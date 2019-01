DHA YURT BÜLTENİ -16

Trafik polisi, kazada şehit oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, hasarlı trafik kazası sonrası yola güvenlik önlemi için duba koymak isterken minibüsün çarptığı polis memuru Tahir Kartal (27), 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Yaralanan Kartal (27), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İzmir- Aydın karayolunun Ödemiş Köprüsü yakınlarında iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine hasarlı kaza yerine, polis ekipleri sevk edildi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Tahir Kartal, saat 15.00 sıralarında, güvenlik önlemi almak için yola duba koymak istedi. Bu sırada sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 COM 58 plakalı minibüs, Kartal'a çarptı. Savrulan Tahir Kartal, 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Yaralanan Tahir Kartal, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kartal, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Foça yağmura teslim

İzmir'in Foça ilçesinde 3 gündür aralıksız yağan ve zaman zaman etkisini arttıran sağnak yağmur dereleri taşırdı, su baskınlarına neden oldu. İtfaiye, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve Foça Belediyesi ekipleri yoğun olarak çalışmasına rağmen, su baskınlarına yetişmekte zorlandı.

Foça'da 3 gündür aralıksız yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Fevzipaşa ve Atatürk Mahalleleri'nde yağmur sularışyla dolan dereler taştı. Buradaki onlarca ev ve işyerinin zemin katlarını su bastı. Yağmur sularının taşıdığı çöpler nedeniyle tıkanan rögarlar taştı. İlçenin ana arterlerinden ara sokaklarına kadar büyük bölümü ile Foça Otobüs Terminali de bugün öğlen saatlerinden itibaren girilemeyecek kadar suyla doldu. Bazı yerlerde yoğun suyu taşıyamayan kanalizasyon kanallarının boruları patlarken, istinat duvarları yıkıldı. Foçalılar, uzun çizmeler giyerek sokağa çıkabildi. Suyla dolan sokaklar nedeniyle ilçe merkezinde trafikte aksamalar olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. İtfaiye, İZSU ve Foça Belediyesi, yollardaki ve suyla dolan ev ve işyerlerindeki suların tahliyesi, tıkanan rögarların açılması için yoğun çalışma başlattı. Çalışmalar aralıksız sürerken, Foçalılar altyapının yetersizliğinden yakındı. Otobüs işletmeciliği yapan Serdar Çağlan da ilçedeki otobüs terminaline dolan sulara dikkat çekip, bu durumun işlerine olumsuz yansıdığını söyledi.

Temelli: Bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan parti HDP'dir

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Diyarbakır'da partisinin belirlenen belediye başkan adaylarını tanıttı. Temelli, "Her yerde ittifaklar başa baş. AKP, MHP ittifakı ile Millet İttifakı başa baş. Yani bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan parti HDP'dir" dedi.

HDP'nin bazı il ve ilçelerde belirlediği belediye başkan adayları için Diyarbakır'da aday tanıtıp toplantısı düzenlendi. Bir düğün salonunda yapılan yapılan toplantıya, HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP milletvekilleri ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart seçimlerinde HDP'nin kazanacağı belediyelerin, halkların belediyesi olacağını belirterek, "Halkımız bu belediyeleri yönetecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Aynı zamanda bu belediyeler kadınların, gençlerin, emekçilerin belediyeleri olacak ve bu belediyeleri hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

'HDP BATIDA KİLİT PARTİ KONUMUNDADIR'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise 31 Mart seçimlerini bir referandum olarak gördüklerini dile getirerek, HDP'nin batı illerinde kilit parti olduğunu savundu. Temelli, şöyle konuştu:

"O gün kayyumla hesaplaşma günü olacak. O gün AK Parti- MHP ittifakıyla hesaplaşma günü olacak. Hangi partiden olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsun Kürt halkı faşizme karşı, kayyuma karşı yekvücut olmuş, özlenen ittifakı sağlamıştır. HDP, batıda da kilit parti konumundadır. Anketler geliyor önümüze, görüyoruz. Her yerde ittifaklar başa baş. AKP, MHP ittifakı ile Millet İttifakı başa baş. Yani bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan parti HDP’dir."

