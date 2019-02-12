DHA YURT BÜLTENİ -16

Şehit Astsubay Yakup Avşar, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Üstçavuş Astsubay Yakup Avşar (28), memleketi Niğde'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehidin cenazesi, ilk olarak merkeze bağlı Faik Şahenk Bulvarı'ndaki baba evine getirilerek helallik istendi. Helallik sırasında baba Zekeriya ve anne Fati Avşar gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra şehit Teknisyen Üstçavuş Astsubay Yakup Avşar için Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ve binlerce vatandaş katıldı.

Dört kardeşin en küçüğü olan Şehit Yakup Avşar’ın eşi Mürşide Avşar’ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Törende babası Zekeriya Avşar tekerlekli sandalye ile oğlunun tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Yakup Avşar, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin cenaze aracı ile camiye gelmesi

- Şehidin naaşının askerler tarafından taşınması

- Eşinin ve yakınlarını tabuta sarılarak ağlaması

- Şehidin annesi

- Şehidin eşi

- Şehidin annesinin tabutun başındaki fotoğrafa sarılarak öpmesi

- Şehidin babasının tekerli sandelyede ile tabutun başında gözyaşı dökmesi

- Cenaze namazı kılınması

- Cenazenin askerlerin omuzunda taşınması

SÜRE:03'6" BOYUT: 199 MB

Haber-Kamera: Ali Kadı/NİĞDE,()

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Fırtına uyarısı Gökçeada seferlerini iptal ettirdi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde yarın beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında gün içindeki tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden saatte 50-75 kilometre, akşam saatlerinde ise saatte 90 kilometre kuvvetinde eseceği uyarısını yaptı. Çanakkale’de ise, bu sabah aralıklarla etkili olan sağanak ve lodos, öğle saatlerinden itibaren yerini yazdan kalma bir havaya bıraktı. Ancak yarın için yapılan fırtına uyarısı nedeniyle feribot iptalleri gelmeye başladı.

Gestaş firması yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarınki tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacak.

Meteoroloji yetkilileri ise, fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Feribot iskelesinden genel ve detay görüntü.

-Yat limanı ve iskele ile vatandaşlardan görüntü.

-Boğazdaki balıkçı teknelerinden görüntü.

-Boğazda sefer yapan feribotlardan görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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Babasına kızıp, ağabeyinin kamyonetini ateşe verdi

Diyarbakır'da para isteyip olumsuz yanıt aldığı babası Mehmet A.'ya kızan Veysi A., ağabeyinin kamyonetine benzin döküp, ateşe verdi. Kamyonetteki küçük çaplı yangın söndürülürken, Veysi A. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Divlekent Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Veysi A. para istediği babası Mehmet A.'dan olumsuz yanıt alınca öfkelenip ismi öğrenilemeyen ağabeyinin Dünya Kavşağı’nda park halindeki 34 ZNF 43 plakalı kamyonetine benzin döküp ateşe verdi. Kamyonetteki plastik kasaların tutuşmasıyla meydana gelen küçük çaplı yangın ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasıyla olay yeri inceleme ekipleri kamyonette inceleme yapıp, Veysi A.'yı gözaltına aldı.

Görüntü dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Mehmet A.'nın aracı incelemesi

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Yanan malzemeler

- Polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 166 MB

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

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Mardin'de silahlı kavga: 3 yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 2 ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Ravza Caddesi üzerinde karşı karşıya gelen 2 aileden yaklaşık 25 kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine önce taş attı, ardından silahlarla da ateşlendi. Kavgayı, olay yerine sevk edilen polis ekipleri güçlükle ayırdı. Kavgada silahla vurulan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan taraflardan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga anı ise çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde birbirlerine taş atan kalabalık görülürken, dakikalarca silah sesi duyuluyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kavgadan görüntü

- Tarafların birbirine taş atması

- Silah sesleri

- Polislerin müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 20 MB

Haber-Kamera: MARDİN ()

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Bıçaklı saldırgan gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesindeki bir süpermarketin içinde, hurdacılık yapan Resul Yazar'ı (21) bıçakla yaralayan ve 1500 TL parasını gasp eden C.A., yakalandı.

Olay, geçen 4 Şubat'ta, Buca'daki bir süpermarkette meydana geldi. İşsiz olduğu bildirilen C.A., Ensar Camisi'nin tuvaletinde, hurdacılık yapan Resul Yazar'la karşılaştı. Yaklaşık 4 ay önce çalışmak için İzmir'e gelen Yazar, kendisine bıçak gösterip, para isteyen C.A.'yla tartışıp buradan uzaklaştı. C.A., yakındaki bir süpermarkete giren Resul Yazar'a, burada bıçakla saldırdı ve cüzdanındaki 1500 TL'sini alıp, koşarak uzaklaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yazar, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Resul Yazar'ı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yazar'ın sol böbreğinin alındığı, sırtında ve yüzünde derin yaralar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen olaydan sonra eşkalini belirledikleri, 'Deli Mehmet' lakaplı C.A.'yı, dün akşam saatlerinde yakaladı. Gözaltına alınıp, Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen C.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Zanlının fotoğrafı

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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'Evden 10 bin lira ve kredi kartları çalındı' iddiası

