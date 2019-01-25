DHA YURT BÜLTENİ -16

Tekirdağ'da aileler arasında pompalı tüfekli kavga: 2 ölü, 3 yaralı (2) - Yeniden

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Vahit Er, kızının kaçarak evlendiği eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine dönmesi üzerine tartıştığı damadı Mahsun Şengül ile babası Ömer Şengül'ü pompalı tüfekle öldürdü, kardeşi Fatih Şengül'ün de aralarında bulunduğu 3 kişiyi ise yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Kapaklı'ya bağlı Atatürk Mahallesi Şükran Sokak'ta meydana geldi. Er ailesinin kızı Hümeyra (18), iddiaya göre, yaklaşık 7 ay önce ailesinden gizlice kaçarak, Mahsun Şengül ile evlendi. Buna kızan Er ailesinin fertleri, düğüne gitmeyip, tepki gösterdi. Aylar sonra Hümeyra Şengül, yaklaşık 1 hafta önce eşinden şiddet gördüğünü öne sürerek, babasının evine döndü. Kızının koca şiddetine uğrayıp, kendi evine dönmesi üzerine Vahit Er, yanına oğlu Turan Er'i de alarak, olayı konuşmak için dünürlerinin evine gitti. Burada Vahit Er, damadı Mahsun ile onun babası Ömer ve kardeşi Fatih Şengül arasındaki konuşmalar kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Vahit Er'in, yanında getirdiği pompalı tüfekle açtığı ateşte Mahsun, Ömer ve Fatih Şengül ağır yaralanırken, ailenin 2 ferdi de saçmaların isabet etmesiyle hafif yaralandı.

Yaralılar, aileye ait araçlarla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan durumları ağır olan damat Mahsun Şengül ile babası Ömer Şengül, yolda hayatını kaybetti. Fatih Şengül ise Çerkezköy'deki ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından polis, Vahit Er ile oğlu Turan Er'i gözaltına aldı. İki aile fertleri arasında olayın ardından yaşanan kavgalar nedeniyle bölgeye Kapaklı'nın yanı sıra Çerkezköy ve Çorlu'dan polis ekipleri sevk edilerek, geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri ekibinin çalışması

-Evlerden görüntü

-Sokak tabelası

-Polislerin evin önünde beklemesi

Haber-Kamera:Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), ()

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Büyükmenderes'e düştü, cesedine 12 gün sonra ulaşıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Büyükmenderes Nehri'ne düşüp, suda kaybolan Tuncay Asar'ın (59) 12 gün sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) temleri tarafından cesedi bulundu. Asar'ın düştüğü yerin 3 kilometre ilerisinde çalılıklar arasında bulunan cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Nazilli'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Tuncay Asar, arkadaşı Adem Balcı ile geçen 13 Ocak akşamı bir restorana gitti. İki arkadaş, burada içki içip, eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Akçay Mevkisi'nden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde, bir selüloz fabrikasından emekli olan Asar, otomobili durdurup, indi. Nehrin kenarına giden Asar, aldığı alkolün de etkisiyle, suya düştü. Suda çırpınan Asar'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Balcı, karanlıkta suda kaybolan Asar'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Balcı, yakındaki bir restoranın çalışanları tarafından sudan çıkartıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Balcı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri ile Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde arama kurtarma çalışması başlattı.

JAK Timleri, bugün saat 14.30 sıralarında Asar'ın cesedini, düştüğü yerin 3 kilometre ilerisindeki Tıranyem mevkisinde, çalılıkların arasında buldu. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Asar'ın cesedi önce Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cesedi bulunan Tuncay Asar'ın fotoğrafı

-Tuncay Asar'ın cesedinin Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na getirilişinden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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Karabük’te DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu 1 kişi tutuklandı

Karabük’te, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda Irak uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon yaptı. Operasyonda Irak uyruklu A.A., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.A., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.A., cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli adliyeden çıkartılırken polis otosuna götürülürken

-Adliyeden detay

Süre:(01.27) Boyutu:(162 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Kırklareli'de sel uyarısı

Kırklareli'de, Devlet Su İşleri (DSİ) 112'nci Şube Müdürlüğü'nce olası sele karşı kent sakinleri uyarıldı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Bağlıca Deresi sel kapanı rezervuarı dolmuş olup, tahliye kanalından deşarj olmaktadır. Olası mevsim yağışları sonunda gelebilecek akımların kontrolsüz serbest akışlı sel kapanı dolusavağından tahliye olabileceği göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramamaları için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.

Haber: Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, () -