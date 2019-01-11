DHA YURT BÜLTENİ -16

YURT BÜLTENİ -16

Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (1)

Gaziantep'te, boya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için müdahale ettiği yangında 2 işçi ağır yaralandı.

Saat 16.30 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde bulunan boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Boya bidonları da art arda patladı. Çalışanların kendilerini can havliyle dışarı attığı yangında 2 işçi alevlerin arasında kalarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, ağır yaralanan işçiler ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Fabrikaya sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almaya yönelik müdahalesini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () -

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Ordu'da zincirleme kaza; otomobil sürücüsü ve eşi öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada Yüksel Kurnaz (75) ile eşi Türkan Kurnaz (71) hayatını kaybetti.

Kaza, Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde özel sanayi sitesi önünde meydana geldi. Yüksel Kurnaz yönetimindeki 34 ASF 39 plakalı otomobil, seyir halinde bulunan Cenan Alper'in idaresindeki yolcu minibüsüne çarptı. Ardından yolcu minibüsü Sinan Üstün'ün kullandığı 52 KA730 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde bulunan sürücü Yüksel Kurnaz ve eşi Türkan Kurnaz kazada ağır yaralandı. Yüksel ve Türkan Kurnaz çifti kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kazayla gili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detay

(SÜ(E:33 sn) BOYUT:5.17 MB)

Haber-Kamera:Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(Ordu), ()

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Fren yerine gaza basan sürücü, 2 kişiye çarpıp kırtasiyeye girdi

Bursa'da fren yerine gaza bastığı iddia edilen acemi sürücü Aygül Yıldırım(37), 2 kişiye çarptıktan sonra kırtasiye dükkanının içine girerek durdu.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Aygül Yıldırım yönetimindeki 16 ADS 146 plakalı otomobil ile Atatürk Caddesi'nden Gümüşçeken Caddesi'ne dönmek istedi. Otomobil ile dönerken trafikte fren yerine gaza bastığı iddia edilen acemi sürücü Yıldırım, önce kaldırımdaki ağaca ve yolda yürüyen 2 kişiye çarptı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Yıldırım, Mehmet Seçim'e ait kırtasiye dükkanından içeri girerek durabildi. Olayın etkisiyle şoka giren Yıldırım, uzun süre otomobilin içerisinden direksiyor koltugunda oturarak uzun süre ağladı. Araçtan olay yerine gelen Polislerin yardımı ile çıkan Yıldırım'ı vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.Yaralı 2 vatandaş olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olay anında kaldırımda yürüdüğünü söyleyen kaza tanığı Tolga Buldular, "Sanırım sürücü bayan kontrolü kaybetti. Dönerken yavaşlamak yerine dahada hızlandı sanırım fren yerine gaza bastı. Önce bir bayana çarptı. Daha sonra biri kişiyle ağaca daha çarpıp kırtasiyeye dükanına girerek durabildi. Herhalde şoka girdi arac duruduktan sonra bile gaza basmaya devam ediyordu.Dükkan İçerdekilerde canını zor kurtardı yoksa onları da eziyordu" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Oay yerinden görüntüler

-Yaraının ambulansa bindirilmesinden görüntü

-Kırtasiye Dükkanından görüntüler

-Kaza yapan araçtan görüntüler

-Kazayı gören vatandaş ile röportaj

Süre: 3.13 Boyut: 361 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, ()

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Adıyaman'da öğrenciler taşıma karla eğlendi

Adıyaman'da, bir öğrenci velisi çocuğu ve arkadaşlarının karla eğlenme isteklerini ilginç bir yöntemle gerçeğe dönüştürdü. Belediye Fen İşleri Müdürü olan öğrenci velisi Sıddık Aydık, kamyonetle kentin zirvesinden topladığı karı okul bahçesine getirerek öğrencilerin kar topu oynamasını sağladı.

Adıyaman'ın ilçelerinde bir haftadır devam eden kar yağışı sonrası kent merkezindeki çocuklar kar topu oynayamadıkları için şikayet etmeye başladı. Kar topu oynayamadığı için üzülen Cumhuriyet İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinden Muhammed Yusuf Aydık, öğretmenlerine bu üzüntüsünü anlattı. Diğer öğrencilerin de benzer talebi üzerine okul idaresi öğrencilerden Muhammed Yusuf'un babası olan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sıddık Aydık ile temasa geçti. Okul idaresinin belediyeden de talebi üzerine Sıddık Aydık, kamyonetle kentin yüksek kesimlerinde toplanılan karı, okul bahçesine getirdi. Okul bahçesine getirilen kar ile mutlu olan öğrenciler birbirleriyle kar topu oynayarak eğlendi.

Yapılan etkinliğin öğrencileri mutlu ettiğini belirten Sıddık Aydık ve belediyeye teşekkür eden Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ebubekir Durmaz, "Öğrencilerimizin bir hayalinin gerçeğe dönüştüğünü görmek hem oları hem bizi mutlu etti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cumhuriyet İlköğretim Okulu

- Kamyonette kar

- Öğrencilerin kartopu oynaması

- Okul Müdürü Ebubekir Durmaz ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Edremit'te toprak kayması; bir ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yağmur sonrası meydana gelen toprak kayması nedeniyle, istinat duvarı ve ağaçlar iki katlı evin üzerine devrildi. Olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi Boğaz Caddesi'nde öğle saatlerinde yağmur sonrası toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle cadde üzerindeki istinat duvarı ve üç ağaç, yolun altındaki iki katlı evin üzerine devrildi. Olayda kimse yaralanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri cadde üzerinde önlem alarak, yolu trafiğe kapattı. Evin üzerine devrilen istinat duvarı, ağaçlar ve toprak yığınının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cep telefonundan yıkılan ağaçlar ve evin görüntüleri

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), ()