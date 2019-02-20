DHA YURT BÜLTENİ -16

Milas'taki 3 kişinin öldüğü maden faciasında gözaltına alınan 3 kişi adliyede (2)

SERVET ÇAPACIOĞLU'NUN CENAZESİNE 3 BİN KİŞİ KATILDI

Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayaların iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda yaşamını yitiren işçilerden 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu bugün toprağa verildi. Milas Devlet Hastanesi morgundaki işlemler sonrası yakınlarına teslim edilen Çapacıoğlu'nun cenazesi, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin kırsal Tütüncüler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi, helallik alındı. Daha sonra evin önündeki geniş alanda, cenaze töreni için hazırlık yapıldı. Tabut, alana getirilen masanın üzerine konuldu. Cenaze törenine, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, Bozdoğan Belediye Başkanı CHP'li Tümer Apaydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Salih Devrim, çevre yerleşimlerden ve Milas'tan gelen arkadaşlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

DEDE İLE ANNENİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Cenaze töreninde ağıt yakan dede ile annenin feryadı yürekleri burktu. Dedesi Mehmet Çapacıoğlu, "Ah oğlum böylemi olacaktı? Bu kadar kişi böyle acı gündemi toplanacaktı? Oysa bizler senin düğününde böyle bir araya gelmek isterdik. Ama olmadı. Böyle acı bir günde bir araya geldik. Ne kadar da çok sevenin varmış" diyerek feryat etti. Annesi Ayşe Çapacıoğlu da oğlunun mürüvvetini göremediğini haykırarak, gözyaşlarını tutamadı. Baba Bilal Çapacıoğlu ise, "O maden ocağı araştırılsın. Başka canlar yok olup gitmesin. Bizim canımız yandı, başkalarının da canları yanmasın" dedi.

Öğle vakti beklenmeden saat 11.30'da kılınan cenaze namazı sonrası omuzlara alınan Servet Çapacıoğlu'nun tabutu, 2 kilometre boyunca taşınarak Tütüncüler Mahallesi'ndeki kabristana getirdi. Servet Çapacıoğlu, gözyaşları içinde toprağa verildi.

KARDEŞİ 10 DAKİKAYLA KURTULMUŞ

Çapacıoğlu ailesinin 3'ü kız 5 çocuğu olduğu, Servet Çapacıoğlu'nun kardeşi 18 yaşındaki Sadri Çapacıoğlu'nun da aynı maden ocağında çalıştığı öğrenildi. Sadri Çapacıoğlu'nun iş makinelerinin yağını kontrol eden ekipte olduğu, alandaki araçların kontrolünü yapıp ayrıldıktan 10 dakika sonra 3 kişinin öldüğü olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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- Tütüncüler Mahallesi'nden görüntü

- Evin önünden görüntü

- İlçe Müftüsü İsa Ada'nın vatandaşlardan helallik almasından görüntü

- Cenaze namazı kılınırken görüntü

- Cenaze tabutu omuzlar üzerinde götürülürken görüntü

- Cenazede kadınlardan görüntü

- Annesinden ve babasından görüntü

- Cenaze töreninden görüntü

- Cenazeye katılanlardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / BOZDOĞAN (Aydın), ()

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Otizmli oğluyla birlikte alevler arasından çıktı

Rize'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu evde yangın çıktı. Yangında evde bulunan Sema Delibalta, otizmli oğlu Lokman Delibalta'yı (9) alarak evden çıkmayı başardı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, evde hasar oluştu.

Saat 11.00 sıralarında, Piriçelebi Mahallesi'ndeki Müze-1 Apartman'ının 2'nci katında, elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Evde bulunan Sema Delibalta, otizmli oğlu Lokman Delibalta'yı da alarak evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında, evde hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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Yangın anı cep telefonu görüntüleri

İtfaiye müdahale etnesi

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-

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CHP Ödemiş İlçe Başkanı'ndan liste istifası

İzmir'de, CHP'nin Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, meclis üyesi aday listesine tepki göstererek görevinden istifa etti. Mehmet Kiremitçi, "İlçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. İlçe yönetimimin yok sayıldığı yerde, şahsımın yok sayıldığı yerde başkanlık koltuğunda oturmanın bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum" dedi.

CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, meclis üyesi aday listelerine tepki göstererek görevinden istifa ettiğini açıkladı. 24 Haziran genel seçimlerinde başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu ifade eden Mehmet Kiremitçi, "Belediye başkan aday adaylığı sürecinde olsun, adayları bir araya getirmekte olsun ılımlı bir çalışma sergiledik. Örgütü dimdik ayakta tuttuk. Ama belediye meclis üyesi aday listeleri hazırlanırken, süreç farklı işledi" dedi. İlçede mutabakata varılarak liste yapıldığını belirten Kiremitçi, "Bizim mutabakata vararak hazırladığımız listenin dışında, Genel Merkez başka kararlar aldı. Örgütten gelen arkadaşlarımızın bu liste içerisinde yer almamasından dolayı, yönetim kurulumun ve şahsımın, onuru ve gururu ile oynandı" diye konuştu.

'BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA OTURMAMIN ANLAMI YOK'

Kendilerinin ne pahasına olursa olsun CHP'yi hiç terk etmediklerini ve terk etmeyeceklerini de vurgulayan Kiremitçi, onur ve gururunun incindiğini kaydetti. Mehmet Kiremitçi, şunları söyledi:

"İlçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğimden istifa ediyorum. İlçe yönetimimin yok sayıldığı yerde, şahsımın yok sayıldığı yerde başkanlık koltuğunda oturmanın bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Bu saatten sonra ne çizgim ne yörüngem değişir. Aynı kimlik altında yaşamaya devam edeceğiz. Yönetim kurulundan birkaç arkadaşımızın daha istifası var. Gençlik kolları ve kadın kolları üyelerinin tamamı da istifa etti, çünkü onların da beklentileri vardı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP'nin Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi'nin açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()



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Halkbank Genel Müdürü Arslan'dan Tunceli'ye ek kredi müjdesi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Tunceli'de ziyaretinde, kentteki esnaf için kullanılan kredi limitine 10 milyon lira ek kredi imkanı sağladıklarını açıkladı.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Tunceli'ye gelen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, iş insanları, esnaf ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen toplantıya katılarak, sorun ve talepleri dinledi.

Genel Müdür Arslan, toplantının ardından Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Vali Sonel, Tunceli'ye ilk kez bir bankanın genel müdürünün geldiğini ziyarette dile getirerek, "Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve heyetini Tunceli'de ağırlıyoruz. Bizim ve yöremizde yapılan çalışmalara hakikaten çok büyük katkıları var. Tunceli'ye yapmış olduğu katkılardan dolayı Arslan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Sonel'in ardından konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, terör sorunun çözülmesi ve güvenli bir ortamın oluşmasından sonra Tunceli'de güzel şeylerin olduğunu söyledi. Arslan, "Gerçekten müthiş gururlandık. Bu yatırımlar, bu hizmetler güvenlik problemlerinin çözülmesiyle ortaya çıktığını görüyoruz. Terör sorunu çözülmüş güvenli bir ortam oluşturulmuş herkes huzur içinde bu da son derece memnuniyet verici. Esnaf ve ticaretle uğraşan yatırımcılarımıza Türkiye Halk Bankası olarak bundan sonra çok daha isteyerek, çok daha güçlü bir şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Bunun da en büyük mimarı sayın valimizdir. Çünkü güvenlik problemi çözüldüğü zaman ticaret, yatırım gelişiyor, kültürel etkinlikler, sanatsal, sosyal etkinlikler artıyor. Kısacası insanı bir araya getiren bütün unsurlar oluştuğu zaman orada refah düzeyi artıyor, orada mutluluk artıyor. Bunda katkısı olan sayın valimize emeklerinden dolayı ve heyetine çok teşekkür ediyoruz. Halkbankası olarak Tunceli halkına olan minnettarlık borcumuzu sayın valimizle birlikte bundan sonra daha da artıracağız. Hem sosyal etkinliklerde destekler olacağız hem de esnaf kredileri olsun, ticari krediler olsun Tunceli'ye ayırdığımız payı buradaki bölge müdürü arkadaşımız, şube müdürü arkadaşımızla birlikte bundan sonra artırarak devam edeceğiz. Halk Bankası ve diğer kamu bankaları Tunceli'nin geleceğine inanıyor. Çünkü burada huzur başlamış, burada barış başlamış. Bunlar oluştuğu sürece bütün insanlar mutlu olacak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

'TUNCELİ ESNAFINA KREDİ LİMİTİNİ 10 MİLYON TL ARTTIRDIK'

Arslan, Tunceli esnafıın kullandırdıkları kredi limitinin 50 milyon TL olduğunu, esnafın daha da rahatlaması ve daha fazla kredi kullanması için 10 milyon TL ek kredi imkanı sağladıklarını ifade ederek, bu yönde gerekli talimatların verildiğini söyledi.

Arslan, şöyle devam etti:

"Esnafımıza yönelik, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla bugüne kadar kullandırdığımız kredi bakiyesi 50 milyon lirayı aştı. Sabah oradaki yöneticilerle toplantı yaptık. Yeni talepler alınmasını ve bu 50 milyonun üzerine en az 10 milyon daha esnafımıza yönelik bir yedek limit vereceğiz. Bunun görüşmesini yaptık. Bununla ilgili talimatları buradaki bölge müdürümüze verdik. İnşallah o çalışmamalar da başladıktan sonra buradaki yatırımcımız, sanayicimiz, ticaret erbabımız Halkbankası desteklerinden çok daha yoğun faydalanacak. Ben bunun bizzat kendim takipçisi olacağım.Bu konuda problem yok. Yeter ki Tuncelili sanayicimiz, ticaret erbabımız düzgün yatırımlarını bize getirsinler yanında ismine yakışır bir şekilde Halkbankası'nı bulacaklardır. Bunun da müjdesini veriyoruz."

