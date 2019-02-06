DHA YURT BÜLTENİ-16

1)KARADENİZ'DE BALIKÇI TEKNESİ BATTI: 1 ÖLÜ, 1 KAYIP

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, 1 kişi ise karton köpüğe tutunup yüzerek kurtuldu.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Taşburun Köyü yakınlarında meydana geldi. Balıkçılar Şeref Kara, kardeşi Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu, Özlüce Balıkçı Barınağı'ndan tekne ile balık avlamak için açıldı. Tekne, Taşburun Köyü açıklarında dalgaların etkisiyle battı. Teknede bulunan Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu kaybolurken, Şeref Kara, denizde bulduğu karton köpük parçasına tutunup, kıyıya kadar yüzdü. Yaklaşık 400 metre yüzerek kıyıya çıkan Şeref Kara, cep teleonuyla polisi arayarak yardım istedi. Şeref Kara, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik, AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri, kaybolan iki balıkçı için arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda Murat Azaklıoğlu'nun cesedi bulundu. Azaklıoğlu'nun cesedi ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Hayati Kara'yı arama çalışmaları sürerken, Sinop'tan da dalgıç ekibi talep edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Denizden görüntü

-Arama çalışmalarından görüntü

-Cesedin çıkarılışı

-Kaymakamın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), ()-

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2)ŞANLIURFALI LEYLA AYAĞA KALKMAK İÇİN YARDIM BEKLİYOR

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde doğuştan tek bacağı kısa olan ilkokul öğrencisi Leyla Öztürk'ün (10) sağlına kavuşabilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Baba Mehmet Öztürk, maddi durumunun iyi olmadığını belirterek kızının ameliyatı için yetkililerden yardım istedi. İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuklu Mehmet ve Nevriye Öztürk'ün 4'üncü çocuğu olan Leyla, bir bacağı kısa olarak dünyaya geldi. Gelişim halinde olduğu için sırtında kamburlaşma oluşmaya başlayan 4'üncü sınıf öğrencisi Leyla, okula akülü tekerlekli sandalye ile gidip geliyor. Leyla Öztürk'ü muayene eden doktorlar, ameliyat olması halinde sağlığına kavuşabileceğini söylüyor.

Öztürk’ün işsiz olan babası Mehmet Öztürk ise kızının ameliyat masrafının 60 bin lirayı bulduğunu ve bunu karşılayacak gücünün olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Baba Öztürk, "4- 5 aydır işsizim ameliyat için benim gücüm de yok, param da yok. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Yardım edilirse memnun kalırım. Maddi durumum iyi olmadığı için bir yere götüremiyorum. Fakir bir insanız, 8 kişiye ben bakıyorum. Evde çalışan kimse yok. Bir tek ben çalışıyordum 4- 5 aydır iş olmadığından dolayı çalışamıyorum. Ev ve çocuklarımın ihtiyaçlarını gidermekte güçlük çekiyorum. Büyüklerime, kaymakamıma, belediye başkanıma rica ediyorum yardım olarak ellerini uzatmalarını istiyorum. Ameliyat için yatma ücreti hariç 60 bin lira istediler. Hastanede günlük yatma ücreti ise 450 lira, kızım hastanede 1 ayda mı iyileşir 3 ayda mı iyileşir 4 ayda mı iyileşir belirsiz. Ameliyatın yapılacağı yer İstanbul'da. Para da olmayınca İstanbul gibi bir yerde 1- 2 bin lira ile gidemez" dedi.

'TOPUKLU AYAKKABI GİYMEK İSTİYORUM'

Sağlığına kavuşarak arkadaşları gibi topuklu ayakkabı giyip yürümek istediğini söyleyen Leyla Öztürk ise, "Tekerlekli sandalyeden kurtulmak istiyorum. Ameliyat olmak için yardım istiyorum. Arkadaşlarım gibi koşmak eğlenmek oyun oynamak istiyorum. Evde ihtiyaçlarımı yapamıyorum. Eğer ameliyat olursam, bunların hepsini yapacağım. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Ameliyat olmak istiyorum kardeşlerim gibi düz olmak istiyorum. Arkadaşlarım gibi topuklu ayakkabı giymek istiyorum" diye konuştu.

'ARKADAŞLARI OYNARKEN, BİZ LEYLA İLE İÇERİDE AĞLIYORUZ'

Anne Nevriye Öztürk ise "Leyla ihtiyaçlarını gideremiyor. Arkadaşları dışarıda oynarken, ben ile Leyla evde ağlıyoruz. Büyüklerimizden yardım istiyorum kızımı ameliyat yapmak için. Leyla'nın ihtiyaçlarını ben de gideremez duruma geldim, hastayım, kızıma sağlıklı bakamıyorum. Kızım Leyla'nın bir an önce ameliyat yapılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Leyla'dan detay görüntüler

- Evin bahçesinden detay görüntü

- Evin içinden genel detay görüntüler

- Leyla Öztürk ile röportaj

- Baba Mehmet Öztürk ile röportaj

- Anne Nevriye Öztürk ile röportaj

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.01 GB

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3)MARMARİS'TE 'ÖNCELİK YAYANIN' HATIRLATMASI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlattığı proje Muğla'nın Marmaris ilçesinde de uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlattığı proje kapsamında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, 80 personel ve 5 trafik ekibiyle şehir merkezi ile çevre yollarda gün boyunca çalışma yaptı. Okul önlerindeki cadde ve meydanlarda yapılan çalışmaya katılan öğrenciler ise hazırladıkları döviz ve pankartlarla destek verdi. Trafik polisleri ve trafik polisi yeleği giyen öğrenciler, sürücülere broşürler dağıttı, ilk geçiş hakkının yayalarda olduğunu, yayalara geçiş hakkının verilmemesinin 488 TL para cezası bulunduğu hatırlatıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "İçişleri Bakanlığımızın başlattığı kampanya farklı günlerde ilköğretim çağındaki çocuklarımızın katılımıyla devam edecek. Bu proje kapsamında trafik ekiplerimiz okullarda bilgilendirmelerde bulunacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Trafik polisi yeleği giyen öğrencilerin sürücüleri durdurup el ilanlarını dağıtması ve bilgilendirmesi görüntü

(1 dakika 39 saniye, 37,9 MB görüntü)

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()



