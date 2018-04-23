DHA YURT BÜLTENİ-16

Belediye işçisi silindirin altında kalarak öldü

SAMSUN'da, Ayvacık Belediyesi'nde iş makinesi operatörü Hikmet Gümüştaş (43), devrilen silindirin altında kalarak öldü.

Olay, Ayvalık ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Silindir ile yol çalışması yapan Ayvacık Belediyesi'nde görevli Hikmet Gümüştaş, iş makinesinin kontrolünü yitirdi. Gümüştaş eve doğru sürüklenen silindirden atlayarak kurtulmaya çalıştı. Ancak Hikmet Gümüştaş, silindirin altında kalarak can verdi. Gümüştaş'ın cenazesi, otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden detay

-Silindirden detaylar

-Silindirin kurtarılmasından detaylar

(Süre: 01.47 dk ) - (Boyut: 202 mb)

Haber-Kamera: Sait KUZU/AYVACIK (Samsun), ()-

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Fil 'Gabi'ye 50 bin kişiyle doğum günü kutlaması

GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nde dünyada ilk kez tüp bebek yöntemiyle doğan ikiz fillerden 'Gabi'nin 13'üncü doğum günü, 50 bin ziyaretçi eşliğinde kutlandı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde dünyada ilk kez tüp bebek yöntemiyle doğan 'Gabi' isimli file doğum günü partisi düzenlendi. 23 Nisan nedeniyle ücretsiz olan hayvanat bahçesine gelen yaklaşık 50 bin ziyaretçi de Gabi'nin doğum günü partisine katıldı. Doğum günü için özel olarak süslenen barınağında 13'üncü yaşına giren Gabi ise en çok yediği yiyeceklerle hazırlanan pastadan yedi.

Gabi'nin doğum günü için hayvanat bahçesine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesini yılda yaklaşık 3,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Gabi' ve Pili'nin en büyük özelliği dünyadaki ilk tüp bebek fil olmalarıdır. Gabi ve Pili bu gün doğdular. Fil dünyasında 13 yaşında birinci yaşlarını kutluyorlar. Çünkü 90 yaşına kadar filler var. Ortalama 13 yılda bir yaş günleri kutlanıyor. Onun için bu gün 50 bin ziyaretçisi olan Avrupa'nın en büyük 3'üncü dünyanın 4'üncü büyük hayvanat bahçesindeyiz. Gabi'yi nasıl bir tüp bebekle 13 yaşına kadar getirdiğimizi, nasıl bizim için önemli olduğunu göstermek için bir doğum pastası hazırladık. Kendi ellerimizle Gabi'mizi besledik. Aslında buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Çocuklarımızın gözündeki mutluluğu ve heyecanı görüyorsunuz. Çocuk dost kent olmak için, çocuklarımızı yarınlara hazırlamamız için dünyada ne varsa onu buraya getirmeye çalışıyoruz. O yüzden 'uzaklarda aramayın' diyoruz. Dünyanın en güzel safari parkı burada, en güzel hayvanat bahçesi burada. Yılda 3,5 milyon ziyaretçimizi var. Burası büyük bir emek ve gayret istiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hayvanat bahçesindeki yoğunluk

- Hayvanat bahçesini ziyaret eden insanlar

- Başkan Fatma Şahin'in hayvanat bahçesine gelmesi

- Gabi'i için düzenlenen doğum günü partisi

- Gab'nin bulunduğu alandaki süslemeler

- Fatma Şahin'in konuşması

- Şahin'in Gabi'ye pasta yedirmeye çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-)

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İZBAN'da gülümseten anonslar

İZMİR'de toplu ulaşım hizmeti veren İZBAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gün boyunca tüm anonsları çocuklar yaptı.

Türkiye'nin en büyük şehir içi raylı ulaşım sistemi olan İZBAN, 23 Nisan'da farklı bir uygulamaya imza attı. Gün boyunca, hat üzerindeki toplam 41 peronda tüm anonsları İZBAN personelinin çocukları yaptı. Anonsları düyan yolcular önce şaşırdı, sonra tebessüm etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Trenlerden ve yolculardan görüntü

- Çocukların anonslarından ve gülümseyen yolculardan görüntü

- Anons başındaki çocuklar

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

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Yerleşik Ruslar ve çocuklarından 23 Nisan'a özel klip

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yerleşik Ruslar ve çocuklarının rol aldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip çekildi.

Manavgat'ta yerleşik yaşayan Ruslar ve çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip çekti. Manavgat Yaşam ve Kültür Derneği (MAYDER) organizasyonunda Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle Side Antik Kenti doğu metropolünde gerçekleşen klipte 25 çocuk ve 10 kadın rol aldı.

Side'de tarihi hastane binasının yanında ve laleler içinde çekilen klipte Rusların meşhur çocuk şarkılarından 'Her zaman güneş olsun- Solnechny krug'u seslendirildi. Klibin sonunda çocuklar parçanın son dörtlüğünü Türkçe okudu.

MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı, Manavgat'ta yerleşik yabancı Ruslar ve Rus gelinlerle çocuklarının yer aldığı klibin amacının, çocuklara verilen değeri bir kez daha göstermek olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Klipten görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (Antalya), ()

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Türk Yıldızları çocuklar için uçtu

MERSİN'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları ekibi gösteri yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin en gözde pilotlarından oluşan ve savaş jetleri ile yaptıkları akrobasi şovları ile dünyaca tanınan Türk Yıldızları, Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda toplanan on binlerce vatandaşa unutamayacakları bir gün yaşattı. Büyükşehir Belediyesi'nin daveti ile kente gelen Türk Yıldızları, Mersin semalarını hareketlendirdi. Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olma özelliğini taşıyan Türk Yıldızları, yaptıkları birbirinden zor hareketlerle nefes kesti. Her yaştan izleyicinin doldurduğu sahil bandı üzerinde pilotların uçaklarıyla yaptıkları hareketler alkış yağmuruna tutuldu. Uçaklarından bıraktıkları renkli dumanla oluşturdukları kalp ile büyük beğeni kazanan pilotlar, gerçekleştirdikleri birbirlerine çok yakın geçişlerle de büyük heyecan yaşattı. Türk Yıldızları'nı, Mersin'den ve çevre illerden gelen binlerce kişi izledi.

Kuruluşundan bugüne kadar 23 farklı ülkede yirmi milyondan fazla kişiye gösteri yapan tim, 24 Ağustos 2001 tarihinde Azerbaycan'da yaptıkları gösteriyle tek seferde bir milyondan fazla seyirciye gösteri yaparak bir rekorunu da elde etmişti.

Görüntü Dökümü

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- Alanda toplanan kalabalıktan genel ve detay görüntü

- Uçakların gelmesi

- Uçakların uçması

- Vatandaşların görüntüsü

- Uçakların havada görüntüsü

Haber-İbrahim MAŞE-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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Ünye'de midibüs ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

ORDU'nun Ünye ilçesinde minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, Ünye ilçesindeki Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ünye'den Samsun yönüne giden Sezai K. (61) yönetimindeki 52 D 5025 plakalı midibüse, Ersin G. (27) yönetimindeki 52 LG 105 plakalı minibüs arkadan çarptı. Midibüs çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler ile midibüste bulunan B.U., H.Ç., M.Ç., A.A., G.V., T.U., T.A., H.Y., I.D., A.K. ve N.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden detay

-Kaza yapan araçlardan detaylar

-Ambulanslardan detaylar

(Süre: 02.08 dk ) - (Boyut: 239 mb)

Haber-Kamera: Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), ()

