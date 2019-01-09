DHA YURT BÜLTENİ -16

YURT BÜLTENİ -16

Bingöl’de 281 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

KARLIOVA'DA KAR ESARETİ SÜRÜYOR, OKULLAR YARIN DA TATİL

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir haftadan beri devam eden yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının yüksek yerlerde 2 metreyi bulduğu Karlıova'ya bağlı 47 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçedeki evler, boyuna ulaşan kara gömülürken, ilçe merkezi ve bağlı köylerde Cuma gününden bu yana eğitim yapılamıyor. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, okulların Perşembe günü de tatil edildiği belirtildi. İlçede ulaşımda yaşanan aksamaların yanı sıra, elektrik kesintileri de sürüyor. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri elektrik iletim hatlarındaki arızaları, İl Özel İdaresi ekipleri ise yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- İlçede kar manzaraları

- Kara gömülen evler

- Çatılara kadar biriken karı temizleyen vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 85.8 MB

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/BİNGÖL, ()

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Buz tutan gölet üzerinde tehlikeli oyun

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 gün süren yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksi 10’ları bulmasıyla İnegöllüler buzlanma şoku yaşadı. Yollar üzerinde buzlanma yaşanırken, kültür park içindeki göledin yüzeyi buz tuttu.

İnegöl de 2 gün süren yoğun yağış nedeniyle ilçe beyaza büründü. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi ekipleri, kapanan kırsal mahalle yollarını çalışmayla açtılar. Dün akşam itibariyle sona eren yağışın ardından hava sıcaklığının -10 derecelere inmesiyle dondurma hava kabusu ve buzlanma meydana geldi. Yolların üzerlerinde yaşanan buzlanmaların giderilmesi için ekipler tuzlama çalışmaları yaparken, Hikmet Şahin Kültür Parkı içindeki göledin yüzeyi buz tuttu. Sabah işe gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar, soğuk havadan etkilenirlerken, buzlanan yollarda yürümekte zorluk çektiler.

TEHLİKELİ OYUN

Okullarından çıkıp Hikmet Şahin Kültür Parkına giderek karla oyun oynayan çocuklardan bazılar yüzeyi buz tutmuş olan göledin üzerinde yürümeye çalıştılar. Gençlerin tehlikeli oyununu görenler tepki göstererek, uyardılar. O anlar kameralarına yansıdı.

Torunlarını okullarından alıp eve götürmek için yola çıkan Mehmet Oğuzcan, “Kar yağışının ardından oldukça soğuk hava da yaşıyoruz. Yerler buz tuttu. Gölette buz tutmuş. Keşke bu günde okullar tatil olsaydı, bu zorlu şartlarda dışarı çıkmak zorunda kalmasaydıkö dedi.

Görüntü dökümü

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-Genel görüntü

-vatandaştan açıklama

-Gençlerin buz tutan gölet üzerinde oyunu

-detaylar

Görüntü süresi:3.26 DK boyut 384 MB

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, ()

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Evde ördükleri atkıları okulda çocuklara dağıttılar

ŞANLIURFA Büyükşehir Gençlik Meclisi Kadın Aile ve Eğitim Komisyonu ile Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Bir Atkıda Sen Ör Anne Projesi" kapsamında evde anneler tarafından örülen atkı ve bereler kenar semtlerdeki okul öğrencilerine dağıtıldı.

"Bir Atkıda Sen Ör Anne Projesi" etkinliğine Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Kadın Aile ve Eğitim Komisyon Başkanı Ayşe Özçınar, Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi Müdürü Zeynep Türkmen, Bilim İlk ve Orta Okul Müdürü Feridun Malay, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Evlerde örülen atkı ve bereleri alarak kenar semtlerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere dağıtan üyeler, renkli görüntüler oluşturdu. Kış gününde bir nebzede olsan yoksul çocukların yüzünü güldürmek adına böyle bir projeyi hayatta geçirdikleri ifade eden Gençlik Meclisi Kadın Aile ve Eğitim Komisyon Başkanı Ayşe Özçınar, "Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi olarak, projemiz çerçevesinde çocuklarımıza atkılarımızı verdik. Aslında biz sadece bir vesileyiz. Biz ilk başta 'bize kim destek verecek' dediğimizde Urfa'nın o kıymetli anneleri 'siz mumsanız biz sizin ateşiniziz' dediler. Allah razı olsun hepsinden. 100'e yakın atkımızı çocuklarımıza kazandırdık. Bize sponsor olan firma ve kurumlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel projelerle birlikte olma dileğiyle" diye konuştu.

