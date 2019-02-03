DHA YURT BÜLTENİ -16

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI KAPTANI ÇAKMAK'IN SOBADAN ZEHİRLENEN ANNESİ ÖLDÜ, BABASI YOĞUN BAKIMDA



AMPUTE Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın Tokat'ta yaşayan anne ve babası, köydeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne Sultan Çakmak yaşamını yitirirken, babası Ömer Çakmak ise tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Zile ilçesine bağlı Narkışla köyünde yaşandı. Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan (61) ve babası Ömer Çakmak'tan (84) bir süre haber alınamadı. Köydeki komşuları Ömer Keskin, yaşadıkları iki katlı evin kapısının açılmaması üzerine cep telefonuyla çifte ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine evin mutfağının penceresinden içeriye girdi. Keskin, yaşlı çifti yerde hareketsiz halde buldu. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Çakmak çiftini Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Sultan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan Ömer Çakmak'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Evde yapılan ilk incelemede çiftin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldı.

HABERİ ALINCA KÖYE GELDİ

Anne ve babasının sobadan sızan gazdan zehirlendiğini öğrenen Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, Ankara'dan karayolu ile memleketine geldi. İlk önce köyüne uğrayan Osman Çakmak ardından babası Ömer Çakmak'ın tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesi'ne giderek sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Üzgün olduğu gözlenen Çakmak açıklama yapmadı.

Çiftin evine pencereden girerek sağlık ve jandarma ekiplerine haber veren komşuları Ömer Keskin, "Mutfağın penceresini tornavida ile açarak içeriye girdim. Salonda Sultan ve Ömer çiftini yerde gördüm. Hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köyden görüntüler

-Çiftin yaşadığı evin görüntüsü

-Eve giren komşularının konuşması

-Osman Çakmak'ın köye gelişi

-Hastane ziyareti

-Sobadan zehirlenen çiftin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ZİLE (Tokat),()

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AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI KAPTANI ÇAKMAK'IN SOBADAN ZEHİRLENEN ANNESİ ÖLDÜ, BABASI YOĞUN BAKIMDA (2)

** "ACIMIZ BÜYÜK"

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Osman Çakmak, "Hep söylediğimiz buydu. Milli takım kampı Avrupa şampiyonası derken anne ile babayla ilgilenme fırsatımız olamadı. Acımız büyük. Büyük bir devletiz. Babam şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. İnşallah Cenab-ı Allah iki acıyı bir arada yaşatmaz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Tüm yetkililer burada, herkes sefer oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Osman Çakmak’ın açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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GENÇ KIZLA ERKEK ARKADAŞININ DARP EDİLMESİ OLAYINDA 2 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Burcu A.(24) ve erkek arkadaşı Berati G.'nin darp edilmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı anlattıkları ve şüphelileri korumaya çalıştıkları gerekçesiyle 2 polis memuru gözaltına alındı.

20 Ocak günü Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda, erkek arkadaşı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A.'ya 6 kişilik bir grup laf atınca tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildikten sonra Berati G. ile Burcu A. çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafeteryadan çıkan çift, kendilerini bekleyen 6 kişinin saldırısına uğradı. Grup, Berati G.'yi ve Burcu A.’yı tokat döverken, çift çevredekilerin araya girmesiyle öfkeli gruptan kurtarıldı. Yaralanan Berat G. ve Burcu A. çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, alınan ifadelerini ardından serbest bırakıldıktan sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2 gün önce yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertan Semiz (38), Semih Semiz (43), Burhan Semiz (20) ile Burak İnce (28) ve Hakan Garaçoğlu (35) 'kasten adam yaralamaktan' çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Orhan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 POLİSE GÖZALTI

Konu ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede genç kız ile erkek arkadaşının bir grup tarafından darbedilmesi olayında, soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi. Kararın ardından gözaltına alınan 2 polisin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri

-Olayın gerçekleştiği yerden görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

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HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN OTOMOBİL, APARTMANIN OTOPARKINA DÜŞTÜ



KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, hafif ticari aracın arkadan çarptığı otomobil, apartmanın otoparkına düştü.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilova Mahallesi Aslı Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen hafif ticari araç, Salih İzbudak yönetimindeki 34 YK 7936 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki 34 DH 4108 plakalı otomobile çarpıp yol kenarındaki apartmanın otoparkına düştü. Park halindeki otomobil ise çarpmanın şiddetiyle savrularak yanında bulunan yine park halindeki 34 SE 6493 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından otoparka burun üstü düşen otomobilin sürücüsü İzbudak ile yanında bulunan Uğur Demir araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Elinden hafif yaralanan Salih İzbudak çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, otoparka düşen otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kazanın ardından mahalleli sokağa dökülürken, bazı kişiler polis ekiplerine bilgi verdi, bazıları ise cep telefonları ile kazayı görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Otoparka düşen otomobilin görüntüsü

-Ambulansa alınan yaralı

-Mahalle halkından görüntü

-Mahalle sakini ile röp.

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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ÇANAKKALE'DE OTOMOBİL DEREYE UÇTU İDDİASI



ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, iddiaya göre içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, dereye uçarak suda kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD, bölgede çalışma başlattı.

Ezine ilçesi Akköy köyünün içinden geçen ve Akköy Geçidi olarak bilinen bölgede saat 21.30 sıralarında dereye uçan bir otomobilin suda kaybolduğu ihbarı yapıldı. İçinde iki gencin bulunduğu iddia edilen otomobilin yükselen suyun içinde kaybolduğunun bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Olayın ardından bölgeye gelen Ezine Kaymakam Vekili ve Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, yetkililerden çalışma hakkında bilgi aldı. Çelik, burada otomobil içinde bulundukları iddia edilen gençlerin aileleriyle görüştü.

Bölgede, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Arama çalışmaları

- İtfaiye ekipleri

- Çevrede toplananlar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()