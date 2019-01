DHA YURT BÜLTENİ -16

ABD konsolosluğu çalışanına 4,5 yıl hapis

Mardin'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan, ABD Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanlığı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Uluçay'ın tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla ABD Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'ın evine polis ekipleri 23 Şubat 2017 tarihinde operasyon düzenledi. Evinde bulunamayan Uluçay, Konsolosluk çıkışında gözaltına alınıp, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Hamza Uluçay, tutuklanarak cezaevine konuldu.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Hamza Uluçay ile aynı davada tutuksuz yargılanan Hüseyin Cangir'in yargılanmasına Mardin'de devam edildi. Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, Uluçay, tutuklu bulunduğu Silifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Avukatların savunmalarının ardından mahkemece heyeti, sanık Hamza Uluçay'ı 'silahlı terör örgütle üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemece heyeti, Uluçay'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. Aynı davada tutuksuz sanık Cangir'ın ise beraatine karar verildi.

Duruşmayı ABD Ankara Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier ve Adana Konsolosu Alejandro Baez de takip etti.

İDDİANAME

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ABD Adana Konsolosluğu'nda çalışan Hamza Uluçay ve avukat Hüseyin Cangir'in, Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan operasyonları provoke etmek ve köylerdeki vatandaşları sokağa dökmek için çalıştıkları ve terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları yönünde ihbar yapıldığı belirtildi. Uluçay'ın PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı PYD/YPG mensuplarının çatışmalarda uzuv kaybı ve kalıcı sakatlığı gibi durumlarda tedavi edilmeleri için Suriye'nin Kamışlı bölgesine protez merkezi kurulması çalışmasında yer aldığı belirtilen iddianamede, avukat Cangir'in ise PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda, örgüt mensuplarınca ABD'den gönderilen 1 dolarların ele geçirildiğinin hatırlatıldığı iddianamede, Uluçay'ın evinde yapılan aramada 21 adet 1 dolar ele geçirildiği ifade edildi.

Nusaybin ilçesinde 16 Şubat'ta örgüt mensuplarına yönelik operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda örgütsel dökümana ulaşıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların çatışma bölgesinde yer alan delillerin devletin eline geçmesini önlemek için terör örgütü PKK'ya müzahir kesimlerin çatışma bölgesine intikalini sağladıkları, operasyonlara engel olmaya çalıştıkları, güvenlik güçlerinin de bu duruma müsade etmediği kaydedildi. İddianamede, Uluçay ve Cangir hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Görüntü Dökümü

--------

-Hamza Uluçay'ın arşiv görüntüsü

Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

====================================

Cumhurbaşkanı'nın maden işçilerine kadro açıklaması sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Soma Işıklar Bölgesi'nde çalıştırılan ve yılda 6 milyon ton kömür çıkarılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Hala bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmeleri'nin şirketlerinde kadrolu olarak, maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir" açıklaması Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işçileri ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (salı) AK Parti Genel Merkezi'nde, 'Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Bu vesileyle Somalı kardeşlerimize müjde vermek istiyorum. Soma Işıklar Bölgesi'nde çalıştırılan ve yılda 6 milyon ton kömür çıkarılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmeleri'nin şirketlerinde kadrolu olarak ve maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir. Yine Soma'daki yeni işletmeye açılacak ve 350 milyon ton rezervi bulunan sahalarda yatırımcımızın 10 bin kişiyi istihdam etmesini bekliyoruz" açıklaması, Soma'da yankı buldu. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 Nolu Şubesi Başkanı Mehmet Ali Çakır ve maden işçileri duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sendika Başkanı Çakır, konuyla ilgili muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız'ın Işıklar bölgesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları bizleri ve 2 bin 400 maden işçimizi sevindirdi. Işıklar Maden Ocağı'nda 2 bin 400 çalışan arkadaşımız her ayın başında 'Acaba işten çıkartılır mıyım', 'Maaşım yatar mı', 'Madene giriş kartım kırmızı yanar mı' diye endişe ve korku içindeydi. Biz sendika yönetimi olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu kararın alınmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

MADEN İŞÇİLERİ KARARDAN MUTLU"

Işıklar Maden Ocağı'nda çalışan ve bekar olan Şenol Kral (22), "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlerle ilgili yapmış olduğu açıklama sonrası çok mutluyuz. Bizlere yalnız olmadığımızı hissettirdi. Artık işten çıkarılma, 'Maaşımız yatacak mı ya da ne zaman yatar' korkusu yok" dedi. Bir diğer madenci Hasan Mert (19) de "Kadroya alınacak olmamız nedeniyle mutluyuz. Artık geleceğe daha umutlu bakabiliyoruz ve huzurluyuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-Türkiye Maden İşçileri Ege Bölgesi 1 Nolu Sendika Başkanı Mehmet Ali Çakır'ın açıklaması

-Maden işçileri Şenol Kral ve Hasan Mert ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

ARŞİV

Soma'daki ocaklardan arşiv görüntü

Haber: Şevket YILMAZ - Kamera: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), ()

============================

Yalova-Bursa Karayolu’nda kepçe dehşeti: 6 yaralı

YALOVA-Bursa Karayolu Öğretmen İbrahim Uslu Sokak’ta meydana gelen olayda kepçe operatörü Uysal Polat’ın idaresindeki iş makinesi, karayolu kenarında ani manevra yapınca Yalova’dan Bursa’ya seyir halinde olan işçi taşıyan minibüse çarptı. Ahmet Cinemre idaresindeki 34 EU 4168 plakalı minibüs, çarpmanın etkisiyle orta refüjdeki bariyerlere çarptı.

Yaşanan kaza sonucu kepçe operatörü, minibüs şoförü ve minibüs içerisindeki 4 işçi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracı gönderildi. Yaralı olan kepçe operatörü Uysal Polat, minibüs şoförü Ahmet Cinemre, işçiler Emre Burak Deniz, Ömer Faruk Erdoğan, Tolga Bergay ve Turan Demir, Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Yalova-Bursa Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Öte yandan burada bulunan işçiler ise kepçenin freninin boşaldığını, kazanın bu yüzden meydana geldiğini iddia ettiler. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diğer yandan freni boşaldığı iddia edilen kepçenin kaza anı bu bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kazada yaralananların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza sonrası görüntü

-Karayolunun kapanması

-Minibüs ve kepçenin kaldırılma çalışmaları

HABER: İsmail ÖZTÜRK/ KAMERA:Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

=====================



İzmir'de elektrik akımına kapılıp ölen genç toprağa verildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, ablasının çalıştığı üroloji merkezinde, arızalanan cihazı tamir ederken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ahmetcan Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün (salı) saat 21.00 sıralarında, ablasının çalıştığı Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak'taki üroloji merkezinde, arızalanan bir cihazı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Ahmetcan Yiğit için, Gürçeşme semtindeki Yeniyol Camiisi'nde cenaze namazı kılındı. İkindide kılınan cenaze namazına, Yiğit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, bağlı olduğu Güvenlik-Sen Sendikası'nın yöneticileri de katıldı. Talihsiz gencin tabutunun üstüne, gönül verdiği Fenerbahçe kulübünün sarı lacivert renklerdeki atkısı örtüldü. Güçlükle ayakta durabilen Baba Fahrettin Yiğit, uzun süre gözyaşı döktü. Bekar olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde, yaklaşık 2 senedir güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen talihsiz gencin cenazesi, kılınan namazın ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tabuttan görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- Tabutun taşınmasından görüntü

- Ahmetcan Yiğit'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()