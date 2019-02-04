DHA YURT BÜLTENİ -16

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen kamyonun neden olduğu kazada ağır yaralanan Tunç Saydam(10), 7 gün süren yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi.

27 Ocak'ta Gülüç beldesi kavşağında meydana gelen kazada, Mehmet Ali Ö.(61) yönetimindeki 67 TL 761 plakalı kamyon, akaryakıt istasyonundan çıkan Cemal Saydam'ın (55) kullandığı 67 TN 815 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ayşe Saydam (53) ve torunları Tunç Saydam (10) yaralandı. Ağır yaralanan Tuç Saydam, önceki gün tedavi gördüğü hastaneden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Tunç Saydam, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mehemt Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Tunç Saydam, memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesine getirildi. Tunç Saydam için evinin önünde helallik alındı, dua edildi. Tunç Saydam'ın annesi Sevgi ve babası Sedat Saydam, güçlükle ayakta durdu. Tunç Saydam, Alaplı ilçesine bağlaı Gümeli beldesinde kılınan cenaze namazı sonrası toğrağa verildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Aracı kullanan Cemal Saydam, kaza sonrası yaptığı açıklamada kendilerine çarpan sürücünün kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etmişti. isyan etti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışıkta geçen kamyonetin akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile çarptığı ve aracın çarpma esnasında döndüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü

-Kaza anı güvenlik kamerası

-Yaralıların ambulansa alınması

-Cemal Saydam’ın konuşması

-Kazaya karışan kamyon ve otomobil

-Tunç Saydam’ın Ankara’ya sevk edilmesi

-Ankara’dan gelen cenaze aracı

-Yakınlarının ağıt yakması

-Cenazenin alınması

-Yakınlarının ağlaması

-Anne Sevgi Saydam’ın sinir krizi geçirmesi

-Tunç Saydam’ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Yanan evdeki Suriyeli aileyi komşuları kurtardı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 2'nci katta çıkan yangını fark eden komşular, evdeki Suriye uyruklu 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtardı. Çocuklar, korku yaşarken, alevler, itfaiye görevlilerince söndürüldü.

Akyazı'ya bağlı Konuralp Mahallesi'nde bulunan 2004 Sokak'taki 2 katlı evin 2'nci katında, sobadan sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Alt katta yaşayanlar, dumanları fark ederek, evde yaşayan Suriyeli ailenin yardımına koştu. Evde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Bu sırada evden çıkarılan çocuklar, gözyaşı döktü. Sağlık görevlileri, çocukları sağlık kontrolünden geçirirken, yangında evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiyenen söndürme çalışmaları

Çocuklardan görüntü

Çevrede toplananlar

Ambulans ekipleri

HABER-KAMERA: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), ()

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TIR, bariyerlerin üzerine devrildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza öğleden sonra, TEM Otoyolu Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FU 8215 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan TIR'ın görüntüsü

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA:Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),()

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Buse'yi arama çalışmalarında 12'nci gün

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, 12'nci günde tekrar başlandı.

Kemer'de, 24 Ocak günü oluşan hortumun, annesinin kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, 12'nci günde, Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı. Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleriyle İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama- kurtarma timleri katıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri karadan arama yaparken, diğer ekipler ikiye ayrılarak Ağva Deresi ve denizde arama yapmaya başladı.

Jandarma ekipleri kıyıda balık avlayan amatör balıkçıları da arama çalışmalarını etkilediği gerekçesiyle uzaklaştırdı. Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazlarıyla tarama yapılan çalışmaları Buse'nin babası Ahmet Acar da takip ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dalgıçların suya dalması

- AFAD bent kapaklarını açması

- Baba Ahmet Acar’dan görüntü

- AFAD’dan detay görüntü

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/KEMER (Antalya), ()

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