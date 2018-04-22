DHA YURT BÜLTENİ-16

Trabzon'da bir kişi pompalı tüfekle iş yerini bastı (EK)

1)BAKAN SOYLU, ARAYARAK İKNA ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da kent merkezindeki bir kafeteryanın balkondan pompalı tüfekle ateş eden Uğur Kurt’u telefonla arayarak bir süre görüştükten sonra ikna etti. Görüşmesi sonrası ekiplerce bulunduğu alandan çıkarılan Kurt, konulduğu sivil bir araçla bölgeden uzaklaştı.Kafeteryanın bulunduğu Uzun Sokak da olay yeri incelemesinin ardından yaya trafiğine açıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri detayları

Haber-Kamera: TRABZON-

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Bakan Zeybekci, yaptırdığı dini yüksek ihtisas merkezi ve caminin temelini attı (EK)

2)BAKAN ZEYBEKCİ, İYİ PARTİ'YE GEÇEN 15 CHP'Lİ VEKİLİ ELEŞTİRDİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Sema Ramazanoğlu ve Cahit Özkan'ın da katıldığı kongrede konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP'den istifa ederek, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini eleştirerek, "Türkiye'nin dünyadaki değişime ayak uydurmasını hazmedemeyen, tekerine çomak sokmak isteyen, 'Türkiye tekrar birileri tarafından yönetilsin, tekrar topladığı 100 liralık verginin 87 lirasını faize versin, 13 lirasıyla ödeyemediği o memur maaşlarını IMF'den borçlansın ve Türkiye tekrar bir yerlerden ekonomi bakanları gelsin, buyruk ve emir gelsin' diyenler, bunu isteyenler bakın nasıl beraber hareket etme kabiliyetine sahip oluyorlar. 15 CHP milletvekili istifa etmiş başka bir partiye girmiş. Sebep" diye konuştu.

"HEDEF ERDOĞAN"

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin saldırı altında olduğunu belirterek, "Bütün o ilkelerini bırakarak bir araya gelerek tek hedefleri var; o da Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almak, karşısına çıkmak. O da Türkiye'ye nasıl zarar veririz onu planlamak. Daha çok gelişme olacak, göreceksiniz. Kumaşlar ve iplikler pazara çıkacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendilerinin Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkma cesareti var mı? Yoktur. Yine başka şeyler yapmaya çalışacaklar. Biz bir ve beraber olacağız. 'Mevzubahis vatansa, milletse gerisi teferruattır' diyeceğiz" diye konuştu.Bakan Zeybekci, kongredeki konuşmasının ardından Müftü Ahmet Hulusi Efendi Vakıf Müdürlüğü binası temel atma törenine geçti.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Zeybekci'den ve salondan görüntü

-Bakan Zeybekci'nin konuşması

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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3)İYİ PARTİ’YE GEÇEN CHP’Lİ ARIK: OYUNU BOZACAĞIZ

CHP’den, seçime girebilmesi için İYİ Parti’ye katılacak vekiller arasında ismi açıklanan Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Bu oyunu bir yazan, bir de bozan var. Tek adam ve yancısının oyununu bozacağız" dedi.CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ?‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ Bu oyunu bir yazan, bir de bozan var. Tek adam ve yancısının oyununu bozacağız. Türkiye'yi tek adam yönetimine bırakmamak için, demokrasinin kazanması için bu ülkede insanlar büyük bedeller ödedi, biz de üzerimize düşen bedeli her zaman ödemeye hazırız. Bu doğrultuda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimimizin aydınlık Türkiye için almış olduğu karara saygı duyarak, demokrasiden yana tavır aldık. Bizim yerimiz de yönümüzde belli. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti..."

'GENEL MERKEZ'DEN ARANDIK, APAR TOPAR GELDİK'

CHP'den İYİ Parti'ye geçen Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Dün gece CHP Genel Merkez'den acil kaydı ile aradığını ve apar topar gece yarısı Ankara'ya geldiğini söyledi. Arık, "Genel Merkez'de çalışkan, partisine bölgede sahip çıkan, parti disiplinine uyan ve sevilen milletvekillerine demokrasimiz için bir görev verildiği söylendi. Daha doğrusu Genel Başkanımızın ülkemizin ve demokrasimizin geleceği için bir fedakarlık istediği bildirildi ve ülke demokrasimiz için, vatanımız için geleceğimizin teminatı gençlerimiz için bir bedel ödedik. Buruk bir şekilde CHP'den İYİ Parti'ye geçmiş bulunuyorum. Ancak, kurgulanan oyunu bozmak için İYİ Parti'ye geçmiş bulunuyorum. Ülkemiz adına yaptığımız bu siyasi fedakarlığı umarım herkes anlayışla karşılayacaktır" dedi.

Öte yandan Milletvekili Çetin Arık'ın kararı ile birlikte Kayseri'de İYİ Parti'nin milletvekili sayısı Yusuf Halaçoğlu ile birlikte 2'ye yükseldi. 9 milletvekili çıkaran Kayseri'nin TBMM'de milletvekili dağılımı 7 AK Parti, 2 İYİ Parti şeklinde oldu.

KAYSERİ/

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4)HDP'Lİ PİR: CHP'NİN YAPTIĞI DEMOKRASİ ADINA DOĞRU BİR ADIM

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili "İYİ Parti'nin seçimlere katılmasından yanayım. CHP'nin yaptığı, demokrasi adına doğru bir adım; ama CHP, her konuda böyle ilkeli davranmıyor" dedi. Pir, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ikinci tura kalınması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışacak adayı ilkelerini kabul etmesi durumunda destekleyebileceklerini söyledi.

HDP'li Pir, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pir, "Anketlere göre, yüzde 8 ile 10 arasında oy alacağı belirtilen ve kurultayını yapmış partinin 6 aylık süre meselesine takılması doğru değil. Demokrasi adına İYİ Parti'nin seçimlere katılması gerektiğini düşünenlerdeniz. CHP'nin, İYİ Parti'nin seçime girmesi için attığı adımı demokrasi adına doğru bir adım olarak görüyoruz. Fakat CHP, her konuda ilkeli bir parti olarak durmuyor. Milletvekilliği dokunulmazlığının demokrasiye aykırı olduğunu söyledi; ama kaldırılması yönünde oy verdi. Meclis'e gelen savaş tezkerelerine oy verdi. Öyle ya da böyle İYİ Parti'nin seçimlere katılmasına ben karşı değilim" diye konuştu.

HDP'li Pir, partisinin cumhurbaşkanı adayının yetkili kurullarında tartışıldıktan sonra açıklanacağını, adı geçenler arasında eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş'ın da olduğunu söyledi. HDP'li Pir, ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ikinci tura kalınması halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarışacak adayı Kürt sorununun demokratik çözümü, OHAL'in kaldırılması, demokratikleşme gibi konularda ilkelerini kabul etmeleri karşısında destekleyebileceklerini söyledi.

-Politika - Türkiye-Diyarbakır / Merkez - Ferit ASLAN