Konuşmaların ardından HDP'nin belediye başkan adayları sahneye davet edilerek tanıtıldı.

Ovacık'ın gelir ve gideri pankartla belediye binasına asıldı

Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, eski yıllarda olduğu gibi bu yıl da belediyenin gelir gider tablosunu büyük bir pankarta belediye binasının önüne astırdı.

Her yıl düzenli olarak Ocak ayı içinde belediyenin 1 yıllık gelir gider tablosunu hem belediyeye ait internet sitesine, hem de dev pankarta yazdırarak belediye binasına astıran Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu yıl da geleneği bozmadı.

Belediye binasına asılan 2018 yılı gelir gider ve belediyenin kasasında bulunan nakit para tablosuna göre Ovacık Belediyesi'nin 2018 yılında toplam 3 milyon 547 bin TL geliri gözükürken 2018 yılı gideri ise 3 milyon 658 bin TL olarak görünüyor. Belediye binasına asılan pankartta, belediyenin çeşitli kurumlara ve İller Bankası'na ise toplam 642 bin TL borcu olduğu, belediye kasasında ise 600 bin TL nakit paranın bulunduğu yer alıyor.

'BU TABLO İLE TÜRKİYE'DE TEK ÖRNEK BELEDİYE DURUMUNDAYIZ'

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, her yıl bu uygulamayı halka hesap vermek ve halkın hesapları yakında incelemesi için yaptıklarını söyledi. Maçoğlu, gelir gider tablosunun herkesin göreceği şekilde asılması ile ilgili şunları söyledi:

"Ben bu göreve gelmeden önce 'Halka gelir giderimiz, her şey şeffaf olacak, her isteyen belediye hesaplarını incelemeyebilecek' dedim. Biz şeffaf belediyecilik için söz vermiştik, öyle de yapıyoruz. 'Halkçı belediye' anlayışı bunu gerektirir. Bizim gizlimiz saklımız yok. Halk, her türlü gelir gider hesabımızı inceleyerek bulduğu bir yanlışın hesabını sorabilmeli. Bu amaçla belediye geldik. Verilmeyecek hesabımız yok. Türkiye'nin her yerinde gelip hesaplarımızı inceleyebilirler. Belediyemizin gelir gider tablosunda gelir ile gider arasında 100 bin TL kadar bir fark var. Gider fazla görünse de belediyemiz 2018 yılında 276 bin TL kar etmiştir. Bizden önceki dönemde İller Bankası ve bazı bankalarda alınan kredi ve borçlar var onların ödemesi 15 yıllık bir sürece yayılmış belediye gider tablosunun fazla çıkması ondan kaynaklı. Biz Ovacık Belediyesi olarak 2018 yılında 276 bin TL kar ettik ve kasamızda şu an nakit olarak da 600 bin TL paramız var. Sanırım bu tablo ile Türkiye'de tek örnek belediye durumundayız."

Depo için açtırdığı içi suyla dolan çukura düşüp öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde emekli makine mühendisi İsmail Durukan (75), soğuk hava deposu yaptırmak için açtırdığı ancak yağmur suyuyla dolan çukura düşerek, hayatını kaybetti.

Serik'e bağlı Burmahancı Mahallesi'nde oturan emekli makine mühendisi İsmail Durukan, evine içme suyu borusu yaptırmak için tesisatçı Mehmet Akın'ı çağırdı. Akın, su borusu yapma işine başlarken Durukan da soğuk hava deposu yaptırmak için açtırdığı 7 metrelik çukurun kıyısına oturdu. Ancak dengesini kaybedip, yağmur suyuyla dolu olan çukura düştü. Durumu fark eden Mehmet Akın, jandarmayı aradı. İhbar üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, yaklaşık 4 metrelik bölümü suyla dolu olan çukurda İsmail Durukan'ı aradı. Sonuç alamayınca da Antalya İl Jandarma Komutanlığı su altı arama ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Gelen dalgıçlar, İsmail Durukan'ın cansız bedenini bulup, sudan çıkardı. Mehmet Akın, "Boru tesisatı yaptığım sırada arkam dönüktü. Bir ses duydum. Döndüğümde İsmail amcanın suya düştüğünü gördüm. Durumu jandarmaya haber verdim" dedi.

