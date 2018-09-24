DHA YURT BÜLTENİ 17

BALIKESİR'DE ZİRAİ ALANDA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI (1)

BALIKESİR'in merkez Altıeylül ilçesi kırsalında zirai alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangını kontrol almak için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Konakpınar Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında zirai alanda başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. 1 saatte yaklaşık 3 hektar alanın kül olduğu belirtilen yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 1 dozer ile müdahale ediliyor.

Yangın hakkında bilgi veren Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, "Yangın, zirai alanda başlayıp, ormanlık alana sirayet etti. Ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa sürede kontrol altına alınacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangın söndürme helikopterinden çekilmiş müdahale görüntüleri.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

Süresi: 1 Dakika 12 Saniye, Boyutu: 12.3 MB.

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EDREMİT KÖRFEZİ’NDE İLK ZEYTİNYAĞI SIKILDI

BALIKESİR’in Gömeç ilçesinde, Edremit Körfezi'nin ilk zeytinyağı sıkıldı.

Gömeç'in Karaağaç Mahallesinde zeytinyağı üreten Mehmet Özgü Manisalı, Edremit Körfezi'nde sezonun ilk zeytinyağını çıkardı. Büyük bir titizlikle hasat edilen zeytinler, ayıklandıktan sonra yıkanıp sıkılırken, musluklardan zeytinyağı akmaya başladı. İlk zeytinyağının 0,5 asit olarak ölçülmesi üreticileri sevindirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yöredeki zeytinleri iki kez ilaçlamasının kaliteyi artırdığı kaydedildi.

Sezonun ilk zeytinyağını çıkarmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Özgü Manasalı, ihracat yapacaklarını ve eski yıllarda olduğu gibi uluslararası yarışmalara katılacaklarını söyledi. Manisalı, "Şu anda işlediğimiz zeytinler domat türü zeytinler. Yani kalamata denen zeytinlerin hasadına başladık. Bunlardan soğuk sıkım üretim yapıyoruz. Domat zeytininden üretilen zeytinyağları olabildiğince asit derecesi düşük, tat ve lezzet olarak çok iyi. İnşallah Türk zeytinyağlarını yurt dışına ihraç edebileceğiz. Gene uluslar arası yarışmalara katılıp Türkiye’yi temsil etmek istiyoruz. İnşallah, başarırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zeytin Hasadı

- Toplanan zeytinlerin sıkma makinesine atılması

- Zeytinlerin işlenmesi

- Çıkan zeytinyağından görüntüler

- Zeytin işletmecisi Mehmet Özgü Manisalı açıklama

Haber- Kamera: Sefer TALAY/GÖMEÇ (Balıkesir), ()

Süresi: 3 Dakika 24 Saniye, Boyutu: 108 MB.

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TOKAT İTFAİYESİ'NDEN YANGIN TATBİKATI

TOKAT'ta İtfaiye Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tatbikat düzenledi. Vali Ömer Toraman, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun da izlediği tatbikat, itfaiyecilerin duası ile başladı. Ardından senaryo gereği alanda bulunan maket evde yangın çıktı. Yangında evde iki kişi mahsur kaldı. Alana gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan iki kişiyi kurtardı. Daha sonra kullanılmayan bir otomobilde senaryo gereği kaza sonrası iki kişi yaralanarak sıkıştı. Yaralılar itfaiye erlerinin müdahalesi ile araç içerisinden çıkartıldı. Ayrıca iki itfaiyeciler merdivenden atlama gösterisi sundu. Tatbikatı çevrede toplananlar da yakından takip etti. Tatbikat sonrası il protokolü, itfaiye aracının yangın merdiveninden iple aşağıya sarkarak Türk bayrağı açan itfaiye erlerini tebrik etti.

14 araç ve 61 personel ile Tokat Belediyesi İtfayesi'nin hizmet ettiğini söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Üç vardiya olarak çalışmaktalar. Bununla beraber herhangi bir yangında, trafik kazasında ve her han gibi ihbarda, itfaiyemiz gelen telefonlara çözümler üretmekteler. Sadece Tokat merkez sınırları içerisinde değil, yaptığımız çalışmalar. İlçe ve beldelerimizde de Tokat Belediyesi olarak el uzatmaktayız" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Tatbikat görüntüleri

-Yangın söndürme ve yaralı kurtarma tatbikatı

-İtfaiye merdiveninden bayrak açılması

-Başkanın konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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BİR GÜNDE 1200 IŞIK İHLALİ TESPİT EDİLDİ

DÜZCE İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, MOBESE sistemi yaptıkları denemede bir günde 1200 ışık ihlali tespit ettiklerini söyledi.