Arslan, valilik ziyaretinden ardından Tunceli'de bulunan sanatçı Yavuz Bingöl ile birlikte Munzur Üniversitesi'ne geçerek burada üniversite öğrencileri ile birlikte öğlen yemeği yedi. Vali Sonel ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Millet Bahçesi'ni gezdikten sonra Arslan, kentte ayrılarak İstanbul'a döndü.

Görüntü dökümü:

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- Arslan'ın valilikte karşılanışı ve Şeref Defteri imzalaması

- Vali Sonel'in açıklamaları

- Arslan'ın açıklamaları

- Üniversite öğrencileri ile öğlen yemeği

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 378 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,()

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Motosiklet kazasında ölen Mert'in ismi müzik sınıfında yaşayacak

Zonguldak'ta, 5 yıl önce meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mert Çebi'nin (23) ismi, ailesinin Yayla Ortaokulu'nda yaptırdığı müzik sınıfında yaşatılacak.

Kozlu İlçesi Fatih Sitesi Mahallesi'nde, 21 Şubat 2014'de meydana gelen kazada, Bülent Ecevit Üniversitesi Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Mert Çebi, motosikletiyle karşıdan gelen işçi servisinin altına girdi. Mert Çebi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Baba Mehmet ile anne Özlem Çebi, oğullarının adını yaşatabilmek için Yayla Orta Okulu'na piyano, gitar, bağlama, elektronik davul gibi müzik aletlerinin bulunduğu müzik sınıfı kazandırdı. Zonguldak Belediyesi'nin de destek verdiği müzik sınıfına, 'Mert Çebi Müzik Sınıfı' adı verildi. Sınıfın açılış törenine, Çebi ailesinin yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, sınıftaki enstrümanlarla müzik dinletisi gerçekleştirdiği sırada baba Mehmet ve anne Özlem Çebi, duygu dolu anlar yaşadı. Okul müdürü Erol Kaba, müzik sınıfının öğrencilerin eğitimindeki başarılarının yanı sıra kendilerini müzikle ifade etme yeteneği bularak, kişiliklerinin ve karakterlerinin gelişiminde katkı sağlayacağını söyledi.

Mehmet Çebi, oğlunun piyano çalmasını çok sevdiğini ve bu yüzden de piyano öğrendiğini söyledi. Oğlunun 8 yaşından beri müzikle iç içe olduğunu anlatan maden mühendisi Mehmet Çebi, "İyi bir öğrenci, iyi bir müzisyendi. Elim bir kaza sonucu kaybettik. Evde piyanosu vardı. Onun hatırasına ben de piyano öğreneyim dedim. Oğlumun peşinden gideyim dedim. Her çocuk babasının peşinden gider, bende tersi oldu. Oğlumun peşinden gittim. Müziği anladım. Okulda da böyle bir sınıfın ihtiyaç olduğu söylendi. Biz de eşimle birlikte müziğe ve eğitime destek olmak için böyle bir projeye destek verdik. Güzel bir eser ortaya çıktı. Oğlumuzun adının böyle bir sınıfa verilmesi bizi çok mutlu etti" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Müzik sınıfının açılışından detaylar

-Öğrencilerin müzik resitalinden detaylar

-Anne özlem Çebi ve Baba Mehmet Çebi'nin göz yaşları

-Baba Mehmet Çebi ile röportaj

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

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Rottweiler cinsi köpeğin süs köpeğine saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

Rottweiler cinsi köpeğin süs köpeğine saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Küçükpark’ta bir işletme sahibi olan Şevket Özlahlan’ın işletmenin önünde duran Pekinez cinsi köpeğinin sokaktan geçen bir kadının Rottweiler cinsi köpeği tarafından saldırıya uğradığı anın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı, sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Küçükpark’ta bir işletmenin sahibi olan Şevket Özlahlan’ın Pekinez cinsi köpeği, işletme önünden geçen bir kadının Rottweiler cinsi köpeği tarafından saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren köpeğin sahibi, küçük köpeğin yaralanması üzerine herhangi bir yardımda bulunmadı. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırı anı, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Saldırı sonrasında sahibi Şevket Özlahlan, köpeği Şila’ya veterinerde 6 dikiş atıldığını ve durumunun iyi olduğunu fakat diğer köpeğin sahibine dava açacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Köpeğin saldırı anından güvenlik kamerası görüntüsü

-Saldırıya uğrayan köpeğin tedavi edildikten sonraki hali

Haber-KameraMelis KARAKUZULU /İZMİR,()