Marmarabirlik 25 Ocak'ta ödeme yapacak

MARMARABİRLİK, 2018/2019 iş yılında 351 milyon TL bedelle 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Marmarabirlik, alınan ürün bedellerinin 211,5 milyon TL’sini öderken, ortaklara kalan borcun yarısını da 30 Ocak yerine 25 Ocak’ta ödeyecek. Erken yapılacak olan bu ödemeyle birlikte Marmarabirlik üreticilerine toplamda 273,5 milyon TL ödemiş olacak.

2018/2019 alım kampanyasında üreticilerden 351 milyon TL karşılığı toplam 51 bin ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, ürün bedelinin yüzde 60'ını 15 günlük periyotlarda ödedi. Ürün alım kampanyasının sona sermesinin ardından Marmarabirlik'in mali imkanları değerlendirilerek, ürün bedeli alacaklarının kalan kısmının yarısını 25 Ocak’ta ödeme kararı aldı.

'ÜRETİCİMİZE OLAN BORCUMUZU BİR GÜN HESAPLARIMIZDA TUTMAYIZ DEDİK'

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, birliğin satışlarının olumlu yansıması sebebiyle ürün bedellerinin ödenmesinin 25 Ocak Cuma günü yapılacağını açıkladı. Asa, "Yapmış olduğumuz saha ziyaretlerinde şunu söylemiştik; 'eğer satışlarımızdan dönüşler planlananın öncesinde gerçekleşirse, üreticimize olan borcumuzu 1 gün hesaplarımızda tutmayız’ dedik. Yapılan bu ödeme bununun bir kanıtıdırö dedi.

"ORTAKLARIMIZA BORCUMUZ KALMAYACAK"

Ödeme planı kapsamında Mayıs ayında son dilim alacaklarının da birliğin imkanları elvermesi durumunda ödeme takviminin erkene alınabileceğini belirten Başkan Asa sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018/2019 iş yılı ürün alım kampanya dönemi ürünün ’var’ yılıydı. Bu zor yılda 51 bin ton ve 351 milyon bedelle ürün alımı gerçekleştirdik. Ürün bedellerinin yüzde 60 karşılığı olan 211,5 milyon TL’yi üreticilerimize ödenmiş, kalan borcumuzun yarısını da 30 Ocak 2019 tarihinde ödeneceğini açıklamıştık. Daha önce de belirttiğimiz gibi mali imkanlarının elverdiği sürece ortaklarımızın alacaklarının en kısa sürede ödenmesinin sözünü vermiştik. Marmarabirlik’in satışlarından geri dönüşümler olumlu yönde gerçekleştiğinden, ödeme gününü öne çekme kararı aldık. Üreticilerimizin alacakları son dilim olan 77,5 milyon TL ödenerek ortaklarımıza borcumuz kalmayacak."

BU YIL DA AYNI DÖNEMDE ÖDEME YAPILDI

Piyasada özel sektör temsilcilerinden daha yüksek fiyatla ürün alımlarını gerçekleştirdiklerini ve bugüne kadar ürün bedellerinin ödenmesinde hiçbir şekilde kredi kullanmadıklarına dikkat çeken Asa, "Yine bu kampanya dönemindeki ürün bedellerinin yüzde 80 karşılığı olan 273,5 milyon TL kredi kullanmadan ödenmiş olacaktır. Böylelikle geçtiğimiz yıl alınan kilogram ve toplam tutar miktarını bu yıl da aynı dönemde ödemiş olmaktayız. Geriye kalan yüzde 20 ödeme dilimi için kesinlikle kredi kullanılmayacaktırö ifadelerini kullandı.

Haber: Cansel ORUÇ/BURSA, ()-