Düzce'de, MOBESE ve EDS sistemleri devreye girdi. Düzce'de 123 kamera ile trafik Düzce İl Emniyet Müdürlüğü MOBESE merkezinden izlenmeye başladı. Sistem hakkında bilgiler veren Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, "Özellikle emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma ve kırmızı ışık ihlali birçok yerde olduğu gibi Düzce'de de fevkalade ihlal edilen bir durumdu. Netice itibarıyla teknolojinin gelişmesi ile birlikte bunların kontrolü, kontrol sıklığı ve yoğunluğu imkanı daha da genişliyor. Burada amacımız vatandaşlarımıza ceza kesmek yada cezalandırmak değil. Ama bütün medeni ülkelerde olduğu gibi kurallara uymamız, kendi can ve mal güvenliğimiz açısından çok önemli. Bir kaç gündür bu sistem üzerinden uygulamalar başladı. Biz vatandaşlarımızı bu konuda uyararak, görüşmelerimizi yapıyoruz. Tekrardan söylüyorum, derdimiz ceza kesmek değil, kurallara uyarsak güvenliği sağlamış olacağız. Dolayısı ile bizim de ceza kesmek gibi bir duruma ihtiyacımız kalmayacak." dedi.

EMNİYET KEMERİ DESENLİ TİŞÖRT GİYENLERE AYRICA İŞLEM YAPILACAK

Kameraların devreye girmesi ile bazı illerde tişörtlerinin üzerinde emniyet kemeri deseni olan bazı sürücüler tespit edildiğini dile getiren Emniyet Müdürü Deniz, "Bu trajikomik bir durum. Bu münferit yapılan bir durum. Ancak sistemlerimiz o kadar gelişmiş vaziyette ki, bundan kurtulmak yada bunu bu şekilde atlatmak mümkün değil. Hatta bu tip olaylarda da kamu görevlilerini aldatmaya yönelik başka adli bir işlem yapmamız söz konusu olabilir." diye konuştu.

"SADECE 24 SAATTE 1200 KIRMIZI IŞIK İHLALİ TESPİT ETİK"

Sistemin devreye girmeden önce yapılan denemelerinde sadece 24 saat içerisinde 1200 adet kırmızı ışık ihlali tespit ettiklerini ifade eden Deniz, şöyle konuştu:

"Bu sistemler kurulduğunda deneme yapıyoruz. 1 günlük denemede bin 200'e yakın kırmızı ışık ihlali yapıldı. Hız ve diğerlerini söylemiyorum. Sadece kırmızı ışıkta 24 saat içerisinde bin 200 ihlal yapıldı. Bunu hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değil."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'in kameraları incelerken görüntüsü

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'in açıklamaları

Polis memurlarının kameraları kontrol ederken görüntü

Kameraların görüntü yansıttığı ekranların görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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YAVRU KEDİYİ KURTARMAK İÇİN ELİNİ TRAFOYA SOKTU

ZONGULDAK’ta, trafoya giren yavru kediyi kurtarma çalışmasında ekiplerin güvenlik önlemine aldırmayan kadın, elini trafoya sokarak kediyi sıkıştığı yerden aldı. Ekiplerin ‘Elektrik var’ uyarılarına aldırmayan kadın yaptığının yanlış olduğunun farkında olduğunu söyledi.

Gazipaşa Caddesi’nde bir elektrik trafosundan gelen kedi sesini duyan çevredeki esnaf, elektrik firmasını arayarak durumu bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, trafoyu açarak kediyi kurtarma çalışması başlattı. Önce trafonun elektriğini kesen ekipler, elektrik akımının hala olabileceği endişesiyle beklemeye başladı. Elektrikten korunmak için kıyafet giyen kurtarma ekibi, akımın hala olabileceği endişesiyle bir süre bekledi. Bu sırada da zaman zaman trafodaki yavru kediyi kurtarmak için hamle yapan kurtarma ekibi başarılı olamadı.

Kurtarma çalışmalarını izleyen hayvan sever Buse Kalaycı, ekiplerin uyarılarına rağmen trafonun içerisinde elini soktu ve kediyi sıkıştığı yerden aldı. Ekiplerin ‘Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Trafoda elektrik var’ uyarılarını dikkate almayan Buse Kalaycı, yaptığının yanlış olduğunun farkında olduğunu belirterek, “İnsanlık görevi, herkesin yapması gereken bir şey. Tehlikeli bir şey yaptım. Aslında yaptığım yanlış. Ancak ben biraz fazla hayvan düşkünü bir insanım. Benim de kedilerim var. Çok şükür bir şey olmadı” diye konuştu.

Buse Kalaycı’nın trafoya elini sokmasına engel olmaya çalışan, ancak başarılı olamayan kurtarma ekibi ise şaşkınlığını gizleyemedi. Ekipler, “Sözün bittiği yer. Elektrik konusunda uyardık, ancak ona rağmen elini soktu. Kadına dokunarak engel olsak bu sefer de farklı şeyler olacaktı” dedi.

Kurtarılan kedi daha sonra çevredeki esnaf tarafından alındı. Kediye mama verilmesinin ardından bırakıldı.

Görüntü Dökümü

Trafodan detaylar

Kedinin trafoya sıkışmasından detaylar

Ekiplerin çalışmasından detaylar

Buse Kalaycı’nın elini trafoya sokması

Ekiplerin uyarsısı

Röportajlar

Süre: (5:46) Boyut: (645 MB)

HABER: Cüneyt ÖZFİDAN/KAMERA: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, ()

