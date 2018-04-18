DHA YURT BÜLTENİ-16

Öğrenciye tekme attığı öne sürülen öğretmene gözaltı (2)

TUTUKLANDI

Bursa'nın İznik ilçesindeki Çiçekli İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi B.G.'nin (10) göğsüne tekmeyle vurarak, iç kanama geçirmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İngilizce öğretmeni Hasan Canşenel (32), İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Canşenel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber: Mehmet BULDU / İZNİK (Bursa), ()

=================================================

Kamyonet, duran TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Orhangazi otobanında yol kenarında duran TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Alpay Alper Yıldız (31) öldü, aynı araçta bulunan Hüseyin K. (34) ağır yaralandı.

Bursa yönünden Osmangazi Köprüsü’ne doğru hareket halinde olan 16 R 7501 plakalı TIR'ı, sürücüsü S.Ç. otoban çıkışına yakın bir noktada yol kenarında durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen Alpay Alper Yıldız yönetimindeki 16 NBL 11 plakalı kamyonet, duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Yıldız yaşamını yitirirken aynı araçta bulunan Hüseyin K. ağır yaralandı. Hüseyin K. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası TIR sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA, ()

==================================================

Vergi rekortmeni genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

2001 yılında vefat eden Matild Manukya’nın mirasçısı olduklarını iddia eden 15 aile, kendilerine miras kaldığını söyledikleri apartmandan Yalova Valiliği kararıyla çıkarıldı. İşgalci olduğu ileri sürülerek binadan atılan vatandaşlar Matild Manukya’nın gerçek mirasçıları olduklarını iddia etti.

Genelev patroniçesi olarak bilinen ve 2001 yılında yaşamını yitiren eski eski vergi rekortmeni, Matild Manukyan’ın ölümünden sonra Yalova’da Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan ve deniz manzaralı olan 5 katlı binaya yerleşen 15 aile Yalova Valiliği kararıyla dairelerden çıkarıldı. Evlerden çıkarılmalarına tepki gösteren ve Matild Manukyan’ın gerçek mirasçıları olduklarını iddia eden bu kişilerden bazılar evlerinin boşaltılması sırasında çıkan gerilim sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Matild Manukya’nın mirasçısı olduklarını ve 4. kuşaktan torunu olduğunu iddia eden Adem Bahçevan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gerçek ismi Matild Muradyan’dır. Armenak Chah Muradyan’ın kızıdır kendisi. Fakat elimizdeki belgelerle 2001 yılından beri açtığımız mahkemelerle bu işin bir türlü üstesinden gelemedik. Devlet büyüklerimizin de yanına gittik, onlardan da haber çıkmadıö dedi.

Haksızlığa uğradıklarını ileri süren Bahçevan, “Bizim murisimiz Matild Muradyan 1914 doğumludur. Buradaki Matild Manukyan dedikleri de 1914 doğumludur. Bizim murisimiz 2001 ölümlü Matild Maradyan, Matild Manukyan da 2001 ölümlüdür. İkisi de Ermeni asıllı. Bu evraklar bize Fransa’dan geldi. Hiçbir şekilde yasa dışı bir şey yapmadık. Yasayı takip ederek bütün işlemlerin hepsini yaptık, lakin gelinen noktada bize hiç kimse yardımcı olmadı. Bizim devletimiz 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor, fakat bizim gerçek hakkımız olan Matild Muradyan gerçek varislerini oğlu denilen Kerope Çilingir’in vasıtasıyla kurmuş oldukları tezgahla bizi oturmuş olduğumuz evlerimizden atmaya çalışıyorlarö diye konuştu.

