DHA YURT BÜLTENİ - 16

ÇANAKKALE'DE SOĞUK HAVA DEPOSUNDA PATLAMA: 1 ÖLÜ



ÇANAKKALE'de soğuk hava deposunda meydana gelen patlamada, çalışanlardan Metin Özçevik (60) yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Kepez beldesi Çınarlı köyü Dardanos mevkisinde, saat 16.30 sıralarında özel firmaya ait soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, depo çalışanlarından Metin Özçevik yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi.

Metin Özçevik'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()

SOBADAN ZEHİRLENEN 100 YAŞINDAKİ ANNE VE OĞLU ÖLDÜ



GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 100 yaşındaki Tumey Yener ile oğlu 64 yaşındaki Abdullah Yener, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Çiksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Yener, yalnız yaşayan annesi Tumey Yener'in ihtiyaçlarını karşılamak için sabah gittiği evde sobayı yaktı. Anne- oğuldan gün içinde bir daha haber alamayan yakınları camı kırarak girdiği evde Abdullah ve Tumey Yener'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne- oğlun, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini Anne- oğlun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,()

TIR sürücüsü yük indirirken kalp krizi geçirerek öldü



DÜZCE'de, TIR'dan yük indiren sürücü Ruhi Topçu dorsede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Konuralp Mahallesi D-655 Karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ruhi Topçu akaryakıt istasyonuna çektiği TIR'ın dorsesinden yük indirirken bir anda yere yığıldı. Ruhi Topçu'yu dorsede hareketsiz görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ruhi Topçu'nun kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Ruhi Topçu'nun son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ruhi Topçu'nun, TIR'ın dorsesinde yük kaldırırken aniden düştüğü görüldü. Ruhi Topçu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

Arızalanan bankamatikten parayı aldı, polis kamerayı izleyip yakaladı

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, bir kişinin otomatik para çekme makinesine yatırdığı 2 bin 600 lirayı makine iade etti. Para yatıran kişinin şikayette bulunmak için banka şubesine girdiği sırada makinenin iade ettiği parayı alan K.E. polis tarafından yakalandı.

Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan bir banka şubesine gelen B.D., otomatik para çekme makinesine para yatırmak istedi. B.D. otomatik para çekme makinesinin arızalanması üzerine durumu banka görevlilerine bildirmek için banka şubesine girdi. Bu sırada, B.D.'nin otomatik para çekme parasına yatırdığı 2 bin 600 lirayı makine iade etti. K.E parayı fark ederek para haznesinden alıp cebine koyarak olay yerinden ayrıldı.

Olayın fark edilmesinin ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, K.E.'nin taksiyle uzaklaştığını tespit etti. K.E. bir lokantada yemek yediği sırada yakalandı. Polis, K.E.'nin üzerinde bulunan 2 bin 600 liraya el koydu. Polis, B.D.'ye parasını iade ederken, K.E. ise adliyeye sevk edildi.

Haber: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

CHP Hatay İl Başkanı: Lütfü Savaş'ın yanındayız



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP'nin bütün varlığıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yanında olduğunu söyledi.

CHP Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin açıklamaları nedeniyle değerlendirmelerde bulundu. Parti binasında milletvekillileri, partili belediye başkanları ve partililerin katılımıyla düzenlenen destek toplantısında konuşan Başkan İbrahim Özgün, Suriye savaşında en fazla Hatay'ı etkilediğine dikkat çekerek, "En ağır faturayı Hataylılar ödemiştir. Bizler CHP olarak savaşın en başından beri insani politikaları sergiledik" dedi.

SURİYELİ MÜLTECİLER SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Mültecileri oy ve çıkar enstrümanı olarak görmediklerini anlatan Özgün, şöyle konuştu:

"Ancak ne yazık ki, AK Parti'nin dış politikadaki yanlışlarını sürdürmede ısrarcı tavrı sorunları büyütmüş ve faturayı ağırlaştırmıştır. Şimdi bu politikanın yanlışlığına ve misafir olarak kabul edip, 'oldu bitti' ile söz sahibi yapılan Suriyeli mülteciler sorununa dikkat çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz."

Haber: Mehmet EZER / HATAY,()

Akıncı Üssü davasında mütalaa açıklanması bekleniyor (2)

REKOR CEZALAR İSTENDİ

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasına açıkladı. Mütalaada, darbe girişimini yönettikleri gerekçesiyle yargılanan örgüt yöneticileri ve örgütün sivil imamları Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve asker sanıklar Ali Durmuş, Hakan Karakuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hürriyeti tahdit' suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 4 bin 120 yıla kadar hapis cezası istendi.