Adıyaman'da, kapısını levye ile açtıkları eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, 10 bin lira ile kredi kartlarını çalarak, kaçtığı öne sürüldü. Polis, evden hırsızlık iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay, öğleden sonra, Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iddiaya göre, levye ile kapısını açtıkları Abuzer Yılmaz'a ait eve boşken girdi. Darmadağın edilen evden 10 bin lira ve kredi kartları çalındı. Olayın ardından evine geldiğini belirten Yılmaz, kapının açık olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-)

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Edirne'de 194 kaçak yakalandı

Edirne’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 194 kaçak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosna ve Büyükismailce köyleri ile İpsala, Enez, Lalapaşa, Meriç, Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Cezayir, Myanmar, Fas, Yemen, Filistin, Bangladeş, Lübnan, Irak, Afganistan, Pakistan uyruklu 194 kaçak yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-

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CHP Turgutlu ilçe yönetimi görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Turgutlu İlçe Başkanı Yakup Çilel ve yönetimi görevden alındı. CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı'na CHP Genel Merkezi tarafından Orhan Eratıcı atandı.

CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı için 10 Aralık 2017'de yapılan seçimini kazanarak başkanlığa seçilen Yakup Çilel ve yönetimi, CHP Genel Merkezi'nce görevden alındı. Kararın ise CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından tebliğ edildiği belirtildi. Çilel'in yerine, ilçe başkanlığına CHP Genel Merkezi tarafından Orhan Eratıcı atandı. Eratıcı'nın yönetim kurulu listesini hazırladığı ve CHP Genel Merkezi'ne sunduğu öğrenildi. Belediye başkan adaylarını belirlemek için yapılan eğilim yoklamasında Yakup Çilel'in desteklediği Hüseyin Tekin kaybetmiş, Çetin Akın kazanmıştı. CHP kentten eğilim yoklamasının kazananı Çetin Akın'ı belediye başkanlığına aday göstermişti. Görevden alınan Çilel, "Ben neden görevden alındığımı bilmiyorum" dedi. CHP Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın ise "Çilel ile uyum içerisinde çalışamıyorduk" dedi.

Haber: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()-

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Çerçioğlu'nun da sanık olduğu 'ihaleye fesat' davasına devam edildi

Aydın'da, aralarında FETÖ/PDY'nin sözde 'belediyeler imamı' olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 sanık hakkında, 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile salona bağlanan tutuklu sanık Karaarslan, duruşma olduğunu dün akşam öğrendiğini belirterek, "Sabah mahkemeye ulaştırılması için savunmamı yaptım. Ancak size ulaşmamış olabilir. Bu nedenle savunmamı bir sonraki duruşmada yapmak istiyorum" dedi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nde danışmanlık adı altında usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla dava açıldı. FETÖ/PDY firarisi ve geçen 18 Ocak'ta yurt dışına kaçmak isterken Ankara'da yakalanıp, tutuklanan Erkan Karaarslan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 17 sanık hakkında, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.

FETÖ/PDY'nin sözde 'belediyeler imamı' olduğu iddia edilen ve yargılandığı Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 30 Eylül 2017 tarihinde adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildikten sonra ortadan kaybolan ve daha sonra Ankara'da yakalanan Erkan Karaarslan'ın 1 numaralı sanık olduğu davanın duruşmasına, sanık belediye yetkilileri ile avukatları katıldı. Hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmada yer almadı. 9 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Karaarslan ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Sanık Erkan Karaarslan, duruşmanın olduğunu dün akşam öğrendiğini belirterek, "Sabah mahkemeye ulaştırılması için savunmamı yaptım. Ancak size ulaşmamış olabilir. Bu nedenle savunmamı bir sonraki duruşmada yapmak istiyorum" dedi. Karaarslan, yakalanmadan önce aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu da belirtti.

'HİZMET ALMADAN ÖDEME KAVGASI OLUYORDU'

Daha sonra tanık Damla İnci dinlendi. İnci, "Ben sekretarya olarak çalışıyordum. Erkan Karaarslan'ı şahsen tanımıyorum. Basından ismini duydum. Karaarslan'dan eğitim ve danışmanlık hizmeti alıyorduk. Hizmet alınmadan ödeme yapılması nedeniyle sık sık ASKİ'de imza atılırken tartışmalar oluyordu. Hatta bu nedenle 3 kişinin yerleri değiştirildi. Bize yapılacak ihaleler konusunda çok fazla bilgi vermezlerdi" dedi.

BERAAT TALEBİ

Başkan Özlem Çerçioğlu'nun avukatlarından Seren Öztürk Yaşar ise "Danıştay 1'inci Daire Başkanlığı, Özlem Çerçioğlu'nun ASKİ Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu davada soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Bu anlamda Özlem Çerçioğlu ve ASKİ Yönetim Kurulu üyelerinin de bu davadan beraatini istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Erkan Karaarslan'ın bir sonraki duruşmada savunmasını yapması ve dosyadaki eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, ()-

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9 yaşındaki kız çocuğuna bakkalda cinsel istismarda bulundu (2)

TUTUKLANDI

Kız çocuğuna bakkalda cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan evli ve 4 çocuk babası Fahrettin Ü., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

ISPARTA,()