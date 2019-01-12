DHA YURT BÜLTENİ -16

SEL SULARINDA MAHSUR KALAN KÖYLÜ VE KOYUNLARI, AFAD KURTARDI

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sağanak yağış sebebiyle dereler taştı. Sel suları yükselince ağılında koyunlarıyla mahsur kalan bir çoban ise AFAD ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağanak yağış sebebiyle derelerde taşkınlar meydana geldi. Susurluk Çayı'nda da taşkın meydana geldi. Ağılında 3 koyunuyla mahsur kalan 65 yaşındaki Murat İlhan, jandarma ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, bot ile taşan dereden geçerek İlhan'ı ve koyunlarını kurtarıldı. İlhan, sağlık kontrolü amacı ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AFAD, Jandarma ekiplerinden detaylar

- Ekiplerin bot ile açılması

-Koyunlardan görüntüler

-Çobandan görüntüler

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/BURSA,()

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BURSA’DA ÇAY TAŞTI, TARIM ALANLARI SU ALTINDA KALDI

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Susurluk Çayı’nın taşması nedeniyle ekili tarım alanları su altında kaldı.

Kentte son 24 saattir aralıksız devam eden yağışlar, Mustafakemalpaşa ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sebebiyle Susurluk Çayı’nın taşması sonucu, kırsal Çeltikçi, Koşuboğazı, Durumtay ve Ovaesemen mahallelerinde buğday ekili alanlar sular altında kaldı. Yağışların durup, selin çekilmesinin ardından bölgede zarar tespit çalışmaları yapılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taşan çaydan detaylar

-Tarım arazileri

-Detaylar

Haber-Kamera: Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),()

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KUŞADASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde akşam başlayan yağmur, cadde ve sokakları suyla doldurdu.

Kuşadası'nda saat 17.30 sıralarında etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanakla birlikte Atatürk Bulvarı'nın bir bölümü, ilçe garajı önündeki yol, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bazı cadde ve bulvarlar su altında kaldı.

Yağmur sularının doldurduğu caddelerde birçok araç, sular içinde kaldı. Ulaşım ise olumsuz etkilendi. Sahil şeridinde ve Karaova Mahallesi'ndeki bazı yazlık, ev ve işyerlerinde küçük çaplı su baskını oldu. Sağanak yağmurun kısa sürmesi üzerine, bir süre sonra hayat normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Su içinde kalan araçlar

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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HURDACIDA PANİK YARATAN KOKU

İZMİT'te, bir hurdacıda, piknik tüpü büyüklüğündeki bir aletin kesimi sırasında akan kimyasal maddenin kokusu mahalleleri etkiledi. AFAD ekipleri, hurdacıda ve mahallede ölçümlerde bulundu.

Akşam saatlerinde, Doğan Mahallesi İnkılap Caddesi'nde bulunan bir hurdacıdan yayılan koku çevrede rahatsızlık yarattı. İş yeri sahibinin ifadesine göre, piknik tüpü büyüklüğündeki bir aletin kesildiği sırada içerisinde bulunan kimyasal madde yere aktı. Kimyasal maddeden yayılan koku mahalleyi sardı.

Vatandaşlar kokudan rahatsız olunca yetkililere haber verdi. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. AFAD ekipleri mahallede ve hurdacının bulunduğu alanda ölçümler yaptı. Olay yerinin yakınında bulunan bazı vatandaşlar, kötü koku nedeniyle burunlarını kapattı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, hurdalıkta kesilen aleti bulmak için çalışmalarda bulunurken, bölgede incelemeler devam ediyor.

İş yeri sahibi Aytekin Kuş, "Piknik tüpü büyüklüğünde bir cisim getirdiler. Kestik, kesim anında koku yoktu. Kestikten sonra hatta benim de elime bulaştı. Daha sonra koku yayılmaya başladı. Koku bütün mahalleye yayıldı. Ekipler incelemelerini yapıyorlar. Şu anda maddenin ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Mahalleliyle röportaj

-İş yeri sahibiyle röportaj

-Kokunun olduğu yerden detaylar

HABER: Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT, ()

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KARADENİZLİ, HAMSİYE HASRET KALDI

KARADENİZ'de, hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu kuzey sahillerine yönelmesi ile tezgahlar boş kaldı.

Hamsi sürülerinin, deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelmesi ile tezgahlar boş kalınca, Trabzon'da vatandaşlar hamsiye hasret kaldı. Trabzon'da kilosu 20 liraya kadar yükselen hamsi vatandaşların da cebini zorluyor. Balıkçılar ile vatandaşlar arasında ise yüksek fiyatlı hamsi tartışması yaşanıyor. Balıkçılar, hamsi sürülerinin kuzeye yöneldiğini anlatıyor, fırtınalı denizde ava çıkamadıklarını belirterek fiyat artışını açıklamaya çalışıyor.

Hamsiye hasret kaldıklarını anlatan vatandaşlarda hamsi yemedikleri zaman sinirli olduklarını belirtiyor.

Karadenizli vatandaşlar, hamsi sürülerinin yeniden güneye yönelerek bollaşması ve fiyatının ucuzlamasını bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Muhabir anonsu

- Hamsi tezgahları

- Vatandaş ve balıkçı röportajları

Haber: Aleyna KESKİN - Kamera: Selçuk BAŞAR / TRABZON ()