Bilim İlk ve Orta Okul Müdürü Feridun Malay ise "Bu projede emeği geçen genç kardeşlerimize, Büyükşehir Gençlik Meclisine, okul müdürüne, öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu kardeşlerimiz gençlerimizin geleceğini güzel inşa ediyorlar. Öğretmenleriyle beraber gelecekleri inşa eden gençlikler istiyoruz. Ne mutlu bu kardeşlerimiz bu tür projeyle bu tarz çalışmalarda bulunuyorlar. Rabbim bu işte emeği geçen tüm kardeşlerimize yardım etsin. Okulumuz adına çok mutlu olduk. Arkadaşlar çok güzel işler yapıyorlar. Rabbim güllerine güç katsın emeklerine emek katsın, teşekkür ediyorum" dedi.

Borsa İstanbul kız Anadolu Lisesi öğretmeni Hüseyin Dağ da "Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi olarak, kardeş okul projesi kapsamında öğrencilerimizle Bilim İlk ve Orta Okulunu ziyarette geldik. Büyükşehir Gençlik Meclisi beraber, öğrencilerimiz kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereleri öğrenci kardeşlerimize verdiler. Okul öğrencilerimizle kaynaştık, onlarla tanışma imkanı bulduk. Bu vesileyle emeği gecen herkese teşekkürlerimi arz ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sınıflarda öğrencilere atkı ve bere dağıtan üyeler

- Hediye edilen atkılar için teşekkür eden öğrenciler

- Proje hakkında bilgi veren Ayşe Özçınar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 326MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

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Karacabey'de karla yoğun mücadele

Bursa’nın Karacabey ilçesinde etkili olan dün etkili olan yoğun kar yağışına karşı Karacabey Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri yoğun mesai harcadı. Yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen ilçenin 64 kırsal mahallenin tümünün yolları açıldı.

Karacabey’de hafta başında etkili olmaya başlayan ve dün gece itibarıyla etkisini yitiren yoğun kar yağışı yüzünden kapanan yollar ulaşıma açıldı. Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Karla Mücadele Ekipleri’nin 24 saat aralıksız çalışması sonrası ilçeye bağlı 64 kırsal mahallenin tamamının yolları açıldı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, kar yağışı boyunca gece saatlerinde kırsal ve yüksek kesimlerdeki mahallelerde süren çalışmaları yerinde denetledi. Özellikle Karadağ bölgesinde 1 metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen ulaşımın aksamaması için Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket ettiklerini belirten Başakn Özkan, bu konuda yoğun mesai harcadıklarını ifade edip, “Pazartesi ve salı özellikle akşam saatlerinde etkisi artan kar yağışı itibariyle 2 greyderimiz, 3 kepçemiz, 2 tuzlama aracımız ve 1 iş makinemizle birlikte 10 kişilik ekipler halinde, vardiya sistemi ile 24 saatlik bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmamıza Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 3 greyder, 1 kar küreme aracı, 1 kepçe ve 24 kişilik ekiple dahil dolu. Yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen ulaşımda ciddi aksamalara neden olmadan yolları trafiğe açtık. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü yüksek kesimlerimizde hala çok kar var ve yollar buzlanma riski taşıyor. Eğitim ve sağlık gibi temel konuların aksamaması için zamanlamamızı ona göre yapıyoruz’’ dedi.

Görüntü Dökümü

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-Başkan Ali Özkan'ın araç içinden görüntü

-Kapanan yol görüntüleri

-Başkan Özkan konuşması

-Vatandaşların konuşması

-Detaylar

Süre:6 dk 20 sn- Boyut:420 mb

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa),()

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Rus asıllı kadın, Alanya Belediye Başkanlığına aday

Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 yıldır yerleşik yaşayan ve Türkle evli olan Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya (36), Alanya Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı. Anastasia Petrova Çetinkaya, "Alanya'yı çok seviyorum. Hiçbir dezavantajım yok" dedi.

Alanya'da Türk gazeteciyle evli olan, iş ve proje geliştirme uzmanı ve ilçedeki bir dergide Rusça makaleler yazan Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu söyledi. 'Değişim sende' sloganıyla hareket ettiğini söyleyen Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde adaylığını açıkladı.