Ellerinde veraset ilanları olduklarını kaydeden Bahçevan, şöyle devam etti:

“Matild Manukyan’ın kim olduğu Matild Muradyan'ın kim olduğu, Armenak Chah Muradyan’ın kim olduğu belli. Biz Ermeni değiliz. Nenemiz Ermeni dönmesi. Büyük babamın 4 tane hanımı var. Dört hanımın bir tanesi Ermeni dönmesidir. Biz bunun çocuklarıyız, Müslümanız. Bize burada zulüm ediliyor. Bize böyle bir tezgah kuruyorlar. Büyüklerimiz bu konuyu aydınlatsın. 17 yıldır bu çileyi ailemiz çekiyor. Dünyanın dört bir yanında gayrimenkullerimiz mevcuttur. Milyarlarca dolar mirasımız söz konusudur. Biz Matild Manukyan’ın gerçek mirasçılarıyız. Soy ağacından da bakabilirler. 3091 sayılı kanun gereği çıkarmak istiyorlar. Sahipsiz gösterip. O şekilde dışarıya atmaya çalışıyorlar.ö

Matild Manukya’nın oğlu olduğu öne sürülen Kerope Çilingir’in avukatı aracılığı ile sürdürülen tahliye işlemleri sırasında polis güvenlik önlemleri aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hak iddia eden kişilerle röportaj

Taşınma esnasından görüntü

Binadan genel görüntü

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

================================================

Kazdağları'nda Sanat Çalıştayı

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'ndeki 200 yıllık Gülger Efendi Konağı'nda gerçekleşen Sanat Çalıştayı'na yurt içinden ve dışından katılan sanatçılar, bölgeye özgü çalışmalar yapıyor.

Edremit'te ressam Latife Akın’ın öncülüğünde, Türkiye ve İran'dan çok sayıda sanatçının katılımıyla Sanat Çalıştayı düzenleniyor. Dün başlayan çalıştaya İran'dan katılan portre ressamı Sedigheh Fatolahzadeh’in yanı sıra heykeltıraşlar, ağaç oyma ustaları ve ressamlar katıldı. Altınoluk köy kısmı diye adlandırılan ve asırlar önce bölgenin ilk yerleşim alanı olan Kazdağları’ndaki 200 yıllık tarihi Gülger Efendi Konağı'nda gerçekleştirilen Sanat Çalıştayı'nda serbest çalışmaların yanı sıra bölgenin dokusu ve tarihini anlatan çalışmalar da yapılıyor.

Çalıştayda ortaya çıkan eserlerin 20 Nisan günü sergileneceğini belirten ressam Latife Akın, “Güzel bir ortamda çalışmanın keyfini yaşıyoruz. Altınoluk ve bu konak çok güzel bir ortamda bulunuyor. Burada hep birlikte bu sinerjiyi paylaşmanın keyfini yaşıyoruz. Bu çalışmamız resim ve heykel alanında bir çalıştay. Hep birlikte herkes kendi alanında resimler yapıyor. Çalıştayımıza biri İran'dan olmak üzere 10 sanatçı katılıyor. Her biri kendi alanında çok iyi üretimler yapan arkadaşlarımla beraber burada güzel çalışmalar yaptık. Ortaya çıkan eserleri cuma günü sergileyeceğiz” dedi.

Zeus Sunağı'nı anlatan bir çalışma yaptığını söyleyen heykeltıraş Tülay Çelikel Özler, “Zeus'un gözleri adlı bir çalışma yapıyorum. Zeus bilindiği üzere tarihte tanrılar tanrısı olarak geçiyor. Tüm halkı görüp denetlediği yönünde bir rivayet vardır. Onu canlı tutmak adına böyle bir dokuya değindim” dedi.

Çalıştaya İran'dan katılan ressam Sedigheh Fatolahzadeh (32) ise “Portre ressamıyım. Arkadaşlarımın daveti üzerine buraya geldim. Çok harika bir ortam var gerçekten. Buraya ait olan o kültürü resmetmek için burada olmaktan gerçekten çok mutluyum” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tarihi konakta yapılan sanatsal çalışmalardan detaylar

Latife Akın röp

Tülay Çelikel Özler röp

Sedigheh Fatolahzadeh röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), ()

===========================================================

Sahte nakliyeci adliyeye sevk edildi

KOCAELİ, Bursa, Sakarya, Bolu ve İstanbul'da sahte belgelerle nakliye için aldıkları ürünleri çaldıkları iddia edilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

