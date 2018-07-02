DHA YURT BÜLTENİ-16

1)BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'IN MAZBATASINI HAMZA DAĞ ALDI

AK Parti'nin İzmir'den seçilen 8 milletvekili, İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. İzmir birinci bölge birinci sıradan milletvekili seçilen Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ aldı. İlk kez Meclis'e giren eski milli futbolcu Alpay Özalan da mazbatasını alarak, siyasete resmen başlamış oldu. AK Parti, yeni dönemde İzmir birinci bölgeden 4, ikinci bölgeden 4 olmak üzere toplamda 8 milletvekili ile temsil edilecek. Milletvekillerinden Hamza Dağ, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Alpay Özalan mazbatalarını, Kültürpark 4 No'lu Holdeki İzmir İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle, İl Seçim Kurulu Başkanı Hasan Sümer'in elinden aldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ teslim aldı. Yoğun ilgi ile karşılaşan eski milli futbolcu Alpay Özalan, zor anlar yaşadı. Kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerle dakikalarca ilgilenen Özalan, Kültürpark'tan zorlukla çıkabildi.

Mazbata töreninin ardından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "24 Haziran seçimlerinin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmir'den 8 milletvekili çıkardık. Vekillerimiz ile birlikte mazbatalarımızı aldık. Vekillerimizin İzmir'imizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Teşkilat mensuplarımız da bu heyecanımızı bizimle paylaşmak istedi. Böyle bir katılım oldu. Vekillerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLISI OLSUN"

Uzun yıllar sahalarda ter döktükten sonra siyasete girme kararı alan Alpay Özalan ise, "Son derece mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım. Cumhurbaşkanımızın çizeceği yolda, ülkemize hizmet etmek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Allah mahcup etmesin, ülkemiz için hayırlısı olsun" diye konuştu.

YILDIRIM'A MAZBATAYI VERECEK

Hamza Dağ ise unları söyledi:

"27. Dönem ve Cumhurbaşkanı hükümet sistemindeki ilk dönem hayırlı olsun. Bugüne kadar ilimizi güzel hizmetler yapmaya gayret ettik. Sayın Başbakanımız da bakanlık ve başbakanlığı döneminde yapmaya gayret etti. İzmir'de onun önderliğinde bizler de yine ona yardımcı olarak önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında daha güzel hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Sayın Başbakanımız ile görüştüğümüzde mazbatayı almamız gerektiğini söyledi. Yarın da teşekkür turlarımızı tamamlayacağız. Çarşamba günü sayın Başbakanımıza mazbatasını takdim edeceğiz, hem de kaydımızı yaptıracağız."

İzmir'den milletvekili seçilen Ceyda Bölünmez Çankırı, tüm milletvekilleri ile brlikte mazbatalarını aldıklarını ifade ederek, "İzmir çok kıymetli bir şehir. Buradan milletvekili seçilmek bizim için büyük onur. Daha önce Mardin milletvekilliği yapmıştım. İnşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız hizmetlerle İzmir'de daha çok adımız duyulacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-AK Parti İzmir Milletvekillerinin salona gelişi

-Milletvekillerinin mazbatalarını alması

-Hamza Dağ'ın Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını alması

-Milletvekillerinin açıklaması ve toplu fotoğraf çekimi

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

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2)ANTALYA'NIN VEKİLLERİ MAZBATALARINI ALDI

ANTALYA'nın 27'nci dönem milletvekilleri mazbatalarını törenle aldı. Tedavisi Ankara'da devam eden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın mazbatasını eski milletvekili Tuncay Ercenk aldı. 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte düzenlenen 27'nci dönem milletvekilliği seçimlerinde Antalya'da vekil seçilenler Antalya Adliyesi'nde törenle mazbatalarını aldı. Törene Ak Parti'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Köse haricindeki 4 isim katıldı. Çavuşoğlu'nun ve Köse'nin mazbatalarını Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş aldı. Ak Parti'de Senanur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu ve Kemal Çelik mazbatalarını alan isimler oldu.