11 BİRİM YÖNETİCİSİ İÇİN HAPİS İSTEMİ

Savcı, FETÖ'nün darbe girişiminde 'birim yöneticisi' olarak görev aldıklarını belirttiği sanıklar Haluk Şahar, Mustafa Ertürk, Alparslan Şahin, Gökhan Maldar, Mehmet Fatih Özkan, Erhan Baltacıoğlu, Cemal Akyıldız, Engin Yetgin ve Yaşar Keskin'in de 'Anayasa'yı ihlal' suçundan birer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsini talep etti. Sanık Ali Eraslan'ın da 'Anayasa'yı ihlal' suçundan 1, 'kasten adam öldürme' suçundan 9 olmak üzere 10 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, sanık Fatih Yarımbaş'ın da iki suçtan toplam 9 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi talep edildi. Savcı ayrıca bu sanıklar için 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve diğer suçlamalardan değişen yıllarda hapis cezası istedi.

324 SANIĞA 'ANAYASA'YI İHLAL'DEN CEZA TALEBİ

Savcı isimlerini tek tek saydığı 324 sanığın 'Anayasa'yı ihlal' suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsini talep etti. Bu sanıklardan bazıları için de 'kasten öldürme', 'öldürmeye teşebbüs' gibi suçlardan değişen yıllarda hapis cezası talep edildi.

PİLOTLARA İSTENEN CEZALAR

Savcı, darbe girişimi sırasında TBMM, Cumhurbaşkanı Külliyesi, MİT ve Özel Harekât Daire Başkanlığı'nı bombalayan pilotlar ile bombalama emrini veren pilotlar için değişik yıllarda hapis cezaları istedi. Bu pilotlardan Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli örgüt yöneticisi olarak kabul edilerek, haklarında 79'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 4 bin 120 yıla kadar hapis cezası istendi. Emniyet Havacılık Başkanlığı'nda 7 polisi şehit eden pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın 8'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. Savcı, Polis Özel Harekât Başkanlığı'nı bombalayan Uğur Uzunoğlu'nun 45 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle, darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141'inci Filo Komutanı eski yarbay Hakan Karakuş'un 79 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, pilotlara bombalama talimatlarını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için de 79'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Örgüt yöneticisi olarak değerlendirilen pilotlar Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli için de bombalama olaylarında şehit olan kişilerin sayısı kadar ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

31 sanık için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüse yardım' suçundan da 10 sanığın cezalandırılması talep edildi.

71 KİŞİYE BERAAT İSTEMİ

Savcı, tamamı tutuksuz olan 71 sanık için ise tüm suçlamalardan beraat isterken, başka dava kapsamında haklarında 'Anayasal düzeni ihlal' ve 'kasten öldürme' suçlarından ceza verilen sanıklar Mustafa Altun ve Fatih Arslan için bu dosya kapsamında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

GÜLEN VE ÖKSÜZ'ÜN DOSYASI AYRILDI

Savcı aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün bulunduğu firari 6 sanığın dosyalarının, davanın gidişini engellememesi için ayrılmasına ve bu kişiler hakkında bulunan yakalama kararının beklenilmesine karar verilmesini talep etti.

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA,()

Özhaseki: Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalacağız



AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bir grup yerli ve milli düşünüyor. Öbür tarafta başka bir grup üstü kapalı vaziyette FETÖ'nün, PKK'nın sözcülüğüne soyunuyor, gizli kapaklı toplantılar yapıyor. Olabilecek tehlikeler karşısında Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalarak gayret edeceğiz" dedi.

AK Parti'li Özhaseki, Etimesgut'taki Erzurum Özyurt Dolunay Derneği'ni ziyaret etti. Özhaseki, Erzurumlular tarafından coşkuyla karşılandı. Programda bulunan Etimesgut Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı MHP'li Enver Demirel, 31 Mart seçimlerinde Etimesgut’un birlik beraberlik içinde üzerine düşeni yapacağına inandığını belirterek, "Nüfus taşımalarının hepimize zararı var. Sadece seçmen taşınmasıyla kalmıyor, genel bütçeden ilçe olarak pay alıyoruz kişi başına 20 lira civarında. 30 bin insanın taşındığını düşünün, yıllık 7 milyon 200 bin lira, 5 yılda 50 milyonun üzerinde para demektir. Bu Etimesgut’un ciddi kaybıdır. Bu ilçede yaşayıp hizmet bekleyenlerin bir başka yerdeki seçim için burayı terk etmesi bize ciddi sıkıntı oluşturuyor" diye konuştu.