Alanya'ya yenilik ve değişim kazandırmak için yola çıktığını söyleyen Çetinkaya, "Türkiye'de kim olduğunuzun ve adınızın, başarılı olma konusunda hiçbir engeli yok. Ben de bunun örneklerinden biriyim. Benim hikayem büyük Türkiye ve Alanya'nın hikayesinin küçük bir parçası. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Türkiye'nin gücü bütün insanların eşit olduğu bir temele dayanır. Biz düşündüğümüzü söyleyebilir, istediğimizi yapabiliriz. Hayatımızı daha iyi hale getirmeye cesaret edebiliriz. Cesaret edeceğiz ve yaşantımızı daha değerli hale getireceğiz. İnsanlar belediyenin daha iyi hizmet verebileceğini de biliyor ve bu seçeneği istiyor. Alanya'ya biz bu seçeneği veriyoruz. Bu seçeneği sunarak, hizmet için sahaya çıktık" diye konuştu.

'BORCUMU ÖDEMEK İSTİYORUM'

2010 yılında Alanya'ya geldiğini ve çok severek buraya yerleşme kararı aldığını anlatan Anastasia Petrova Çetinkaya, "8 yıl önce Alanya'ya yerleştim. Alanya bana hem huzur verdi hem de eşimle tanışmama neden oldu. Bir yıl önce de Türk vatandaşlığına geçtim. Türkiye'yi ve Alanya'yı çok seviyorum. Burada büyük bir potansiyel var. Şimdi bana verdiklerini geri ödemek istiyorum" dedi.

'HİÇBİR DEZAVANTAJIM YOK'

Alanya'da bazı problemler olduğunu ve bunların bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bu yüzden başkan adayı oldum. Alanya'yı çok seviyorum. Alanya'da yaşayan herkes, başta olmak üzere, turistler için daha güzel ve mükemmel bir şehir yapmak zorundayız. Ben seçime Türk vatandaşı olarak katılıyorum. Tecrübem ve ekibim var. Bunlardan da en önemlisi vizyonum var. Hiçbir dezavantajım yok. 5 dil biliyorum. Programımızda 3 ana nokta var; iyileştirme, verimlilik ve planlama. 40'tan fazla projemiz var. Seçime katılmak yeni bir fikir değil. Yaklaşık 3 senedir şehirde olmayan projeleri ve hizmetleri hazırlıyoruz. Bugünden sonra projelerimizi açıklamaya başlayacağız."

ANASTASİA PETROVA ÇETİNKAYA KİMDİR?

1983 yılında Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk kentinde doğdu. Çeşitli platformlarda Alanya tanıtımına büyük katkı sağladı. Norveç ve Rusya'da iki üniversite bitirdi. 5 dili akıcı konuşuyor. Oslo Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Anastasia Petrova Çetinkaya, asıl mesleği olan proje ve iş geliştirme uzmanlığının yanı sıra uzun süre gazetecilik de yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Basın toplantısından genel görüntü

- Başkan adayı Anastasia Petrova Çetinkaya'dan detay

- Anastasia Petrova Çetinkaya röp

321 mb 03.34

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()-

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Niğde'de okullarda kar tatili

Niğde’de kar nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar poşetle kar üzerinde kayarak tatilin keyfini çıkardı.

Niğde’de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Niğde Valiliği tarafından okullar tatil edildi. Bunu fırsat bilen çocuklar ise evden getirdikleri poşet, tepsilerle kayarak karın keyfini çıkardı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in kar tatilini dün Twitter’dan duyurmasını ardında ise öğrenciler de Twitter üzerinden teşekkür mesajı attı.

Öğrenciler, Twitter'dan, "Vasip Şahin mi Yılmaz Şimşek mi deseler bizizm valimiz açık ara birinci olur. Kimin valisi bu. Sen nasıl bir adamsın resmen pırlanta, o ne mutlu edici tweet valim. Kurban olayım sana be valim. Vurur yüze ifadesi valilerin bir tanesi' yorumları yaptı.

Görüntü dökümü

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-Çocukların kayması

-Tepsi ile kayan çocuk

-Detay görüntüler

Süre: 01'20" Boyut: 88 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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Niğde’de FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyede

Niğde merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyette bulunduğu, örgütün TSK mahrem imamları ile irtibat kurdukları öne sürülen kişilere yönelik Niğde merkezli Ankara ve Elazığ'da operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1'i aktif görevde uzman çavuş, 2'si ihraç edilen asker ve 3'ü de eski askeri okul öğrencisi toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin araçtan indirilmesi

-Polis eşliğinde adliyeye girmesi

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()