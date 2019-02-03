DHA YURT BÜLTENİ-16

1)HDP'Lİ TEMELLİ: SEÇİMDE ÇOK BÜYÜK BAŞARI ELDE EDECEĞİZ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İnanıyorum ki hep birlikte 31 Mart'ta sandıklara giderek, irademizi sandıklara yansıtarak, seçimde de çok büyük bir başarıyı elde edeceğiz. Bu halk, bu başarıyı da gerçekleştirecektir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, partisince düzenlenen geleneksel etkinlik buluşmasına katıldı. Burada partililere seslenen Temelli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde büyük başarı elde edeceklerini kaydetti. HDP'li Temelli, "Bu karanlığı, bu mücadele ile hep birlikte yırtacağız. Bu halk bu cendereyi kıracaktır ve inanıyorum ki hep birlikte 31 Mart'ta sandıklara giderek, irademizi sandıklara yansıtarak, seçimde de çok büyük bir başarıyı elde edeceğiz. Bu halk, bu başarıyı da gerçekleştirecektir. Gelin, bütün her şey bir tarafa, en önemli haklardan biri olan bugün cezaevindeki arkadaşlarımızın haklarını gasbetmeye son verin" diye konuştu. Konuşmasının ardından partililerle sohbet eden HDP Eş Genel Başkanı Temelli, daha sonra Çorlu'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Partililerden detaylar

-Salondan detaylar

-Sezai Temelli'nin konuşması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

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2)BURSA'DA NİŞANLILARA DAYAKTA GÖZALTINA ALINAN 2 POLİS SERBEST

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, Burcu A. (24) ve nişanlısı Berat G.’nin (26) darbedilmesi olayıyla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla gözaltına alınan polis memurları M.B. ve V.C. serbest kaldı.

Olay, 20 Ocak günü Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Erkek arkadaşı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A.'ya 6 kişilik bir grup laf atınca tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi, Berati G. ile Burcu A. çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafeteryadan çıkan çift, kendilerini bekleyen 6 kişinin saldırısına uğradı. Grup, Berati G.'yi tekme tokat döverken, Burcu A. ise erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapanan Burcu A. da vücüduna tekme darbeleri aldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan Berat G. ve Burcu A. çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, alınan ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTI

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansımasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yakalanması için talimat verdi. Polisler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Orhangazi Adliyesi’nde önce cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, dün akşam saatlerinde Nöbetçi Sulh ceza Hakimliği’ne sevk edildiler. Hakime ifade veren Ertan Semiz (38) , Semih Semiz (43) , Burhan Semiz (20) , Burak İnce (28) ve Hakan Garaçoğlu (35) 'yaralama' suçundan tutuklanırken, Orhan S. (61), adli kontrol ile serbest kaldı.

GÖZALTINA ALINAN POLİSLER SERBEST

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Burcu A. ve nişanlısı Berat G.’nin tekme-tokat dövülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla polis memurları M.B. ve V.C. dün akşam gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan polisler adliyeye sevk edildi. Polis memuru V.C. ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılırken, M.B. ise mahkemeye sevk edildi. M.B. mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ORHANGAZİ (Bursa),()-

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3)KINIK: BÜYÜK BİR EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ

KIZILAY Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, büyük bir eğitim seferberliği başlattıklarını belirterek, "Güçlü Kızılay, güçlü toplum sloganıyla 2030 yılına kadar ülkemizde yoksul insanın kalmamasını hedefliyoruz. Ana okuldan lise sona kadar devam edecek büyük bir eğitim seferberliği başlatıyoruz. 18 milyon öğrenciyi güvenli yaşam kültürü çerçevesinde eğiteceğizö dedi.

Türk Kızılay Rize Şubesi’nin olağan genel kurulu, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın da katılımıyla gerçekleşti. Bahattin Karali’nin yeniden şube başkanlığına seçildiği genel kurulda, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, konuşma yaptı. Genel başkan Kınık, geçen yıl 23 milyon insana yardım ulaştırdıklarını hatırlatarak, "Kızılay olarak geçen sene 23 milyon insana yardım ulaştırmışız. 50’ye yakın ülkede yardım yapmışsız. Başta kendi ülkemizin ihtiyaç sahipleri olmak üzere mazlumun gözleri hep bu bayrağı aramış. Bugün Türkiye dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. En zengin ülkesi olmasa da en cömert ülkedir. En fazla muhacire, mülteciye, evini barkını ölümü korkusuyla terk etmiş insanlara kapılarını açmış bir ülkedir. Türk Kızılay çatısı altında devletimizin insancıl politikalarına destek vermek için çalışıyoruz, çabalıyoruzö dedi.

'TÜM GAYRETİ SARF EDİYORUZ'

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yeni dönemde Kızılay’ın hedeflerini ve projelerini de açıkladı. Kınık, "Güçlü Kızılay, güçlü toplum sloganı ile çalışacağız. Milletimizin her bir ferdini olağanüstü durumlarda yıkılmadan ayakta kalabilecek şekilde hazırlayacağız. Elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. 2030 yılına kadar hedefimiz ülkemizde yoksul insanın kalmaması. Önce canımızı güçlendireceğiz ki cananımıza yardım edelim. Afetin zararlarından korunmak için toplumu bilinçlendirmemiz gerekiyor. Ana okuldan lise sona kadar devam edecek büyük bir eğitim seferberliği başlatıyoruz. 18 milyon öğrenciyi güvenli yaşam kültürü çerçevesinde eğiteceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Genel Kurul

Genel Başkan Kınık konuşma

(Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ/RİZE()