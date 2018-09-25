DHA YURT BÜLTENİ-17

SİİRT'TE 5 GÜNDÜR KAYIP OLAN ENGELLİ, KÖYÜN 5 KİLOMETRE UZAĞINDA BULUNDU

SİİRT'in Şirvan ilçesinde 5 gün önce evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 57 yaşındaki engelli Bedrettin Kavit, yapılan arama çalışmalarında yaşadığı köyün 5 kilometre uzağında bulundu.

Şirvan ilçesine bağlı Dalpete köyünde yaşayan ve engelli olduğu öğrenilen 57 yaşındaki Bedrettin Kavit, 5 gün önce evinden çıktı. Evine dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. Yetkililer durumu AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine köyde arama çalışması başlatıldı. Ekipler köylülerin de desteğiyle bu kez köy civarında aramaya başladı. Kavit, aramaların 5'inci günde Kavit'i, yaşadığı köyün 5 kilometre uzağında bitkin halde bulundu. Kavit, hazır olarak bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Köyden görnütüler

-AFAD ve UMKE ekipleri

-Arama çalışmaları

-Genel görüntüler

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: SİİRT,()

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DİYARBAKIR'DAKİ KİTAP FUARINDA POLİSTEN 'KORSAN VE TAKLİTE HAYIR' STANDI

DİYARBAKIR'da, TÜYAP tarafından 4 yıl aradan sonra açılan 6'ıncı Kitap Fuarı'nda Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce ilk kez 'Korsan ve taklite hayır' standı açıldı.

Fuarın resmi açılış törenine, Vali Yardımcısı Ahmet Ahmet Nuri Helvacı, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği 2'inci Başkanı Fahri Aral, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ve fuarın onur konuğu Diyarbakırlı Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan ile çok sayıda davetli katıldı.

'BU YIL YÜZDE 20 BİR BÜYÜMEYLE FUARIMIZI AÇIYORUZ'

Açılış töreninde konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, bu yıl fuara katılımın yoğun olduğunu dile getirerek, "4 yıllık bir aradan sonra yeniden kitap fuarıyla Diyarbakır'da sahne alıyoruz. Fuarımızı yüzde 20 bir büyümeyle açıyoruz. Aynısı tarım fuarımız için de söz konusu olmuştu. Yeni konu başlıklarıyla da Diyarbakır'da fuarı, fuarcılığı geliştiriyoruz. Aynı zamanda Diyarbakır'ı arz ve talebin buluşma noktası getirmek üzere de kurumlarımızın desteğiyle güzel bir noktaya taşıyacağız"dedi.

'DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ YAYINCILARI ETKİLEDİ'

Türkiye Yayıncılar Birliği 2'inci Başkanı Fahri Aral ise, Türkiye'de döviz kurunda yaşanan artışlarda yayınevlerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, "Türkiye'de döviz kurunda bir artış yaşandı. Bu artış en başta biz yayıncılara etki etti. Ocak ayından Ağustos ayına kadar kağıt fiyatında yüzde 80'lik artış oldu. Bizim maliyetler de fiyatlara yüzde 30-40 oranında bir yansıma geldi. Yayıncılarımız önemli bir basiret gösterdiler. Bu fuarda da şahit olacaksınız kitap fiyatlarında çok büyük bir yansıma yok. Ayrıca bizim özellikle yayıncıların yurtdışında kitapların telif hakkını alırken, yapmış olduğu sözleşmeler çok ağırlaştı. Çünkü, bu sözleşmeleri biz daha çok dolar ve Avro üzerine yapılıyor. Bunlarda aşağı yukarı yüzde 80 bir artış oldu" diye konuştu.

'DİYARBAKIR, FUAR ANLAMINDA ÖNEMLİ BİR MİSYONU ÜSTLENDİ'

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da, fuarların bir kentin gelişmesinin en önemli sektörlerinden bir tanesi olduğunu ifade ederek, "Diyarbakır, fuar anlamında önemli bir misyonu üstlendi. 2008 yılında TÜYAP ile başlattığımız bu süreci 2018 yılının sonunda 10 yıllık bir süreyle geliştireceğiz. Fuarlarımıza faklı misyonlar yükleyeceğiz. Diyarbakır'da sadece Türkiye hitap eden değil, Ortadoğu'ya hitap edecet bir fuarcılığı uygulayacağız"dedi.

EMNİYET İLK KEZ KİTAP FUARINDA STAND AÇTI

Diyarbakır'da, en son 2014 yılında açılan kitap fuarı bu yıl kapılarını 4 yıl aradan sonra yeniden ziyaretçilerine açtı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, DTSO, DESOB gibi çok sayıda kuruluşun destek verdiği 6'ıncı Kitap Fuarı, TÜYAP Fuar Merkezi'nde 25-30 Eylül tarihleri arasında açık olacak. Fuarda bu yıl 120 yayın evi stant kurarken, kitap fuarında ilk kez açılan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce 'Korsan ve taklite hayır' standı kurulması dikkat çekti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun bulunduğu standa gelenler dağıtalan broşörde, 'Hayal gücü koplayanamaz' denildi. Korsan kitabın nasıl ayrıt edilmesi gerektiği hususlarının yer aldığı broşörde, 'Fikri mülkiyet haklar nedir, telif hakları nedir, korsan kitap ve CD nedir, bandrol nedir, korsan kitap ihbarı nereye yapılacağı" ile ilgili bilgilerin bulunduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyetin açtığı stant

-Fuarın açılışı

-Konuşmalar

-Fuar alanında açılan stantlar

-Kitap alan okuyucular

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

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HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

BURDUR'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarptığı kazada Ayşenur Basınç adlı çocuk yaşamını yitirirken aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Bucak'ın Karapınar köyü yakınlarında saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada Antalya'dan Burdur istikametine giden Cuma Basınç'ın kullandığı 71 AG 011 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki tuğla yüklü 15 ER 588 plakalı kamyona arkadan çarptı.Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada Cuma Basınç, eşi Songül Basınç, çocukları Ayşenur, Cuma, Şahin ve Polat Basınç ile yeğeni Ferhat Basınç yaralandı. Olay yerine gelen ekipler 2-3 yaşlarında olduğu belirtilen Ayşenur Basınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayşenur Basınç'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

Kazayı görenler, hafif ticari aracın kontrolden çıktıktan sonra zikzak çizerek kamyona çarptığını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden genel görüntüler

- Yaralılardan görüntü

- Yaralıların ambulansa bindirilmesi

- Kazayı gören iki kişiyle röportaj

Haber-Kamera:Halim AKCA- Mesut MADAN/BUCAK (Burdur), ()