BAYKAL'A BÜYÜK ALKIŞ

CHP de ise Deniz Baykal dışındaki 4 isim törene katıldı. Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer ve Cavit Arı mazbatalarını aldı. Tedavisi Ankara'da devam eden Deniz Baykal'ın mazbatasını ise CHP'de önceki dönem vekillik yapan Tuncay Ercenk aldı. Baykal'ın ismi anons edildiği salonda bulunan partililerin yüksek sesle alkışladığı görüldü. İYİ Parti'de ise ilk kez milletvekili seçilen Feridun Bahşi, Hasan Subaşı ve Tuba Vural Çokal mazbatalarını aldı.

MHP VE HDP TÖRENDE YOK

MHP'den vekil seçilen Abdurrahman Başkan'ın tören öncesi gelip mazbatasını aldığı, HDP vekili Kemal Bülbül'ün ise henüz mazbatasını almadığı kaydedildi. Antalya'nın son seçimde TBMM'ye gönderdiği milletvekilleri arasında TBMM'de bu görevi en çok üstlenen isim, üç dönem CHP Genel Başkanlığının yanı sıra çeşitli hükümetlerde Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Maliye bakanlıkları ve Başbakan yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Deniz Baykal oldu. Baykal, TBMM'de 11'inci kez milletvekili olarak görev alacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de Antalya milletvekili olarak en çok görev alan ikinci isim oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin ilk Türk başkanı gibi görevleri üstlenen Çavuşoğlu, 27'nci dönem milletvekilliğiyle birlikte beşinci kez TBMM'de yer alacak. Ak Parti'den Mustafa Köse ile Senanur Çelik ile CHP'den Çetin Osman Budak, üçüncü kez, Ak Parti'den İbrahim Aydın ve Atay Uslu, Kemal Çelik ile MHP'den Abdurrahman Başkan ikinci kez TBMM'de olacak. CHP'den Rafet Zeybek, Aydın Özer ve Cavit Arı, İYİ Parti'den Feridun Bahşi, Hasan Subaşı ve Tuba Vural Çokal ile HDP'den Kemal Bülbül ise ilk kez milletvekilliği sıralarında oturacak.

Görüntü Dökümü

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Toplantı salonunda görüntü

Vekillere mazbatalarının verilmesi

Vekillerin birbirlerini tebrik etmeleri

339 MB --- 03.04 /// HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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3)10 GÜN SÜREN KÖTÜ KOKU EYLEM YAPILINCA SONLANDIRILDI

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir arıtma merkezinden kaynaklanan yaklaşık 10 gün süren kötü koku sorunu mahalle halkının tepkisi, yetkililerin devreye girmesi ile sonlandırıldı. Diliskelesi Mahallesi Muhtarı Mehmet Özay bir ilaç firmasından arıtma tesisine verilen atık nedeniyle kaynaklanan kokunun yetkililerin devreye girmesiyle sonlandırıldığını söyledi.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren birçok fabrikanın atıklarının arıtıldığı tesisten, iddiaya göre bir ilaç firmasından getirilen atıkların arıtılması sırasında kapasite aşımı yapıldığı için kötü koku yayılmaya başladı. 1 hafta boyunca devam eden kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin dün arıtma tesisi önünde yaptıkları eylemin ardından yetkililer devreye girdi. Kötü koku sorunu bu sabah sona erdirildi.

