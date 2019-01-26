DHA YURT BÜLTENİ -16

Adana'da 'Cumhur İttifakı' adayları tanıtıldı

ADANA'da, 'Cumhur İttifakı'nın adayları düzenlenen mitingle tanıtıldı. İttifakın Ak Parti'li ve MHP'li adayları birlikte sahneye çıkarak mitinge katılanları selamladı.

Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, adaylar, partililer ve binlerce vatandaş katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, sadece 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde değil, sonuna kadar Cumhur İttifakı’ndan yana olacaklarını belirtti. Karakaya, "Cumhur İttifakı’nı bir seçim ittifakı basitliğinde görmedik. Cumhur İttifakı’nın tarafları olarak hiçbir zaman anlaşmazlığa düşmedik. 30 Büyükşehir Belediye Başkanlığının tamamında ve alt belediyelerinde Cumhur İttifakı’nın amaçlarına yakışır şekilde AK Parti ile birlikteliğe vardık. Biz MHP olarak 27 Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarmayarak, Cumhur İttifakı’nın adaylarını destekleme kararı aldık. Onlar da 3 Büyükşehir Belediyesinde bizi destekleme kararı aldı. Aynı şekilde alt belediyelerde de ilkesel bazda anlaştık. Karşılıklı olarak ittifakımızın gereği neyse onu yaptık" dedi.

ÜNAL: KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhur İttifakı’nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü’ye 15 Temmuz gecesi gösterdiği duruştan dolayı teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise, "Biz bu büyük birlikteliğe fitne sokup dünü konuşmak isteyenlere dönüp bakmayacağız. Önümüze bakacağız. Biz MHP ve AK Parti olarak Cumhur İttifakı'yla tarihin içerisindeki kutlu yürüyüşümüzü sürdürmeye bakacağız. Bizler işimizi gönülden yaparız. İşte bugün gönül adamları bugün burada. Cumhurbaşkanımız, ‘Gönül belediyeciliği’ diyor. İşini gönülden yapacaksın. Tıpkı 15 Temmuz gecesi ‘Vatan söz konusuysa, gerisi teferruattır’ diyerek gönlünü, yüreğini ortaya koyan, o gece şehadet şerbeti içen 251 şehidimiz gibi" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise Adana’da gerçekleştirilen bu tanıtım toplantısının Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah Adana’dan yükselen bu coşku, tüm Türkiye’ye dalga dalga yayılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Delet Bahçeli’yle birlikte 31 Mart akşamı zafere ulaştıktan sonra Adana’nın her köşesine, milletimizin bizden beklediği hizmetleri götüreceğiz" dedi.

Daha sonra 'Cumhur İttifakı'nın adayları birlikte sahneye çıkıp birlikte el ele tutuşup mitinge katılanları selamladı. Ayrıca , sanatçı Mustafa Yıldızdoğan etkinlikte konser verdi.

Görüntü Dökümü

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- Miting alanından detay

- Julide Sarıeroğlu'nun konuşması

- Mevlüt Karakaya'nın konuşması

- Mahir Ünal'ın konuşması

- Fikret Yeni'nin konuşması

- Hüseyin Sözlü'nün konuşması

SÜRE: 04'50" BOYUT: 535 MB

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Can ÇELİK/ADANA, ()

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Barakayı yaktı; oğlu öldü, eşi ve diğer oğlu yaralandı, kendisi de intihar etti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde eşiyle tartışıp cinnet getiren çoban Aybars Ö. (37), iddiaya göre, benzin dökerek ailesiyle yaşadığı barakayı ateşe verdi. Yangında, Aybars Ö.'nün oğlu Gökhan Ö. (11) yaşamını yitirdi, eşi Urkiye Ö. (28) ve küçük oğlu Fatih Ö. (9) yaralandı. Olayın ardından Aybars Ö., av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, kırsal Palamutçuk Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan barakada meydana geldi. Barakada çoban Aybars Ö. ile ev kadını eşi Urkiye Ö. (28) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, dışarı çıkan Aybars Ö., bir süre sonra benzin dolu bidonla döndü. Aybars Ö.; eşi Urkiye Ö. ile çocukları Gökhan Ö. ve Fatih Ö. içerideyken, bidondaki benzini döküp, barakayı ateşe verdi, ardından kaçtı.

Barakadan yükselen dumanları görenler, yangını itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki anne ve çocuklarını dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gökhan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücutlarında yanık oluşan ve dumandan etkilenen Urkiye Ö. ile oğlu Fatih Ö., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Yaralıların ambulans helikopterle Ankara'da daha donanımlı bir hastaneye sevk edileceği belirtildi.

İNTİHAR ETTİ

Barakayı ateşe verip kaçan Aybars Ö.'nün ise bir süre sonra dönerek söndürme çalışmalarını izlediği, oğlunun öldüğünü görünce tekrar bölgeden ayrılıp, eve yakın bir alanda av tüfeğiyle intihar ettiği belirlendi. Aybars Ö. ile oğlu Gökhan Ö.'nün cansız bedenleri, yapılan inceleme sonrası Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), ()-

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Zonguldak'ta çayda kadın cesedi bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, çay kenarında ağaç dallarına takılmış kadın cesedi bulundu.

İlçe girişindeki çay kenarında odun toplayan vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark etti. Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiyenin dalgıç ekibi, suya girerek sürüklendikten sonra ağaç dallarına takıldığı belirlenen cesede ulaştı. Yapılan kontrolde, cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatının ardından ceset dalgıçlar tarafından sudan çıkartıldı. Henüz kimliği tespit edilemeyen ceset, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, ölen kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Çay kenarındaki ekipler

-Ekiplerin incelemesi

-çaydan detay

-Vatandaş ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK(Zonguldak),()

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MHP'li Enginyurt: Yozgat'ı da Ülkücüler yönetsin

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin Yozgat belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Yozgat'ta MHP'nin bir belediyesi var. Yozgat'ı da Ülkücüler yönetsin" dedi.

MHP Yozgat İl Teşkilatı tarafından düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısına, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve çevre illerden eski ve yeni milletvekilleri katıldı. Grup Başkanvekili Levent Bülbül, memleketin nasıl bir durumda olduğunu herkesin çok iyi bildiğini ifade ederek, "Bugün iletişim şartlarını göz önüne aldığımızda en ücra köyümüzdeki vatandaşımız bile eğer vicdanlıysa, merhametliyse, içinde bir nebze Allah korkusu varsa, bir nebze olsun bir vatan sevgisi varsa, Türkiye'de neyin ne olduğunun çok iyi farkında. Mesele bu iradenin sandığa doğru bir şekilde yansımasıdır" diye konuştu.

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise "Yozgat'ta MHP'nin bir belediyesi var. Yozgat'ı da Ülkücüler yönetsin. Milletin tercihine tepki göstermeyin" dedi.

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()

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Sitenin eski yöneticisi, 2 yeni yöneticiyi öldürdü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çıkan silahlı kavgada eski site yöneticisi Erol K. tarafından vurulan yeni yöneticiler Abdullah Yener ve Cavit Mirli hayatını kaybetti.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil Sitesi'nin eski yöneticisi Erol K. ile yeni yöneticileri Abdullah Yener ve Cavit Mirli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Erol K., üzerinde taşıdığı silahla Abdullah Yener ile Cavit Mirli'ye ateş açtı. Abdullah Yener ile Cavit Mirli, vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken Abdullah Yener ile Cavit Mirli cenazeleri Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yakalanan şüpheli Erol K., sorgulanmak üzere gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: ERDEMLİ (Mersin), ()-