşınmasını hedefliyoruz. Bu yarışmanın her yıl evrilmesini sağlıyoruz. Anadolu'yu öne çıkaralım diye bir hedef koyduğumuzda Kayseri, Erciyes ve Antalya gibi farklı illerden inanılmaz talep oldu. Anadolu'dan yapılan başvuruların toplam yapılanlardan fazla olduğunu gördük. Hepimiz son derece memnunuz."

GENÇLERE DESTEK

'Bu Gençlikte İŞ Var!' Yarışması’na geçen sene katılanlarla ilgili bir değerlendirme yapan Özyeğin, kadınların katılımı noktasında yüzde 50 hedefi belirlediklerini ancak yüzde 40'a ulaşabildiklerini belirtti. Yarşımayı çok kapsamlı bir eğitim programında bir girişimcilik projesi haline getirerek girişimcilere farklı kapılar açmak istediklerini ifade eden Özyeğin, "Bölgede yıllardır en önemli partnerimiz olan İEÜ'nün bize vereceği katkılar bizim için çok değerli. Bu üniversitede her anlamıyla iş var. Katkılarınızı bekliyoruz. Yeni hedeflerinize de her desteği veririz. Her başvuru yapan öğrenciye teşekkür ediyorum" dedi.

TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Çoşkun, sürdürülebilir kalkınma problemlerini çözebilecek önerileri ortaya koymak amacıyla bu yarışmayı hayata geçirdiklerini söyleyerek geçen yıl 1621 proje başvurusunu kabul ettiklerini açıkladı. Bunlardan 35'inin eğitim kampına dahil edildiğini anlatan Coşkun, sürdürülebilir olmayı öğrettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından proje sahibi öğrencilere sertifikaları verildi ve 'Girişimcilik Bayrağı' 4'üncü kez göndere çekildi.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

BURSAGAZ: İNCELEME YAPILMASI İÇİN BİNAYA GİRİŞ İZNİ VERİLMEDİ

Bursa'da Osmangazi İlçesi Maksem Mahallesi'nde dün binada doğalgazın neden olduğu öne sürülen patlama ile ilgili soruşturma sürüyor. Yazılı açıklama yapan Bursagaz, patlamanın olduğu binanın yıkılma riski bulunduğundan inceleme yapacak teknik ekiplerine yetkililerce can güvenliği açısından izin verilmediğini açıkladı.

Ekiplerin bu nedenle gerekli çalışmayı yapamasa da araştırmayı sürdürdüğünün belirtildiği yazılı açıklamada, "İhbarı alan ekiplerimiz hemen bölgeye intikal etti. Gerekli önlemleri, itfaiye, AFAD ve polis ekipleriyle iş birliği içerisinde aldı. Ayrıca doğalgaz ile ilgili tüm tedbirler alınmıştır." denildi.

BURSA /