DHA YURT BÜLTENİ - 16

Hasta ve yakınları ile eczacılar arasında 'muadil ilaç' kavgası: 4 yaralı (3) Yeniden



Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Suriyeli grup ile eczacılar arasında 'muadil ilaç' kavgası: 4 yaralı' başlıklı haberimizi, eczacılara saldıran hasta ve yakınlarının Suriyeli olmadığının belirlenmesi nedeniyle yeniden geçiyoruz.

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YENİDEN

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hasta ve beraberindeki grup, reçetede yazılı ilaç yerine eşdeğerini vermek isteyen eczacılara saldırdı. Parke taşları ile eczaneyi harabeye çeviren grubun saldırısı sonucu 4 kişi yaralandı. 3 saldırganın gözaltına alındığı kavga anı eczanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi'nde meydana geldi. Tarsus Devlet Hastanesi'nin karşısındaki nöbetçi eczaneye gelen bir kişi, doktorun yazdığı ilaçları almak için reçeteyi çalışanlara verdi. Çalışanlar, ilaçlardan birinin olmadığını, muadilini verebileceklerini söyleyince tartışma çıktı. Diğer vatandaşların araya girmesiyle tartışma sonlandı.

Eczaneden ayrılan kişi, bir süre sonra kalabalık bir grupla geri geldi. Parke taşları ile eczaneye saldıran grup, çalışanlarından 4 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 3 saldırganı gözaltına aldı. Yaralanan çalışanlar ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Kaya'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay anı, saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ECZACILAR BİRLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada, Türk Eczacılar Birliği'nden olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan saldırı kınanırken, şu görüşlere yer verildi:

"Daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi sağlıkta şiddet toplumsal bir sorundur. Her geçen gün daha da kronik bir hal almaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette karşı kamu otoritesi acilen kapsamlı önlemler hayata geçirilmelidir. Özellikle nöbet hizmeti esnasında kolluk kuvvetlerinin devriye gezerek eczanelerin güvenliğini sağlaması hususunda İçişleri Bakanlığı'na bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Türk Eczacılar Birliği olarak üzerinde ısrarla durduğumuz muadil/eşdeğer ilaç konusunda toplumun aydınlatılması ve bu konunda toplumun bilinçlendirilmesi elzemdir. Muadil/eşdeğer ilaç, güvenilir ilaçtır. Orijinali ile eşdeğeri arasında ilacın yarattığı etki açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı'ndan talebimiz; eşdeğer ilacın önemi konusunda kamuoyu oluşturmaya yönelik adımlar atılmasıdır."

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'nca Mersin'in Tarsus ilçesinde, istediği ilaç yerine eş değerini veren eczacılar ile hasta ve beraberindeki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması ve sağlıkta şiddetin son bulması için gereken tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtilen açıklama şöyle:

"Tarsus’ta bir eczanede, eczacımızın hastaya eşdeğer ilaç vermek istemesi üzerine gerçekleştiği öne sürülen 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı elim saldırıyı kınıyoruz. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması ve sağlıkta şiddetin son bulması için gereken tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu hadiseye sebep olduğu belirtilen muadil (eşdeğer) ilaç verme hususunda da bilinmelidir ki eşdeğer ilaç; etkin madde açısından orijinal ilaçla aynı olan ilaçtır. Ülkemiz piyasasındaki tüm ürünlerin kaliteleri ise gerek ruhsat alıp piyasaya çıkmadan önce gerekse de piyasa da iken yapılan denetim ve takiplerle sıkı kontrol altında tutulmaktadır. Dolayısıyla hastalarımız eşdeğer ilaçları gönül rahatlığıyla kullanabilirler."

