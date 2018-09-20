DHA YURT BÜLTENİ 17

KILIÇDAROĞLU'DAN, ENİS BERBEROĞLU'NUN TAHLİYE KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

** BERBEROĞLU İLE KUCAKLAŞACAĞIM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesini ziyareti sırasında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Yargıtay tarafından verilen tahliye kararını öğrendi. Burada bir yorumda bulunmayan Kılıçdaroğlu, geçtiği Vize ilçesinde, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Enis Beyle ilgili verilen karar sonucu tahliye olacak. Bu akşam kendisi ile buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararın kendisini görmediğim için bugünden, şu anda yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Dolayısıyla kendisini de dinleyeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babaeski'deki Trakya'da Tarım Buluşması'nın ardından belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Burada da ülkenin geleceğinin tefecilere teslim edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözü var. Babaeski ayni zamanda güzel bir tarım kentidir. Gerçekten olağan üstü güzel bir toprağı var, çalışkan insanları var, üretirler, çalışırlar, kimseye ele avuç açmazlar, alın teri ile gezerler, onurları ile gezerler, Babaeski'nin böyle bir özelliği var. Bakın ben size örnek vereceğim, son 16 yılda içerdeki bir avuç tefeciye ödenen para ne kadardır? Faiz olarak, ödenen para, 699 milyar 532 milyon lira. Eski para ile 699 katrilyon mu ne kadar bilmiyorum artık. Faiz bu faizler, gelir elde eden içinizde bir kişi var mı? Ben de bilmiyorum. O kadar büyük parası varsa ne işi var burada. Memurun, emeklinin, işçinin, esnafın geliri düşüyor, Türk Lirası eriyor, doları tutamıyorlar bir türlü niçin, kararı hükümet değil kararı saray değil, kararı bir avuç tefeci veriyor. Türkiye o açıdan yakayı tefeciye kaptırmış vaziyette:"

'EMİR ALAN TÜRKİYE'Yİ YÖNETEMEZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Ben istediğim gibi faiz yükseltirim, istediğimi yaparım" dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sen bana bir şey söyleyemezsin. Erdoğan'ın doğru bir lafı var, 'borç alan emir alır diyor' Beyefendi 16 yıldır emir alıyor. 16 yıldır emir alıyor. Emir alan Türkiye'yi yönetemez, emir alan Türkiye'yi yönetemez,hele hele emir alan makamdan bir de uçak alanda Türkiye'yi yönetemez. Yok, öyle bir şey! Yok, böyle bir şey! Bu ülkenin hangi siyasi iktidarına bakarsak bakalım, bu ülkenin bir saygınlığı vardır. Bu ülkenin saygınlığını hepsini söylemek zorundayız. Farklı siyasi görüşleriniz olabilir, farklı kimlikleriniz olabilir, farklı inançlarınız olabilir ama bayrağımızın altında onurumuzla yaşamak isteriz. Bayrağımızın altında huzurla yaşamak isteriz. Hiç kimsenin Türkiye'nin onuru ile haysiyeti ile oynamasına izin vermeyiz. Veremeyiz de zaten. Şimdi ben size şunu sormak isterim. Katar'dan hibe aldı 500 milyon dolarlık uçağa, uçağa uçan saray diyorlar. Bu uçağa hangi yüzle binecek ve hangi geleceğine binecek, 10 tane uçağı var. 10 uçağı var ya yetmiyor mu arkadaş yaa 10 tane, şimdi bakın yarın Katar Emir'i kalkıp, Erdoğan'a bir şey söylese, yarın Türkiye'ye bir şey söylese veya Türkiye'nin aleyhine çalışsa, nitekim çalışıyorlar. Aleyhine çalışsa, Erdoğan buna kalkıp bir laf edebilir mi? Etse bile diyecek ki otur oturduğun yerde kardeşim, otur oturduğun yerde, bak sana uçak verdim' diyecek, başka bir şey demez. Uçağı bile sana ben verdim, istiyorsan yarın başka bir şey vereyim' diyecek."