Artık mahallelerinde kötü koku kalmadığını söyleyen Diliskelesi Mahallesi Muhtarı Mehmet Özay, "Yaklaşık 10 gündür mahallemizde koku vardı ve vatandaşlar bu konudan çok şikayetçiydiler. Bizler bu konuyu yetkililere ilettik. Rüzgarın da etkisiyle bu koku bölgemizde çok yayılmıştı. Kokunun yayıldığı arıtma tesisinden Cumartesi günü itibarıyla kokunun gelmeyeceği söylenmişti. Fakat Pazar günü de koku oluşunca arıtma tesisinin önüne gittik. Bu kokunun çözüme kavuşmasını talep etmiştik. Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin ve yetkililer durumun takipçisi oldular. Arıtma tesisinde yaklaşık 224 adet fabrikanın atıkları burada temizleniyor. Gebze bölgesindeki bir fabrikanın gönderdiği atıklardan kaynaklandığını öğrendik. Son verilen deşarj nedeniyle bu kokunun oluştuğu söylendi. Şuan itibariyle koku temizlendi, sorun çözüldü ve şuanda mahallelerimizde kötü koku yok oldu. Kaymakamımız sayın valimizle görüştü ve bu kokunun bir daha olmayacağını bizlere söyledi." dedi.

'GİDECEK YERİM YOK'

Yaklaşık 43 yıldır Dilovası'nda yaşadığını söyleyen Alaattin Eker (70), "Sık sık kötü kokular hissediyoruz. Buranın havası da çok kirli. Ya fabrikaları kaldırsınlar yada bizim yaşam güvencemizi garantilesinler çoluğumuz var çocuğumuz var. Dilovası'nda yaşayan insanların yüzde 70'i kanser. Benim buradan gitme şansım olsa giderim ama gidecek yerim yok. Burada köhne bir Körfezi bulduk buraya da çaresizlikten geldik, eğer böyle olacağını bilseydik gelirmiydik. Yetkililer buradaki çevre sorunlarına sahip çıksınlar." diye konuştu.

'SANAYİCİLER İNSANLARIN YAŞAM HAKLARINA SAYGI DUYMALILAR'

Diliskelesi Amatör Balıkçılar Dernek Başkanı Hüseyin Elibol, "Maalesef 10 gündür buradaki kokuyu çekiyorduk. İl çevre Müdürlüğüne şikayette bulunduk. Hangi fabrikadan geldiğini tespit ettiler. Cumartesi günü gelmeyeceğini söylediler ama Cumartesi günü de koku devam edince tesisin önüne gittik. Kokunun giderilmesini istedik. Kaymakamımız devreye girerek sorunu çözdüler. Şuan koku kalmadı. Arıtma tesisinden bazen Dil Deresi'ne de bırakılıyor. Biz balık tutarken denizdeki kirlenmeyi görebiliyoruz. Burada balık tutulacak konum kalmadı. Biz sanayiciye karşı değiliz ama sanayicinin buradaki yaşayan insanların yaşam hakkına saygı duymasını istiyoruz. Yetkililerden isteğimiz buradaki çevre felaketleriyle ilgili önlem almalarını istiyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile ilçenin görüntüsü, sanayi kuruluşları ve konutlar

-Muhtar ve mahalle sakinleri ile röp.

HABER-Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-KAMERA-Dinçer AKBİR-

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4)BALIKESİR'DE ÇIKAN SİLAHLI ÇATIŞMADA, YOLDAN GEÇEN 1 KİŞİ ÖLDÜ

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, çay bahçesinde çıkan silahlı çatışmada, kordonda yürüyüş yapan Abdülkadir Kıymaz kurşunlara hedef olarak yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Jandarma olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde dün meydana geldi. Çay bahçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada, taraflardan 4 kişi ile olay sırasında kordonda yürüyüş yapan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili bulunmayan ve kordonda yürüyüş yaptığı sırada ağır yaralanan Abdülkadir Kıymaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla bağlantısını tespit ettiği 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Çatışma sonrası cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()

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5)MERSİN'DE PARK HALİNDEKİ TIR, ALEV ALEV YANDI.

Merkez Akdeniz ilçesi Ataş Kavşağı otoban bağlantı yolunda park halindeki 31 E 8048 plakalı dorsesiz TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

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- Aracın yanmasından genel görüntü

BOYUT: 27,6 MB SÜRE: 00.15 DK

Haber-Kamera: MERSİN, ()

NOT: Görüntü, '0207mrs-park halindeki tır alev alev yandi-01' koduyla GEÇİLDİ.