7 Nisan tarihinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir sunta fabrikasına giden kişiler, gösterdikleri sahte evraklar ile nakliye için anlaşma yaptı. Sahte plaka taktıkları kamyon ile 58 bin TL değerinde suntayı alan kişiler, suntaları İzmir'e götürmedi. Aynı kişilerin, Gebze'de bulunan bir şekerleme fabrikasından aldığı 50 bin TL değerindeki ürünü ve ayrıca Bolu, Sakarya, Bursa ve İstanbul'da bulunan fabrikalarla da anlaşma yaparak aynı yöntemle ürünleri çaldıkları belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahısların İ.K.(42), A.G.(41), C.B.(43) ve K.Y.(22) olduğunu tespit etti. Bu sırada, Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşma kapsamında İ.K. ve A.G. yakalandı. İ.K. ve A.G., Bolu'da adliyeye sevk edildi. İ.K. tutuklanırken, A.G. ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Bunun üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.G.'yi Bolu'dan alarak İzmit'e getirdi. A.G.'nin ifadesinde diğer şahıslar tarafından verilen talimatları uyguladığını söylediği öğrenilirken, adliyeye sevk edildi.

Polis, C.B. ve K.Y.'nin yakalanması için ise çalışmalarına devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-A.G. isimli zanlının adliyeden çıkışı

-Detay

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli),()

=============================================================

Parkta, termik santrale karşı maskeli yürüyüş

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Kent Konseyi üyeleri, Alpu Ovası'na kurulmak istenen kömürlü termik santrali protesto için cerrahi yüz maskesi takıp, parkta yürüyüş yaptı.

Sümer Mahallesi'ndeki Dede Korkut Parkı'nda bir araya gelen çoğunluğu kadın yaklaşık 50 kişi, Eskişehir'in havası temiz olan 6 ilden biri olduğunu belirtti. Eskişehir'e kömürlü termik santral kurulmasını istemediklerini belirten gruptakiler cerrahi yüz maskesi takıp, parkta yürüyüş yaptı. Odunpazarı Kent Konseyi Sümer Mahalle Meclisi Başkanı Umut Ertaş, 'temiz hava ve sağlıklı yaşam' için parkta yürüyüş etkinliğini düzenlediklerini söyledi. Ulutaş şöyle konuştu:

"Çevre Mühendisleri Odası'nın 2017 yılı hava kirliliği raporunda Eskişehir, havası temiz olan 6 ilimizden birisi. Bizler Odunpazarı Kent Konseyi Sümer Mahalle Meclisi olarak, diğer mahalle meclislerimiz ile birlikte bu temiz havaya hâlâ sahipken, spor yaparak keyfini çıkarmak adına bu etkinliği düzenledik. Biz Eskişehir'in havası hep temiz kalsın, Eskişehir insanı nesiller boyu bu temiz havanın keyfini çıkartabilsin ve sağlıklı kalsın istiyoruz. Havanın temizliği bize mutluluk verirken, biz bu havayı koruyamazsak; Eskişehir halkının solunum enfeksiyonu, kanser, erken bebek ölümleri, sakat doğumlar, akciğer hastalıklarına bağlı ölümler yaşayacağından endişe ediyoruz. Havayı kirletmeden elektrik üretmek, sanayileşmek, üretim yapmak mümkünken hava kirliliği yüzünden hiçbir Eskişehirlinin evine hastalık ve ölüm uğramasın istiyoruz. Eskişehir'imize termik santral yapılırsa, bu etkinlikteki temiz hava ileride çocuklarımıza anlatacağımız bir anı olarak kalacaktır. Eskişehir'i ve Eskişehirliyi temiz havadan mahrum bırakmaya kimsenin hakkı yoktur. Çünkü temiz hava mutluluktur, Eskişehir kıymetlidir."

Görüntü dökümü:

-Parkta biraraya gelenlerin toplu halde çekilen görüntüsü,

-Grubun yürüyüş yapması,

-Umut Ertaş'ın konuşması

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/



