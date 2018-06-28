DHA YURT BÜLTENİ-16

1)DOMİNİK'TE ÖLDÜRÜLEN KAMERAMAN BAYCIN'IN ANTALYA'DAKİ EVİNDE YAS

DOMİNİK Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken sokakta gasp amacıyla öldürülen Alper Baycın'ın (24) Antalya'daki baba evinde yas var. Baba Ahmet Baycın, oğlunun hayalinin peşinde koştuğunu, ölümün onu Dominik'te yakaladığını söyledi. Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV 8'de yayınlanan Survivor ekibinde görevli kameraman Alper Baycın, Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında 2 gaspçının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganların kalbinden bıçakladığı Aycın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Alper Baycın'ın Antalya'da oturan ailesinin evinde büyük acı yaşanıyor. Olayı Survivor ekibinin haber vermesiyle öğrenen Baycın ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Baycın'ın dayısı cenaze işlemleri için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Babası Ahmet Gül ve ailenin diğer üyeleri Muratpaşa ilçesindeki evinde taziyeleri kabul ediyor.

HAYALİ, YÖNETMEN OLMAKTI

Spot eşya satan Ahmet Baycın, oğlu Alper'in çok farklı bir çocuk olduğunu söyledi. Oğlunun 8 aydır Dominik Cumhuriyeti'nde çalıştığını belirten Ahmet Baycın, "Oğlum çok gençti. Bizim işimizi yapmayı değil, kameraman olmayı seçti. Hedefleri vardı. Bunun için Dominik'e kadar gitti. Maalesef ölüm ona orada yakaladı. 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandı. Hayali yönetmen olmaktı" dedi. Ahmet Baycın, cenaze töreninin Antalya'da yapılacağını söyledi.

Alper Baycın'ın, Dominik'ten döndükten sonra İstanbul'da yaşayan kız arkadaşıyla nişanlanmayı planladığı öğrenildi.

KUAFÖRÜNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Alper Baycın'ın Antalya'daki kuaförü Ümit Özçelik ise sosyal paylaşım sitesindeki hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Baycın'ın çocukluk fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Tam 16 yıl oldu. 7 yaşındayken ağabeyinin elinden tutup bana geldiğinde. Ortaokul, lise, üniversite, 'Radyo televizyon okuyacağım abi' demiştin. 'Sevdiğim işi yapacağım' demiştin. Mutluydun seçiminde, biz de mutlu olduk. Ama bu olmadı be abim. Nurlar içinde yat güzel yüzlü çocuk."

Görüntü Dökümü

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- Taziye için gelenlerden görüntü

- Babanın detay görüntüleri

- RÖP:Ahmet BAYÇIN (BABA)

- Detaylar

374 MB /// 3.20 (HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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2)SİVAS'TA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

SİVAS'ta, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen ve çarşıda karşılaşan Ferhat Ş. ile Murat K. arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Ferhat Ş. ile taksici Murat K. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Murat K. yanında bulunan tabancayla Ferhat Ş.'ye doğru ateş etti. Fakat, Murat K.'nın silahından çıkan kurşun cadde üzerinde seyir halinde bulunan Hakan S.'ye ait 58 DD 711 plakalı aracın ön camına isabet etti. Çıkan kavgada Ferhat Ş. ile taksici Murat K. çeşitli yerlerinden yaralanırken, kurşun isabet eden araç sürücüsü Hakan S.'nin kolunda ise cam kesikleri oluştu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kavgaya karışanların görüntüsü

-Polisin olay yeri incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

(207 mb)

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3)MOTOSİKLETLE KAMYONET KARŞILIKLI ÇARPIŞTI: 2 YARALI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, motosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.45 sıralarında, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Alaşehir yönünden Kula yönüne giden Mehmet Özkaya (30) yönetimindeki 45 SA 2256 plakalı motosikletle, karşı yönden gelen ve sol tarafındaki bir kuruyemiş fabrikasına girmek isteyen Mazlum Aydemir yönetimindeki 45 K 0631 plakalı kamyonet karşılıklı çarpıştı. Motosikletten düşen sürücü Özkaya ile arkasındaki sürücü gibi kasksız olan Sergen Akkaş (26) ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan yaralılar Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yeri görüntüsü

- Yaralılara ilk müdahale ve ambulansla hastaneye kaldırılması

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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4)GAZİANTEP’TE MİLLETVEKİLLERİ MAZBATALARINI ALMAYA BAŞLADI

GAZİANTEP’te, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen MHP’li Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay ile CHP’li Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan mazbatalarını aldılar. Adliye binasındaki İl Seçim Kurulu’na gelen milletvekillerine mazbatalarını Başkan Nesrin Aladağ verdi. MHP birinci sıradan milletvekili seçilen Muhittin Taşdoğan, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, “Bugün Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir başarıya imza attık. Her türlü engellemelere rağmen 2 vekil sayısına ulaştık. İnşallah yakında Gaziantep'te 4'leri, 8'leri duyuracağız" dedi. MHP'nin ikinci sıra adayı olan Sermet Atay da Gaziantep'i, TBMM'de layıkıyla temsil etmek için çalışacaklarını ifade etti.

CHP’li İrfan Kaplan ve Bayram Yılmazkaya ise seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulunarak, mecliste Türkiye ve Gaziantep için çalışacaklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Gaziantep Adliye Sarayı

- Milletvekillerinin mazbatalarını almaları

- Muhittin Taşdoğan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 184 MB

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5)HATAY MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 20 MUVAZZAF ASKERE GÖZALTI

HATAY merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Hatay merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında yüzbaşı ve binbaşının da bulunduğu 20 muvazzaf asker yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari 4 askerin arandığı belirtildi.

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()-

