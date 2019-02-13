DHA YURT BÜLTENİ -16

AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: FIRAT'IN DOĞUSU DA BİZİM BATISI DA

GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan sanat merkezinin açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Fırat'ın doğusu Fırat'ın batısı diye konuşuyoruz. Şunu çok açık söyleyeyim; Fırat'ın doğusu da bizim Fırat'ın batısı da bizim" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Güvenevler Mahallesi'nde yaptırılan Halil Karaduman Sanat Merkezi'nin açılışına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Törende konuşan Numan Kurtulmuş, terör örgütlerine fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bir asır önce atalarımız düşmanlara karşı destanlar yazmışlardı. Özellikle son yıllarda Orta Doğu'da yaşadığımız gerilimler, çatışmalar tam da planının yeniden raflardan indirilip uygulamaya konulmasıdır. Bir asır önceki planda ordularıyla işgal vardı. Sınırları suni şekilde kesmek vardı. Şimdi plan değiştirdiler, daha sinsi oyunlarla bu coğrafyayı bölmeye kalktılar. Bir asır evvel sınırları bölüp gönüllerini bölemedikleri halkın içerisine etnik ayrılıklar, fitne, mezhep farklılıkları ile ayrılık tohumları ekmeye başladılar. Yetmedi, sınırlarını böldükleri insanları birtakım terör örgütleri marifetiyle vekâlet savaşları üzerinden hizaya sokmaya, bölmeye, parçalamaya ve yutmaya çalıştıklarını bir kere daha gösterdiler. Bugün başka senaryolarla Türkiye'nin ve bölgenin yolunu kesmeye çalışıyorlar. Fırat'ın doğusu Fırat'ın batısı diye konuşuyoruz. Şunu çok açık söyleyeyim; Fırat'ın doğusu da bizim Fırat'ın batısı da bizim. Fırat'ın doğusundaki Kürt de, batısındaki Kürt de, Arap da Türkmen de hepsi bizim kardeşlerimiz. Hepsi bizim coğrafyamızın insanları, aramızda ayrılık yok. Dün işgal ordularını nasıl aramıza koymaya çalıştılarsa, bugün aramıza koymaya çalıştıkları terör örgütlerini şöyle bir kenara attıkları zaman bu bölge halkı Allah'ın izni ile bir ve beraber olduğunu daha iyi anlayarak daha ileriye gidecektir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise törende yaptığı konuşmada, kentte altyapı belediyeciliğinin bittiğini belirterek, "Bu şehirde altyapı belediyeciliği bitmiştir. Bu şehirde sosyal belediyecilik vardır. Yetim, yaşlı, çocuk, muhtaç herkes devletin şefkat yüzünü görmüştür. Kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir. Geçmişteki büyük sanatçıları artık tekrar yetiştirme zamanımız. O da fırsatlar ve bu imkanları sağlayarak oluyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a hediye takdim etti. Daha sonra sanat merkezinin açılışı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açılışa katılanlar

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Numan Kurtulmuş'un konuşması

- Fatma Şahin'in konuşması

- Açılışın yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Bitlis'te toprağa gömülü 200 kilo EYP ele geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü 200 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcı, uzman ekiplerce imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri; PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek için Tatvan kırsalında 'Şehit Onbaşı Hamdi Aslan-11 Operasyonu' düzenledi. Operasyon kapsamında arama- tarama faaliyeti yürüten jandarma ve polis ekipleri, teröristlere ait, toprağa gömülü 200 kilo EYP ele geçirdi. Patlayıcı, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

JANDARMA KAMERASI

-Toprağa gömülü EYP

-Eyp'den görüntü

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

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Elektrik kontağı 2 katlı evi kül etti

KAYNARCA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 2 katlı ev yandı. Evden geriye enkaz yığını kaldı.

Öğle saatlerinde, Kaynarca Ömerağa Mahallesi'nde Zeki Çevirgen'e ait 2 katlı evde yangın çıktı. Dumanları gören komşuları itfaiyeye haber verdi. Kaynarca ve Ferizli'den gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan ev itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evden geriye enkaz yığını kaldı. Çevirgen ailesinin dışarıda bulunduğu sırada çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cep telefonu görüntüleri-

Alev alev yanan evden görüntü

İtfaiyenin söndürme çalışmaları

HABER: Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), ()

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Fuhuştan gözaltına alınan 11 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

YALOVA İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptığı istihbari çalışmalar sonucu fuhuş ve fuhşa aracılık ve yer temin edenlere yönelik operasyon yaptı. Fuhuşa aracılk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, fuhuş yaptıkları belirlenen 11 yabancı uyruklu kadın sınırdışı edildi.

Altınova ve Çiftlikköy İlçeleri’ndeki 3 gazino ve disko ile 2 otele jandarma tarafından yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 8 şüpheli ile birlikte fuhuş yaptıkları tespit edilen 11 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 26 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli ve 11 yabancı uyruklu kadın yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 11 yabancı uyruklu kadın ise sınırdışı edildi.

Görüntü Bilgisi:

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-Gözaltındaki şahısların görüntüsü

Haber/ Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,

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Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu (2)

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, peribacaları yanında yapılan otel inşaatının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durdurulması ardından açıklama yaptı. Başkan Cingil, "Şu anda sosyal medyada haber olarak çıkan ve olumsuz görüntü ve hareket sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda inşaatımız geçici olarak durdurulmuştur. İmar planı içinde olan bir yerde proje plan notlarına göre hazırlanıp, çizilip ve yasal çerçevede ruhsatlaması yapılmıştır. Sadece bu olumsuz haberlerden dolayı bakanlığımız tekrar kontrol ve denetim yapmak için inşaatımızı durdurmuştur. İncelemeden sonra konuyla ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

NEVŞEHİR ()

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Dilendikleri paraları balık ve ekmek içine gizlediler

BATMAN'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik düzenlediği denetimde, Suriye uyruklu bazı kişilerin, topladıkları paraları ekmek ve balık içerisine gizlemesi şaşırttı.

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, dilenerek haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu bazı kişilerin, vatandaşlardan topladığı paraları ekmek ve balık içerisine gizlediğini belirledi. Ekiplerin de şaşkınlıklarını gizleyemediği denetimde 150 TL ele geçirilirken, dilencilik yapanlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Zabıtaların dilencileri bir arada toplaması

- Balık içinde çıkan bozuk paralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Arif ARSLAN-Kamera: BATMAN,()

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