'İSTANBUL’DA İLÇE PAZARLIKLARI YAPILIYOR'

Türkiye'de Ağustos ayında yaşanan ekonomik dalgalanmaya değinen AK Parti'li Özhaseki, "Milleti tankla tüfekle sindiremediler, ekonomiyle, gelirini daraltarak, devleti zorda bırakarak, yatırımlarını engelleyerek dize getirmeye çalıştılar. Bütün oyunları görüp bu milleti sevenlerin elbette bir araya gelmesi lazım. O oyunlar karşısında particilik, belediyecilik geçin bunları. Hepimizin kol kola girerek bu kötülükler karşısında savaşması lazım" dedi. Özhaseki, şöyle devam etti:

"Burada partilerin ve değişik grupların ikiye ayrıldığını gördük, bir grup yerli ve milli düşünüyor. 'Belediye ne ki önemli olan bekadır' diyor. Başta Devlet Bahçeli Bey bunu söylüyor. Öbür tarafta başka bir grup üstü kapalı vaziyette FETÖ'nün, PKK'nın sözcülüğüne soyunuyor, gizli kapaklı toplantılar yapıyor. İstanbul’da ilçe pazarlıkları yapılıyor. Bir yandan PKK ile bir taraftan milli değerlere sahip insanların oyuna talip olarak ikiyüzlü davranışları hep birlikte seyrediyoruz. Böyle bir ortamda elbette biz Cumhur İttifakı’nı kuracaktık. Elbette kol kola girecektik, bu konuda Devlet Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Olabilecek tehlikeler karşısında Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalarak gayret edeceğiz, yerli- milli düşüncemizi taşıyacağız. Burada bizim adayımız, Cumhur İttifakı’nın adayı değerli belediye başkanımız. Sonuna kadar beraber olacağız, kol kola gireceğiz 5 yıl boyunca hizmetlerde asla ayrım olmayacak."

'İDEOLOJİK TAKINTILI HEVESTEN ÇOK ÇEKTİ İNSANLAR'

Büyükşehir belediyelerini 'ağabey' olarak gördüğünü söyleyen Özhaseki, "'Ağalık vermekle', 'yiğitlik vurmakla' derler. Büyükşehirlere düşen, eğer 'ağayım', 'büyüğüm' diyorsan vermektir, yardımlaşmaktır, buradaki insanlara hizmette asla siyaset gütmemektir. Karşılıklı ilçe-büyükşehir çekişmelerinden Ankara çok çekti. İdeolojik takıntılı hevesten çok çekti insanlar. İnşallah bunlar geride kalır" dedi.

'HER ALANDA BİRİNCİ DEĞİLİZ'

Özhaseki, belediyeciliğin bilgi, birikim ve liyakat istediğini söyledi. Özhaseki, "Dünyanın geldiği en son noktadaki seviyeyle ilgili projeler hazırladık. 'Altgeçit', 'üstgeçit', 'yol' bana vaat olarak gelmiyor, zaten yapacağım. Ankara’nın müthiş bir avantajı var, adı başkent; fakat her alanda birinci değiliz. Dünyada ülkelerle birlikte şehirler de yarışıyor. Kendi içimizde de şehirler yarışıyor. Burada yerel yöneticilere düşen o şehirdeki bütün sektörleri en önde tutabilmek. Böyle olursa, her iş gelişirse bundan hepimiz istifade ederiz" diye konuştu.

Haber: Arda ERDOĞAN - Özgür ALTIN / ANKARA,()

Kamyonet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı



AYDIN'ın Efeler ilçesinde virajda şeritten çıkarak bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü Serkan Aydınoğlu (34) öldü, Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Aydın çevre yolunun Muğla karayolu bağlantı noktası yakınında meydana geldi. Aydın il merkezi yönüne giden Serkan Aydınoğlu yönetimindeki 09 AE 401 plakalı kamyonet, virajda yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Kamyonet sürücüsü Aydınoğlu, kaza yerinde öldü. Kamyonetteki Suriyeli iki kardeş Muhammed Delihalil (35) ve Luay Delihalil (39) ile yine Suriyeli Zein Alabdeen (13) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Serkan Aydınoğlu'nun cenazesi, kaza yerindeki inceleme sonrası Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

Çorum'da kaçak içki operasyonu



ÇORUM' da gerçekleştirilen operasyonda 5100 litre sahte içki ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskiköy köyü Kışlacık Mahallesinde M.Y.'ye (55) ait evde kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, evi ve kişiyi takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Ev, eklenti ve bahçesinde yapılan arama 5100 litre kaçak içki ele geçirildi. M.Y. gözaltına alındı.

Haber: Mustafa ULUSOY / ÇORUM,()

================================

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu



KAYSERİ'de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1'i İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyon gerçekleştiirldi. Operasyonda İran Uyruklu B.F. (30) ile birlikte N.D. (30) ve Y.T (28) gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların üst ve ev aramalarında 1 hassas terazi, 4 captagon hap ele geçirildi.

Haber: KAYSERİ,()

Zonguldak'ta FETÖ'den 6 şüpheli adliyede (2)

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden Görkem Y., Uğur K., Samet D., Muhammet A. tutuklandı. S. Ç. ve T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,()

==================================