SERBEST KALDILAR

Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi'nde bir eczanede meydana gelen olayda yaralıların hastanelerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyette ifadelerinin alınmasından sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜSÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN /MERSİN,()

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Kahramanmaraş'ta 2 kazada 13 kişi yaralandı



KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 20.00 sıralarında Göksun-Kahramanmaraş Karayolu'nun Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş'a giden Ahmet Bulut (40) yönetimindeki 46 LB 907 plakalı otomobil, Beşoluk mevkiinde önünde giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 37 PK 437 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Ahmet Bulut ile Hatice Bulut (37), Selcen Gül Bulut, Bilge Ece Bulut (2), Hakan Melikşah Bulut (3) ve Kayra Hakan Subaşı (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar çıkarıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

ÖNCE LEVHAYA, SONRA MOTOSİKLETE ÇARPTI

İkinci kaza ise saat 21.30 sıralarında aynı karayolunun Hasancıklı Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre Kahramanmaraş'a giden Yasin Taşan yönetimindeki 46 NC 557 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik levhasına, ardından da önünde giden Mehmet Oran'ın kullandığı 80 KR 513 plakalı motosiklete çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada motosiklette bulunan Mehmet Oran ve Fethullah Pak ile otomobilde bulunan Yasin Taşan, Ayşe Taşan, Eren Taşan, Ömer Furkan Taşan (10) Zümra Kesire Taşan (3) yaralandı. Ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Motosikleti arkadaşının kullandığını belirten Fethullah Pak, yolda giderken arkadan bir ses duyduğunu, dönüp baktığında otomobilin zigzag yaparak kendilerine çarptıktan sonra şarampole devrildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şarampole yuvarlanan otomobil

- Otomobilde inceleme yapan askerler

- Otomobilin çarptığı motosiklet

- Fethullah Pak ile röp.

- Acil servis önü

- 6 kişinin yaralandığı kazanın fotoları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

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6 yaşındaki engelli çocuk, ormanlık alanda kayboldu



HATAY'ın Hassa ilçesinde ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Amanos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda kayboldu. Ufuk'u bulmak için karadan ve havadan arama çalışması başlatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Muhammed Tatar, bugün ailesiyle birlikte Amanos Dağı eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına ziyarete geldi. İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında Muhammed Tatar, 6 yaşındaki konuşma engelli oğlu Ufuk ve kardeşiyle evin yakınındaki bir su kaynağına gitti. Kardeşiyle birlikte kaynaktan su doldurduğu sırada oğlu Ufuk'un yanında olmadığını fark eden Tatar, jandarmayı arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp Ufuk Tatar'ı bulmak için çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinin katıldığı aramada Drone ile de havadan destek veriliyor. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vatandaşlardan görüntü

- Drone ile evlerin üzerinde arama yapılması

- Yoldan geçen araçlardan görüntü

SÜRE: 01'05" - BOYUT: 66,6 MB

Haber-Kamera: Kasım NARCI /HASSA(Hatay),()

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Bodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandı

BoODRUM'da Kabotaj Bayramı kutlandıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı, çeşitli yarışma ve etkinliklerle kutlandı. Klasik haline gelen yağlı direkten bayrak alma yarışmasını ise 10'uncu kez Mert Derim kazandı.

Bodrum'da, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı, Bodrum Liman Başkanlığı, Bodrum Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Bodrum Denizciler Derneği tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Deniz şehitleri anma töreniyle başlayan etkinlikleri Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Liman Başkanı Burak Orçun, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve vatandaşlar izledi.

Halat çekme, denizden tabak çıkarma, yağlı direkten bayrak alma gibi yarışmalar, hem izleyicilere hem de yarışmacılara keyifli anlar yaşattı. Halat çekme yarışmasında Yasu Kara ekibi, kazandı. Denizden tabak çıkarma yarışmasında, denizden 19 tabak çıkartan Burak Buğrahan Çetin birinci olurken, yağlı direkten bayrak alma yarışmasında, Mert Derim direğin ucundaki Türk bayrağını alarak, kupayı kaldırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yarışmalardan ve etkinliklerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),()

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