O UÇAĞI DERHKATAR'A GERİ GÖNDERECEKSİN'

Kılıçdaroğlu, Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'inde, İsrail, Katar, Mısır, Yunanistan'ın doğalgaz aradığını belirterek, "Bizim aleyhimize, bir şey söylüyor mu hükümet, asla bir şey söylemiyor. Çünkü gebe, çünkü hediye aldınız. Hediye alırsanız onun altında ezilirsiniz. Geldiğimiz nokta budur. Kendisine açık ve net söyledim, açık ve net söyledim, hepinizin huzurunda bir kez daha söylüyorum. Sevgili Erdoğan, onurun varsa, haysiyetin varsa, Türkiye'nin, onurunu ve haysiyetini korumak istiyorsan, o uçağı yarın sabah derhal Katar'a geri göndereceksin. Yeri gelirse aç gezeriz, gururlu gezeriz, başımız dik gezeriz" dedi.

Kılıçadaroğlu, daha sonra Kırklareli Belediyesi'ni ziyaret edip,CHP il binası yakınında bir parkta vatandaşlarla bir araya geldi. Burada da vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra Pınarhisar, Vize ilçeleri ile bazı beldeleri ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY / KIRKLARELİ ()

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KILIÇDAROĞLU'DAN, ENİS BERBEROĞLU'NUN TAHLİYE KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (2)

** BERBEROĞLU İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nden tahliye olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'na, "Gözün aydın, sesin iyi geliyor. Bu akşam evde görüşeceğiz" dedi.

Haber: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY / KIRKLARELİ ()

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YOLCU OTOBÜSÜNDE 22 KAÇAK AFGAN YAKALANDI

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 22 Afgan yakalandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Suşehri ilçesinde yaşandı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden İstanbul'a giden Mikail A. yönetimindeki 29 AG 456 plakalı yolcu otobüsü D-100 karayolu üzerinde kontrol noktasında durduruldu. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi Ekipleri ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda otobüste Afganistan uyruklu 22 kişinin olduğu tespit edildi. Yurda kaçak yollarla girdiği anlaşılan Afgan yolcular araçtan indirildi. Kaçak göçmenlerin çantaları da dinlenme tesislerinde yere serilerek dedektör köpek yardımıyla tek tek arandı. Yapılan aramada bir olumsuzluğa rastlanmadı. 22 kaçak göçmen, işlemlerinin yapılması için aynı otobüse bindirilerek Suşehri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu sırada aküsü biten yolcu otobüsünün ise çevredekilerin yardımıyla itilerek çalıştırıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Otobüsten indirilen Afgan yolcular

-Çantalarının köpek yardımı ile aranması

-Emniyete götürülmeleri

-Otobüsün ittirilerek çalıştırılması

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas),()

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HDP ilçe başkanı ve eşine uyuşturucu gözaltısı (2)

MARDİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak terörün en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların deşifre edilmesi, yakalanması ve adli makamlara sevk edilmesi amacıyla başlatılan planlı çalışma kapsamında Savur İlçesi HDP İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya'nın teknik takibe alındığı belrtilerek, şöyle denildi:

"9 Eylül 2018 tarihinde hedef şahıstan batı illerine nakletmek üzere uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen üç şüpheliden 16.400 gram kubar esrar maddesi elde edilmiş, adli mercilere sevk edilen iki şüpheli şahıs tutuklanırken, bir bayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 17 Eylül 2018 günü aynı planlı çalışma kapsamında hedef şahsın İzmir iline uyuşturucu madde nakledeceğinin anlaşılması üzerine İzmir ilinde bulunan uygulama noktasında durdurulan ve HDP Savur İlçe Başkanı'nın aracının depo kısmında yapılan aramada 4.550 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınarak Mardin'e getirildi. Konuyla ilgili planlı çalışmanın sonlandırılması kararlaştırılarak özel harekat unsurlarımızla birlikte şahsın ilimiz Savur ilçesi Pınardere Köyünde bulunan ikametinde ve müştemilatlarda yapılan aramada 36 kilo kubar esrar maddesi ele gecirilmiş ve ikamette bulunan aynı zamanda takibimizde olan hedef şahsın eşi Hüsna Kızılkaya isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Planlı çalışma kapsamında toplamda 57 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilmiş. Şüphelilerden HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı eşi Hüsna Kızılkaya ise serbest bırakıldı."

Görüntü Dökümü: (Polis kamerası)

-Ekiplerin operasyon hazırlığı

-Polis ekiplerinin operasyon bölgesine gitmeleri

-Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu

-Genel ve detay görüntü

Haber: Nezir GÜNEŞ / MARDİN ()

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